Kontrolovat mají úřady, nikoliv občané, míní předseda Svobodných

Každý musí nést odpovědnost za své vlastní zdraví a rozhodnutí. To je podle Libora Vondráčka, předsedy Svobodných hlavní důvod, proč odmítá jakýkoliv nátlak na povinné očkování. Zároveň se s rozpaky dívá na první kroky vlády Petra Fialy. „Mohlo by se zdát, že současná vláda je v mnoha ohledech podobná vládě minulé. Očekával jsem, že nová vláda by mohla začít co nejdříve odebírat klacky, které pod nohy podnikatelů naházela vláda předchozí. Ale to se zatím neděje a já doufám, že to bude brzy napraveno,“ doufá Vondráček, který zároveň burcuje k tomu, že bychom měli přestat chodit v kruhu a měli bychom se naučit s covidem-19 normálně žít.

reklama

Vláda rozhodla o zkrácení karantény a izolace na pět dnů. Je to podle vás krok správným směrem?

Těžko říct, jestli je pět dnů správná doba, po kterou má být člověk v izolaci, když je mu detekováno onemocnění covid-19. Já bych to nechal na odbornících, aby určili správnou délku této doby. Ale politici by si měli odpovědět na otázku, jestli je s ohledem na náš právní řád v pořádku, aby byli do karantény či izolace posíláni lidé, kteří jsou bezpříznakoví. Již dnes můžeme sledovat vývoj v zemích, kde se omikron začal šířit mnohem rychleji a kde právě posílání lidí do karantény přineslo velké problémy, zejména pak v případě zdravotníků a dalších členů integrovaného záchranného systému. Například ve Velké Británii začal kolabovat záchranný systém právě proto, že se bezpříznakoví lidé posílali do karantény. Domnívám se proto, že bychom stejné chyby u nás v České republice opakovat neměli a měli bychom se zamyslet nad tím, jestli necílit na jiný faktor, než je počet pozitivně testovaných lidí. Myslím tím hlavně snížení počtu lidí, kteří leží v nemocnicích nebo kolik lidí umírá na covid-19.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kabinet zároveň nařídil všem zaměstnancům povinné testování, a to dokonce dvakrát týdně a bez ohledu na očkování. Co si o tom myslíte?

Je určitě správně, že když už vláda něco nařizuje, tak měří všem stejným metrem. Je tedy v pořádku, že se budou testovat jak očkovaní, tak neočkovaní lidé. Není ale v pořádku, když vláda nařizuje testování zdravých lidí, protože tím pouze způsobí to, že zdraví lidé prosedí nějaký čas v karanténě. Dnes přece již máme dostatek informací o onemocnění covid-19 a víme, že toto plošné testování v minulosti prostě nezafungovalo, že jde podle názoru mnoha odborníků o peníze vyhozené z okna, které nakonec zaplatí daňový poplatník bez ohledu na to, zdali jde o rozpočet zdravotní pojišťovny nebo státu. Jsem přesvědčený o tom, že cestou jsou cílená opatření tak, jak je popisuje například profesor Beran.

Po středečním jednání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek oznámil, že do karantény budou v případě rizikového kontaktu s nakaženým muset nově nastoupit také očkovaní lidé, pro které doposud platila výjimka. Jak vnímáte tento krok?

Ministra Válka určitě můžu pochválit za to, že se rozhodl všem měřit stejným metrem, pokud jde o testování a karantény. Nechválím ho ovšem za to, že stále nezrušil vyhlášku, která zavádí povinné očkování například u zdravotníků, kterým vláda dává nůž na krk. Buď se naočkujete nebo přijdete od 1. března o práci. Přece všichni dobře víme, že na nedostatek zdravotníků jsme dojeli již v minulosti a dnes se mi zdá, že politici tomu jdou opět naproti. Stejný problém vidím v případě zdravotnických škol, na kterých je některým studentům zakazováno studovat jen proto, že nejsou očkovaní. Vždyť to nám zadělává na budoucí problémy a nedostatek zdravotníků. Bylo by určitě dobré, kdyby tito lidé nemuseli dále žít v nejistotě, nemuseli dále čekat, jak se k povinnému očkování postaví ministr Válek a jestli je skutečně férový chlap,tak se zrušením povinného očkování nebude nadále otálet. Proto prosím pana ministra, aby dále neotálel. Toto už není legrace, není možné čekat do poloviny února, protože za více než měsíc může dojít k velkému odlivu těchto lidí ze zdravotnictví.

Anketa Jste pro zrušení covid pasů, tedy pro to, aby neočkovaní mohli volně chodit kamkoliv? Ano 88% Ne 10% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4865 lidí

Jak obecně hodnotíte práci nového kabinetu ve vztahu k boji proti epidemii? Mnozí kritici namítají, že zatím přílišnou změnu nový kabinet nepřinesl a vláda pokračuje v obdobném způsobu restrikcí, jako vláda předešlá…

Ano, mohlo by se zdát, že současná vláda je v mnoha ohledech podobná vládě minulé. Plošné testování jsme tu již jednou měli, náhlou změnu maximálního počtu lidí u jednoho stolu v restauraci jsme tu již také měli. Obdobně chaotická situace přetrvává také v případě lyžování, kdy vláda sice umožnila, aby se lyžařských kurzů mohly účastnit i neočkované děti, ale některé školy si to stejně zjednodušily a neočkovaným dětem vystavily stopku pro lyžařské kurzy. Na druhou stranu bych dal nové vládě přece jenom ještě trochu času. Možná nakonec posoudí, že plošná opatření opravdu nefungují, a přeučí zaměstnance a úředníky Ministerstva zdravotnictví, aby nepokračovali v dosavadním trendu a nevytvářeli nařízení a vyhlášky, jako pro tu minulou vládu. Nakonec by bylo úplně nejlepší, kdybychom se nechali inspirovat například Floridou, Srbskem nebo Polskem a nechali jsme život probíhat úplně normálně. Myslím si, že dva roky sociálního experimentu už stačily a nějaké závratné medicínské výsledky to nepřineslo.

Petr Fiala a jeho tým pokračuje v tlaku na očkování, dokonce dnes již třetí dávkou. Argumentuje tím, že jedině očkování představuje cestu, jak zabránit těžkému průběhu nemoci a zahlcenosti nemocnic. Souhlasíte s ním?

S nátlakem na očkování určitě nesouhlasím, proto jsem podepsal řadu deklarací, které proti povinnému očkování směřují. Jsem přesvědčený, že je velkým hazardem, když budeme o jakékoliv cestě tvrdit, že je to cesta jediná. Politici by měli být pokorní, neměli by se stavět do role spasitelů, kteří sdělují občanům jednu jedinou cestu, ale naopak by měli apelovat na jejich osobní zodpovědnost, na přemýšlení o jejich vlastním zdraví. Každý sám totiž musí nést odpovědnost za své vlastní zdraví a za své vlastní rozhodnutí. Každý sám musí hledat ten správný klíč ke svému zámku, protože neexistuje jen jeden univerzální pro všechny.

Fotogalerie: - Očkování musí zůstat dobrovolné

Před volbami se hodně mluvilo o zrovnoprávnění uznávání protilátek v rámci prokazování bezinfekčnosti. Myslíte si, že se k tomuto tématu ministři ještě někdy vrátí?

Ano, určitě bychom se měli vrátit k diskusi o protilátkách, protože evidentně mají daleko větší vypovídající hodnotu o tom, jestli člověk může šířit nebo dostat koronavir. Máme v České republice velké množství lidí, kteří prodělali onemocnění covid-19, nenechali se otestovat, mají zjištěné protilátky, ale jsou dnešními pravidly diskriminováni oproti těm, kteří mají papír o pozitivním testu. Pro tyto lidi by uznávání protilátek bylo určitě dobrou cestou. Pro celou společnost by však bylo lepší, kdybychom přestali chodit v kruhu, neinspirovali jsme se s protilátkami ve Švýcarsku, Srbsku a dalších zemích, ale například na Floridě, v Salvadoru, v Texasu a jinde, kde se lidí již netestují ani na vir ani na protilátky, ale učí se s touto nemocí normálně žít. Dřív nebo později k tomu budeme muset stejně dojít, tak si zkraťte to bloudění ve slepých uličkách!

Do restaurace, ke kadeřníkovi nebo do fitka stále mohou jen očkovaní, u kterých očkování nově musí provozovatelé služeb povinně kontrolovat oficiální ministerskou aplikací. Proč podle vás vláda nepřistoupila ke zrušení tohoto opatření, které jste vy jako Svobodní od začátku kritizovali?

Vláda toto opatření nezrušila, protože nemá odvahu. Nechává v platnosti všechna opatření, a navíc je digitalizuje. Svobodní od začátku upozorňují na to, že je velmi nebezpečné, aby existoval nějaký centrální registr toho, kdo je a není očkován, kdo prodělal či neprodělal onemocnění, který by dával základ pro zjevnou diskriminaci. Celé je to špatně ze dvou důvodů. Za prvé to nutí podnikatele, aby se stavili proti svým zákazníkům, neboť podnikatel je pasován do role státního orgánu, který kontroluje občana. Přitom vztah mezi podnikatelem a zákazníkem by měl být zcela odlišný, a pokud chce stát něco kontrolovat, má k tomu své represivní složky nebo jiné kontrolní orgány. Kontrolovat mají úřady, nikoliv vaši spoluobčané, tímto prostředím opět více motivováni k udávání. Zadruhé tím způsobujeme nemalé ekonomické škody, protože lidé jezdí například do Polska, kde mohou svobodně využívat různorodé služby bez diskriminace zákazníků. Když jedou do Krkonoš, raději přejedou hranice a ubytují se na polské straně. Očekával jsem, že nová vláda by mohla začít co nejdříve odebírat klacky, které pod nohy podnikatelů naházela vláda předchozí. Ale to se zatím neděje, a tak jen doufám, že to bude brzy napraveno.

Je jednoduché kritizovat, ale představte si, že jste součástí kabinetu. Jakou strategii boje proti covidu-19 by prosazovali Svobodní?

Je jednoduché kritizovat, ale Svobodní dlouhodobě nabízejí zcela konkrétní řešení. Náš garant pro zdravotnictví lékař Miroslav Havrda, mluvčí Paralelní lékařské komory a také bývalý prezident Svazu soukromých lékařů, používá pro naše řešení heslo: Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít. To znamená žádná plošná opatření, kterými omezujeme zdravé lidi. Cílená opatření na ochranu těch skupin obyvatel, o kterých dnes už velmi dobře víme, že je covid-19 ohrožuje nejvíce. V tomto ohledu je naší velkou inspirací profesor Beran, který opakovaně upozorňuje na to, že z dostupných statistik je možné přesně identifikovat rizikové osoby stejně jako místa, kde dochází k přenosu nákazy. V neposlední řadě je potřeba, aby se léčba covidu-19 zahájila včas, aby lidé věděli, co vlastně mají dělat, když jim vyjde pozitivní test. Řada lékařů upozorňuje na to, že právě léčba covidu-19 je velmi podceněna, že lidé nejdou na osobní kontrolu a nemají doma například oximetr, aby si včas dokázali zjistit okysličení krve a zabránili jsme tomu, že se nemoc rozvine do takového stadia, ve kterém jim už ani lékaři v nemocnici nedokážou vždy pomoci.

Psali jsme: Diktát Pfizeru. Jak kolonie. Zrušte karantény. Šéf Motola překvapil Senátor Chalupský: Podrobit se pod nátlakem považujeme za protiústavní Svobodní mají plán, jak lidem nechat v kapsách až 8 miliard Čiré zlo neslučitelné s právním státem. Zbavte se tyranie. Vondráček ostře k Nizozemsku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.