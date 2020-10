Křeček: Staromák? Žádní slušní a pracovití lidé. Prymula v restauraci? Omezení práv občanů, pozor

ROZHOVOR Ministr Roman Prymula, jehož odvolání žádá premiér u prezidenta, našel silné zastání. Ombudsman Stanislav Křeček míní, že Prymula vstupem do zavřené restaurace nic neporušil. Podíval se totiž na přesné znění vládního nařízení a to prý hovoří jasně. Demonstrace na Staroměstském náměstí se doktoru Křečkovi nelíbila, nešlo podle něho o slušné a pracovité lidi, bylo to panoptikum. Nacházíme se prý v mimořádné situaci, kdy musíme přijmout jistá omezení občanských práv, která bychom jinak nestrpěli.

Pane doktore, jak v této době, kdy se výrazně omezil život v zemi, funguje úřad Veřejného ochránce práv? Máte víc práce nebo jinými slovy, zaznamenal jste víc podnětů od občanů?

Snažíme se fungovat stejně především pokud jde o písemné podměty občanů. Ty vyřizujeme v podstatě stejně jako za starých časů, nemůžeme ovšem konat místní šetření nebo návštěvy v zařízeních jak jinak běžně činíme. Také jsem museli omezit návštěvní hodiny, tedy osobní příjem podnětů, ale písemná a elektronická podání se snažíme vyřizovat jako jindy. Osobně jsem dostal několik podnětů, abych prošetřil konání policie (po událostech na Staroměstském náměstí v Praze), čtenář Lidových novin mne vyzval, abych prošetřil chování prezidenta v souvislosti s nejmenováním profesorů a nepovyšováním generálů. A na sociálních sítích se objevil názor, že bych si měl všímat počínání ministra zdravotnictví. Ale toto vše nespadá do kompetence ombudsmana a věřím, že občané to pochopí.

Co se týče současné situace a zvolených vládních nařízení, jsou podle Vás adekvátní? Pokud byste měl možnost, zvolil byste v něčem jiný postup?

Rozhodně se nechci zařadit mezi amatérské imunology, parazitology a další „vědce“, kterých je nyní na sociálních sítích překvapivě plno. Ani mezi „znalce“ zákonů, kteří zde volají po právní nebo i trestní odpovědnosti těch, kteří dnešní situaci „zavinili”. Redaktor televizní stanice CNN se mne zeptal, zda vládní opatření nezasahují příliš do lidských práv. Ombudsman zatím není u nás národní institucí, která by byla kompetentní ke zkoumání stavu lidských práv u nás (zatím se jedná o zřízení takové instituce), ale i tak jsem sdělil svůj názor, že v mimořádných podmínkách, ve kterých se stát a občané nacházejí, musíme i v oblasti lidských práv přijmout omezení, která bychom za normálního stavu vládě nestrpěli. Uvidíme jak to bude dál.

Poslední události na pražském Vyšehradě vytvořili zcela novou situaci, která povede ke změně na postu ministra zdravotnictví, co si o tom myslíte?

Občanům bylo umožněno se na vlastní oči přesvědčit o praktickém fungování známé politologické poučky o tom, že v politice je důležitější jak to vypadá, než jaké to ve skutečnosti je. Oba funkcionáři se dopustili toho, co francouzský (Napoleonův i Burbonů) ministr zahraničí popsal slovy: bylo to horší než zločin, byla to chyba. Právní předpis týkající se nouzového stavu totiž podle mého názoru neporušili. Je pravdou, že zákon o nouzovém stavu umožňuje vládě zakázat "vstup, pobyt a pohyb" kohokoliv v jakýchkoliv prostorách. Ale tímto směrem vláda nepostupovala. Ve vládním nařízení týkající se restauračních a obdobných zařízení vláda výslovně zakázala jen "přítomnost veřejnosti". Nejen z úmyslu zákonodárce, kterému zde šlo jen o omezení sociálních kontaktů, ale i z jazykového výkladu tohoto právního předpisu plyne, že nejde o absolutní zákaz vstupu do těchto prostor, tedy například, že by se v těchto prostorách nikdo nemohl zdržovat a že by například nemohly probíhat třeba údržbářské nebo úklidové práce, nebo dokonce přestavba těchto prostor k jinému účelu. Jde mi zde nikoliv o chování politiků, ale o to, aby práva občanů nebyla ani v nouzovém stavu omezována více než je nezbytně nutné a než zákonodárce zamýšlel. Krátký pobyt v jinak pro veřejnost uzavřených prostorách (ale kdo z nás ví, kde to vlastně byli), nebo prodleva s natažením roušky by patrně k obvinění z porušení předpisů nestačili, ale politické důsledky s ohledem na postavení politiků jsou jiné a mnohem závažnější. I chování, které formálně právní předpis neporušuje může být u politika zdrcující.

S projevem nedávno vystoupil prezident Miloš Zeman, který občany především vyzval k důslednému nošení roušek coby základním nástroji v boji s koronavirem. Prezident zároveň upozornil, aby lidé neposlouchali tzv. antirouškaře, kteří podle něho poškozují naši společnost. Co na to říkáte? Měli by tito lidé ustoupit do pozadí?

Nemyslím, že by měl někdo někam ustupovat. Každý má právo na svůj názor. Ale v plné síle se zde projevil obecný problém naší politiky: Především problém autorit, kterým lidé věří a podle kterých řídí svůj živost, je dnes u nás v troskách. Nedokážeme oddělit svoji nechuť k určitým politickým stranám nebo osobnostem od respektu k autoritě demokraticky zvolených a ustavených státních orgánů. Nepociťujeme rozdíl mezi nechutí k ANO nebo k ČSSD, od respektu k demokraticky zvoleným státním orgánům, předsedovi vlády, ministrům nebo prezidentovi. Není to totéž. Mám obavy, že tato neschopnost ohrožuje naši společnost stále více. Propad do zatím pouze názorové anarchie je stále zjevnější.

Minulou neděli se na pražském Staroměstském náměstí konala demonstrace převážně sportovních fanoušků a tzv. chuligánů, kam dorazilo dle odhadů kolem dvou tisíc lidí. Akce se po oficiálním rozpuštění zvrhla v bitky mezi demonstranty a policisty, kteří čelili jejich napadání. A očekávají se demonstrace další. Co jste na to říkal, když jste viděl záběry z této akce?

Celou akci jsem pozorně sledoval. To, že se občané shromáždili k protestu, mne nepřekvapuje. Od zapomenutých „Děkujeme, odejděte“, přes polozapomenuté „Chvilky“ víme, že část občanů je k tomu ochotná vždy. Ani důvod není překvapující: jsme všichni ve skutečně mimořádné situaci, se kterou nemá nikdo z nás žádné zkušenosti a tak deprivace z nejisté budoucnosti je více než pochopitelná. O slušné a pracovité lidi, kteří přišli na demonstraci zde ale opravdu nejde.

Co však překvapující je, proč si i takoví občané mohou myslet, že účast na tomto panoptikálním setkání by jim mohla dát nějakou jistotu nebo něco změnit. Vede to naopak k pravému opaku. Není to snad zcela zjevný důkaz nedůvěry v demokratické instituce nebo dokonce v samotnou demokracii jako způsob řešení nastalých problémů? Obávám se, že ano. A není právě toto to, co by nás mělo znepokojovat více než rvačka několik „profesionálních“ výtržníků? A názory mnohých lékařů, že účast na takovýchto shromáždění ještě zvyšuje i tak již dost vysokou možnost nákazy, by měly vést lidi k rozumu. Ale ten je asi to poslední, co účastníci takovýchto akcí v dnešních složitých dobách berou v úvahu. Bohužel.

Co byste ze své pozice a autority občanům všech věkových kategorií doporučil? Jak se v této době chovat a co dělat? Někteří varují, že různé katastrofické projevy a varování či slova a mrazicích boxech s mrtvolami v ulicích celkovému zlepšení situace moc nepomohou…

Doporučovat něco občanům si, na rozdíl od mnoha jiných, vůbec netroufám. Chápu rozčarování občanů a naopak zřetelně vidím, že se z veřejného prostoru v souvislosti s touto krizí zcela vytratila jakákoliv autorita kohokoliv. K tomu ovšem příslušníci elit, které jinak kárají obyčejné občany za nedostatek takového respektu, vrcholnou měrou přispěli a přispívají. Vede to k obecnému neporozumění, které jde ruku v ruce s neochotou pojmenovat věci pravými jmény. Jestliže (abychom nemluvili jen o aktuálním koronaviru) ten, kdo uřízl hlavu francouzskému učiteli jen proto, že ten učil žáky o svobodě slova, je u nás v TV označován nikoliv jako muslim, který se cítil dotčen urážkou svého náboženství, ale jako „Rus s čečenským původem“, nelze se destruktivním náladám ve společnosti divit. Zdá se, že všechno souvisí se vším.

