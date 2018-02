Kubera: EU nás nepřijala z lásky, ale aby nám prodávala zboží. S Babišem Brusel zamete. Buzerant, cikánská pečeně, cikánské vtipy...

ČSSD o víkendu zvolila nového předsedu Jana Hamáčka. Společně s Jiřím Zimolou v podstatě souhlasí s tím, aby šli socialisté do vlády s Babišem. Zeman ve svém proslovu řekl, že by neměli chtít ani ministerská křesla. Sociální demokraté na sjezdu vyzvali hnutí ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Sjezd ale nehlasoval o přísnějším návrhu sociálnědemokratických senátorů, který měl označit trestně stíhané osoby za zásadní překážku vstupu do vlády. V médiích už zaznělo, že potřebují mít vyjednávací pozici, a kdyby jasně řekli, že Andreje Babiše ve vládě odmítají, dali by bianko šek SPD. Co by bylo podle vás bylo vhodné řešení?

Z obou stran samozřejmě mlží, jak ze strany Andreje Babiše, tak ze strany ČSSD. Andrej Babiš by měl nejraději svoji vládu. Bude mít problém po čistce na úřadech, která proběhla jako u každé vlády – i když Babiš tvrdí, že ne – protože pokud někomu slíbí ministerská místa, tak musí vyhodit někoho z hnutí ANO. To není úplně jednoduché. V záloze má ministerstva, na kterých nemá žádný zájem. Ministerstvo zdravotnictví, kde se točí 240, 250 miliard, nikomu nedá. Ministerstvo financí také nikomu nedá a představy, že by je ČSSD dostala, jsou naivní. Zbývá školství, nedej Bože, aby se vrátila Valachová. To by bylo velké neštěstí. Aby něco vykázala, ještě by snížila věkovou hranici a děti by chodily do školky v půl roce. Stačí nám, co už zavedla, a doufejme, že dojde ke změně, nebo zrušení.

Člověk by se musel zbláznit, když slyší názory některých Starostů a nezávislých. Gazdík s Farským překvapili prohlášením, že by jim Andrej Babiš nevadil, vládu by tolerovali a spokojili by se s ministrem. Tito dva experti byli žebrat u premiéra v demisi, ale udělali něco? Registr smluv, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, doznání, to všechno prosazovali oni. Teď zjistili, že to přepískli, tak by vše chtěli přepracovat způsobem jako vždycky: vyřadíme malé obce a funkcionáře a ostatní necháme na obce s rozšířenou působností. Diví se požadavkům, aby plnili, co podepíší. Andrej Babiš to má rozehrané geniálně. Od začátku zvolil metodu: já ukojím každého a uděláme dohodu. Jenže bude pouze dílčí, slíbí ČSSD odhlasovat zrušení karenční doby, ale když bude potřebovat něco Babiš, prohlasuje to s druhou partou. Když bude potřebovat něco rozumného, prohlasuje to s ODS a dalšími. Ještě má dost času. Než dojde k sestavení vlády, udělá nevratné kroky a pak bude mít pohodu. Jakmile by měla jeho vláda důvěru, v případě nějakých blbostí mu hrozí vyslovení nedůvěry. Ale když nemá ani důvěru, nemůže dostat nedůvěru. Taková pozice tu ještě nebyla a fascinuje mne, jak desítky politologů koumá, zatímco výsledek bude jiný. Přijde, co nikdo nečekal, a všechno bude jinak. Stálý tlak na vládu bez Andreje Babiše premiérem, jsou nesmysl. Babiš není blázen, je chytrý, proč by to dělal?

Ukazuje se na sestavování vlády, jestli jde Andreji Babišovi o prospěch České republiky, plnění programu hnutí ANO a budoucnost, nebo o osobní prospěch a klíčové pozice? Právě proto, že za každou cenu odmítá ustoupit...

Všechny jevy, které jste vyjmenovala, jsou pravdivé, ale nemají stejnou váhu. Nepodezříval bych ho, že by chtěl něco špatného. On je typ, který nechce být zdržovaný, a je neuvěřitelné, kolik zákonů chce protlačit v prvním čtení. Třeba Uber. Jak ten zákon bude vypadat? Ani po třech čteních se nedají vychytat všechny chyby a opravují se při nich naprosto fatální chyby návrhů. Andrej Babiš by chtěl všechno rychle, rychle, rychle. Proto dopadl, jak dopadl, v Senátu ho upozorňovali, že nemůže řešit můstky v Harrachově a tak dále. Jedná se o věci pod jeho rozlišovací schopnosti, jak říkával Klaus. Není možné, aby řešil detaily, jako jsou taxikáři a učitelé. To nemůže dlouho vydržet a taky nevydržel, zkolaboval a byl v nemocnici.

Zaujalo mne prohlášení Antonína Sedi, který připomněl princip presumpce viny, jež nabývá na síle, a pokud tomu podlehneme, tak to bude peklo pro všechny. Pokud budeme ctít presumpci neviny – a to platí i pro Babiše – tak nic nebrání tomu, aby byl předsedou vlády. Jeho metody a chování s tím nesouvisí. Stejné jako v diskuzi o Czexitu. My diskutujeme o tom, jestli máme vystoupit z Evropské unie, ale máme diskutovat, jestli je referendum efektivní. Místo toho už předem řešíme, co by se stalo. Ještě, že s Martinem Schulzem to dopadlo takhle, protože dle jeho výroků zřejmě není normální, a pak se diví, co se děje v Polsku, Maďarsku a jinde.

Andrej Babiš prohlásil, že udělá v Bruselu pořádek. To se bude chlapec divit, to ještě nezažil. Tam s ním zametou, že to neviděl. Má příliš velké ambice a nezkušenost v politice Evropské unie, ta je neprůstřelná. Museli by se domluvit a na tři čtyři týdny vystavit oranžovou nebo červenou kartu, ale toho nikdy nedosáhnou. Kdyby se domluvili kuřáci a rozhodli se, že přestanou na tři měsíce kouřit, zbořili by český rozpočet. Kdyby se všichni hostinští, co mi píší, rozhodli vyrazit na Václavák, tak se bude vláda divit. V Rakousku vyšli do ulic a uspěli, ale bylo jich tři sta tisíc. U nás je velká demonstrace tři sta lidí.

Podle posledních průzkumů hnutí ANO posiluje. ODS také, získala 11 procent. Potěšilo vás to?

Výzkumy neberu příliš vážně. Až první volby na podzim ukáží, jak to dopadne. I v Senátu se někomu líbí přímá volba starostů a hejtmanů, aniž by přemýšleli, co s tím dál. Jsou schopni to schválit ještě do voleb ve zrychleném čtení a příští rok budou přemýšlet, co to vlastně způsobili. Podobně jako s přímou volbou prezidenta.

Miloš Zeman po znovuzvolení pokračuje ve svých bonmotech a ostrých vyjádřeních. Hlavně směrem k lidem, kteří s ním nesouhlasí. Politologa Jiřího Peheho označil za nejhloupějšího českého novináře, takzvané pražské kavárně pak Zeman vzkázal „shut up“ a ti, kdo křičeli na kardinála Duku, jsou prý „pisklouni“. Bavili jsme se spolu o tom, že když už nikam kandidovat nebude, může se zklidnit. Zatím to tak ale nevypadá.

Byly dva názory: jeden, že bude klidný, protože mu už o nic nejde. Druhý, že bude ještě horší, protože mu už o nic nejde. Je to jinak, on je prostě Miloš Zeman, což nesouvisí s kandidaturou. Jsou věci, které v sobě člověk má, a Zeman, když ho bonmot napadne, nedokáže svojí povahou odolat, aby ho neřekl. Jeho bonmoty v přehnaně korektní době vypadají dramaticky, ale když se podíváte na předávání cen Grammy a jiných, musel jsem se ptát Američanů, proč mluví tak sprostě. Vysvětlili mi, že co se u nás zdá sprosté, je u nich normální a naopak. Nedávno mi vyprávěla eurokomisařka Jourová, jak si naběhla, když řekla, že severské ženy mají jinou povahu než italské. Hned se do ní pustila italská aktivistka, že dělá z Italek děvky.

Už několikrát jsme probírali kampaň MeToo, kterou považujete za nesmyslnou. Jak vnímáte skutečnost, že jednou z obviněných v rámci MeToo byla i jedna ze zakladatelek?

Mně se ta situace moc líbila a holky ani netuší, jakou mi udělaly radost. Do té doby, co se rozjela kampaň, jsem si nikdy tak nezaharašil se souhlasem svojí ženy. Přesvědčilo mne to, že Češky jsou až na výjimky normální. Těm výjimkám stejně nehrozí, že by s nimi někdo harašil.

Platí v tomto případě přísloví: s čím kdo zachází, tím také schází?

Stoprocentně, vždy to dopadne stejně. Vzpomínám na zákaz telefonování. Já tedy souhlasím, že psát zprávy a volat za jízdy je odsouzeníhodné, ale ti, co tehdy jásali, tak paradoxně ztratili body a dostali pokutu. Já jsem myslel, že se to dotkne pirátů na silnici, a ono se to dotklo mě, stěžují si. Dokud se mě to netýká, tak mi to nevadí. Jen jim tu pokutu dejte, říká, dokud ji sám nedostane. Padesát tisíc korun, to se asi někdo zbláznil, volají. Dluhy z nezaplacených pokut jsou obcemi absolutně nevymahatelné, a ministr je chce zvýšit. Pokuta má cenu, když je vybraná. Ne že po roce mi přijde předvolání, abych ji šel zaplatit.

Řada Čechů žije v chudobě a v exekucích. Čím to je? Někdo tvrdí, že Češi jsou prostě hloupí, neumí hospodařit, neumí si vyhledávat informace a nejsou schopni se správně rozhodnout v případě referenda. Jsme opravdu tak hloupí?

Evropská unie nepřijímala státy jako Řecko, nás a země Visegrádské čtyřky z lásky, ale protože měly dosah na trhy. Řecko nakupovalo z Německa a teď mu dluží. Kdo vyřeší dluhy, zasloužil by Nobelovu cenu. Pokus ministra o oddlužení bude mít tristní výsledek. Když sám stát má dva biliony dluhů, proč já bych si nepůjčil? Ústecký kraj si bude kupovat dluhopisy a bere si úvěry. Jeden z receptů, aby věřitelé nebyli poškozováni, je umožnit čtyřicetiprocentní úrok na půjčku, když podnikáš. Ale když se plátce dostane do potíží, dostaneš jistinu a jen pět procent. Dluhy navíc narůstají tím, jak dlouho trvají soudy. Celou dobu jejich trvání úroky rostou a za to odpovídá stát, který nezajistil rychlé řízení. I samotné dědictví jde k notáři a pak trvá klidně čtyři, nebo pět let. Platíte, platíte, občas nezaplatíte nájem a najednou jste bezdomovcem, ani nevíte jak. Znám případ rodičů, kteří se soudili o péči syna a než soud rozhodl, syn byl plnoletý a rozsudek neměl význam. Druhý případ byl soud o nemovitosti, a když po patnácti letech padlo rozhodnutí, zjistilo se, že zapomněli na pozemky, a všechno začalo znovu. A takových případů jsou tisíce.

To je důvod, proč se lidem líbí Andrej Babiš. Všechno musí jít rychle, i soudy, a jestli ne, tak já se na ně podívám a tak dále. Příčina je ale v předpisech. Žasnu, že střelec z americké školy už je u soudu a měl první stání. U nás by měl první stání tak za čtyři roky. Odkdy se táhne soud s Rathem, už ani nepamatuji; a divili jsme se Klausovi, když řekl, že osm let je nepřiměřeně dlouhá doba pro soud. Soudci, zástupci i policisté by měli strávit měsíc ve vazbě, aby si uvědomili, co to pro normálního starostu na vesnici, pro takového člověka znamená. Nejen, že už nikdo nepromluví, pro něj osobně je to zásah do života, ze kterého se už nevzpamatuje. I když se vrátí, nemá vlastně kam se vrátit. Mají zničený život jen proto, že čerpali dotace.

Ekonomka Hana Lipovská mi nedávno v rozhovoru řekla, že mnohem horší než cenzura, proti níž se dá bojovat otevřeně, je autocenzura. Tedy vlastní kontrola uvnitř veřejných činitelů a lidí, kteří raději neřeknou nahlas své skutečné myšlenky kvůli obavám z toho, že budou proti nim použity a jejich jméno dehonestováno, přijdou o práci a tak dále. Prohlásila dokonce, že autocenzura je novodobé vězení. Je to pravda?

Ta autocenzura je strach. Je vyvolána strachem, že pokud někdo řekne cikánská pečeně, někdo toho zneužije. Já vždycky říkal cikáni a Romové a budu to říkat dál. Vědí, že s nimi komunikuji, kamarádím a mám takový luxus, že mohu říkat slovo buzerant a gayové mi to odpustí, protože jim neradím, co mají dělat. Oni všichni dobře poznají, kdy je co myšleno z legrace. Nikdy jsem nepochopil, proč můžeme říkat židovské anekdoty, ale cikánské nikoliv. Nebojí se ti, kdo nemají o co přijít. Klaus na narozeninách mluvil nekorektně a řekl, že ho už nemají odkud odvolat, nebo vyhodit ze sjezdu.

Kotrba na autocenzuru zapomněl a dopadl, jak dopadl (externí spolupracovník Českého rozhlasu napadl bezdomovce, kteří se pohybovali na místě konání sjezdu ČSSD, pepřovým sprejem, pozn. red.). Když vám nemají co vzít, můžete být suverénnější než za totality. A lidi na to slyší. Autocenzura je naprosto zbytečná, ale je to atmosférou a kampaní, která tu funguje. Kdo rozhoduje, co je nekorektní? Slovo dobroser nemůže být nekorektní, já ho vymyslel. Říkají mi, že je to sprosté slovo. Odpovídám: jak jste na to přišel, že je sprosté? Není v žádném slovníku, ale zato naprosto vystihuje podstatu věci. S tím souvisí i představa, že každá změna je k lepšímu; je mimořádně naivní. Změna neznamená, že se něco zlepší. Je to ale typické například u rozvedených manželů a manželek. Dopadli jako sedláci u Chlumce, někdy se dokonce vrátili k původnímu partnerovi. Změna nemusí být vždy k lepšímu. Nový ministr nebývá lepší než ten starý.

autor: Zuzana Koulová