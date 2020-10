Lékař Boris Šťastný se kvůli koronaviru postavil Václavu Klausovi: Nemile mě to překvapilo. Nesmírné zklamání

reklama

Anketa Souhlasíte s důvody, proč Daniel Hůlka vrátil státní vyznamenání? Ano 17% Ne 72% Je mi to jedno 11% hlasovalo: 10999 lidí

Reagoval jste prohlášením na text Václava Klause, respektive jeho institutu s názvem Nejsme ve válce, nepotřebujeme drakonická opatření. Co vám nejvíce vadí na tom vyjádření Institutu VK?

Jeho existence. V tuto těžkou dobu, kdy se všichni ve společnosti všemožně snaží zabránit tomu, aby kvůli pandemii koronaviru nebyl zcela zahlcený zdravotnický systém, a tím došlo k nebezpečí omezení péče – ať už pro nemocné s covidem, nebo s běžnými onemocněními, ve chvíli, kdy vláda na miskách analytických vah hledá nějaký rozumný konsenzus v rámci jednotlivých navrhovaných opatření – a tato opatření nejsou přijímána jenom u nás, ale všude ve světě, kde čísla epidemie rostou a jsou prakticky totožná nebo i tvrdší, ve chvíli, kdy jsme nejzasaženější zemí v Evropě v přepočtu na počet obyvatel, bývalý prezident vydá prohlášení, ve kterém se snaží přesvědčit veřejnost o tom, že tato opatření nepotřebujeme, a nabádá k občanské neposlušnosti.

Ve svém textu jsem napsal, že člověk může mít různé názory, ale měly by být podloženy nějakými jasnými objektivními skutečnostmi – což tato výzva není – a za druhé v tuto chvíli, pokud významná veřejná osobnost, jako je bývalý prezident, vydává takovéto nebezpečné prohlášení, pak není divu, že obyčejní lidé mají tendenci rezignovat na elementární pravidla, která mohou celou společnost – a zejména ohrožené lidi a seniory – významně ochránit a zabránit kolapsu zdravotnického systému. Ke kterému bychom směřovali, pokud tato opatření nebudou zavedena a nebudou dodržována.

Asi klíčové konstatování je, že Václav Klaus (ale bohužel i mnoho a mnoho dalších lidí v této zemi) nechápe smysl těchto opatření a asi ani vážnost situace...

Smyslem těchto opatření není někoho trápit a mučit, ale dostat celkový počet nemocných s covid-19 pod určitou kontrolu, udržet zdravotní systém v chodu, protože čím více bude těch jednotlivých onemocnění, tak určité procento probíhá s průběhem těžším a logicky se procento těchto těžších průběhů dříve nebo později dostane do nemocnice. Tato země musí být schopna péči poskytnout. Také je důležité, aby současně při poskytování této péče nedošlo k ochromení péče o jinak nemocné. Není tu jen koronavirus. Tady jsou onkologicky nemocní pacienti, kteří potřebují léčbu. Jsou tu nemocní s kardiovaskulárním systémem, jsou tu operace, které se musejí provést. Ať už akutní, nebo naplánované. Toto všechno se nemůže zastavit.

Mě nemile překvapila nejen vůbec existence tohoto prohlášení Institutu Václava Klause – a zrovna teď, v tu nejhorší chvíli –, ale velice odmítám, že nepotřebujeme ta opatření. Odmítám i jedno závažné tvrzení.

Jaké?

Že podle Václava Klause koronavirus ohrožuje jen ty, kteří jsou vážně nemocní. To není pravda. Existují desítky a stovky publikovaných studií renomovaných lékařů a týmů, kdy dochází k úmrtí dříve zcela zdravých lidí. Také je velmi široká skupina seniorů, chronicky nemocných, diabetiků, lidí s vysokým krevním tlakem, s poruchami imunity, onkologičtí pacienti, lidé na chemoterapii, kteří jsou schopni své onemocnění zvládnout a fungovat s ním ještě spoustu, možná i desítky let. Ale tato nákaza je ohrožuje na životě a na zdraví. Tohle se zdá, že Václav Klaus popírá.

A co je jedno z nejděsivějších v té výzvě, je tvrzení, že nesmíme připustit, aby zvýšené nebezpečí pro jednu specifickou rizikovou skupinu ochromilo celý stát. Tím toto prohlášení v podstatě říká, že se máme zříci mezilidské solidarity, solidarity zdravých s nemocnými, mladých se starými. Že máme tímto nechat přes palubu všechny seniory a zejména ty, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním. Že máme hodit přes palubu ohroženou skupinu diabetiků, kterých je v České republice přes milion. Je to velice vážné.

Psali jsme: Senátor Vystrčil: Lidé oceňují, že jsme na Tchaj-wan jako Senát jeli Trump drží Bidena za kou*e. Unikly e-maily a videa. Synáčkovy drogy a sex, stíhá obojí naráz. A pak ta Ukrajina... Senátor Nenutil: Mrzí mě, že vedení ústavu musí teď víc energie věnovat obhajování svých pozic než vlastní badatelské činnosti Karel Januška: Právo na soukromí

Kritici opatření argumentují ekonomickými ztrátami, ale kdyby počet případů závratně narostl, tak zkolabuje logicky i ekonomika?

Jsem lékař, vidím v tom hlavně zdravotní hledisko. Je nutné si uvědomit, že každé opatření spojené s touto pandemií stojí peníze. Logicky čím později některá opatření přicházejí, anebo čím jsou na začátku slabší, tak potom v čase se rozloží. To znamená, nejsou tu jenom ztráty v restauracích, ve fitness centrech, ale ve chvíli, kdy pandemie nebude pod kontrolou, tak ztráty budou mnohem větší tím, že stát začne být čím dál více ochromen. Skutečně se může stát, že se nakazí určitá významná část zdravotnického personálu. Dochází pak ke ztrátám ve zdravotnickém systému, protože je nutné najímat další a další lidi. Může dojít k rozšíření nákazy v nějaké kritické infrastruktuře. Když je procento takto vysoké, tak kterýkoliv podnik v České republice může být ochromen. Ve chvíli, kdy infekce vlétne do velké fabriky, může samozřejmě ochromit výrobu. Snad si to umí každý dopočítat.

To, co já se snažím v tom textu postihnout, je skutečnost, že se Institut Václava Klause vůbec nezamýšlí nad dopočtem přímé úměry počtu nakažených ve společnosti, toho reprodukčního čísla, s kapacitou zdravotního systému. Nikdo z nás se nechce dočkat, že některé pacienty nebudeme schopni ošetřit, které bychom ošetřili, kdybychom to zastavili. Proto tuto výzvu pokládám za strašně nebezpečnou. Dobře víte, že jsem historicky patřil ke spolupracovníkům pana bývalého prezidenta dlouhá léta, a musím říci, že toto je pro mě nesmírné zklamání.

Nyní jsme bohužel, co se týče covidu, asi opravdu evropské jedničky. Jsme u nás už na vrcholu pandemie, nebo ještě ne?

Nevím. Nejsem epidemiolog. Na toto by měli odpovědět epidemiologové a zdravotničtí statistici. Domnívám se ale, že ještě nejsme. Nechci dávat nějaká vyjádření z těch dat, která by ovlivňovala veřejnost. Každý se má věnovat svému oboru. Z toho, jak já to pozoruji, tak si myslím, že na vrcholu ještě nejsme. Na druhou stranu konečně byla některá účinná opatření zavedena, byť jsou bolestivá. Jsem přesvědčený, že musejí začít fungovat. Za předpokladu, že veřejnost je bude dodržovat a nemávne nad nimi rukou. Úplně nejhorší je konstatování – se kterým se občas setkávám – dříve nebo později to stejně dostanu. To není tak úplně pravda. Teď je nutné to zvládnout, a když se nám to podaří, potom jsem optimista. Věřím, že v horizontu měsíců dorazí účinná vakcína. Pak bude líp.

Skutečně se tato přísná opatření zruší v řádu pár týdnů, nebo to bude trvat mnohem déle?

Na tuto otázku neumím odpovědět a myslím, že na ni neumí odpovědět ani Andrej Babiš nebo Roman Prymula. Každý z lidí, který se podílí na přijímání těch opatření, reaguje na desítky různých parametrů, které existují. Podle toho jednotlivá opatření ladí. Neumím říci, které opatření bude kdy zmírněno, nebo přidáno. Faktem je, že se z té situace musíme dostat. Z mého pohledu není situace dobrá, a pokud bychom neudělali nic, tak by hrozil scénář zahlcení zdravotnického systému. To je důvod, proč se tato opatření dělají. Pro nic jiného se nikde na světě nedělají. Epidemiologie v tomto má svoje pravidla a ta jsou všude stejná. Musíme se teď poprat s obrovským počtem případů a komunitním přenosem.

Vy jste založil občanskou iniciativu Jistota. Co je jejím cílem?

V roce 2013 jsem odešel z veřejného života z pozice člena Parlamentu. Opustil jsem Občanskou demokratickou stranu a přestal jsem se jakkoliv veřejně angažovat. Věnuji se práci lékaře a manažera v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Celou tu dobu jsem si nemyslel, že dojde k něčemu, kdy bych se chtěl k veřejným věcem takto významně vyjadřovat. Musím říci, že mě postoje některých veřejných osobností i politiků v posledních týdnech a měsících vyburcovaly k tomu, že jsem si řekl, že nějakou veřejnou iniciativu bych měl udělat. Ve svém profesním životě se věnuji péči o seniory a chronicky nemocné. Mám pocit, že v posledních měsících hodně vystupují lidé, kteří hájí nejrůznější skupiny. Jsou to podnikatelé, zástupci odvětví, které byly postiženy jednotlivými opatřeními.

Vidím opozici, která z mého pohledu místo toho, aby v kritických momentech nepolitikařila a pokusila se najít nějakou míru jednoty ve společnosti z hlediska těch opatření, tak spíš střílí do jakýchkoliv možných návrhů. Mám pocit, že někde mimo politiku zase tolik aktivit, které by podporovaly ochranu seniorů a chronicky nemocných, neexistuje. Že je potřeba za tuto skupinu bojovat a za to, aby vláda neustoupila a opravdu bojovala v jejich prospěch. Na druhou stranu aby byly ve společnosti jednotlivé postoje vysvětlovány a aby tyto skupiny měly nějaké zastání. Když se objeví hlasy ze strany občanské společnosti nebo veřejnosti,a zažili jsme nejenom bývalého prezidenta, ale i některé lékaře, akademiky, kteří dávali nesmyslné argumenty a znevažovali opatření, které ministr zdravotnictví zavádí.

Aby se někdo ozval a řekl, že je tady skupina lidí, za kterou stojí bojovat, a musíme posouvat a udržovat mezigenerační solidaritu. Není možné na ni zapomínat. My, kteří jsme dostatečně zdraví, že nás tato situace tolik neohrožuje, si musíme být vědomi toho, že jsou tu tací, na které musíme dávat pozor. Když si lidé budou dávat pozor, nenakazí se a budou zodpovědní, tak neohrozí třeba své prarodiče. To je hlavní důvod. Pokusit se dát také zrcadlo těm věcem, které jsou, a bojovat za to, aby na seniory, chronicky nemocné a ohrožené skupiny byl brán ohled. V té výzvě jsem na začátku řekl, že je to občanská iniciativa, která si klade za cíl chránit seniory a další ohrožené skupiny obyvatel a bojovat za jejich zájmy, aby v souvislosti s pandemií koronaviru se přijímala a dodržovala opatření, která pomohou pandemii zpomalit a posléze zastavit.

Psali jsme: Trocha statistiky do covidového zastrašování, šílení až šílenství. Zastavme plukovníka Prymulu, říká docent Ševčík ČVUT: Dvě stovky plicních ventilátorů CoroVent jsou připraveny k distribuci do českých nemocnic Eduard Stehlík: Rada tehdy provedla kompletní rozvrácení personální instituce Ivo Valenta: Věřím, že Senát zůstane i nadále pojistkou demokracie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.