Lékař: Jděte do p*dele, po dobrém to nepůjde. Fotky z hor! A demonstranti! Pravda o vakcíně

ROZHOVOR „Prostě je vidět, že pokud u nás něco závisí na dobrovolnosti a na rozumu lidí, opravdu to nefunguje. Respektive u velké většiny lidí to funguje, ale stačí menšina, která vše dokáže sabotovat a nadělá obrovské problémy,“ kroutí nechápavě hlavou nad chováním Čechů místopředseda Lékařského odborového klubu a lékař z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Miloš Voleman. Do patřičných míst odeslal ty, kteří proti opatřením demonstrují a vyzývají k neposlušnosti, a za nepochopitelné označil davy na českých horách. Voleman se obává, že takzvaně po dobrém to s Čechy nepůjde.

Čísla ukázala, že v týdenním nárůstu pozitivně testovaných na covid-19 se Česká republika dostala na první místo na světě. Čekal jste, že bude situace po Vánocích tak vážná? Překvapil vás rychlý vývoj nakažených?

Když se vyjádřím přesně, tak mě tak úplně nepřekvapil. Překvapilo mě, že jsme úplně první, ale že budeme někde v popředí, to jsme asi všichni věděli.

Už jsme o tom mluvili několikrát, ale čemu to kladete za vinu tentokrát? Je to nezodpovědnost lidí?

Můj názor je takový, že je to dané nezodpovědným chováním lidí.

Nezodpovědnost musí odněkud plynout. Odkud, podle vás?

Nevím, to je spíše otázka pro sociologa, ale skutečně je nárůst daný nedodržováním opatření. Jedna věc je vyhlášení opatření, ale druhá věc, že bychom se měli chovat zdrženlivě. Mám pocit, že u nás je poměrně velká skupina lidí, kteří se jakoby najust k vyhlášeným opatřením chovají nezodpovědně. Jako takový šprajc vůči tomu, jaká opatření byla vyhlášena. To je můj pocit.

V rámci nespokojenosti se konaly a budou konat demonstrace. Je tu tábor lidí, hlavně mezi vámi zdravotníky, kteří nabádají k zodpovědnosti, a pak je tábor druhý. Ten burcuje k porušování vládních opatření. Co byste druhému táboru vzkázal?

Můžu být upřímný?

Prosím vás o to...

Ať jdou do prdele.

Zaslouží si to až takhle ostře?

Ano, až tak takhle ostře.

Je jasné, že některá vládní opatření a nařízení už spousta lidí nebere vážně, někteří se v nich nevyznají, nebo ta se mění tak často, že podle odborníků Čechům prostě dochází trpělivost. Co by, podle vás, ze strany vlády pomohlo, aby se lidé chovali zodpovědněji, jestli vás něco napadá?

Mě bohužel nic nenapadne, protože je vidět, že po dobrém to opravdu nejde. Skutečně asi bez nějakých represí to nebude možné, protože zatím se k vymáhání opatření nepřistupovalo drastičtější formou. Všechna opatření byla vyhlašována, ale já jsem nikde nezachytil, že by nedodržování opatření bylo nějakým způsobem postihováno. Prostě je vidět, že pokud u nás něco závisí na dobrovolnosti a na rozumu lidí, opravdu to nefunguje. Respektive u velké většiny lidí to funguje, ale stačí menšina, která vše dokáže sabotovat a nadělá obrovské problémy.

S jakými pocity jste tedy sledoval zprávy a fotografie z lyžařských středisek a ze sjezdovek v posledních dnech?

Pro mě je to absolutně nepochopitelná věc. Pocity jsou takové, že nedokážu pochopit, co ty lidi k takovému chování vede.

Chápu, že situace s koronavirem není jednoduchá. Českým nemocnicím docházejí kapacity i personál, opět se odkládají operace. Domníváte se, že vakcína je nakonec tím, co vyřeší problém?

Doufám, že ano. Obecně řečeno, vakcinace je vlastně jediný způsob, který známe, jak se s takovou nemocí popasovat. Historicky se velkou většinu infekčních onemocnění podařilo zvládnout právě díky vakcinaci, zatím nic jiného neznáme.

Očkování v historii zabránilo šíření mnoha nemocí, tady se však objevují obavy. Mezi ně patří, že zatím není jasné, na jak dlouho bude vakcína fungovat.

To je opět dáno tím, že jde o novou věc a vakcína existuje relativně krátkou dobu, byla odzkoušena v nějakém režimu, který byl zase časově limitován. A teď po vakcinaci, pokud plošně proběhne, poznáme, zda vakcína nechává imunitu dlouhodobější, nebo zda bude zapotřebí vakcinovat opakovaně. To je věc, kterou ukáže budoucnost. Můžeme dopředu jen těžko předjímat a říci, že tahle vakcína nám stoprocentně zaručí doživotní imunitu, to spíše není možné.

Platí totéž, co jste teď řekl, i o vedlejších účincích, které se mohou projevit až po delší době?

Nevím, tady bych bruslil na velmi tenkém ledě. To je otázka pro odborníka z oboru vakcinologie, jestli vakcína může mít dlouhodobé vedlejší účinky.

Zmínila jsem to proto, že Evropská unie v dohodách zbavila odpovědnosti výrobce vakcín za případné vedlejší účinky například za čtyři, pět let. Jak to jako lékař vnímáte?

Tohle je malinká lumpárna od farmaceutických firem. Jenže těmi firmami, které to dodávají, jsou státy drženy pod krkem a ty firmy si mohou v této situaci vymoci takové podmínky, na které by v normální situaci nikdo nepřistoupil. Nyní firmy mohou jednoduše říct: Podívejte, je to odzkoušené krátce, berte, ale za těchto podmínek; anebo neberte, on si to vezme někdo jiný.

V tuhle chvíli jsou státy pod obrovským tlakem, a pokud firma není schopna záruky garantovat a není ochotna na ně přistoupit, a my bychom od nich nic nenakoupili, v tu chvíli nemáme nic. To by se vlády těžko zodpovídaly. Státy byly dotlačeny do kouta a musely na to přistoupit.

Evropská unie kvůli tomu čelí kritice, tedy že právě jejím úkolem je, aby zajistila dohody v těchto ohledech a aby chránila Evropany. Myslíte si tedy, že neměla na výběr?

Myslím, že v případě garance za případné dlouhodobé nežádoucí účinky si skutečně EK vybírat nemohla.

Vy sám se necháte očkovat?

Nechám. Určitě se nechám očkovat. Teď jen čekám, až na mě dojde řada, protože jsem nyní v karanténě po rizikovém kontaktu, takže musím počkat. Teprve pak se nechám očkovat, jakmile budu moci.

Doporučil byste tedy očkování i veřejnosti?

Jednoznačně.

Tím se dostáváme k očkovací strategii v ČR, která už teď sbírá výhrady. Není jasné, kdo bude očkovat, není dostatek očkovacích center, není jasné, kdo bude rozvážet vakcíny a tak dále. Jak si v tomto ohledu vede vláda?

Musí se vycházet z toho, jakou vakcínu máme k dispozici. Současná vakcína od firmy Pfizer, kterou se začalo očkovat, má velice složité podmínky skladování a distribuce. Rozhodně není vhodná, aby se s ní plošně očkovalo třeba v ordinacích praktických lékařů, neboť je nutno dodržet podmínky skladování – tedy skladování při minus 70 stupních, to je v praxi asi neuskutečnitelné. Takže plán nejdříve očkovat zdravotníky v nemocnicích, když nemocnice mohou zajistit správné skladování a kde to problém není, je určitě správný.

Můj osobní názor je, že vakcína od firmy Pfizer bude asi vhodná pro větší očkovací centra. Na plošné očkování populace si budeme muset počkat, až budeme mít vakcínu, která vyžaduje menší nároky na skladování a distribuci, ale ta zatím není schválená ani v rámci Evropské unie, takže kdy to bude, nedokážu odhadnout.

Když se nad tím zamyslíte a tipnete si optimistický scénář... domníváte se, že máme před sebou světlo na konci tunelu ve smyslu, že i v rámci proočkování rizikových skupin třeba za půl roku by mohlo být lépe? Jaký je váš optimistický tip?

Já v to doufám – ale bohužel to nezávisí na nás, ani na našem zdravotnictví a potažmo ani na naší vládě. To záleží na tom, kdy v Bruselu schválí další očkovací látky.

A také na přístupu Čechů...

Samozřejmě, ale v okamžiku, kdy bude vakcína dostupná a bude jí dostatečné množství, bude samozřejmě na zodpovědnosti lidí, aby se nechali očkovat, co nejrychleji to půjde. Jednoduché to nebude, protože naočkovat sedm milionů lidí, což se plánuje, je obrovský logistický problém. Ale předpokládám, že naše vláda se poučí od zemí, kde vakcinace probíhá ve velkém. Nejtypičtější je Izrael, doufám, že převezmou jejich zkušenosti. Izrael má ale velkou výhodu, že jde v podstatě o armádou řízený stát.

Na tom se shodují i odborníci, že totalitní režimy mají výhodu, protože mohou lidem zakázat a nařídit, cokoliv se jim zamane.

Skutečně, tam, kde mohou přitvrdit, mají v tomto ohledu výhodu.

Co byste vzkázal Čechům v těchto dobách?

Vzkázal bych jim, aby opravdu dodržovali důsledně protiepidemická opatření, aby se nesnažili za každou cenu si dokazovat, že jsou velcí kingové, kterým vláda nebude nic nařizovat... to za to nestojí. Spíše tak ukazují svoji hloupost. A v okamžiku, až se rozběhnou vakcinační plány, aby se lidé skutečně nechali očkovat, až na ně přijde řada.

