Lékař a předák seniorů: Vládnou nám epidemiologové. Cvičit v rouškách? Nesmysl. Ať vrátí diplom. Co vymýšlí Merkelová. Ti lidé asi onemocněli covidem, působí jim na mozek

Vláda se od čtvrtka rozhodla rozvolňovat platná omezení, otevřely se i restaurace, kadeřnictví, bazény a posilovny. Je to správný krok?

Je to správný krok, protože není možné, aby lidi byli neustále zavřeni doma, stresováni, omezováni. To už pak není žádný život. Psychika velmi působí především na seniory. Je potřeba i chodit do škol, není možné, aby hloupl národ a abychom se tu neustále vzdělávali distančně. To bychom mohli zrušit všechny učitele. Jsou to hlouposti, které vymýšlí některé skupinky epidemiologů. Což je vidět na tom, že doporučují, aby se cvičilo s rouškami. To je nesmysl z hlediska lékařského. Tito lidé by měli vrátit diplom, pokud jsou lékaři, když prosazují takovéto názory.

Trochu se jich zastanu; děje se to nejen u nás, ale všude kolem. Například teď jsme ve střední Evropě jediní, kdo má otevřené restaurace...

Je to určitá davová psychóza po celém světě. Já to znám z Austrálie, která je zavřená jako taková. I když hospody tam zavřené nejsou. Je otázka, jestli jsme ještě samostatná republika, nebo jsme už součástí velkého Německa. Podívejte, co vymýšlí Merkelová, aby se uzavřely vleky a neprovozovaly se. To jsou podle mě nesmysly. Ti lidé asi onemocněli covidem, který jim už působí i na mozek.

Vy jste prezident spolku Senioři ČR. Ustupuje pandemie i v této nejrizikovější skupině obyvatel? Jsou čísla lepší, jestli to sledujete?

Samozřejmě, že to sleduji. Rozvoj infekce zvláště v domovech důchodců. Všichni senioři se bojí, protože vědí, že jsou ohrožená skupina. Ale co můžou dělat? Jsou i jiné nemoci. Musíme se s tím naučit žít. Vir tu s námi je a i tu s námi bude. Jestli si někdo myslí, že to vymýtí něčím, tak se obávám, že ti lidé nevědí, o čem mluví.

Druhá věc je, že i vakcíny, ke kterým se spousta lidí upíná, tam také proběhne toto onemocnění. V menší míře, ale proběhne. To znamená, že se každý z nás musí smířit s tím, že dříve nebo později toto onemocnění prodělá. A někdo ho možná už prodělal. Je spousta lidí, kteří se s tímto nechtějí smířit, ale to je záležitost toho, jak naše vláda k tomu přistupuje. Víte, že už je tam v krátké době třetí ministr zdravotnictví, že nám vlastně nevládnou politici, ale skupinka epidemiologů.

Lidé se bojí. Říkám jim – musíte dodržovat protiepidemická opatření, to jsou roušky, zejména mytí rukou, vyvarovat se velkých setkávání a dezinfikovat si ruce. Víc se udělat nedá. Další věcí je, že lidé by měli mít dostatek vitamínů, zejména D3, o kterém se mluví. Je mi divné, že se více neprosazují čističky vzduchu s UV lampami, které ničí viry v ovzduší.

Prioritní měla být ochrana seniorské skupiny obyvatel. Podařila se? Třeba v domovech seniorů nákaza covidem řádí. Jak to?

To je právě to, co vyčítám těmto podivným epidemiologům – že se opatření dělala plošně místo toho, aby se chránili nejdříve a zejména rizikové skupiny. Což se bohužel nestalo. Ze začátku neměli ani dostatek ochranných prostředků - roušek, respirátorů a dezinfekcí. Tam asi někdo zaspal. Když už se to trošku uklidnilo, tak se zase nic nedělalo. Chyba je asi v politicích, kteří poslouchají některé skupinky epidemiologů. Myslím, že by do toho měli promluvit nejen imunologové, ale i virologové. A tam jsou názory různé. Jak se vir poznává, to jak se chová, co všechno může způsobit. Ale zásady jsou jasné. Místo plošných opatření se měla udělat taková, která by chránila nejrizikovější skupiny. Tady se ale vše dělalo plošně, všechno se plošně zavřelo. Je to špatná alokace sil a prostředků.

Viděli jsme to od začátku, kdy se to podcenilo. Kdy pan Prymula i pan Vojtěch říkali, že jsme na všechno připraveni. Pak se zjistilo, že je jen 15 tisíc roušek ještě z dob, kdy jsem byl na ministerstvu. Nebyl pandemický plán, byla to zoufalost. A každý si myslel, že nejhorší je za námi, snad se to zlepší. A nic se nestalo. Pořád se jen hledá, kde se dá co nakoupit, nejlépe bez výběrového řízení přes nějaké spřátelené firmy. Začíná z toho být velký byznys.

Lidé jsou znepokojeni...

Ano, lidé jsou znepokojeni, senioři nevědí, jak se mají chovat. Podívejte se na rozporuplné zprávy a informace z tisku, a to není dobře. Jasně má vystoupit premiér a říci – chceme ochránit seniory a uděláme pro ně toto a toto. Nějaké návrhy jsem mu i posílal. Pak ale nastoupil asi někdo jiný, nebo několik skupin na ministerstvu zdravotnictví, které se hádají mezi sebou, a ty si dělají, co chtějí. Nakupují se zbytečně drahé přístroje, pak se zjistí, že není zdravotnický personál. Docela oprávněně křičí předseda Lékařské komory, doktor Kubek, aby se ochránil zdravotnický personál. To se také nestane.

Stojí to nejen na fakultních nemocnicích. Já dělám v první linii, setkávám se s těmi lidmi. Nevím, jestli je někdo nemocen, nebo není. My neseme nejvíc riziko. Obvoďáci, ambulantní specialisti. V nemocnicích už jsou otestováni, ale my jsme v daleko větším riziku. Ale vidím, že nám v tomto nikdo moc nepřeje.

Další věcí jsou testy. PCR testy jsou velmi bolestivé, a ne vždy přesné. Pak jsou i další testy, kde se říká, že jejich pozitivita nebo negativita je kolem šedesáti procent. Pak je nějaký Vyšehrad, kde se údajně dohaduje o třech miliardách za plošné testování všeho. Zapomíná se, že na to ale musíme mít proškolené lidi. Rozhodují o tom lidé, kteří nemají zkušenosti z praxe. A to mě na tom ministerstvu zdravotnictví i na panu premiérovi mrzí. Že se neptají lidí z praxe.

Naši senioři jsou z toho vyděšení, co si přečtou, nebo co vídí obzvláště v České televizi. Jsou stresováni. A stres je další věc, která snižuje imunitu. Je rozhodující při boji s virovými infekcemi.

Objevuje se i něco jako mezigenerační napětí, že by seniorům někteří lidé v produktivním věku vyčítali, že se kvůli nim vypíná ekonomika?

Je to otázka toho, jak se některé politické strany chovají vůči seniorům. Jsou to zvláště Piráti. Vidíme to, jak se chová proslavená pražská radnice pod vedením lékaře primátora Hřiba za Piráty. Jsem zklamán i chováním TOPky. Není možné, aby se vyčleňovala jedna skupina vůči druhé. To zavání segregací. Viděl jsem to v tom, když jsme probojovávali, aby dostali senioři slevy na dopravě. Proti tomu se některé politické strany stavěly. Přitom je to zcela normální v civilizované Evropě. Když je naším vzorem Německo, ať se podívají tam.

Nebo teď, když se dodávaly nějaké přídavky k důchodům, kde je někdo chtěl snižovat, někdo dávat ještě pro matky s dětmi. Ale tady to mělo jít pro důchodce, protože skutečně potřebují peníze na to, aby si mohli koupit roušky, dezinfekce, vitamíny. A to jsou věci, které stojí velké peníze. Ať se páni poslanci se stotisícovými platy jdou podívat na normální důchodce. Těžko se žije českým důchodcům, když stoupají ceny a oni se potřebují chránit. Není moc důchodců, kteří mají možnost si někde přivydělat.

Důchodci si dobře pamatují, kdo jim pomáhá, a kdo jde proti nim. V zásadních volbách, které budou v České republice, budou důchodci rozhodující silou. Měly by si to ty politické strany uvědomit. A ještě bych chtěl upozornit, jak na důchodce dolehlo omezování zdravotní péče. Doplácejí na to lidé s rakovinou, srdečním onemocněním, prevence se nedělají. To jsou věci, které se, hlavně seniorům, vymstí.

