Libor Rouček trochu zavzpomínal: Když jsem byl mluvčím vlády Miloše Zemana...

EVROPAN LIBOR ROUČEK Ať prezident vysvětlí, proč úkoluje v souvislosti s novičokem BIS! Podle bývalého místopředsedy Evropského parlamentu Libora Roučka by měl prezident hájit stanovisko, které prezentovala naprostá většina politických stran. Na adresu komunistů zmiňuje: „Komunisté celou svou existenci byli promoskevskou pátou kolonou v naší zemi.“ V souvislosti s vyjednáváním o vládě upozorňuje na to, že ČSSD je nezávislá suverénní strana: „Nemyslím si, že by se měla nechat kádrovat zrovna od komunistů, kteří 40 let sociální demokracii nedovolili existenci a kteří sociální demokraty zavírali do vězení.“

Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Je to adekvátní počet? Mělo by jich být podle vás více, nebo méně? Někteří připomínají, že k vyhošťování nepřistoupily například Rakousko nebo Slovensko…

Vyhoštění je správné, ukázali jsme solidaritu s Británií i s většinou států EU a NATO. Vidíme, že se připojila i Austrálie. Krok byl naprosto adekvátní a správný. Otázkou bylo jen, kolik personálu z ambasády vyhostíme. I číslo tři je adekvátní. Pokud jde o Rakousko, stále si zakládají na tom, že jsou země neutrální, že jsou mostem mezi Východem a Západem. Jde čistě o věc Rakouska. Víme, že Rakousko není členem Severoatlantické aliance. Pokud jde o Slovensko, povolává velvyslance na konzultace a vyjednávají o tom, jakou reakci zaujmout.

Česká republika ukázala, kde je hodnotově ukotvena, a ukázala svou solidaritu.

Zaznívají i názory, například od komunistů, že není až tak velký problém novičok vyrobit, že zásadní důkazy o tom, že viníkem je Rusko, nejsou. Co vy na to?

Prokremelští lidé. Komunisté celou svou existenci byli promoskevskou pátou kolonou v naší zemi. Nevysvětluje to motiv. Současné Rusko je nacionalisticky vybičované, bylo před volbami. Verze, kterou britská vláda prezentovala, je nejpravděpodobnější. A dále se kauza bude vyšetřovat.

Prezident Miloš Zeman uložil šéfovi Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi, aby BIS pátrala po tom, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován jed novičok. Jak toto rozhodnutí vnímáte?

Jako chybné a neadekvátní. Prezident by měl spojovat, hájit stanovisko, které prezentovala Česká republika a naprostá většina politických stran. To, že pověří BIS, která má za úkol sledovat, jakým způsobem je hlavně z vnějšku ohrožena bezpečnost České republiky, je naprosto chybné. Pokud by chtěl něco zjistit, může se zeptat na příslušných místech, například na Ministerstvu obrany. Je známo to, že pod Ministerstvem obrany je velmi kvalitní protichemická jednotka. Když byl Miloš Zeman premiérem, vždy jsme tuto protichemickou jednotku pozvali do míst, kde hrozilo nasazení jak chemických, tak biologických zbraní, ať to byl Kuvajt nebo Afghánistán.

Když chcete mít kvalitní protichemickou jednotku, tak se samozřejmě musí zabývat tím, co vyvíjejí ostatní země, aby věděla, o jaké látky jde a také jsme proti tomu měli určité prostředky. Je velmi pravděpodobné, že náš protichemický vývoj zkoumal látku, jako může být novičok.

Člověk by od prezidenta ale očekával, že se v první řadě zeptá ministryně obrany a příslušných lidí na generálním štábu. A on pověří BIS, která má pracovat v utajení, chce veřejně výsledky a ohrožuje i práci BIS. Proč to udělal? Nechci mu podsouvat žádný motiv. Měl by to vysvětlit on sám. Dobré by bylo, aby se novináři ptali jak prezidenta, tak mluvčího, proč takové věci dělá.

Prezident podle řady politiků slouží cizí moci, nikoli českým občanům. Takto hovoří například i Petr Gazdík. Ten má za to, že pokud česká vláda prohlašuje, že novičok použitý při útoku na Sergeje Skripala nepocházel z České republiky, a prezident přesto pověří BIS hledáním stop po přítomnosti novičoku na našem území, pohybuje se na hranici vlastizrady. Miroslava Němcová byla ještě ostřejší. Měl by začít Senát konat, jak říká Petr Gazdík? Nebo by mělo zůstat u otázek na prezidenta?

Zůstal bych u otázek, ať pan prezident vysvětlí, co dělá. Nešel bych tak daleko v používání termínů jako je velezrada, ale ať vysvětlí své motivy.

Když k tomu přidáme, že Číňané evidentně neinformovali českou stranu o tom, že zatkli poradce prezidenta Miloše Zemana, a to, že třetí nejvyšší ústavní činitel USA Paul Ryan vynechal při své návštěvě Prahy setkání s prezidentem, jde o naprostý krach zahraniční politiky Miloše Zemana? Usilovně se snaží mít dobré vztahy s Ruskem a Čínou, ale vypadá to, že ho nerespektují. Jak si situaci vysvětlujete vy? Navíc za známku toho, že Zemanova politika krachuje, je považováno i to, že mu dodnes nepoblahopřál Donald Trump ke zvolení, ani se s ním nesetkal.

Když byl Miloš Zeman předsedou vlády a já jsem byl mluvčím této vlády, s premiérem jsem absolvoval všechny zahraniční cesty. Miloš Zeman měl tehdy otevřené dveře všude. Byli jsme dvakrát v Bílém domě, ať to bylo za prezidenta Clintona nebo George Bushe mladšího. Měl dveře otevřené po celé Evropě. Nebylo týdne, abychom necestovali od Španělska po Norsko, Švédsko, Finsko. Snažil se mít dobré vztahy i s Čínou a to bylo správné, protože jsme byli jediná země ze západní Evropy, kde vztahy pokulhávaly. V té době byla Ruská federace ekonomicky i politicky na kolenou, neměla na splácení zahraničního dluhu, vyplácení důchodů a platů. Prezident se i tam snažil o navázání kontaktů, vše dávalo smysl.

Když se přeneseme do současnosti, prezident Zeman nemá pozvání nikam. Od skandinávských zemí, které třicet let dává za vzor, nemá žádné pozvání, ani z ostatních. Ve Spojených státech má dveře zavřené. Donald Trump, kterému psal po zvolení, naopak jemu ani nepopřeje. Miloš Zeman by se měl znovu zamyslet nad tím, proč tomu tak je a snažit se s tím něco dělat. Není to Miloš Zeman soukromá osoba, ale Miloš Zeman prezident České republiky a s ním má zavřené dveře i celá Česká republika. Čína po dvaceti letech je světová mocnost, to je bez debat. Pociťují to všichni nejen v Asii. Každý se s ní snaží obchodovat a na tom není nic špatného. Ale servilita, tvrzení, jak jen on má kamarádské vztahy s čínským, ruským a americkým prezidentem? Jen bublina. Na tom není kousek pravdy.

Pokud jde o Rusko, zřejmě se snaží vztahy držet i tím, že BIS pověří hledáním novičoku na území ČR. Ale jak už jsem říkal, novináři by měli kvůli tomu klást otázky prezidentovi.

Dá se odhadnout, jak kauza Skripal může dopadnout? Bude mít věc nějaké pokračování i s ohledem na českou politiku, nebo ji překryje jiná událost?

Bude to mít pokračování. Na příkladu novičoku a vyhoštění ruských diplomatů vidíme rozpor mezi vládou a prezidentem.

Vládu ANO a ČSSD s podporou komunistů už řada lidí považuje za hotovou věc. Co taková vláda bude znamenat? A co Bohumínské usnesení?

Zatím nevíme, zda jednání hnutí ANO s ČSSD povedou k závěru, že vznikne vláda. Je spousta otazníků, nejen v programové rovině. V tomto ohledu vyjednavači ČSSD získali pro veřejnost hodně, například, že by měla být proplácena nemocenská od prvního dne. Pak existuje ještě rovina záruk, že ANO například i s komunisty nebo SPD nepřehlasuje zástupce ČSSD.

A pokud jde o vztah ČSSD a KSČM, řadě lidí z ČSSD se nelíbí, že se Bohumínské usnesení obchází. I o tom se bude na nadcházejícím sjezdu 7. dubna v Hradci Králové jednat. Máme nějaké usnesení. A to by mělo platit do doby, než většina odhlasuje něco jiného.

Navíc, pokud by chtěla KSČM kádrovat nominanty z ČSSD na ministry, zvedne to řadu lidí ze sociální demokracie ze židle. ČSSD je nezávislá suverénní strana a nemyslím si, že by se měla nechat kádrovat zrovna od komunistů, kteří 40 let sociální demokracii nedovolili existenci a kteří sociální demokraty zavírali do vězení.

autor: Daniela Černá