Lidé od Pavla, skryté peníze. Obhájce rodiny Gregor po nových útocích

Nátlaková organizace. Tak otituloval Alianci pro rodinu, která se staví proti tzv. „manželství pro všechny“ a změně definice manželství jako svazku muže a ženy, liberální Deník N. „Je to tím, že redakce a její editoři se nejspíš ztotožnili s novým náboženským proudem LGBT aktivismu,“ sdělil ParlamentnímListům.cz místopředseda Aliance pro rodinu Jan Gregor. Hovořil o skrytých vazbách a finančních tocích, které proudí kolem podporovatelů toho, co on sám považuje za LGBT lobby. A dodal informace o soudu s pirátskou poslankyní Richterovou.

Pane Gregore, cítíte se být předním zástupcem ultrakonzervativní a nátlakové organizace? Těmito výrazy vaši Alianci pro rodinu označil Deník N.

Cítím se být součástí občanské společnosti a reprezentant velmi široce zastoupeného názorového proudu ve společnosti. Možná i proto je naše organizace častována různými nelichotivými nálepkami, které s realitou nemají nic společného. Ale ti, kdo nás těmito nálepkami častují, jen ukazují, jak se jim převýchova naší svobodomyslné společnosti nedaří. Proto se snaží vyvolávat paniku a využít každou příležitost k dehonestaci jednoho z mála viditelných reprezentantů skutečně početného názorového proudu. Ale jestli jsme pro progresivisty ultrakonzervativní za to, že považujeme manželství za svazek muže a ženy a nebojíme se rozlišovat lidi na muže a ženy, pak se k tomu hrdě hlásím. Používání oněch nálepek jen ukazuje blázinec v hlavách progresivistů.

Redaktoři Deníku N v případě informování o tématu redefinice manželství působí jako zapálení věřící nového náboženského směru. Kdokoliv je proti redefinici manželství, je heretik a je třeba s ním tak zacházet. To s žurnalistikou nemá nic společného. Jedná se o PR oddělení kampaně na podporu redefinice manželství v ČR. Dokonce i články partnerského mediálního projektu investigace.cz (podporovaného organizací International Consortium of Investigative Journalists spolufinancovanou OSF George Sorose) jsou podstatně serióznější a označují nás za konzervativní organizaci.

Podle tohoto deníku jste „rozfoukali“ novou kulturní válku a brzdíte uznání práv pro LGBTQ lidi. Skutečně máte problém s tím, aby všichni občané měli rovná práva?

Je to kouzelná manipulace. Kulturní války mohou rozjíždět pouze ti, kdo chtějí společnost měnit. Problematika LGBTIQ osob není naše téma, dokud nezasahuje do práv ostatních. Naše téma je rodina, manželství a práva dětí. Jenže LGBTIQ aktivisté již roky usilují o redefinici manželství. A tady se naše agenda potkává se zájmy úzké skupiny aktivistů, kteří chtějí za každou cenu v ČR redefinovat manželství a rodičovství. A naším zájmem je definici manželství uchovat. Ne kvůli nám samotným, ale především kvůli dětem.

Pokud se v ČR redefinuje manželství, pak soudy ztratí možnost upřednostňovat v zájmu dítěte manželský pár matky a otce při adopci. Zároveň stejnopohlavní manželství přináší změnu pojetí rodičovství. Aby mohli být „dva tátové“, musí být ze života dítěte vymazána matka. A naopak. A to opravdu nepovažujeme za vhodné.

Takže zpět k vaší otázce. Občané mají mít rovná práva, ale pouze v případech, kde je srovnatelná situace. A s ohledem na rozdílnost pohlaví a z toho vyplývajícího potenciálu mít děti je heterosexuální pár prostě odlišný oproti stejnopohlavnímu. Tyto páry prostě nejsou stejné, proto nemohou mít rovná práva. Ano, existují výjimky, které v debatě slyšíme často. Manželé před úřady nedokazují, že jsou plodní, například starší lidé. Na druhou stranu, podívejme se, jaký je průměrný věk uzavírání manželství v ČR. Ačkoliv průměrný věk snoubenců roste, stále je reprodukce u drtivé většiny možná.

Zároveň je prostě prokázáno, že pro děti je nejlepší, pokud vyrůstají se svými biologickými rodiči v manželství. Považuji za důležité, aby stát a právní řád podporoval své občany v tom, co je pro děti nejlepší. Manželství je zde především kvůli dětem. Hodně lidí na to zapomíná, ale je tomu tak. Institut stejnopohlavního manželství má do své DNA nutně vepsán vymazání otce nebo matky dítěte.

Autoři obsáhlého článku, který se Alianci pro rodinu snažil diskreditovat, si vzali na pomoc některé experty, z nichž někteří tvrdí, že se snažíte vytvářet morální paniku, představu nebezpečí a hrozby, které následně chcete zažehnat a tvářit se, že chráníte zájmy dětí. Mohl byste ta jednotlivá nařčení z citovaného článku rozebrat a komentovat?

Nevím, kdo a co říkal, ale nepochybuji o tom, že jedním z „expertů“ nepochybně byla Eva Svatoňová, socioložka (postdoktorandka na Filozofické fakultě UK a na Univerzitě v Kodani), která se zabývá genderem a antigenderovými hnutími v Evropě. To by nebylo nic pobuřujícího, pokud by sama nebyla aktivisticky zapojena a zároveň napojena na veřejné prostředky.

Tato akademička se neštítí publikovat své texty v extremistickém feministickém webovém magazínu Druhá směna. Ten je spolufinancovaný německou politickou nadací nástupce Komunistické strany Německa (Die Linke). Zároveň se opakovaně zapojuje do aktivní kampaně proti našemu spolku nejen verbálně, ale i prakticky.

Před skoro dvěma lety umožnila na akademické půdě vystoupit Nielovi Dattovi, samozvanému „expertovi“ na antigenderová hnutí v Evropě, který o nás v rozhovorech, jenž v ČR poskytl médiím, hovořil, že jsme součástí jakéhosi ekosystému, kudy tečou ruské finance. Niel Datta přitom není žádný nezávislý expert, ale šéf bruselské lobbistické neziskovky bojující za široké portfolio progresivistických agend, od maximální liberalizace potratů po genderovou rovnost a mnohé další. Zajímavé je, že tato neziskovka má navázáno partnerství například s Nadací Billa a Mellindy Gatesovými, s Open Society Foundations, s Evropskou komisí, s americkou nadací Tides (finančně podporuje Google), s farmaceutickým gigantem MSD a s dalšími, takže nejde o žádnou nevýznamnou organizaci.

Paní Svatoňová svým aktivismem dle mého názoru dokonale vystihuje, proč jsou sociální vědy v úpadku a prohlubují ve společnosti nedůvěru a snižují její prestiž.

Nepovažujete Deník N za objektivní a nezávislý zdroj. Ostatně dlouhodobě je vnímán kontroverzně a aktuálně je personálně spojen s okolím prezidenta Pavla a s různými neziskovkami. Co je podle vás cílem podobných článků?

Nelze upřít, že od počátku byl velmi dobrý marketing Deníku N postavený na sdělení, že se jedná o kvalitní médium pro náročného čtenáře. Až časem se ukázalo, že projekt má docela zásadní slabiny. Například redakce je názorový monolit. Nemá jediného konzervativního člena redakce.

Je kouzelné, že Deník N měl od počátku nejvyšší rating kvality žurnalistiky od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Ten je „spoluvlastněn“ stejnými lidmi, kteří stáli na počátku Deníku N. Říká se tomu střet zájmů. Když kandidovala na post soudkyně Ústavního soudu profesorka Ronovská, redakce zapomněla zmínit, že stejná osoba sedí v dozorčí radě Nadace Independent Media Press (vlastník Deníku N). Tato Nadace byla založena a majoritní podíl byl do ní vložen lidmi, kteří zároveň financovali prezidentskou kampaň současného prezidenta Petra Pavla. U počátku Deníku N stáli tito vlivní a bohatí lidé: manželé Jaroslav a Silke Horákovi, Martin Hájek, Libor Malý, Martin Vohánka, Libor Winkler, Ondřej Fryc. Část z nich přitom významným způsobem, tedy milionovými částkami, sponzorovala Pavlovu prezidentskou kampaň, mimo jiné Winkler, Vohánka, Hájek nebo Fryc.

Lze jen spekulovat, ale je velmi pravděpodobné, že Deník N od počátku reflektuje politické postoje zakladatelů, ačkoliv se tak může dít formou autocenzury. Redakce Deníku N je početná, má velmi dobré zdroje v progresivistických politických kruzích. Zajímavé je, že toto médium velmi často a rádi v minulosti přebírali a citovali ve veřejnoprávních médiích. Ale myslím si, že Deník N už dosáhl svého maximálního potenciálu a čtenost výrazně neroste.

Zatímco vás tento deník označuje za nátlakovou organizaci, naproti tomu Jsme fér, kteří léta lobbují za stejnopohlavní manželství a další věci, označuje za iniciativu bránící práva sexuálních menšin. Čím to je? A jak byste vy sám popsal Jsme fér?

Je to tím, že redakce a její editoři se nejspíš ztotožnili s novým náboženským proudem LGBT aktivismu. Sedají na lep aktivistům, kteří své politické požadavky přejmenují nejen na práva sexuálních menšin, ale přímo na lidská práva, která žádnými lidskými právy ve skutečnosti nejsou. Jsou to prostě politické požadavky. O nich je třeba nutné a demokratické se legitimně bavit. V čem jsou dobré a špatné. Nálepka lidských práv je velmi efektivní nástroj, jak někoho z diskuse vyloučit a umlčet. To se dnes děje. Jenže mám obavu, že se tyto opravdu neférové taktiky obrátí nakonec proti sexuálním menšinám samotným. A to bych opravdu nerad. Jsme fér ani komentovat nechci, jsou směšní, neustále na nás podle útočí, pomlouvají nás, jsou extrémně zákeřní, neznají, co je fair play. Jen si vzpomeňte, jak na poslance Patrika Nachera platili nenávistnou inzerci, když v roce 2018 navrhl kompromis u stejnopohlavního manželství.

Aliance pro rodinu neuspěla s žalobou vůči pirátské poslankyni Olze Richterové, která o vás prohlásila, že jste Putinovým hlasem v Evropě. Podle ní vyhrála svoboda slova a komentovala výsledek s tím, že „Aliance pro rodinu má ve vztahu k menšinám totožné postoje jako současný ruský režim a výroky organizace o LGBT lidech je od slov prominentů Putinova režimu nesnadné odlišit“. Co k tomu říci?

Že vrchní bojovnice proti dezinformacím sama dezinformuje. Že čelná představitelka strany bojující proti předsudečné nenávisti a hate speech se sama nenávisti a hate speech dopouští. Doporučil bych jí, aby když má v plánu něco říct nebo napsat, aby se před tím taky trochu zamyslela. Její opakované lži nás poškozují.

Nejsem pro zavedení legislativy, jaká je v Rusku proti lesbám a gayům, a nikdy jsem nic takového ani nenaznačil, takže je to lež. Spojovat obhajobu současného právního řádu v otázce manželství s agendou Vladimira Putina nám přišlo hodně přes čáru. Jak by paní Richterová reagovala, kdybychom ji označili za Putinův hlas v Evropě za to, že stejně jako Vladimir Putin i ona slaví Mezinárodní den žen? Je to prostě naprosto absurdní.

Nepravomocné rozhodnutí soudu uvěřilo verzi paní Richterové, že o našem financování Ruskem nic neřekla. Že vše, co řekla, bylo sice na samé hraně svobody slova, ale ne za hranou. Zároveň předsedkyně senátu uvedla, že by se nad sebou měla paní Richterová zamyslet. To si myslím taky. Když udělám chybu, omluvím se.

Kvůli obhajobě manželství a práv dětí na otce a matku toto zatím musíme snášet a snášet to klidně budeme i nadále. Jen je paradoxní, že svobodou slova zde šermuje ta Olga Richterová, která jinak bojuje proti nenávistným projevům a hate speech, ale nejspíše jen vůči některým. Paradox? Ne, jen důkaz mimořádné zatvrzelosti a ideologické zaslepenosti.

Poslankyně Richterová už neřekla, že jí soud vyčinil. „Žalovaná by opravdu měla velmi vážit svá slova, prezentovat je tak, aby nedocházelo k jakékoliv dezinterpretaci. Pokud tak nečiní, měla by se nad sebou primárně zamyslet. Soud podotýká, že minimálně volba slov byla na hranici toho, jakým způsobem by se měl politik reálně vyjadřovat, jak by měl hovořit.“ Není to lehce v rozporu s tím, že žalobu soud kompletně odmítl?

Kauza je to živá, dosud jsme neobdrželi kompletní písemné odůvodnění rozsudku, proto nepovažuji za vhodné rozsudek detailně komentovat.

