Lídr SPD Urban: Plyn i elektřina napřímo. „SPD už zahájilo s Viktorem Orbánem první jednání.“

reklama

Končí předvolební kampaň a začínají volby. Jaké máte před rozhodujícím momentem pocity?

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 8% Podle strany 79% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 9381 lidí Určitě dobré. Myslím, že kampaň se nám v Praze povedla, naši členové se mimořádně zapojili a každý den jsme měli v ulicích mezi 6 až 10 petičními stánky, na kterých jsme rozdávali naše materiály, kterých jsme v ulicích rozdali statisíce. Lidé na ulicích také reagovali velmi dobře, je vidět, že nespokojenost s vládou Petra Fialy je enormní. Proto je potřeba, aby v pátek či v sobotu vyrazili do volebních místností a dali to svým hlasováním vládním stranám pocítit i v konkrétní rovině.

Jak odhadujete šance vaší společné kandidátní listiny hnutí SPD, Trikolora a PES s podropou Manifest.cz, národních socialistů, Zemanovců a Akce D.O.S.T. ve volbách na pražský magistrát?

V zásadě se ukazuje, že v pražských volbách budou dvě zásadní proměnné, a to, jestli se podaří uspět hnutí STAN, které se po korupčních skandálech v průzkumech propadlo pod pětiprocentní hranici a pak také, nakolik se podaří uspět naší kandidátce. Nikdo jiný z nemagistrátních stran nemá podle průzkumů šanci ve volbách na magistrát uspět. Mám tu tedy jeden výrazný apel na voliče: pokud chceme skoncovat s aktivismem pražského magistrátu, je potřeba podpořit kandidátku hnutí SPD. To platí zvláště pro voliče, kteří váhají mezi volbou naší kandidátky a někým jiným. Z neaktivistických stran se na magistrát určitě dostane hnutí ANO, hnutí SPD balancuje kolem pětiprocentní laťky, nutné pro úspěch. Ten, kdo protentokrát upřednostní hnutí SPD před hnutím ANO tak vlastně napomůže prosazování neaktivistické politiky, kterou reprezentuje i hnutí ANO. Bez hnutí SPD na magistrátu nebude hnutí ANO, ani Patrik Nacher puštěn jinam než do opozice. A to nechceme.

Máme tomu rozumět tak, že v případě volebního úspěchu chcete spolupracovat s hnutím ANO?

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 8% Podle strany 79% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 9381 lidí Takhle otevřeně bych to neřekl, ale pokud se vrátím k výše řečenému, určitě nebudeme spolupracovat s aktivisty z Prahy Sobě Jana Čižinského, ani s Piráty, které lze v mnohých jejich názorech na sociální a hospodářskou politiku považovat za extremisty. Hnutí ANO se tak nabízí jako nejbližší partner ke spolupráci, nicméně pro nás bude hlavní, nakolik bude náš potenciální partner respektovat náš program. Určitě se nebudeme hnát za žádnými místy za cenu programového vyprázdnění, to jsme už dali jasně najevo i na celostátní úrovni.

Vy jste na sebe v posledních dnech upozornil velmi dobrými výkony v televizních debatách lídrů na pražský magistrát. Zaujal jste třeba názorem, že město by mělo vlastnit veškerou technickou infrastrukturu, v čele s energetickými podniky. Pokud bychom připustili, že současní zahraniční majitelé budou ochotni své podíly prodat, bude na to hlavní město mít prostředky?

Je k tomu potřeba patřičná politická odvaha. V Pražské energetice tato dohoda byla v roce 2014 na stole, ale nedotáhla se. Pokud budeme vycházet ze stejných parametrů, jako tehdy, pak se bavíme o jednotkách miliard. V případě Veolie má město nárok uplatnit opci na nákup zbývajícího podílu akcií. Podle mého názoru by to mělo udělat co nejrychleji. Praha má roční rozpočet přes sto miliard korun, nejedná se tedy o nic nereálného, jak nám vyčítá naše politická konkurence. Vezměte si, že současná koalice na magistrátu prosadila Klimatické plány za 200 miliard, nebo se podívejte, kolik miliard ročně vydává magistrát na podporu politických neziskovek a sociálního inženýrství. Přitom se zpravidla jedná jen o lobbisty prosazené kšefty, které leda tak přitahují různé Hlubučky a Rédly.

Další prioritou pro občany Prahy je dle anket doprava. Jaká řešení nabízíte?

Dostavba Městského a Pražského okruhu jsou potřebné kroky pro zprůjezdnění pražské aglomerace, vyjmutí tranzitní dopravy z města a možnosti omezeného vjezdu do centra města v hranicích Pražské památkové rezervace. Řešení je brzděno několika problémy – finanční náročností výstavby, výkupy pozemků, délkou schvalovacího procesu a potřebou všech do toho mluvit. Zde si musí zákonodárci a právníci ujasnit, co jsou priority státu a města a hranice veřejné diskuze a blokace. Není možné, aby jednotlivci či městské části dlouhodobě blokovali priority státního či městského významu.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě poprvé

Pokud by se Vám tohle podařilo, budeme mít levnější energie?

Za prvé, pražské energetické společnosti Pražská plynárenská a Pražská energetika, musí přestat nakupovat předražené energie na burze a sjednat si dodávky napřímo u dodavatelů. To jde. Za druhé, musí pomoci i vláda a vystoupit z evropského Green Dealu. Tam se jedná především o tzv. emisní povolenky, které dnes energie neúměrně předražují. ČR má levné zdroje elektřiny a je i jejím největším světovým exportérem, není jediný důvod platit tak vysoké sumy. Plyn lze nakoupit levně přes Maďarsko. SPD už zahájilo s Viktorem Orbánem první jednání. Možnosti samozřejmě jsou a hnutí SPD je připraveno, řešení máme.

Jak hodnotíte uplynulé čtyři roky na pražském magistrátu? Od primátora Hřiba jsme v předvolebních debatách slyšeli, že město nyní téměř rekordně investuje…

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 27977 lidí Současné vedení magistrátu neustále opakuje, kolik toho všeho připravili, ale čtyři roky uplynuly a realizace je minimální. Srovnejte si to s érou Pavla Béma, kdy byl rozpočet poloviční a zahájila se stavba tunelového komplexu Blanka, nebo prodloužení Metra A. Co ale v současnosti narostlo, tak je magistrát. Třeba Pražskou developerskou společnost vidím jako další zbytečnou organizaci, která mnohdy slouží jen k vytváření nepotřebných pracovních míst. Přitom tuto agendu by zvládl Odbor městského investora nebo správy majetku. Kde ale Magistrát nakročil správným směrem, je vytvoření metodiky kontribuce developerů, tedy aby město vědělo, jak se domluvit s developerem na částečném předání bytové výstavby do rukou města, které tyto byty pak může využít pro potřebné, nebo na podporu nedostatkových profesí.

Kdo je podle Vás vinen za kauzu Dozimetr?

Kauzu Dozimetr nejvíce odskákalo hnutí STAN, u kterého se však jedná jen o jeden ze série skandálů. Ale například uskupení Praha Sobě je na pražském magistrátě už druhé volební období. A byli u toho, když byl pan Hlubuček instalován do své funkce. Určitě nebudu hodnotit, kdo je vinen více či méně, to si musí pánové z pražské koalice vyříkat sami. Co je však třeba zdůraznit je, že kauza Dozimetr nemá svým rozsahem obdoby a voliči by to tak měli u voleb posuzovat.

Váš závěrečný vzkaz pro voliče?

V Praze je volba naprosto jednoznačná. Nevolte malé strany, jen vám propadnou hlasy, podobně jako v případě sněmovních voleb před rokem. Nevolte také Pětikoalici. Volte SPD, protože i s malým počtem hlasů na zastupitelstvu můžeme výrazně napomoci zastavení šílených aktivistických plánů, dopravních a sociálních experimentů vedoucích k rozkladu fungujícího města. V Praze o místu v Zastupitelstvu rozhodují mnohdy i desítky hlasů.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.