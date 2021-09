Lipovská: Na mé odvolání z Rady ČT prý tlačil premiér Babiš. Soudit o plat se nebudu

reklama

Podle médií jste v pátek po odvolání nebyla k zastižení a bezprostředně po ukončení jednání Sněmovny jste na svém facebookovém profilu pouze napsala, že o odvolání budete mluvit v on-line diskusi z Jihlavy. Proč jste se rozhodla pro takovou formu odpovědí?

V pátek jsme měli s Volným blokem naplánováno setkání s občany v Jihlavě na Vysočině. Už tak jsme kvůli jednání Sněmovny vyjížděli pozdě – a lidé na nás v Jihlavě na náměstí čekali v sychravém počasí dvě hodiny. Po celou dobu výkonu funkce člena Rady České televize jsem se navíc řídila tím, že skládám účty občanům-koncesionářům.

Už víte, proč jste vlastně byla odvolána?

Je to trochu legrační, ale paní Sommerová jako zákonodárce projevila velkou neznalost zákona o České televizi. Navrhla mé odvolání zcela nesmyslně podle paragrafu, který odvolávání neumožňuje. V návrhu usnesení totiž odkázala na § 5 odstavec 2 zákona o České televizi.

Krátce – návrh usnesení je diletantský, právně nesmyslný a chybný. Pokud bych se rozhodla právní cestou rozporovat své odvolání, rozhodně bych poukázala také na tuto chybu. Mnohem horší než odvolání je pro mě fakt, že zákonodárci napříč politickými stranami nectí a neovládají zákony, což ostatně ukázala covidová doba. Babišovo ANO, ČSSD, koalice SPOLU a koalice PirSTAN, které chtějí této zemi vládnout, neumějí ani kloudně odvolat jednu radní.

Považujete se tedy dále za radní České televize?

Určitě ne. Členství v Radě ČT zaniká odvoláním z funkce a Sněmovna svou vůli jasně projevila. Udělala to ovšem diletantsky a chybně. Několik poslanců dokonce kvůli tomu zvažuje navrhnout opakování hlasování. Osobně nezpochybňuji své odvolání – jmenování i odvolání členů Rady ČT je aktem výsostně politickým a Poslanecká sněmovna má právo mě odvolat –, ale rozporuji jeho odůvodnění. Pokud přistoupím k řešení soudní cestou, jak se obává například pan poslanec Bžoch z hnutí ANO, nebudu požadovat ani návrat do funkce, ani finanční odškodnění, protože to by šlo zcela nespravedlivě za občany České republiky, nikoli za hrstkou poslanců.

Byla bych však – i kvůli mým případným dalším právním krokům – ráda, kdyby k mému odvolání došlo na základě správného usnesení. Aby se předešlo jakýmkoli konfliktům, navrhla bych spíše stručnější usnesení ve znění „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolává Hanu Lipovskou z funkce členky Rady České televize“. Věřím a doufám, že se toho zákonodárci během mimořádného jednání Poslanecké sněmovny ještě chopí a chybu opraví.

Navrhne to podle vás někdo z poslanců Volného bloku?

V Poslanecké sněmovně je kromě Mariána Bojka a Lubomíra Volného ještě dalších 198 poslanců. Myslím, že iniciovat revokaci hlasování by měla sama paní Sommerová, která jako členka volebního výboru Poslanecké sněmovny odvolání navrhovala a která by zároveň zákon o České televizi skutečně znát měla. Nicméně už vícekrát jsem se setkala s naprostou neznalostí tohoto zákona právě samotnými zákonodárci. Vzpomínám si, jak poslanci volebního výboru vyzvali Radu ČT k aktivitě, kterou by porušila zákon o České televizi. Když jsem na to poslance Gazdíka (STAN) upozornila, usmál se a řekl mi, že volební výbor klidně může schválit usnesení o tom, že slunce vychází na západě a nebude to nic znamenat. Tolik k úctě českých zákonodárců k právu.

O vašem odvolání se rozhodovalo dvakrát po sobě – ve čtvrtek hnutí ANO hlasování o odvolání vůbec nepřipustilo. Ještě ten den však Jaroslav Faltýnek řekl, že šlo o chybu a že vaše odvolání navrhne sám a že je sám pro vaše odvolání. Nakonec proti vám také skutečně hlasoval. Jak si tento veletoč během jediného dne vysvětlujete?

Po hlasování mi několik politiků soukromě řeklo, že o mém odvolání rozhodl osobně Andrej Babiš. Mohu se jen dohadovat, co ho k tomu vedlo – já sama jsem s ním nikdy nemluvila, nikdy jsem s ním nebyla v kontaktu a jeho hospodářské kroky jsem dlouhodobě kritizovala.

Osobně tuším, že rozhodly dva důvody. Za prvé, Petr Dvořák se netajil tím, že jej Andrej Babiš ve funkci generálního ředitele chrání. Poslanci hnutí ANO opakovaně nabádali některé členy Rady, aby Dvořáka minimálně do voleb neodvolávali, protože to „šéf“ nechce a hnutí ANO by to ve volbách poškodilo. Mimochodem, i proto bylo úsměvné, když mě opoziční poslanci a novináři spojovali s hnutím ANO.

Za druhé, myslím, že Andreje Babiše mohlo popudit, když tento v zákulisí dobře známý fakt vystihli protestující z Volného bloku sloganem na transparentu, který se několikrát objevil v médiích: „Babiš drží Dvořáka, Okamura přicmrndává.“

Předmětný transparent

Dá se podle vás už nyní říci, jaké budou důsledky vašeho odvolání?

Vytvořil se nebezpečný precedent, o kterém hovořil už při jednání Sněmovny poslanec Lubomír Volný. Rada bude mít propříště ještě větší obavy dělat svou práci, aby nebyla za trest Sněmovnou odvolána. Kolikrát jsem koneckonců i já slyšela na poradách před jednáními rady varování ostatních radních: „Tohle nemůžeme, aby nás neodvolali,“ nebo „tohle mi poslanci z hnutí ANO řekli, že nemáme dělat, protože to naštve Babiše“, a podobně. Já jsem se řídit nenechávala, proto moje podpora mezi poslanci prudce klesala.

Někteří komentátoři kritizují způsob, kterým vás poslanec Volný ve Sněmovně hájil. Poslanec ODS Pavel Žáček jej nazval „náckem“, ústavní právník Hasenkopf vás vyzval k odstoupení z kandidátky Volného bloku a k distancování se od celostátního lídra Volného. Vy sama jste naopak v Jihlavě řekla, že Volný „byl frajer a má u vás plus“. Jak to tedy je?

Za prvé, musím upřesnit, že poslanec Volný nehájil mě, ale principy svobody a demokracie, nezávislost České televize a občany-koncesionáře.

Za druhé, poslanec Volný se nerval, poslanec Volný nic nedemoloval, naopak poslanec Volný byl fyzicky inzultován – ochranka mu rozbila brýle, roztrhla košili a odnesl si krvácející ránu. To se ovšem kandidátovi koalice SPOLU panu Žáčkovi z ODS pravděpodobně líbí.

A konečně za třetí, je paradoxní, že poslance Volného nechával ze Sněmovny vyvádět právě předseda Sněmovny Radek Vondráček, který krátce po své nominaci na předsedu dolní komory tancoval v botách s kytarou v ruce na předsednickém pultíku. Tehdejší škody na předsednickém pultu byly z hlediska státnosti a úcty k demokracii mnohem větší než po násilné pacifikaci demokraticky zvoleného poslance Volného sněmovní přesilou.

Ozval se vám po odvolání někdo z bývalých kolegů z Rady ČT?

Ne, neozval. Ale myslím, že se mnohým ulevilo. Bude na ně menší tlak, jednání Rady ČT budou kratší, méně sledovaná médii. Koneckonců, třeba radní Pavel Kysilka mě sám vyzval k rezignaci už před měsícem. Chápu, že tento člověk nikdy nepůjde proti generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi, chráněnci předsedy ANO Andreje Babiše. Vždyť bez souhlasu Andreje Babiše by nikdy nebyl předsedou dozorčí rady Českých drah ani Národní investiční rady. A koneckonců, Pavla Kysilku a Petra Dvořáka spojuje členství v KSČ a oba si přátelsky tykají. I jemu se bude patrně v Radě ČT beze mne dařit lépe. Rada se opět stane skupinou salonních disidentů, kteří občas jemně poukážou na drobnou nedokonalost, ale nebudou se snažit nutit Dvořáka a spol., aby dodržovali zákon. A aby prostřednictvím obrazovky beztrestně neničili lidem život.

Upřímně mě potěšila povzbuzující zpráva od bývalé členky Rady České televize Jany Dědečkové. Několikrát jsem se s ní v minulosti radila, vážím si jí, protože před dvaceti lety vzdorovala podobné přesile. A také ona byla před dvaceti lety odvolána.

Pojďme se ohlédnout za vaším působením v radě. Co se vám povedlo?

V oblasti hospodaření považuji za důležité, že se mi podařilo prosadit usnesení o zasílání pravidelného měsíčního reportingu o hospodaření České televize, a současně aby dozorčí komise jednou měsíčně předkládala z předmětného měsíčního reportingu kontrolní závěry.

Úspěchem bylo i schválení tzv. vytýkacího dopisu generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi ve věci jeho rodinné galerie Leica. Tento dopis odemkl Radě ČT dveře k odvolání Dvořáka kdykoli do 9. března 2022. Pokud Volný blok bude v Poslanecké sněmovně, navrhne ihned po volbách odvolání celé zbabělé a nefunkční Rady ČT a následné odvolání generálního ředitele Dvořáka. Českou televizi musí za peníze občanů řídit kvalifikovaný odborník, který nelže, není ve střetu zájmů a nevyhazuje peníze koncesionářů.

Za správné a důležité považuji i odvolání dozorčí komise na podzim loňského roku. Z řady rozhovorů přímo se členy dozorčí komise, kteří se dnes opět pohybují ve velmi vysokých funkcích, víme, jak vypadala jejich práce a jak šli doslova na ruku Petru Dvořákovi.

A co se vám naopak nepovedlo?

Velkou bolestí je neochota řešit stížnosti. Dále je to zatvrzelá nevůle České televize přiznat chybu a její hra na žalobce a soudce, která nemá s její zákonnou úlohou nic společného. Během činnosti v radě jsem řešila řadu stížností na postup České televize, kdy zaměstnanci ničili konkrétní osudy konkrétních lidí, jejich rodin a jejich byznysy. Jedná se o kauzu Lidice a zesnulé paní Marie Šupíkové, o kauzu podplukovníka Pavla Černého z Liga Libe, novinářky Lucie Groene Odkolek, novináře Marka Přibila, bývalého poslance Pavla Severy nebo advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček & spol. V řadě kauz bylo prokázáno, že ČT zcela jednoznačně občanům křivdila, ale nikdy se jim nikdo neomluvil.

Berete to tak, že jste boj o hospodaření České televize prohrála, nebo ještě něco chystáte?

Ano. Jako členka Rady ČT jsem boj o řádné hospodaření s penězi koncesionářů prohrála. Ale ne proto, že bych neměla ekonomické argumenty a fakta. Rozhodla zvůle Poslanecké sněmovny, protože

o hospodaření ČT poslancům vůbec nešlo. Jde jim o to, být další čtyři roky v Poslanecké sněmovně, a myslí si, že k tomu Českou televizi před volbami potřebují.

Když nyní jezdíme s Volným blokem po republice, připomínáme s Janou Bobošíkovou lidem, že veřejnoprávní televize je a musí být skutečně „Česká“ televize. Že nepatří ani zaměstnancům, jak před dvaceti lety tvrdil Karel Schwarzenberg, ani Petru Dvořákovi a jeho přátelům z byznysu, ale nám, koncesionářům. Česká televize musí být naše.

Vzít Českou televizi těm, kdo ji ukradli, a vrátit ji lidem, jde jen cestou politickou. Volby do Poslanecké sněmovny tak budou referendem

i o Petru Dvořákovi i o České televizi. Zároveň jsme spustili petici „Česká televize patří občanům!“ za odvolání Rady České televize

a generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Desítky podpisových archů nám už chodí.

