Marek Eben. ,,Co ještě neví.” Zaznělo po vtipu ve Varech

reklama

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 4% Nevadí 92% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2369 lidí

Jsou žně. Už jste nám nedávno řekl, že zemědělci nic moc nevydělají a pokles cen se čekat nedá. Došlo od té doby k vývoji?



Jsme teprve na začátku. Stále to u nás vypadá na velmi dobrou úrodu a stále to vypadá, že obilná dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou prodloužena nebude. Stejně tak to vypadá, že ukrajinské obilí bude mít otevřenou volnou cestu do EU, pesticidy, nepesticidy. Nejistota na trhu bude nadále trvat, tím pádem bude trvat i snaha všech aktérů co nejvíc vydělat bez ohledu na cokoliv, protože přece „může být hůř“.

Ale zemědělci na to teď nemyslí. Teď je zapotřebí udělat to, co každý rok. Sklidit předtím, než přijdou nějaké deště, horší část úrody odvézt na silo a lepší část si uložit doma. Zároveň je třeba se postarat o brigádníky, řidiče nákladních aut, kombajnéry... Nic neuspěchat a nic nezanedbat... V těchto dnech mám vždycky pocit, že svět je v pořádku. Ať hrozí jakákoliv katastrofa, sedláci vždycky sklidí i zasejí.

Za měsíc si povíme, jak vypadají ceny.



Obranná dohoda s USA zatím prochází Sněmovnou. Asi žádné překvapení. Nemá Andrej Babiš pravdu, když říká, že jde vlastně o „teoretický“ dokument, který nás sám o sobě k ničemu nezavazuje? O pobytu vojsk USA by bylo další hlasování.



A jak by dopadlo další hlasování přímo o pobytu vojsk? Tam by hnutí ANO najednou bylo proti? Musím říci, že protentokrát nechápu, jak to má hnutí ANO vymyšlené. Pětikolka měla dost poslanců na to, aby si tuto smlouvu prohlasovala sama. Hnutí ANO se k tomu nemuselo přidávat. Nemuseli být ani proti. Stačilo se zdržet nebo prostě nepřijít. Lidé u nás jsou citliví na jakékoliv dohody o cizích armádách. Přece jenom v našem národě tato zkušenost přetrvává. V tomto ohledu to není o právních kličkách a obratech.

Osobně nevěřím tomu, že se to na preferencích ANO neprojeví. Hnutí ANO vždycky bylo „na hraně“. Andreje Babiše volí hodně lidí nikoliv z přesvědčení, že je to ten nejlepší politik, ale také proto, že je ten nejméně špatný. Pro mnoho voličů toto bude důkaz, že hnutí ANO je šestým členem pětikolky, a budou se rozhlížet jinde. Troufám si tvrdit, že hnutí ANO tímto hlasováním zachránilo pozice SPD a natáhlo červený koberec Jindrovi Rajchlovi.

ANO samozřejmě cílí na zklamané voliče ODS. Podívejte se, milí voliči, hnutí ANO nebude zasahovat do našeho prozápadního ukotvení, jen budeme naši politiku dělat stokrát lépe než celý Fiala. Což je nejspíš i pravda. Ale červíček pochybností ve mně hlodá... Toto hlasování Andreji Babišovi nezajistí přízeň mainstreamových novinářů, stejně na něj zase před volbami vytáhnou nějakou pseudokauzu, jako byly Pandora paper, a zklamaný volič ODS z toho bude zděšen a raději to zase hodí modroptákům. A zklamaný volič hnutí ANO dostal pádný argument, proč ANO není autentická opozice.

Jsem opravdu zvědavý, jak to nakonec celé dopadne. Pokud Andrej Babiš udrží svoje preference a tato smlouva na něj nebude mít žádný dopad, tak se mu hluboce omluvím.



Do Karlových Varů se opět sjela česká elita sledovat filmy a užívat si. Jak se na tento svátek dívá moravský venkov?



Nemáte pocit, že v posledních letech nějak přibývá kritiky? A to ze všech stran. Já se vlastně skoro nedozvěděl, jaké filmy se tam budou promítat, ale už vím, že tam náš premiér pařil na opulentní párty pro bohaté. V poslední době je henten festival moc duhový, málo duhový, moc korektní, málo korektní, málo se vymezuje proti tomu a onomu, moc se vymezuje...

Hele, stojí o ten festival ještě vůbec někdo? Nebo už je vlastně všem jen pro zlost?

Pamatuju dobu, kdy se o karlovarském festivalu mluvilo jako o klenotu. Kdy tak nějak všichni cítili hrdost, že tu máme něco světového. Festival byl dobře organizovaný i kontroverzní, nebral si ho do huby kdejaký nýmand... Co se změnilo? My, nebo festival?



Národem oblíbený Marek Eben si ve Varech dovolil zavtipkovat, že až se budou tvořit fronty na dámských toaletách, mohou dámy vyrazit na pánské, protože dnes už se to může. A byl kritizován, že to byl nevhodný vtip. Hodně kritizován. Co si z toho odnést?



Na výročním sjezdu dezolátů (něco jako první Internacionála) navrhnu přijmout Marka Ebena za čestného člena... On teď asi ještě nechce, ale brzy bude muset, protože v dnešním světě buď budete nadšeni z padesáti pohlaví, předvádění bondáže ve školkách a společných záchodů na školách, nebo s vámi prostě zametou. Ale u nás, dezolátů, není špatně. Člověk si tam může myslet, co chce, může říkat jakékoliv kacířství, a to nejhorší, co se mu může stát, je, že jeho argumenty nebudou přijaty.

Ale jinak sledujeme to, co popisuju, už dlouho. Odliv od liberální demokracie je naprosto jednosměrný. Kdo je jednou opustil (zpravidla proto, že nebyl hoden být liberálním demokratem, protože nechtěl být pořád na čele pokroku v každé ptákovině), ten se už nevrací. Uvidíte ve volbách.

Lidovci si tím podle mě moc nešplhli. Také jim ujel vlak. Jejich křesťanské ovečky jsou už také liberálně demokratické a jsou už daleko před svojí oblíbenou politickou stranou. Českobratrská církev evangelická teď schválila žehnání homosexuálním svazkům a kromě pár sborů z dezolátních částí republiky to nikomu nevadilo.

KDU-ČSL stojí před překvapivým zjištěním, že už není potřebná. Zemědělce zklamali Nekulou a teď je ještě dorazí Výborný, liberálové budou volit mnohem pokrokovější strany a konzervativci je také volit nebudou, protože se dali do koalice s liberály. Jurečka sedí na mrtvém koni, jen to ještě neví.



Youtuber s přezdívkou Starej fotr, který má cca 250 tisíc sledujících a věnuje se obecně jídlu, jel do supermarketu v Německu, ČR a Polsku. Jak říká, nechce z toho dělat žádnou politiku, ale diví se, proč je u nás jídlo nejdražší. My se tomu věnujeme pravidelně, nicméně je pro vás jeho pozorování něčím objevné?

Já bych k tomu jen dodal, že předtím, než se to zboží dostane na pult v hytlermarketu, tak stojí všude stejně. Všude v Evropě jsou už dávno úplně stejné výrobní linky, úplně stejné dodavatelské řetězce, úplně stejné normy i postupy. Všechny potraviny se vyrábějí podle toho, kdo vymyslel nejefektivnější zařízení a zaměstnal nejlevnější pracovní síly. Marže výrobců potravin jsou minimální. Přesto jsou ceny takto rozdílné.

Ano, naše vláda nám v Evropě nastavila postavení dojné krávy, a tak jsme patřičně dojeni. Nejen na jídle, ale na všem.

Abychom to odlehčili: někteří se pohoršují, že Česká televize znovu vysílá seriál Chalupáři. Pohoršujete se také? Proč je seriál vlastně tak oblíbený?

Ale že je to zajímavé... Česká televize za naše peníze produkovala celou řadu seriálů i filmů. Točili to režiséři těch nejzvučnějších jmen. Ale jestli v létě chtějí, aby na jejich programy někdo koukal, tak musejí nasadit staré Chalupáře. A Donutila v Lucerně... Kde se stala chyba? Jak je možné, že všichni ti komunističtí prorežimní kolaborantští umělci dokázali natočit seriály, na které se dá koukat i dneska? A jak je možné, že všichni ti svobodní a uvědomělí, liberálně demokratičtí herci i režiséři točí jednu šmíru za druhou? Jak je možné, že ta normalizační dílka už dávno nejsou na smetišti dějin?

Ukazuje se, že svoboda automaticky neznamená kvalitu.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.