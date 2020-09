Marnotratná Evropská unie. Dotace jsou z převážné většiny jeden velký podvod. Politik od Okamury si nebere servítky

ROZHOVOR „SPD dlouhodobě kritizuje například způsob čerpání evropských dotací a marnotratný projekt s názvem EU. Daně do Bruselu musíme odvádět všichni, ale čerpat je mohou pouze někteří – vyvolení. Tyto peníze by měly zůstat doma a jednotlivé obce, města, kraje by si měly o svých investicích rozhodovat samy a bez dotací, které nemají většinou reálné opodstatnění. To samé se děje na všech úrovních řízení státu, tedy i na úrovni samospráv, tedy na krajích či obcích,“ říká kandidát hnutí SPD do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a člen předsednictva SPD v Libereckém kraji Bronislav Kalvoda.

reklama

Vy kandidujete na třetím místě za hnutí SPD do zastupitelstva Libereckého kraje. Proč?

Obecně se ztotožňuji s principy, které hájí hnutí SPD. Vlastenectví, obrana tradiční rodiny, odpor k diktátu EU, masové imigraci či islamizaci naší země. Slušný pracující člověk a rodina jsou pro mě na 1. místě. Takže chci tyto obecné principy prosazovat i na úrovni kraje. A navíc kraj má i zákonodárnou iniciativu.

To jsou takové obecné věci. Máte něco, čemu se chcete věnovat konkrétně?

Například problematice dopravy. Dopravní obslužnost v Libereckém kraji je v rámci udržitelného rozvoje uspokojivá, nikoliv však skvělá. Je zde tedy stále na čem pracovat. Za poslední volební období se řada autobusových či vlakových spojů zrušila nebo omezila a naši občané tak zůstali odkázáni sami na sebe. Problém se tak dotkl nejvíce seniorů, kteří jsou závislí právě na dopravní obslužnosti kraje. Mějme tak na paměti, že základní dopravní obsluha území veřejnou dopravou se dle platných zákonů považuje za součást základních sociálních práv každého občana České republiky. A to je dobře. Rozsah sítě a přepravní možnosti linkové autobusové dopravy i železniční osobní dopravy jsou zásadně ovlivněny finančními možnostmi veřejných rozpočtů, které je nutné velmi dobře hlídat, svědomitě s nimi nakládat a hospodařit.

To bych uvedl úvodem, neboť nedílnou součástí programu hnutí SPD je přímá demokracie a jedním z našich programových bodů je právě hmotná a trestní odpovědnost politiků, soudců a vůbec všech veřejných činitelů. Zajištění veřejné dopravy stojí Liberecký kraj ročně více než 730 milionů korun, ale stále tu jsou oblasti, kde obyvatelé Libereckého kraje každý den řeší, jak se dostat do práce, na nákup nebo k lékaři, a to je pro nás nepřijatelné. Tento dluh vůči veřejnosti musíme tedy odstranit. Vezmeme si ho tedy jako prvořadý úkol v této oblasti.

Anketa Věříte profesoru Jaroslavu Flegrovi? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 4869 lidí

Jak toho chcete docílit?

Lepším hospodařením a nakládáním s veřejnými prostředky zajistíme více peněz do kvalitních oprav silnic II. a III. třídy, které jsou v současné době na mnoha místech Libereckého kraje v katastrofálním stavu. Dá se říci, že havarijní stavy některých vozovek, mostů a viaduktů tak přímo ohrožují bezpečnost, zdraví, životy nebo majetek našich spoluobčanů. Opravy probíhaji nahodile a nesystémově, jsou také dlouhodobě podfinancované. Náhodné záplatování silničních komunikací po prošlých zimách je jen pouhé „nutné momentální řešení“, které naprosto zbytečně plýtvá veřejnými financemi a prostředky. To musí skončit a SPD má řadu řešení, které právě nabízí. Zkvalitnění stavu silnic II. a III. třídy je tedy pro SPD dalším prioritním programovým bodem pro náš tým. Není tedy třeba vymýšlet sáhodlouhé romány a slibovat nesplnitelné předražené projekty. Proto je třeba okamžitě opravit rozpadající se dopravní infrastrukturu, neboť to je to, co tu v našem kraji v prvé řadě tíží naše spoluobčany.

A na co dalšího byste se jako krajský zastupitel či radní zaměřil?

Zvláště v době koronaviru je podpora regionálního podnikání jediný způsob, jak zabránit nezaměstnanosti. Proto je třeba v prvé řadě upřednostňovat zejména regionální firmy a již do budoucna počítat s tím, že místní podnikatelé musí mít vytvořeny vhodné podmínky pro získávání veřejných zakázek, což povede ke vzniku nových pracovních míst a celkové prosperitě kraje. Tím udržíme zaměstnanost a slušné životní úrovně pracujících občanů.

Na druhé straně nebudeme zbytečně zatěžovat již tak pro jisté lidi výhodný sociální systém, který zneužívají zejména nepřizpůsobiví spoluobčané. Podpoříme rekvalifikační projekty, které budou motivovat občany k práci a opět sníží nezaměstnanost. Budeme podporovat turistickou přitažlivost kraje, a tím pádem i podpoříme podnikání navázané na tuto činnost.

Fotogalerie: - Průvodci volají S.O.S.

Podporou podnikatelského prostředí v průmyslu, zemědělství a službách vytvoříme nová pracovní místa. Státní rozpočet musí realizovat zásadní a strategické investice v dopravě a infrastruktuře, které podpoří podnikatelské prostředí a další možnosti. Zde musí být efektivně využity naše peníze, které se vrací do rozpočtu v podobě různých fondů. Pro podnikatele tak vytvoříme podmínky, které budou předpokladem pro udržení hospodářského růstu kraje, a tím i celé republiky. Podpoříme podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou a budeme prosazovat zásadní snížení administrativní zátěže spojené s podnikatelskou činností. Odbouráme zbytečnou byrokracii, a to na všech úrovních krajského úřadu, kde v souvislosti s dotacemi vzniká podhoubí pro korupční jednání.

Zmínil jste, že v souvislosti s dotacemi vzniká korupční jednání. Co máte konkrétně na mysli?

Ano, jelikož dotace jsou z převážné většiny jeden velký podvod, na kterém si také řada lidí postavila dlouhodobý byznys. Dotace zcela převrátily a pokřivily podnikatelské prostředí. Někdo na ně dosáhne a někdo ne. Tím pádem některé firmy počítají již s tím, že jim opět něco připadne a mohou tak snížit ceny konečného výrobku nebo služby, což v závěrečné fázi může vést i ke zničení konkurenta. Prostě bez dotací se nedostanete na přijatelnou cenu, kterou bude akcepovat zákazník. A konec konců s dotacemi se zvýšila i byrokracie.

SPD dlouhodobě kritizuje například způsob čerpání evropských dotací a marnotratný projekt s názvem EU. Daně do Bruselu musíme odvádět všichni, ale čerpat je mohou pouze někteří – vyvolení. Tyto peníze by měly zůstat doma a jednotlivé obce, města, kraje by si měly o svých investicích rozhodovat samy a bez dotací, které nemají většinou reálné opodstatnění. To samé se děje na všech úrovních řízení státu, tedy i na úrovni samospráv, tedy na krajích či obcích.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.