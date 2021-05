Matěj Stropnický pro PL: Vrbětice? Blbost. Prdí se nahlas, když jde o Rusko. Mám nabídku od ČSSD. Petříček, loutka mafiána Pocheho

„Víte, že je ředitel BIS Koudelka nositelem Tenetovy ceny americké CIA? Pojmenována byla po řediteli CIA Georgi Tenetovi. Ten vedl americkou rozvědku v době války v Iráku, co začala – jak známo – kvůli údajným chemickým zbraním Saddáma Husajna, které nikdy nikdo nenašel,“ říká pro ParlamentníListy.cz někdejší předseda Zelených Matěj Stropnický. „Pan Petříček je loutka mafiána Miroslava Pocheho, nejmstivějšího zákulisního politika, kterého jsem poznal. Porážkou Petříčka a liberálů v sociální demokracii se tato strana vrátila k tomu, co má prosazovat hlavně: Hájit zájmy lidí, kteří pracují. Pokud to bude dělat důsledně a proti všem, může myslím znovu uspět,“ věří. Sám Stropnický má nabídku kandidovat za ČSSD. „Přemejšlím, jestli to není sebevražda,“ sdělil.

reklama

Přiznal jste se na facebooku, že věříte pohledu Jany Maláčové. Proč?

Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 97% Neodvádí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3892 lidí

Měl jsem na mysli konkrétní fotografii z doby nástupu Jany Maláčové do úřadu ministryně práce, kterou jsem dal na sociální sítě. To rčení „oko do srdce okno“ mi přijde pravdivé. Udělala toho hodně pro běžný lidi: Třikrát prosadila zvýšení minimální mzdy, obnovila proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, zavedla izolačku, ošetřovné, před schválením je náhradní výživné. Její program Antivirus zachránil během pandemie skoro milion pracovních míst. A není spojená s žádnou kauzou, což je v téhle vládě skoro zázrak. Proto jsem pro ni šel pracovat, když mě oslovila, věřím jí.

Levice se ocitá v krizi důvěry (i když to by se dalo říci o celé politické scéně). Pokud se budeme bavit o ČSSD, kdy vlastně přízeň části voličů ztratila? Bylo to v tomto, nebo spíše v minulém volebním období? A čím ji ztratila?

Těch příčin je myslím víc a nabaluje se jedna na druhou už léta. Levice se po celém světě zapletla s liberalismem. Začala se kamarádit s velkým byznysem a zapomněla, že původně hájila přece lidi proti korporátu a ne naopak. Často se také víc věnuje vymýšlení nových pohlaví než řešení vykořisťování lidí v práci. Jo, vykořisťování. Co jiného jsou desetihodinové směny s pípákem na ruce, který třeba v Amazonu měří, jestli není zaměstnanec dneska pomalejší než včera a na oběd má půl hodiny? To má sociální demokracie řešit.

Co udělat, aby jí lidé znovu uvěřili?

Musí spojenectví s liberály utnout. S nimi nejde prosadit vyšší daně pro nejbohatší lidi, zdanění velkých majetků, zastavit odtoky zisků do zahraničí, zrušit daňové ráje. Liberálové to všechno považují za regulace, a to je pro ně sprosté slovo. Pokud chce levice ale prosadit vyšší důchody, menší daňovou zátěž pro živnostníky a kvalitní a dostupné veřejné služby, jako je zdravotnictví nebo školství, musí na to někde vzít.

Psali jsme: To není moc demokratický. Matěj Stropnický k boji za ČT Biden je stejný hulvát jako Trump, jen lépe předstírá. Matěj Stropnický posílá vzkaz americkým liberálům a není pěkný Matěj Stropnický: Koněv a další pitomosti? Já chci odstranit nespravedlivý kapitalismus Matěj Stropnický vypleskl Hřiba, Koláře i Novotného. A jel dál. Ricin, válka s Ruskem, muslimové

Proto přišla Jana Maláčová třeba s návrhem digitální daně ve výši sedmi procent. I to je málo, ale aspoň něco. Ta má zdanit Facebook, Google a další technologické firmy, které u nás vydělávají miliardy, ale neplatí na daních nic, protože tu nemají sídlo. To přece nejde: Každý kadeřník, řezník nebo instalatér daní a Facebook ne? Kde to jsme? Takže zdanění těch nejbohatších. Levice musí prosazovat spravedlnost.

Druhá klíčová oblast, kde ji má prosazovat, je práce. Úkolem levice je zajistit, aby práce byla, aby v ní lidé nemuseli trávit víc času, než je nutné, a aby za ni dostali zaplaceno co nejvíc. Třetí oblastí je omezování byrokracie a papírování. Velké firmy na to mají placené lidi, ale běžnej člověk na to nemá, životem se musí propapírovat sám. Takže: Vyšší daně pro ty nejbohatší, ochrana práce včetně vyšších mezd a kvalitních služeb pro lidi a míň byrokracie – to je podle mě levicový program v kostce. Přepočítávání pohlaví bych nechal Pirátům.

Fotogalerie: - S.O.S. Česká televize

Sociálním demokratům asi nepomohla ani nedávná kauza Hamáček, kdy prý měl předseda ČSSD jet do Moskvy vyměnit kauzu Vrbětice za vakcínu Sputnik. Myslíte, že to takto bylo?

Podívejte, informace od tajných služeb nemůže běžný smrtelník vyhodnotit, vždyť jsme ty zprávy nečetli. Ale tahle konstrukce je očividná blbost. Myslím, že chtěl Hamáček prostě nakoupit Sputniky, protože by se touto vakcínou určitě část lidí očkovat nechala spíš než jinou vakcínou a očkování je jediná cesta k ukončení pandemie. Víte, že je ředitel BIS Koudelka nositelem Tenetovy ceny americké CIA? Pojmenována byla po řediteli CIA Georgi Tenetovi. Ten vedl americkou rozvědku v době války v Iráku, co začala – jak známo – kvůli údajným chemickým zbraním Saddáma Husajna, které nikdy nikdo nenašel.

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 18045 lidí

Koudelka dostal cenu pojmenovanou po někom, kdo vyfabuloval důvody k válce, už rozumíte? Nemám příliš velkou důvěru v šéfa zpravodajců, který je takto vyznamenán. Jsou to hrátky tajných služeb.

Atak na Hamáčka se odehrál poté, co byl zvolen opět předsedou ČSSD a druhé křídlo strany, řekněme že pražské, bylo poraženo. Mohlo to mít souvislost?

Abych se vyhnul konspiracím, řekl bych to takhle: Náhody se samozřejmě dějí. Smrdět to začíná, když se děje hodně náhod jaksi stejného typu najednou. Tajné služby odhalily ruské záškodníky po sedmi letech marného vyšetřování zrovna krátce po sjezdu sociální demokracie, na němž těsně vyhrálo křídlo, které není tak eurohujerské, jako byl ministr Petříček, a které chce, aby mělo Česko korektní vztahy se Západem i s Východem. Náhoda. Tyto informace uniknou do Respektu. Náhoda.

Mimochodem už za tenhle únik, který je fakticky komplotem proti vládě, by měl být ředitel BIS odvolán. Jaktože mu unikají přísně utajované informace? Načež chce Hamáček nakoupit Sputniky. Co je BIS, sakra, do toho? Tak začnou unikat zkazky o tom, že chtěl utajení ruských špionů vyměnit za vakcínu. A je z toho kauza na měsíc. Musel jsem si u toho vzpomenout na Kubiceho zprávu z roku 2006, která připravila o volební vítězství ČSSD v éře Jiřího Paroubka, a nic z ní se neprokázalo, před minulými volbami prý ČSSD zase ukradla Čechům lithium. Taky kachna. Je to pořád dokola: Jestli se divíme, že tu nemáme velkou levicovou stranu, musíme se začít divit už u toho, že tu nejsou žádná levicová média. Bez toho to totiž nejde. Jenže který miliardář by chtěl financovat noviny nebo televizi, které by šly tvrdě proti zájmům i jeho vlastního byznysu?

Anketa Na čí straně stojíte v izraelsko-palestinském konfliktu? Na straně Izraele 71% Na straně Palestinců 10% Ani na jedné 19% hlasovalo: 14860 lidí

Vy jste vyjádřil na facebooku poměrně negativní názor na bývalého ministra zahraničí Petříčka, který patřil právě k tomu poraženému křídlu. Myslíte, že kdyby toto poražené křídlo bylo naopak na sjezdu vítězné, že by to bylo pro ČSSD horší?

Samozřejmě. Pan Petříček je loutka mafiána Miroslava Pocheho, nejmstivějšího zákulisního politika, kterého jsem poznal. Náhodou je také ze Žižkova. Petříček mu dělal asistenta v Evropském parlamentu a když Pocheho prezident zcela správně odmítl jmenovat ministrem zahraničí, role si prohodili, ministrem se stal Petříček a Poche jeho poradcem. Jak jsem už napsal na tom facebooku: Tomáš Petříček uměl akorát opakovat, co mu napsali v Bruselu, a opakoval to pro jistotu úplně doslovně, aby to náhodou nepopletl. Porážkou Petříčka a liberálů v sociální demokracii se tato strana vrátila k tomu, co má prosazovat hlavně: Hájit zájmy lidí, kteří pracují. Pokud to bude dělat důsledně a proti všem, může myslím znovu uspět.

Jak se jako bývalý předseda Zelených díváte na to, že námluvy ČSSD a SZ skončily neúspěchem?

Nerozuměl jsem moc ani těm námluvám. Ze Zelených jsem odcházel před rokem hodně právě i proto, že jsem zkusil všechny možnosti, jak z té partaje udělat stranu, která bude hájit slabší a přírodu proti velkému byznysu. Jenomže pro Zelené byl vždycky důležitější Tibet a Krym třeba než situace lidí zaměstnaných v české pobočce Amazonu, abych se vrátil k příkladu výše. I to málo levicových členů ze Zelených již odešlo, tu stranu řídí pravice, taková soft TOP 09, a vyjednávání se sociální demokracií bylo mimo mísu. Jo, s Petříčkem by se asi bývali dohodli, ten je ze stejného těsta, proto ho také liberální noviny neustále strkají dopředu, i když vlastně nikdy neměl co říct.

PhDr. Matěj Stropnický SZ



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potížím Jana Hamáčka předcházela vrbětická kauza, kdy byli po letech za strůjce výbuchů označeni ruští agenti. Co si myslíte o tom? Nechci se zastávat Ruska a některých jeho kroků, ale nebylo té protiruské hysterie až příliš?

Už jsem k tomu trochu řekl výše, ale musím zopakovat to, co se totiž děje pokaždé, když jde u nás o Rusko: Všichni ti, kdo po ostatních vyžadují korektnost, toleranci a solidaritu, a každý kritický výrok hned označují za rasismus, xenofobii a šovinismus, tak se, když jde o Rusko, promění sami v šovinisty. Rusové jsou cikáni lepších lidí: Je potřeba na ně všechno hodit. Nejen na Rusko, nejen na Putina, ale na Rusáky.

Můj milovaný jazykovědec Pavel Eisner kdysi řekl, že Češi si upravili německé slovo esesman na esesák – které teprve vyjadřuje hnus k tomu, co tu esesáci páchali. Čeština tohle umí a esesáci si to zasloužili. Se slovem Rusák je to ale podobné: Označení Rusák je hluboce xenofobní. A tohle se tu několik týdnů valilo jako smradlavá hnědá stoka. Je to kompenzace jejich korektnosti ve všem ostatním. Vždycky, když jde o Rusko, liberálové směj prdět nahlas.

Favoritem voleb jsou Piráti, respektive jejich koalice se STAN. Někdo je označuje za levičáky. Jak je vidíte vy?

Co je a není levice se myslím za poslední dvě desetiletí hodně popletlo. Levice si za to může i sama. Pro mě je levice taková politická strana, která hájí lidi, kteří pracují, proti velkému byznysu. Tečka. Toho „jak“ hájí – je pak samozřejmě hodně. Ale podíl ceny lidské práce na nákladech výroby (i měkké výroby, tedy služeb) soustavně klesá a není to robotizací, je to tím, že kapitál je silnější, protože „práci“ nikdo pořádně nehájí.

Piráti nejsou levice, ale liberálové. Jsou to děti odeesáků, jupíci. Dobře vydělávaj, všemu rozuměj, z dálky se jim líbískuje ochrana klimatu, ale nesmí jim to omezovat jejich vlastní spotřebu a kámoše z byznysu. To vidím na trapné pražské koalici: Všichni zachraňují jeden prosychající javor na nábřeží a v jeho stínu odmávávaj stovky hektarů pro novou developerskou zástavbu na další investiční byty. Když argentinský steak, tak z biofarmy. Bullshit. Skutečná levice teď po odstranění liberálního křídla doufám bude znovu v sociální demokracii. Nabídli mi za ně kandidovat. Přemejšlím, jestli to není sebevražda.

Psali jsme: Tomáš Krystlík: Falešná česká interpretace husitství Hodonín: Obyvatelé Nesytu budou mít lepší veřejné osvětlení Kajínkova advokátka Slámová chce na Hrad. Bude vám naslouchat British American Tobacco: Vype se mění na Vuse

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.