Mazaný Babiš uprostřed totálního panoptika. Expert nad zoufalstvím předvolební kampaně

Politické kampaně jsou v poslední době na poměrně nízké úrovni. Je to spíš takové panoptikum. Díky bohu, že billboardů je teď méně a nemusíme se na ně tolik dívat. A co jsem se na to koukal, tak je to naprosté vyhazování peněz. Já jsem sledoval i některé televizní spoty a to opravdu stojí za to. Dívat se na ně mohou buď zoufalci anebo mediální odborníci. Běžný člověk, volič, se na ně dívat nebude. A co se týče voleb, je to vyloženě emoční záležitost.

Babišovo hnutí ANO v předvolební kampani vsadilo na předvolební heslo „Silné Česko“ a na červenou čepici ve stylu Donalda Trumpa. Jeho heslo je „Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně“. Koho tím lze oslovit?

Babiš má za sebou dobré lidi, kteří vědí, jaká je mezi lidmi nálada. Tendence v Evropě je, že Brusel už se provařil, že začíná připomínat RVHP. Tak co chcete těm lidem říct? Chcete jim říct, že když se to tam pokazilo, tak musíme hájit naše zájmy. Myslím, že ANO to v kampani dělalo dobře. Tendence Evropskou unii změnit existuje.

Jednička kandidátky ANO do Evropského parlamentu Dita Charanzová na předvolebním spotu volila poměrně tvrdý autoritativní tón, když na konci videa říká: „Prostě to tak bude, jelikož jsem řekla, že to tak bude.“ Kdo je cílovou skupinou této autoritativní rétoriky?

(smích) Já jsem to neviděl. Možná to bylo trochu zbytečné. Říkat to nemusela. Myslím si, že kdyby to tam takhle neřekla, mohlo by to být nakonec lepší. Na druhou stranu aspoň má nějaký názor. Takže říct si to může, a někdo jiný ji zase může oponovat a říct, že to tedy takhle nebude.

Další heslo Babiše je „Natvrdo a bez keců“. Nezavání to tak trochu směřováním k vládě „tvrdé ruky“?

Víte, to je jakoby reklamní záležitost, jak to říct jednou větou. Je to marketingová věc. To ANO umí. Na zhlédnutí billboardu má řidič automobilu maximálně tři vteřiny. Ostatní strany to takhle dobře nedělají, jelikož za sebou mají lidi, kteří tomu nerozumí. Babiš má za sebou pravděpodobně lidi, kteří reklamou prošli a vědí, o co jde. Tvrdě, jasně, rychle, zkratkovitě, to je přesně, jak se to má v politických kampaních říkat.

A nenavozuje Babišovo výrazivo poněkud autoritativní atmosféru?

No to máte pravdu. Ale to lidi chtějí, když vidí, v jakém marasmu je ten svět. Když se podíváte na hokej, tak tam taky musíte mít nějakou vůdčí osobnost. A takový holt svět je. To je v naprosté pohodě. Lidé mají rádi silné osobnosti, které takhle jednají a třeba i bez ohledu na názory a zájmy určité části společnosti.

To je tvrdé...

Je to tak.

Poprask v médiích vyvolalo poslední Babišovo „nedělní hlášení“ na Facebooku. Vyhotovil ho ve dvou podobách. Jedna směřovala na běžné uživatele Facebooku a jiná na důchodce. Tvrdil v něm, že je jeden z nich...

Já to nečtu, ty jeho příspěvky. Ale jestli on jde po důchodcích, po seniorech, tak to je mazané. Marketéři si často neuvědomují, že velkou část populace tvoří právě penzisté. Například v reklamách vidíme pořád nějaké mladé lidi. To, že se Babiš obrací nějakým způsobem na seniory, je velice, ale velice mazané.

Do jaké míry se vlastně Babišovi daří přisvojovat si agendu jiných stran? Říká se, že je v tom úspěšný. V posledních týdnech se chopil agendy „dvojí kvality potravin“. Tu přitom již před několika lety otevřela europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová.

No, protože se o tom hodně mluvilo. Lidé jsou naštvaní, že mají ve stejných obalech něco horšího než třeba Němci, tak proč tohle téma politicky nevyužít a neakcentovat.

autor: Jonáš Kříž