Milion chvilek: Letnou to skončí. A Hamáček? Dělat idioty demobloku? To ne, řiká Vích z SPD

ROZHOVOR Zkuste místo demonstrací uspět ve volbách. Tak by se dal shrnout vzkaz poslance Radovana Vícha (SPD) směrem k Milionu chvilek. „Podporovatelé neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše nemohou unést jeho prohru, a naopak těžce nesou výhru prezidenta Miloše Zemana,“ myslí si poslanec. Pár slov má i pro sociální demokraty. „Typická ČSSD. Práce nula, ale dlouhodobé pomyslné vypouštění výhrůžných politických balónků, to ano,“ říká Vích o ultimátu, které dal šéf ČSSD Jan Hamáček Andreji Babišovi, tedy že vláda skončí, pokud bude Michal Semín zvolen do Rady ČTK. „Michal Semín není žádný antisemita, ale je praktikující katolík s devíti dětmi z jednoho manželství,“ brání Vích kandidáta SPD.

V minulém týdnu opět pokračovala obsáhlá série protivládních demonstrací pod hlavičkou Milionu chvilek pro demokracii. Do popředí veřejné debaty se dostali umělci pro svoje leckdy velmi vyostřené výroky. „Ty svině nás chtějí rozdělit,“ řekl syn Bolka Polívky Vladimír. Řekl také, že až bude dav nespokojených dost velký, tak „se naserem a půjdem na Hrad“. Herec a režisér Jiří Mádl pro změnu na jiné demonstraci označil demonstranty za hrdiny a vyzval k odstranění Babiše se Zemanem, kteří podle něj zneužívají slabší a hloupější spoluobčany. Je podle vás taková rétorika v pořádku?

Demonstrovat je každého právo, ale jednak si nejsem jistý, kdo za placením organizačního zajištění demonstrací stojí, protože bezpochyby je to finančně náročné, a také si kladu otázku, o co vlastně demonstrantům jde? Vyostřené výroky jasně vypovídají o šíření nenávisti a jejím podněcování ze strany organizátorů. Tak jestli tohle je jejich výklad demokracie, tak tyto jejich způsoby odsuzuji a odmítám je.

Stojí za vyhrocováním napětí ve společnosti i to, co zaznívá z pódií při demonstracích? A co může být motivem?

Samozřejmě! Demonstranti by se podle mě měli raději organizovat v nějakém novém politickém subjektu, zformulovat svůj program pro oslovení voličů, najít charismatického vůdce a nechat se zaregistrovat. Následně se snažit uspět ve volbách. Tak bych to viděl jako legitimní. Nerespektování výsledků demokratických voleb se ale tímto způsobem snaží nedemokraticky zpochybnit demonstracemi. Pokud někdo křičí z pódií, tak je to možná chvíli mediálně zajímavé, nicméně jsem přesvědčen, že nástupem léta a dovolených to skončí. Motivem organizátorů je bezpochyby zájem na dalším rozdělení společnosti a tato skutečnost je trvalá nejen po prezidentských volbách.

Podporovatelé neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše nemohou unést jeho prohru a naopak těžce nesou výhru prezidenta Miloše Zemana. Když k tomu přidáme úspěch zisku dvou mandátů europoslanců za vlastenecké SPD, tak ve spojitosti s relativně vysokou volební účastí organizátoři a podporovatelé demonstrací vidí, že se něco děje a chtějí na to reagovat. Měli by to ale spíše přetavit ve volební výsledek.

Na jednu stranu z pódií slyšíme o snaze spojit národ, pak ale z toho samého místa zaznívají urážky politiků či jejich voličů... jak to jde dohromady?

Tito křiklouni národ rozdělují, a nikoliv spojují. O čem to svědčí? Chtějí společnost ještě více rozeštvat hlásáním své pravdy, opepřené vulgarismy a nadávkami, a když s nimi vystupují i veřejně známé osoby, tak to má dát této akci jakýsi punc legitimity. Spíše je to ale projev zoufalství. Rozhodují volby, ve kterých se vůle voličů překlopí do formy politické reprezentace na následující čtyři roky. Tak to prostě je. A pokud demonstruje 100 tisíc lidí, tak je to prostě jedno procento populace, a kde je těch 99 procent? Takže tato čísla jsou dostatečně vypovídající.

Je možné, že na plánované obří demonstraci na pražské Letné to umělci opět „přepísknou“?

Umělci? To je snad silné slovo. Ano, někteří z nich jsou známými a oblíbenými herci, ale to je vše. Na jednu stranu se neštítí čerpat granty na své filmové debuty a někdy umělecky sporadické a rozporuplné projekty, a na druhou stranu mají výhrady k fungování vlády pod trestně stíhaným premiérem a ministryní, která je bezpochyby odbornicí a neobhajovala svou diplomovou práci s obsahem sledování králičích bobků. To mi nedává smysl.

Jak podle vás Letná skončí? Pádem vlády? Odtrhne se ČSSD? Nebo je možné, že se třeba vzbouří někteří poslanci ANO? Jim celá situace také nemůže být příjemná…

Letnou to podle mě skončí a přes léto bude klid, pokud se tedy neobjeví nějaké zásadní nové informace ohledně střetu zájmů a čerpání dotací pro firmy s vazbami na Andreje Babiše anebo ohledně Čapího hnízda. Mohou se také objevit nějaké nové a zásadní informace ohledně korekcí a čerpání dotací za celou dobu našeho členství v EU. To může být naopak velmi špatná zpráva pro tradiční strany, které byly ve vládách od roku 2004. Každopádně bude horké politické léto, ale vláda podle mě nepadne. Pokud bude ČSSD odejita z vlády, je to v podstatě rozpad a konec ČSSD, která má již dnes 3,5 % volebních preferencí. To si vedení ČSSD plně uvědomuje.

Poslanci za ANO si podle mě spíše ujasňují názory a mění pohled na poslance zvolené za SPD. Žádní pravicoví radikálové, extremisté, xenofobové, populisté a nacionalisté, ale vlastenecké hnutí, které bez kličkování hájí svým programem zájmy našich občanů. Ve stejné době přitom ČSSD hájí neadresné dávky flákačům, chronickým netáhlům a podporuje cizince na úkor našich pracujících a potřebných, když nezaočkovaným Ukrajincům garantuje o 20 procent vyšší mzdu oproti našim pracujícím. ČSSD také podporuje politické neziskovky, toleruje banderovce na Ukrajině a mohl bych dlouze pokračovat. Myslím, že poslanci za ANO si čím dále více uvědomují, že vláda s ČSSD byla z jejich strany chybou a špatným rozhodnutím. A bude hůře.

Předseda ČSSD Jan Hamáček se nechal slyšet, že pokud by nominant SPD do Rady ČTK Michal Semín byl zvolen, nemá dále smysl pokračovat ve vládní koalici. Je podle vás hrozba reálná? Myslíte, že v případě zvolení Michala Semína ČSSD svému slibu dostojí a vládu opustí?

Typická ČSSD. Práce nula, ale dlouhodobé pomyslné vypouštění výhrůžných politických balónků, to ano. Přitom se budou držet ve vládě zuby nehty. Zasloužilí členové ČSSD jsou přisátí na státní penězovod a jsou zastoupeni na pozicích ministrů, náměstků ministrů, nebo v různých dozorčích radách podniků s účastí státu atp. Hysterie okolo kandidáta SPD do Rady ČTK Michala Semína je pouze jedním z dalších balónků. Michal Semín není žádný antisemita, ale je praktikující katolík s devíti dětmi z jednoho manželství. Je členem hnutí D.O.S.T., které vždy pevně hájilo občanské svobody, legitimitu demokratických procedur a maximální názorovou pluralitu ve veřejném prostoru. To je přesně ten důvod, proč je Michal Semín tím nejvhodnějším kandidátem SPD do Rady ČTK.

Srovnejme s tím počínání jeho ukřičených odpůrců. Rádi tvrdí, že „demokracie je u nás ohrožena“. Ano, je to tak. Právě oni jsou totiž velkým nebezpečím pro právní a politické zřízení naší republiky. Proti zákonným procedurám, jako jsou svobodné volby a hlasování v Parlamentu, stavějí pečlivě organizovaný nátlak ulice, náměstí a Letenské pláně. Mediální lynč, zaměřený proti jeho osobě, je motivován především tím, že je kandidátem SPD a je známý svými konzervativními názory a kritickým postojem k masové migraci, k Evropské unii či k tzv. politické korektnosti. Obvinění z antisemitismu slouží jen jako záminka, neboť je účinnější než jiné dehonestující nálepky.

Případné zvolení Michala Semína je pouze jednou z výhrůžek, že vládu ČSSD opustí, ale oni uhnuli ze svých požadavků na účast ve vládě již tolikrát, že uhnou znovu a ve vládě zůstanou. Také potřebují být v roli těch trpitelů, kteří svojí účastí ve vládě hájí zájmy svých voličů. Opak je pravdou. Svými neustále stupňujícími se požadavky na výdaje státního rozpočtu provádí ČSSD trvalou destrukci rozpočtové politiky vlády. Jejich zahraniční politika je v přímém rozporu se zájmy ČR jako samostatného národního státu. Potřebují být z vlády vyhozeni, to podle mě zatím není ještě na pořadu dne, ale blíží se to. Klíčovým faktorem bude podle mě schvalování parametrů státního rozpočtu.

Jak se díváte na fakt, že si koaliční partner podmiňuje setrvání ve vládě tím, že váš kandidát nedostane podporu hnutí ANO?

Je to zástupný problém. Po létech jejich lží jim hnutí, které říká pravdu, opravdu vadí. Proto jim vadí SPD jako takové. Z vlády kvůli tomu ale neodejdou.

Spekuluje se o tom, že v takovém případě by mohlo ANO složit vládu s hnutím SPD s tichou podporou komunistů. Podporoval byste takovou variantu?

Můj postoj je v tomto neměnný. My jsme hnutí ANO navrhovali podporu vlády ihned po volbách a Andrej Babiš tuto nabídku odmítl. Je to jeho rozhodnutí a dnes je v situaci, kterou si způsobil sám. Vládu s účastí ČSSD jsme jako SPD nepodpořili a nepodporujeme ji ani v současné době. V případě hlasovaní o nedůvěře vládě jsem bytostně přesvědčen, že nejenom já, ale všichni poslanci SPD budou hlasovat PRO vyslovení nedůvěry této vládě. Nebudeme ale dělat užitečné idioty tzv. demobloku. Tato vláda nemá naší podporu právě kvůli účasti ČSSD.

Pokud vládě bude vyslovena nedůvěra, což považuji při současném složení sil ve Sněmovně za málo pravděpodobné, tak SPD je připravena jednat, za jakých podmínek bychom případnou novou vládu podpořili. SPD, jako demokratické hnutí, respektuje výsledky demokratických voleb a právo hnutí ANO navrhnout premiéra. Pokud by se jednalo o vládu složenou z odborníků, jsme připraveni o podmínkách naší účasti anebo podpory jednat. Uvidíme.

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Aleš Opata sklidil smíšené reakce veřejnosti poté, co na sociálních sítích zveřejnil video s prosbou k občanům. Těm sděluje, že armáda nutně potřebuje nové bojové vozidlo pěchoty, místo ruských BVP 2. Souhlasíte, že bychom nová vozidla upotřebili?

Výzvě generála Opaty rozumím. Vojáci to potřebují a nejlépe ihned a cítí, že to také nemusí být. Jenom by měl pan generál spíše apelovat na své nadřízené politiky, tedy především na ministra obrany Lubomíra Metnara a vládu ČR. Ministerstvo obrany zmrazilo, zejména „díky“ ministrům Alexandru Vondrovi (ODS) a Martinu Stropnickému (ANO), akvizice dlouhodobě. Ministerstvo obrany by se také mohlo klidně přejmenovat na „ministerstvo zpackaných akvizic a zahraničních operací“. Nová BVP potřebujeme, ale nechápu, proč v požadavcích na náhradu BVP2 se schopností plavby není požadavek u nových na obojživelnost. To je zásadní chyba. A diskuse ohledně osádkových a bezosádkových věží již tento kolorit pouze doplňují.

Takže to, co vlastně vojáci potřebují, není to samé, co chtějí ministerští úředníci. Vypadá to, že je účelově připravováno výběrové řízení na vozidla primárně pro zahraniční operace, a nikoliv pro obranu našeho území, kde je schopnost překonávání vodních toků pro armádu vševojskového typu velmi důležitá. Takže nová BVP ano, ale v první řadě s požadavky na schopnosti obrany území našeho státu.

Gigantický kontrakt by prý mohl dosáhnout výše až 50 miliard korun. Existuje zde podle vás prostor pro zapojení českých firem do výroby? Je zde kromě ekonomického také strategické hledisko, které by se při uzavírání kontraktu mělo ctít?

Jsem přesvědčen, že naše firmy a podniky jsou schopny BVP vyrábět a servisovat, třeba i licenčně. Nechápu přízemní kritéria výběrového řízení na pouhých 40 % offsetů. Klidně by to mohlo být minimálně 70-80 %. České firmy to uměly a umí, viz třeba Česká zbrojovka nebo VOP CZ. Kvůli polistopadové euforii a rozdělení republiky jsme o tyto schopnosti přišli a tyto trhy zaplnili jiní. Byli jsme jednou ze šesti zemí, která například vyráběla mostní tanky. Pamětníci Plzeňáci jsou ještě dnes schopni ukázat, kde bývala tzv. „Dělovka“. Ze strategického hlediska by to bylo vůbec nejlepší řešení, ale hledáme jiné řešení než podpora a rozvoj domácího průmyslu. Netroufnu si odhadnout, proč je tomu tak, ale je to chyba, která se nám dlouhodobě může vymstít.

autor: Marek Korejs