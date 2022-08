Ministrova dcera chce rychle na opery v Berlíně? Vysokorychlostní trať musíme zarazit, burcuje Strachota

Podle jaderného fyzika Jiřího Strachoty, který v barvách Svobodných kandiduje do Senátu, je třeba poslat minimálně k ledu záměr vlády Petra Fialy na vybudování vysokorychlostní tratě. „Vůbec není jasné, k čemu kromě ježdění do opery v Berlíně rychleji potřebujeme novostavbu vysokorychlostní tratě, na které bude spotřeba elektrické energie téměř 4x větší než na konvenční trati a potřeba elektrického výkonu téměř 8x větší,“ upozorňuje Strachota v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

reklama

Jako kandidát do Senátu pořádáte diskuse s občany napříč celým regionem. Co z těchto diskusí vyplývá jako největší problém, který trápí místní obyvatele?

Je to cena elektřiny a plynu všude kromě okolí plánované novostavby vysokorychlostní trati Praha-Brno. V oblasti dotčené záměrem vysokorychlostní trati nejvíce místní obyvatele trápí radikální zásah této novostavby do jejich krajiny a života.



Proč podle vás vláda Petra Fialy tak zrychlila přípravy na vybudování vysokorychlostní trati? Opravdu je to tak strategicky důležitá investice?

Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 1% Nelíbí 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4315 lidí



Bude mít Česká republika na vysokorychlostní trať peníze, když tvrdíte, že její vybudování bude mnohem dražší, než vybudování nového bloku jaderní elektrárny?

Česká republika nemá peníze ani na celý loňský rozpočet a kus předloňského. Tak vysoký státní dluh nyní máme. Přirovnání investičních nákladů k plánovanému bloku jaderné elektrárny Dukovany je zajímavé tím, že velmi nutně potřebujeme jeho elektrický výkon, i když vysokorychlostní trať nebude. Na druhé straně vůbec není jasné, k čemu kromě ježdění do opery v Berlíně rychleji potřebujeme novostavbu vysokorychlostní tratě, na které bude spotřeba elektrické energie téměř 4x větší než na konvenční trati a potřeba elektrického výkonu téměř 8x větší.



Proč by bylo podle vás lepší investovat peníze raději do modernizace současné železniční trati?

V dokumentu Ministerstva dopravy Program rozvoje vysokorychlostních železničních spojení v ČR z ledna 2017 jsou dvě dostatečné výhody srozumitelně uvedeny, konkrétně „nižší finanční nároky“ a „rychlejší realizovatelnost jednotlivých projektů ve srovnání s novostavbami vysokorychlostních tratí s výrazně větším stavebním rozsahem“. Od té doby už byla řada projektů modernizace uskutečněna, takže se finanční náročnost modernizace ještě snížila. Tučně vytištěné tvrzení „Potřeba zkrácení jízdních dob, jako kvalitativní parametr vedoucí k výstavbě VRT“ je pouhé dogma bez důkazu. A mé další důvody jsou 8x menší výkonová náročnost, navázání zahraničních tratí do 200 km/h sloužících i pro nákladní a vojenskou dopravu místo „ostrova rychlosti 350 km/h mezi Německem a Rakouskem v ČR“, riziko, že za plánovaných 30 roků výstavby bude doprava úplně jiná, než si dovedeme dnes představit. Např. samořiditelné drony či auta. A naše „TGV.cz“ se stane dalším exponátem skanzenu josefínských pevností Terezín a Josefov.

Fotogalerie: - Energetický zákon



Na svých přednáškách zároveň upozorňujete na to, že spotřeba elektrické energie u vysokorychlostní trati je čtyřikrát větší, než v případě zmodernizované současné železniční trati. Opravdu jsou ty rozdíly takto markantní? A nebude to podle vás pak tedy znamenat vysokou nehospodárnost provozu vysokorychlostní trati, obzvláště když jsme zasaženi energetickou krizí?

Anketa Bojíte se, že kvůli globálnímu oteplení masivně vyhoří naše lesy? Bojím 4% Nebojím 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2744 lidí



Vláda argumentuje tím, že díky vysokorychlostní trati budou moci vlaky jezdit až 350 km v hodině a z Prahy do Brna se cestující dostane za pouhou jednu hodinu, což přinese velký komfort cestujícím. Proč podle vás tento argument neobstojí?

Při cestě mezi body A a B s dojezdovými dobami 20 minut do stanice VRT nám bude cesta s poloviční rychlostí vlaku 175 km/h trvat jen o necelou hodinu déle než 2 hodiny při rychlosti vlaku VRT 350 km/h. Při dojezdové době do stanice VRT větší než 20 minut bude rozdíl jízdní doby ještě méně významný.



Upozornil jste také na to, že Správa železnic uzavřela dohodu s francouzskou SNCF na vybudování infrastruktury TGV na rychlost 300 až 350 km/h s minimálním poloměrem oblouku 7 km. Co to bude znamenat pro váš region a jeho obyvatele?

Považuji záměr použít parametry francouzského projektu TGV v téměř 7x menší zemi za nepochopitelný. Trať s minimálním poloměrem oblouku 7 km se mnohem hůř vpisuje do osídlené a členité krajiny než trati na rychlost do 200 km/h, kde je minimální poloměr oblouku 2 km. Takové fungují např. v Japonsku, Číně, Itálii, nyní i v ČR na úseku Sudoměřice – Votice. Za jedinou výhodu volby TGV bychom mohli považovat, že v libovolném místě třeba i nedokončené trasy můžeme postavit standardní mezinárodní dopravní letiště.

Psali jsme: „Čeká nás Havana efekt. Nejekologičtější auto přeci je to, které se vůbec nevyrobí,“ varuje Dočekal „EU je žalář národů a Fiala jako poslušný káraný školáček.“ Zálom pranýřuje dění v Bruselu „Mušketýři do Senátu.“ Svobodní chtějí posílit ostrovy svobody a stability „Méně hloupé Grety, méně naivních úředníků a více rozumného kapitalismu,“ burcuje senátor

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.