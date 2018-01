Mirka Topolánka jsme se při rozhovoru zeptali na dost nepříjemné věci z minulosti. A takto reagoval…

ROZHOVOR „Pokud nebude EU chránit schengenskou hranici, a to za každou cenu, tak musíme uzavřít hranici vlastní… Rozesmálo mě, když německá administrativa prohlašuje, že bude muset chránit hranice s Českem. Je to zcela naopak. Česko musí chránit hranice s Německem,“ řekl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Mirek Topolánek, který vysvětloval, proč podepsal Lisabonskou smlouvu, která zakotvuje společnou imigrační politiku EU, a zda máme setrvat v EU.

Vím, že říkáte, že máme zůstat v Evropské unii. Ale pokud bude pokračovat ten trend islamizace na západě, existují predikce, že do roku 2050 bude v západní Evropě zhruba 20 procent muslimů, ale jsou i horší předpovědi. Oni jsou semknutá komunita. Ve volbách mohou prosazovat své požadavky. Není pro Českou republiku lepší z toho Titanicu vystoupit na záchranný člun jménem czexit, abychom nezažili „podvolení“ jako ve Francii?

Začal bych tím, že bych jim zásadně neuděloval občanství. Ale předtím jen připomenu, že to není jenom problém radikálního islámu z Blízkého východu. Afrika má 17 procent světové populace. Do roku 2050 bude mít na světové populaci čtyřicetiprocentní podíl. Nigérie, která má dnes asi 180–200 milionů lidí, bude mít za 30 let dvojnásobek obyvatelstva a stane se třetí nejlidnatější zemí po Indii a Číně. Již dnes je subsaharská Afrika v pohybu směrem ke středomořským hranicím. EU se na to dívá a není schopna začít hájit schengenskou hranici ani v pudu sebezáchovy.

Jsem člověk, který přivedl Českou republiku do schengenského prostoru. V zájmu volného pohybu osob jsme se velmi tvrdě museli prosadit proti Evropské komisi, aby rozšířila schengenský prostor o čtyři státy Visegrádu. Museli jsme kvůli tomu splnit mnoho požadavků. Beru to jako velký úspěch své vlády. Proto mám dnes jako jediný právo říct větu, že pokud nebude Evropská unie chránit schengenskou hranici, a to za každou cenu, tak musíme uzavřít hranici vlastní. Zní to hrozně, lidé už si na otevřenou hranici zvykli, já jsem si na to zvykl. Měl jsem slzy v očích, když jsme pilkou řezali hraniční závory. Po stříhání drátů po listopadu 89 máte teď volný pohyb po celé Evropě.

Přesto musím trvat na tom, že pokud nebudeme potápět ty prázdné čluny, které se vrací zpět do Afriky, a pokud nebude hranice neproniknutelná a pokud nezačneme řešit utečenecké tábory na severu Afriky a na Blízkém východě po dohodě s těmi zeměmi, tak nemá vůbec cenu otálet s ostrahou vlastních českých hranic. Problémem je, že na to nemáme ani lidi, ani kapacity, ani vyčleněné peníze. To je věc, kterou chci v kampani zdůrazňovat a která je pro mě tématem. Chci, aby to zaznívalo velmi ostře, protože to je poslední šance, jak se bránit nekontrolované migraci.

Nepřekročilo to tu hranici už teď?

Já bych řekl, že ještě ne.

Teď přišlo do Německa 1,2 milionu imigrantů a ti lidé už jsou prakticky na našich hranicích…

Rozesmálo mě, když německá administrativa prohlašuje, že bude muset chránit hranice s Českem. Je to zcela naopak. Česko musí chránit hranice s Německem. Že to u nás nikdo necítí jako problém, je hlavně proto, že stále ještě nejsme cílovým státem.

To nemusí být navždy…

To skončí s Dublinem IV a sociálním pilířem fiskálního paktu, kdy nejenom, že se nás nebudou ptát a obejdou jednomyslné hlasování, pokud to připustíme, a ještě navíc jim budeme muset platit peníze, které tady neberou naši sociálně potřební a naši důchodci. To pokládám za konec naší nezávislosti.

Co tedy to vystoupení z EU?

Když někdo řekne A, musí říct i B. Když vystoupíme, tak proboha kam?

Do EFTA…

Tuto myšlenku jsme mohli mít před vstupem do EU. Zcela vážně jsme se tím tehdy zaobírali. Dnes země jako Norsko nebo Švýcarsko akceptují celou tu legislativu Evropské unie, aby se na ten trh dostaly…

…To vám musím oponovat. Váš bývalý kolega z britské Konzervativní strany z frakce Evropských konzervativců a reformistů Dan Hannan ve své studii uvádí, že Island, Norsko a další státy musí přijímat deset procent předpisů EU…

S myšlenkou EFTA jsme si hráli kdysi dávno. Pro nás opustit EU není praktické, protože my nejsme ostrov. My jsme vždy prosazovali flexibilní pojetí evropské integrace, tedy to, že přijímáte jenom některé prvky Evropské unie. Vybíráte si je á la carte, vybíráte si z toho menu. Je pravda, že nyní je velmi složité se o tomto v současné EU vůbec začít bavit. Nicméně už teď nemáme euro a určitě ho mít v nejbližší době nechceme. Tím, že nejsme členy evropské měnové unie, můžeme v rámci Visegrádu postupovat tak, že si vytvoříme svůj volný prostor a vystoupíme ze schengenského prostoru či něco podobného. Problém je, že máme obrovskou závislost na exportu do Německa – 34 procenta. Do eurozóny směřuje 80 procent našeho exportu. To je fatální závislost.

Dále jde i o geopolitické ukotvení při asertivním hladu Ruska po rozšiřování svého nárazníkového pásma. Hybridní válka probíhá. Pokud nebudeme schopni dohodnout se v rámci Visegrádu, tak se cokoli dalšího bude dělat těžce. Dohoda v rámci Visegrádu je nabourána tím, že Slovensko už má euro. Dohoda v rámci Visegrádu by ale mohla být základem něčeho pevnějšího, kde bychom mohli řešit celou řadu jiných problémů.

A co když prosadí Dublin IV a budou nás nutit přijímat imigranty proti naší vůli? To máme zůstat v Unii?

Jestliže schválí Dublin IV, musíme uzavřít českou hranici.

Oni nám ale řeknou: „přijměte je k sobě“…

My je ale nesmíme přijmout. Necháme se vylučovat, ale sami odejít je nesmysl. Ale myslím si, že Dublin IV nebude fungovat. Jako nikdy nezačaly fungovat kvóty. A celý soud v Lucemburku je jen o tom, aby nás zastrašili a vydírali. Budeme muset postupovat velmi razantně. Nemám detailní informace o jednání Andreje Babiše na summitu, který se týkal migrace. Z novin jsem se nic detailního nedozvěděl. Pokud se tomu nepodaří zabránit, budeme to muset řešit jiným způsobem. Po dokončení brexitu se budou muset otevřít smlouvy a buď si vykolíkujeme ten prostor a dohodneme se s ostatními, nebo to bude fakt složité rozhodování. V této chvíli nejsem příznivcem czexitu. Hlavně z důvodu geopolitického a ekonomického. Z hlediska geopolitiky, přes všechny náklady, je lepší být členem EU, než být členem Euroasijského svazu.

Otázka je, jestli ta volba stojí právě takto…

V Evropě je dobré mít nějaký typ ukotvení. Když jsme ho neměli, tak jsme dopadli špatně.

No, když šlo do tuhého, tak se na nás západní spojenci stejně vždycky vykašlali…

Ano, to máte pravdu. Proto říkám, že bude třeba uzavřít českou hranici. A budeme muset dovyzbrojit a personálně dovybavit obě dvě brigády. Musíme budovat třetí. Tak, abychom se v počtu profesionálních vojáků dostali alespoň na počet třicet tisíc. Musíme začít budovat regulérní moderní vševojskovou armádu. To, že jsme excelentní v několika činnostech, je sice výborné v rámci NATO, ale pro naši vlastní obranu to neznamená tolik, kolik bychom si mohli přát. Souvisí to se změnou paradigmatu vnitřní i zahraniční politiky. Přestože tu migranti nejsou, tak je otázkou několika málo let, kdy už bude pozdě ten problém řešit. U prezidentských smluv, které nemusí delegovat na vládu a kde je to bez jeho podpisu neplatné – a to je fiskální pakt – je nutné, aby je opravdu nepodepsal.

Prezidentskou smlouvou byla Lisabonská smlouva...

Neměli jsme vůbec možnost to nepodepsat. Nakonec to podepsal i Václav Klaus…

…Nemrzí vás dneska, že jste to podepsal? V Lisabonské smlouvě je mimochodem právě ukotvena ona společná migrační politika, „jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků a která se řídí zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni“…

Bez porušení Dublinu II a III by se to nedělo. Porušením azylového práva na 180 dnů Angelou Merkel nastal problém s celou azylovou a migrační politikou...

…Na základě Lisabonské smlouvy nás mohou přehlasovat a může nás soudit Evropský soudní dvůr…

Mně vadila už smlouva z Nice. Já jsem nebyl žádným příznivcem Lisabonské smlouvy. Byl jsem v koaliční vládě a ta vláda by padla…

…V Senátu, kde jste argumentoval pro přijetí Lisabonu, se hlasovalo až po pádu vlády…

Mýlíte se v jedné věci. Díváte na to prizmatem těch dvou dnů. Podívejte se na to, co se stalo na podzim. Celý dramatický nepodpis – kdyby Topolánkovi padla vláda, tak by to podepsala jiná. A na podzim v Senátu bylo zcela jiné obsazení. Jenom se podívejte na to, jak dopadly volby v Senátu. Celé by se to zdrželo o půl roku. Od května do prosince. Věřte mi, bylo to velmi těžké rozhodování. 80 procent voličů ODS z těch 40 procent preferencí, které jsem měl, bylo v zásadě pro. Byl jsem pod obrovským tlakem. Tvrdé jádro ODS bylo v zásadě proti. V koaliční smlouvě jsem neměl žádnou možnost z toho uhnout a vláda byla proevropská…

…Ale mimochodem ten mandát, který schválila vláda pro vyjednávání Lisabonské smlouvy…

…Ten jsme ale v zásadě naplnili.

…To ne. Tam přece bylo, že se nezhorší hlasovací pozice České republiky. Já ten mandát viděl.

Já tomu rozumím. Byly pouze tři země, které to odmítaly. Británie, Polsko a Česká republika a nám se to nepodařilo tak zobchodovat, jako se to podařilo těm dvěma velkým zemím. Tedy kromě té půl věty pod čarou kvůli Benešovým dekretům. Nepodařilo se vyjednat nic dalšího. Jen, že vlajka Evropské unie není vlajkou Evropské unie.

Tak Lisabonská smlouva je de facto jen přejmenovaná euroústava, kdy se novelizovaly staré smlouvy a nebyl to jeden dokument…

Byla tam žlutá karta, která nezačala pořádně fungovat. Prosadili jsme menšinové hlasování. Jinak to byly změny spíše kosmetické. Vypadly z toho symboly a znaky federativního státu. Ano, máte pravdu. Já jsem od té doby napsal x textů, že ten krok, který pokládám za jeden z nejsložitějších ve své politické kariéře, se ukazuje jako chybný. Trvám ale na tom, že vynucený. Neměli jsme žádnou velkou možnost z toho utéct. Neměl jsem žádný mandát ve vládě ani ve Sněmovně k tomu, abychom začali vystupovat z Evropské unie. Tehdy to ani nešlo.

Lisabonská smlouva byl dramatický posun. Již tehdy jsem říkal, že bude překonána dřív, než začne platit. To bohužel byla pravda. Začala krize a všechny ty triky, které se kolem Lisabonu nabalily, tu smlouvu posunuly ještě někam úplně jinam. Euroval, bankovní unie... Evropská unie porušuje i vlastní pravidla. Ať už jde o zadlužení, či o porušení pravidel Dublinu, kdy to byla záležitost Německa. Ekonomický dopad vystoupení z EU se dá dopočítat a znamenalo by to pokles HDP o čtyři až pět procent. To je věc, kterou byste zde před lidmi velice těžce obhajoval. Pro mě je Evropská unie na chybné cestě, ale ty alternativy jsou ještě horší.

