Mladá generace k moci, návrat liberální demokracie... Rakušan sršel nápady, jenže u nejmladší poslankyně dost narazil. Podívejte se

Před pár dny ministr Plaga prohlásil, že všichni žáci se do škol určitě nevrátí. Co říkáte na tento stav českého školství?

České školy zažívají svoji nejhorší kapitolu za poslední desítky let. To, že stát upírá dětem možnost chodit do školy, je opravdu tragické a smutné.

Jsme evropskou zemí, která má nejdéle zavřené školy. Z úst naší vlády neustále slýcháme, že jsou pro ně naše školy prioritou, já si ale myslím, že kdyby byly skutečně prioritou, situace vypadá naprosto jinak. Mnoho rodičů také nesouhlasí s tím, aby jejich dítě bylo dvakrát týdně testováno a ještě mají povinnost nosit respirátor či roušku. Upřímně?

Nedivím se jim, a to ani trochu. Pro malé děti toto může znamenat takový stres, který může skončit i strachem ze školy a traumatem.

Stát měl zařídit takové testy, které by děti vůbec nestresovaly, mám tím na mysli testy ze slin, nebo povolit samotestování doma u svých rodičů.

Mnoho firem testy ze slin také používá a nevidím důvod, proč by je nemohly používat i školy.

Já osobně jsem toho názoru, že by se děti měly vrátit do škol bez podmínek. Souhlasím s dodržováním hygienických pravidel, ale to, jak vláda dnes nastolila podmínky pro návrat dětí do škol, je pro rodiče i žáky velice odrazující. A co teprve rotační výuka? Naprostý nesmysl, který může vymyslet pouze někdo, kdo nikdy neučil a tudíž neví, jak běžná výuka funguje.

Pokud se skutečně stane, že žáci budou ve školách jen minimální část letošního roku, jak by se to podle vás mělo řešit? Hovoří se dokonce o opakování celého školního roku pro některé žáky...

Tohle je opravdu k zamyšlení. Stále však pevně věřím, že vláda začne konečně normálně přemýšlet a vrátí děti do škol. Vždyť žák druhého stupně a středoškolák už ani neví, jak vypadá školní lavice?

Do škol se musí vrátit všichni žáci, nejen děti z prvního stupně, ale také druhý stupeň a střední školy, na které se zapomíná.

Pan Plaga mi také sdělil, že ten, kdo se např. na střední odborné škole nebude cítit „dosti vyučen“, může se sám rozhodnout, zda ročník zopakuje. Velice směšný a zároveň smutný přístup. Firmy fungují, proč by stejně nemohly fungovat školy? Jak se má např. elektrikář naučit pracovat s elektřinou, když ji poslední rok vidí pouze v učebnicích?

Co říkáte na tance premiéra Babiše kolem úřední maturity, kterou by v letošním roce měli studenti dostat za prospěch během celého studia?

Nesouhlasím s udělením tzv. úřední maturity, jde opět pouze o prohloubení degradace českého školství.

V souvislosti s touto kauzou se hovořilo dokonce o odvolání ministra školství Roberta Plagy. Nakonec ve vládě zůstal. Je to podle vás dobře, nebo by Robert Plaga měl být vyměněn?

Školy jsou zavřené a děti doma, to je výsledek práce ministra školství. Tudíž velmi neuspokojivý. Podle mě je to jasný signál k tomu, že pan Plaga svoji úlohu nezvládl a měl by místo přenechat někomu kompetentnímu.

Pod školství spadá i agenda sportu. Objevují se výzvy, že by s postupujícím jarem měla být otevřena sportoviště pro veřejnost. Jan Blatný to ale odmítl a vzkázal, ať děti chodí běhat do lesa. Co říci na tento přístup? Nehrozí nám vznik „generace tlusťochů“, jak mnozí varují?

Vláda na jednu stranu říká, že máme mnoho obézních lidí a na druhou stranu odmítá otevřít sportoviště a umožnit lidem se hýbat. Jde opět o zcela nelogický a špatný krok naší vlády. Děti i dospělí potřebují pohyb k životu, stejně jako vzduch, nebo jídlo.

Co jste vůbec říkala na odvolání ministra Blatného a způsob, jakým jej premiér Babiš provedl?

Pan Babiš používá stále stejný scénář odvolávání ministrů. Jeho jednání mě nepřekvapilo. Ačkoliv jsem v mnohém (ve většině) s panem exministrem Blatným nesouhlasila, děkuji mu za jeho otevřený a vřelý přístup, kdy se vždy snažil na vše odpovědět a dokonce nás navštívil na našem “klubíku” Trikolóry.

Hovoří se také o konci vlády a předčasných volbách- zejména poté, co KSČM začala mluvit o skončení tolerance vlády. Jak byste v případném hlasování o nedůvěře vládě hlasovala vy?

Vláda moji důvěru skutečně nemá, a tudíž bych hlasovala pro nedůvěru vládě. Podle mě tuto krizi nezvládá a občané jsou již velice naštvaní a myslím si, že mnohým z nich došla trpělivost. Termín voleb je již pevně stanoven a nevidím důvod, proč by se volby měly konat dříve. Vláda by měla jednat tak, aby většinovou důvěru neztratila, a pokud ji ztratí, je to výsledek a zhodnocení jejich práce.

Vít Rakušan hovoří o tom, že podzimní volby budou soubojem generace starého Česka s tím novým. Mladá generace by podle něj měla provést „reputační reparát“, který by vrátil do ČR liberální demokracii. Co na tuto ambici „reputačního reparátu mladé generace“ říkáte vy coby nejmladší poslankyně v celé sněmovně?

Lidé by v říjnu měli volit takovou politickou stranu, ke které mají důvěru a sympatie. My bychom chtěli lidem „vrátit normální svět“, což znamená - české zájmy na prvním místě, bohatství vzniká z práce a bránit „normální“ svět. Jsme moderní pravicové hnutí tradičních hodnot, které je připraveno tvrdě bojovat za naše občany.

Ve vládě Pirátů vidím velkou hrozbu, ne demokracii. Svými postoji a názory jsou pro mě komunisté 21. století.

