Mutace, už to na jednu nestačí. Má ta vakcína vůbec smysl? Farmaceutka klade otázky a nabádá, toto sledujte

Na rozdíl od Británie či Izraele, u nás, ale i v celé Evropské unii, se záhy po začátku očkování zjistilo, že je málo vakcín. Čím to je?

Spíše se divím, že v tak krátké době se vakcíny odzkoušely a vyrobily. Vůbec mi není jasné, jak mohou taková ohromná množství farmaceutické firmy dodávat. Objednávky jsou na miliardy vakcín. Německo má údajně zabezpečeno do konce roku 323,5 miliónů dávek. Tento počet vypadá spíše na 4 očkování pro každého jejich obyvatele včetně kojenců, i když by měl očkovaný jedinec obdržet 2 dávky, a od věku 16 let. Je nepochopitelné, proč mají objednáno tolik vakcín.

Co se týče Izraele, mají sice naočkovaných 3,1 miliónu lidí, ale nesnižuje se počet nakažených. Navíc se vyskytují ve světě nové a nové mutace, takže je otázka, jestli očkování na všechny mutace bude účinné, a jestli vakcinace bude mít smysl. Možná se z toho důvodu očkovací proces v Izraeli pozastavil.

Například Maďarsko uzavřelo kontrakt na nákup ruské vakcíny Sputnik 5, jednají i o čínské vakcíně Sinopharm. Máme si za této situace také shánět vakcíny i samostatně?

Nejsem zrovna velký nadšenec krátce testovaných vakcín na onemocnění, které se závažností dosti podobá chřipce. Upozorňuji, že i chřipka může být u někoho závažné onemocnění, a u někoho projde jako slabé nachlazení. Sama jsem se z chřipky nemohla před několika lety několik týdnů vyléčit.

Do situace s koronavirem u nás umíralo na chřipku průměrně 2500 lidí ročně. Kde ti pacienti jsou? Zázračně zmizeli? Určitě může u oslabených pacientů dojít k horším dopadům než u silných zdravých jedinců. Jako zdravotník preferuji léčbu klasickým způsobem, tak jak se léčí ostatní podobná onemocnění. Pokud máme do dnešního dne milion pozitivních, musí být naše populace již slušně promořená a imunizována.

Všichni jsme se učili, že nejlepší imunita organismu se vytvoří proděláním nemoci. Nechápu tedy, proč se posílají vyléčení pacienti na očkování. Přeci by měli mít trvalou imunitu. Pokud tomu tak není (uvádí se imunita jen na určité období), logicky ani vakcína nemůže pomoci. Pokud se však trvalá imunita získá, pak je po prodělané nemoci očkování zcela zbytečné. Řeší to vůbec někdo?

Jaký názor máte na vakcínu od firmy Pfizer, která u nás zatím převažuje?

Chápu, že všechny firmy se snaží vždy přijít s něčím novým. Při použití u tak velkého počtu obyvatel lze získat zajímavá data. Jedná se však o zcela nový typ vakcinace a jako vždy, radím opatrnost. Už jsme se setkali v minulosti s nadšením u nové léčby, která skončila katastrofou.

Například Státní ústav pro kontrolu léčiv uvádí pro osoby nad 85 let, cituji: „Není však možné vyloučit, že tyto relativně běžné nežádoucí účinky, které nejsou vážnou komplikací pro zdravého člověka (například horečka, nechutenství, zvracení a malátnost) mohou u závažně oslabených osob vést k závažnému zhoršení zdravotního stavu a následně i k úmrtí.“

Nicméně je povinnost monitorovat dopady vakcinace, takže pevně doufám, že časem uvidíme nezkreslené výsledky z klinické praxe.

Další vakcínou, o které se diskutuje, je ta od firmy AstraZeneca. Probleskují zprávy, že údajně není dostatečně účinná pro lidi starší 65 let. Co o tom víte?

Ano, některé státy upouštějí od vakcinace osob nad 65 let. Vzhledem k tomu, že lékaři skládali Hippokratovu přísahu, tedy mj. hlavně neškodit – tak po těchto zprávách by naši odborníci měli řešit tyto informace i v klinické praxi. Je třeba pečlivě vnímat podezření o nedostatečné účinnosti vakcín, při jejichž podávání se však nežádoucí účinky stále projevit mohou. Může se totiž změnit poměr „risk vs. benefit“ v neprospěch u této věkové skupiny. Pokud tomu tak je, přípravek by neměl být u nich aplikován.

Jak vypadají ruské a čínské vakcíny? Původně to vypadalo, že jimi Evropa pohrdne....

Jde o to, na kom se vakcíny testovaly. Pokud se čínská vakcína testovala jen na Asiatech, nemusí být výsledky pro naši populaci stejné. U léků se stává, že zabírají jinak na odlišné rasy, jakož i některé nemoci se mohou vyskytovat více v určitých oblastech, například anémie okolo Středozemního moře. U ruské vakcíny po klasické kontrole dokumentace bych se přikláněla pro souhlas spíše než u čínské vakcíny.

Budou všechny tyto vakcíny účinkovat i proti agresivnějším novým mutacím koronaviru, jako je britská či jihoafrická?

Co se týče chřipky, virus přichází pravidelně s novou mutací a tomu se přizpůsobuje očkovací látka. Proto se každý rok vyrábí nový typ očkovací látky.

Překvapilo mě „ujištění“ v médiích, že současná vakcinace na covid-19 je účinná i na další mutace, ale na nějakou údajně už ne. V tom případě znovu vyvstává otázka – je tedy očkování opravdu výhodou?

Jak je to s vedlejšími účinky těchto vakcín? Máme se jich obávat?

Doporučuji velkou opatrnost a sledování očkovaných, zejména úmrtí. V Norsku bylo okolo jednoho promile úmrtí v seniorských domech.

Přivítala bych dlouhodobější studie, vždyť i registrace vakcín jsou pouze podmínečné. Takže až v roce 2023 budeme vědět více. Není divu, že 50 % zdravotníků v Německu se odmítá nechat vakcinovat. Vždyť už dnes je celkově nejvíce nežádoucích účinků hlášeno právě u očkovacích látek, a to je jen vrcholek ledovce. Ví se, že se hlásí jen velmi malé procento nežádoucích účinků.

A co je opravdu zarážející, že neexistuje studie „očkované versus neočkované děti“. Zbytečně pak vzniká nedůvěra, protože si každý představuje, že je asi důvod, aby se tato studie neuskutečnila. Přitom bychom měli být opatrní úplně nejvíce právě k našim nejmenším. „Dvakrát měř, jednou řež“, to zde platí dvojnásob.

Je u nás očkování zorganizováno dobře?

Nedovedu posoudit, protože se v tomto procesu nenacházím. Celkově máme dobré zdravotnictví, i když jsou zbytečné excesy, které se vydávají vzletnými slovy za harmonizaci.

Například v Orlové u Karviné se zrušila skvělá ortopedie, interní lůžka a nenahradila slíbenými v Karviné-Ráj, kde zůstalo nedostatečných 26 interních lůžek místo avizovaných 60 lůžek. Naši špičkoví ortopedi a sestry odešli a v Karviné-Ráj pracují zdravotníci z Ukrajiny, skvělá ortopedie v Orlové byla rozvrácena.

Potřebujeme nemocnice zabezpečit naším zdravotnickým personálem a směrovat vzdělanost na tyto obory. To by mělo být i cílem Ministerstva zdravotnictví.

Co říkáte na to, když někdo předbíhá v očkování, anebo se schází na různých mejdanech, zvláště pokud jde o politiky?

Když se někdo nechá předbíhat, dobře mu tak. Co se týče mejdanů, vůbec je neřeším. Tam jsou lidé tak spokojení, že jim to zlepší imunitu a předpokládám, že se nenakazí. Spousta lidí ani za morových epidemií neochořela, i když pomáhali druhým. Pocit oddanosti a pomoci bližnímu nasměroval jejich vnímání na takovou úroveň, že jejich imunita si byla schopna poradit i se závažnou pandemií.

Spíše upřednostňuji, aby lidé dodržovali základní hygienická pravidla, a tím nemyslím roušky, ale jejich zdravotní stav. Vůbec by lidé měli dodržovat úctu ke spoluobčanům tím, že v případě infekce, která má i klinické projevy (ne jen pozitivní test), aby se zdržovali mimo ostatních. Toto pravidlo platí vždy.

Roušky považuji za velice nezdravý výmysl (vždyť stejný názor měl i Prymula, když mohl mluvit ještě pravdu), protože pod ní bují vesele mikroorganismy, které nechceme. K tomu ještě dlouhodobý nedostatek kyslíku, jenž velmi zhoršuje zdraví. Vůbec jsem nepochopila, proč malé děti musí ve škole nosit celý den roušky.

Podstatně horší je strach, který prostoupil celou populaci. Uvědomme si, že se realita dle kvantové fyziky tvoří tak, jak nasměrujeme myšlení. A pokud celý svět upadl do hysterie kvůli strašáku jménem koronavirus, tak se situace zbytečně zhoršuje. Kolik lidí zemřelo ze strachu, ze zpožděné lékařské péče, ze zhoršené životní situace? Není to nakonec více, než byli ti s koronavirem?

Pokud vím, tak se zcela přestalo pitvat, takže nevíme, jestli zemřelí pacienti by odešli tak jako tak nebo zda se to stalo kvůli koronaviru. I ministr Blatný připustil, že do statistiky těch úmrtí na covid-19 se zahrnují i ti, kteří vlastně odešli na onen svět z jiného důvodu, když stačila pozitivita při testu i bez klinických projevů.

A našich seniorů v domovech je mi opravdu líto. Zavření v jedné místnosti několik měsíců s opakujícím se strašením musí být pro jejich zdravotní stav podstatně horší než proklamované nebezpečí koronaviru. Horší než vězení.

Co mi však v dnešní době zcela chybí z nejvyšších míst – je propagace zdravého životního stylu. Jako by byl spíše zájem udržet lidi vystrašené a zejména poslušné a dobrovolně se vzdávající své svobody.

Dovolím si tedy alespoň ze své strany navrhnout – zaměřte se na zdravý životní styl, na pohyb a na dostatek vitamínů a živin obecně. Velmi důležitý je vitamín D se svými protivirovými účinky, spolu se zinkem, který má zabraňovat vstupu viru do buňky.

Je nutné chodit ven, hýbat se, smát se, být spokojený, což zvýší imunitu. Přestaňte držet lidi doma. Lidé budou zdraví, když budou zdravě žít. To je nejlepší medicína.

