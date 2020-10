Nad propastí! Okamurovi píší lidé, je zle. Kde jsou ty peníze na covid? ptá se

ROZHOVOR Že vláda „nalila do ekonomiky 200 miliard“? Tomio Okamura by rád věděl, kde ty peníze vlastně skončily, protože pozitivní efekt není níkde. Zato se mu začíná scházet množství informací od zoufalých podnikatelů a dalších lidí, kteří se kvůli pandemii a vypnutí ekonomiky dostali na kraj propasti. Hnutí SPD, podle Okamury, v časech pandemie předložilo už přes 40 návrhů, ale nebylo vyslyšeno.

Anketa Myslíte či víte, že jste prodělali covid-19? Ano, mám to potvrzené 11% Potvrzené to nemám, ale myslím si, že ano 41% Ne 48% hlasovalo: 1603 lidí

Co říkáte na případ pana ministra Prymuly, kterého načapali, jak porušoval vládní nařízení a byl v restauraci a nenosil roušku tam, kde měl?

Lidé potřebují zvláště v období krize, aby jim politici dali pocit jistoty, bezpečí a stability. Pan ministr mě zklamal. V době, kdy miliony lidí dodržují opatření vyhlášené právě panem ministrem, a lidé mají kvůli opatřením velké finanční a sociální problémy, je to od pana ministra, který má jím vyhlašováná opatření svoji osobou garantovat, mimořádně neodpovědný přístup. Jelikož mu již lidé nemohou věřit, tak je rezignace namístě.

Nemáte obavy, že vyhlášená opatření, jejichž podstatnou součástí jsou uzávěry obchodů a služeb, fatálně poškodí českou ekonomiku?

O tom snad nikdo nepochybuje, že to poškodí ekonomiku. Odhady propadu jsou až 14 procent HDP. Lze očekávat, dříve či později, zvýšenou nezaměstnanost a krachy firem. Proto celou dobu biju na poplach a upozorňuji vládu, že je nutné prosadit finanční kompenzace všem občanům a firmám postiženým vládními opatřeními.

Hnutí SPD v této souvislosti konstruktivně předložilo v Poslanecké sněmovně více než 40 legislativních návrhů. Bohužel nám jich většinu vláda zamítla a sama vláda téměř nic neprosadila. To bude velký ekonomický a sociální problém.

Proto opakovaně vyzývám vládní většinu, aby neztrácela ani vteřinu, že jsme na okaji ekonomické propasti. Ze strany vlády je, bohužel, přístup velmi pomalý. Asi si neuvědomují, že lidé musí nutně platit své závazky, jinak se dostanou do dluhových pastí. Škoda, že je SPD v opozici.

Vláda odmítá, že by se jednalo o „lockdown“, tedy vypnutí ekonomiky. Někteří ale tvrdí, že opatření jsou tak rozsáhlá, že se o „lockdown“ ve skutečnosti jedná. Co si o tom myslíte vy, jedná se o vypnutí ekonomiky?

To je zbytečné slovíčkaření – drtivá většina občanů a firem je nouzovými opatřeními postižená. Prakticky nic nefunguje, jak by mělo. Část zaměstnanců nemůže do práce, protože se stará o děti. Část je v karanténě, protože potkali někoho pozitivního, aniž by sami byli pozitivní nebo infekční.

Řada podnikatelů musí zavírat své provozovny, přitom se objevují informace, že někteří z nich ještě ani nedostali schválené kompenzace z jara (stížnosti zaznívají zejména na program Covid nájemné, který probíhá podle pravidel EU, takže musíte nájem nejprve zaplatit a až poté žádat o proplacení). Jaké máte vy v tomto směru informace od podnikatelů?

Firmy i živnostníci si stěžují, že je některá vládní pomoc velmi byrokraticky komplikovaná, pomalá, špatně zacílená a nedostatečná. To je fakt. Proto například u vámi zmiňovaného programu Covid nájemné řada podnikatelů ani jejich pracovníci a dokonce ani jejich účetní nebyli schopni žádost podat, protože je to tak neuvěřitelně komplikované, že na to nakonec rezignovali. A to je ze strany státu špatně.

Vcelku je ale jasné, že samotné kompenzace problém nevyřeší, protože nikdy nenahradí všechny škody. Proto po celou dobu požaduji po vládě plán a scénáře opatření, aby měli lidé a firmy určitý výhled, a varuji před vypínáním ekonomiky. Současné již druhé letošní omezení ekonomiky bude mít nedozírné důsledky.

Dám příklad ze zahraničí. Ve 130milionovém vyspělém Japonsku měla tamní vláda na jaře podobnou výchozí pozici jako u nás v České republice. A jelikož v Japonsku postupovala vláda v opatřeních odborně, systémově a nepanikařili, tak mají v současné době v průměru 600 pozitivně testovaných denně, tedy 20× méně než desetimilionová ČR. A ekonomika v Japonsku se nezavřela, jsou otevřené i restaurace, lidé chodí do práce.

Premiér Babiš se chlubí, že „vláda napumpovala 200 miliard do ekonomiky“. Jak moc, podle vás, tato vládní podpora po jarním vypnutí ekonomiky pomohla?

Nevím, kam je vláda dala. Před volbami jsme viděli rozkopané krajské silnice, ale o nějakých zásadních investicích nemám informace. A to se pohybuji ve Sněmovně denně. Naopak mám neustále informace o tom, jak jsou lidé zoufalí, přicházejí o práci, o peníze, a krachují firmy. Místo chlubení by měla vláda zabrat. Občané na to čekají.

Naši poslanci budou ve Sněmovně klidně nonstop, abychom lidem co nejrychleji pomohli. V době tzv. legislativní nouze v rámci nouzového stavu ale může podávat návrhy zákonů pouze vláda. Opozice tu možnost nemá. Opozice může pouze podávat pozměňovací návrhy k vládním návrhům zákonů. Takže všichni musíme čekat na vládu, až něco do Sněmovny předloží. A pakliže je vláda sužována vlastními personálními problémy, tak na to doslova doplácejí všichni. Přitom nesmíme ztrácet ani vteřinu, jelikož lidé potřebují peníze.

Nyní jsme tedy v situaci druhého významného uzavření ekonomiky v jediném roce. Asi nebude možné, aby vláda kompenzovala úplně všechny ztráty. Co by měla vláda podpořit nejvíce? Co je pro ekonomiku nejdůležitější, aby přežila?

Nejdůležitější je, aby se zase nastartoval maximálně možný normální provoz, s tím, že budeme chránit ohrožené skupiny a riziková místa. Nevzbuzovat paniku. Opatření jsou vyzkoušená z minulosti u skutečných epidemií. Jde o domovy seniorů, karanténní opatření v nemocnicích atd.

Poslední epidemii jsme měli v roce 2018 s milionem skutečně diagnostikovaných nemocných pacientů na chřipku a s 2000 mrtvými na komplikace. Nikdo si dnes na tu epidemii ani nevzpomene, ekonomika běžela bez zastavování, a přežili jsme. Tedy pravda, ne všichni. Úmrtnost byla tehdy vysoká, ale tehdejšího stavu dnes nedosahujeme a buďme za to vděční.

Vy sám máte zkušenosti s podnikáním, zejména v turistickém průmyslu. Co říkáte na jeho současný stav? A jak moc se, podle vás, dokáže z letošních dvou uzavření vzpamatovat?

To netuším, a hlavně proto, že nevíme, jak dlouho bude panika z covidu trvat. Tento typ viru méně zřejmě mutuje, a tak je pravděpodobné, že tu zůstane ve své podobě navždy, a každý podzim prostě přijde vlna chřipek včetně těch covidových. A pak je otázka, kdy si na to zvykneme, nebo zda bude vláda každý půlrok zastavovat život v celé zemi. Vir nezmizí. Řešením je zvyšovat imunitu a mít dobré vyzkoušené léky. Přes vakcínu cesta nepovede, jelikož očkování dnes většina lidí odmítá.

Říká se, že krize je šance ke změně. Vrátí se, podle vás, české hospodářství v takové podobě, jak jsme jej znali, nebo se začne vyvíjet nějakým trochu jiným směrem?

Každá krize ekonomiku změní, a nepochybně i tato. Kam, to uvidíme. Je to i na nás, abychom v rámci krizových opatření začali některé modely opouštět a hledali nová řešení. Krize některé firmy a provozy bohužel zničí, ale v následujícím období další s potenciálem v jiném oboru vyrostou. To nejdůležitější v tomto ohledu je, aby byly finanční a sociální dopady na občany a firmy co nejmenší, a aby byl stát tím stabilizačním prvkem, kterému mohou občané veřit. A o to se my v SPD, byť z opozice, snažíme.

I přes hospodářské potíže, které pandemie nepochybně přinese, Evropská unie stále plánuje zásadní a extrémně nákladnou proměnu ekonomiky na „zelenou“, tzv. „green deal“. Myslíte, že se tento projekt skutečně začne realizovat? A jak, podle vás, poznamená evropskou ekonomiku?

Realizace tzv. Zeleného údělu EU, tak jak ho plánují v Bruselu, zásadně poškodí naší ekonomiku, a doplatí na to naši občané. V podstatě je to pro naší republiku ekonomická sebevražda. Už teď se firmy děsí dalších nerealisticky přísných emisních limitů, které těžce poškodí stávající průmysl. Pro nás to je tragédie.

Na druhé straně, pokud bychom měli vizionářskou vládu, umím si představit promyšlené investice státu do vybudování firem na elektromobilitu včetně například akumulátorů nebo hledání nových zdrojů paliv. Čeští vědci v tomto mají dobré výsledy například s bakteriemi, které vyrábějí metanol, nebo s technologiemi, které umí zvýšit účinnost baterií a zlevnit je. Spalování ropy je viditelně na celém světě minulostí a nemá smysl nad tím plakat – pro ty, co to umí, je změna obrovskou šancí.

