Nebuďme geopoliticky naivní, říká pro PL Peter Weiss. Ukrajina má EU co nabídnout

Jsme na konferenci GLOBSEC, kde se mimo jiné řeší, jakou pozici by si měl středoevropský region najít v dnešním světě. Myslíte si, že jsme v nějaké přelomové situaci, kdy je třeba si pozici a vlastní zájmy definovat nějak nově?

Celá Evropská unie je v nové situaci. První člověka samozřejmě napadne válka na Ukrajině, která znamenala rozbití evropské bezpečnostní architektury vybudované v Helsinkách roku 1975. Začaly se vypovídat třeba i smlouvy o odzbrojení. Takže jsme v kvalitativně nové situaci.

Máme nové výzvy i v tom, jak se mění poměry sil ve světovém řádu. Před dvaceti lety měla Čína asi čtyři procenta světového HDP, teď předbíhá Evropu a dobíhá USA. Myslím, že je nedoběhne, ale je to určitě výzva.

A nyní přišla válka, která nás probudila z našeho pacifistického snu. My jsme si po roce 1989 mysleli, že mír tu bude navždy a nic nám nehrozí. Teď je tady nová situace a ani naše armády, ani naše zbrojní výroba na ni ještě nebyly schopny zareagovat. Pořád si udržujeme nějakou iluzi, že ruského agresora uspokojíme tím, že mu předhodíme dvacet procent území Ukrajiny.

My jako středoevropské země, které jsou členy EU a NATO, jsme postaveny před výzvu, jakým způsobem přispějeme k tomu, aby EU z této proměny světa vzešla silnější, aby ty změny zvládla. Zatím se k tomu stavíme spíše různě, jak jsme viděli i v evropských volbách, kde posilovaly spíše odstředivé tendence.

Já jsem zde se zájmem sledoval diskusi, za jakých podmínek by měli přistupovat k EU noví členové. Protože teď už rozšiřování EU není jen o tom, že budeme mít větší území a větší společný trh, ale teď už je to geopolitická nezbytnost.

Pokud Evropská unie chce být relevantním globálním hráčem proti miliardové Číně a Indii, proti USA, které nám utekly v technologickém vývoji, tak musíme něco dělat. A třeba rozšíření EU o Ukrajinu by nebyla jen nějaká pocta Ukrajincům, že se statečně brání. Je to geopolitická nezbytnost.

Integrovat západní Balkán, to je nezbytné z hlediska bezpečnostního.

Pro politiky to znamená, aby občanům realisticky řekli, jaké ty výzvy dnes jsou. Pro běžného člověka, který tvrdě pracuje, aby uživil rodinu, jsou to dnes příliš odborné a abstraktní záležitosti. Ale my musíme ty lidi získat, aby pochopili, co se to tu děje.

Dnes jsem tu měl obrovský zážitek z vystoupení dánské premiérky. Dánsko je pětimilionová země, stejně jako Slovensko. Jaký konsenzus tam panuje ohledně války na Ukrajině. Jak se lidé shodují, že se EU musí rozšířit. Jaký leadership prokázala, jak dovede věci lidem vysvětlovat.

Tvářit se, že to vyhnije a my se vrátíme k byznysu, co jsme dělali včera, to je strategicky velmi nebezpečné.

A když bychom se tedy zaměřili na ten náš region střední Evropy?

Střední Evropa se v tomto trochu rozdělila. Polsko netrpí žádnou geopolitickou naivitou, protože třikrát bylo dělené za účasti Ruska. Útokem na Polsko začala druhá světová válka a opět v tom figurovalo Rusko. Takže v Polsku lidé podporují tuto akci a Polsko, dá se říct, je připraveno i na ty špatné scénáře.

V Česku je nějaká politická situace, v Maďarsku zase úplně odlišná a u nás na Slovensku také nemáme úplně vyjasněnou pozici. Ukrajině pomáháme, a současně někteří politici říkají, že by bylo nejlepší, kdyby se už vzdala.

Kde tito lidé berou jistotu, že když Putinovým imperialistickým zájmům předhodíme dvacet procent Ukrajiny, že to za pět let nezačne znovu? Když mluvíme o míru, tak musíme mluvit o míru spravedlivém. To znamená, že budou garance na padesát let, že se takový atak nebude opakovat.

Opravdu si dovedete představit takové garance, aby to ze strany Ruska vydrželo padesát let?

To je možná příliš optimistické. Ale prostě musíme mít garance a po ukončení války musí v Evropě vzniknout nějaký bezpečnostní systém, který zabrání recidivě tohoto imperialistického jednání.

Pokud jde o Ukrajinu, tak ta si to nejen zaslouží, ale je i v našem zájmu, aby tuto válku ustála a stala se součástí EU. Protože je to velký stát, který má co nabídnout. A tím, že z EU odešla Británie, tak se udělal prostor, aby Unii doplnil jeden velký stát, a to Ukrajina je.

Bavíme se tady celou dobu o výzvě či nebezpečí jménem Rusko. V čem spočívá ta výzva, co se tam změnilo, že musíme přehodnocovat dosavadní politiku? Jde o anabázi na Ukrajině, nebo o jeho sbližování s Čínou, nebo v čem podle vás spočívá to největší nebezpečí?

Z Ruska začíná zaznívat, že Rusko nemá hranice. Z Ruska každou chvíli zaznívá, že pokud nedostane, co chce, tedy Ukrajinu, tak vybombarduje západoevropská hlavní města. Také ruský prezident říká, že Ukrajinci nejsou svébytný národ, že jsou to vlastně Rusové, že Ukrajina je umělý stát. Proto je Rusko nebezpečné.

Předvedlo, že je ochotné uplatnit vojenskou sílu. A ten charakter války, který předvedlo, měl někdy až charakter genocidy. Celkově tu válku vede velmi brutálním způsobem. Ne každý si uvědomuje, že ta země zcela přestavěla svou ekonomiku na válečnou výrobu. Na roky dopředu, takže nepočítají s tím, že to skončí rychle. Takže to jsou důvody k obavám.

Pokud jde o Čínu, tak ta bude podporovat Rusko v této válce do té doby, dokud neuvidí, že EU a NATO dokážou dát jasnou odpověď.

Ještě bych k tomu měl jednu poznámku: problém je i v tom, že ruská společnost stále neprošla destalinizací. Stalin zavraždil pět milionů Ukrajinců, statisíce lidí prošly jeho gulagy, organizace Memorial spočítala, kolik obětí ten jeho teror měl.

A tento Gruzínec je dnes obdivován jako největší Rus, protože nejvíce rozšířil ruské impérium. To znamená, že i ta společnost je naladěna na tuto imperiální expanzi. To nebylo jen individuální rozhodnutí jejich prezidenta.

Klíčovou otázkou asi je, jakou povahu má ta naše reakce vlastně mít. I tady na konferenci zaznívaly rozdílné názory, někdo kladl větší důraz na evropskou bezpečnost a vlastní zbrojení, jiní naopak vyzývali k pevnějšímu propojení NATO.

My ve střední Evropě, kteří máme své zážitky z let 1938 a 1968, bychom především neměli být geopoliticky naivní. Ukrajina skutečně bojuje nejen o svou holou existenci, ale současně tvoří bariéru, aby ruské imperiální tažení nešlo dál. Třeba do Pobaltí.

Evropská unie musí být, asi poprvé, skutečně soudržná. Nesmí se nechat rozbít a musí se přizpůsobit těm novým výzvám. Musí být konkurenceschopnější, musí si vyřešit svou energetiku a musí být soběstačná, i pokud jde o obranu.

Ještě jednou bych citoval dánskou premiérku, která řekla: Já souhlasím s Obamou, souhlasím s Trumpem, souhlasím s Bidenem, že my Evropané musíme pro svou obranu dělat víc. To není o tom, že máme rozpustit NATO, ale nemůžeme se spoléhat na to, jak rozhodne deset tisíc voličů v Pensylvánii mezi Trumpem a Harrisovou.

Pokud chceme být geopolitická síla, kterou někdo bere vážně, tak se přece musíme umět ochránit sami.

To tedy znamená více integrace v bezpečnosti, v energetice, možná i v jiných oblastech?

V Evropě samozřejmě jsou i dezintegrační tendence, které představuje krajní pravice. Ukázali se ve volbách. Na druhou stranu EU vlastně zvládla svůj přechod na bezpečnou energetiku a udělala to v řádu měsíců.

Teď se hovoří o posílení obranného průmyslu, což je mimochodem stará myšlenka od předsedy komise Junckera. Včera tu v debatě zazněl argument, že USA dávají na zbrojení 800 miliard, státy EU jen 600 miliard. Ono je to skoro stejně, jenže oni za to vyrábějí dva druhy tanků nebo transportérů a my v Evropě vyrábíme čtrnáct druhů.

Musíme se chovat racionálně, aby ty peníze, co dáváme na obranu, přinesly mnohem větší efekt.

Bude zřejmě zřízený komisař pro vyzbrojování, takže se vytvářejí podmínky, abychom se přizpůsobili nové době a aby ani na chvilku ruský imperialistický režim nemohl myslet, že nás porazí, protože my jsme nepřipravení a geopoliticky naivní.

Opravdu tedy jsme v nové době?

No opravdu. Ten mezinárodní pořádek, který tu byl od roku 1989, se mění. Ale není to jen kvůli Rusku a Ukrajině, není to tak, že by ho rozbil jen Putin.

On se mění proto, že se objevují úplně noví hráči. V ekonomice, v technologiích, roste Čína, trochu mimo pozornost se velmi zvedá Indie. A my se na to taky musíme adaptovat. Pokud se Evropská unie neadaptuje, tak se může rozpadnout.

A to pro nás bude znamenat, že se vrátíme do třicátých let dvacátého století, kdy evropské státy bojovaly proti sobě.