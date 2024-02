Nejde to jinak. Green Deal pryč. V Bruselu jsou odtržení od reality, říká Hrnčíř z SPD

reklama

Co jste říkal na průběh pondělního protestu zemědělců? Ukázal podle vás sílu odporu proti vládě?

Protest proběhl velmi slušnou a kultivovanou formou, kterou jsem při zveřejnění jmen organizátorů akce čekal. Nedošlo k avizované „blokádě“ Prahy, naopak, účastníci stávky nechávali vždy minimálně jeden pruh volný, což je více, než se dá říct o „klimatických aktivistech“ kteří s oblibou zaberou celou silnici a nerespektují ani vozy IZS, což je za mne alarmující.

Premiér i ministr zemědělství vzkázali, že za protesty stojí lidé, kteří nemají se zemědělstvím nic společného, ale jsou to „dezinformátoři“ či „hlasy Kremlu“. Co říci na tuto vládní rétoriku, která v podstatě každý protest nálepkuje jako „proruský“?

Velmi to připomíná totalitní rétoriku, kdy každý, kdo nesouhlasil s komunistickou stranou, byl automaticky onálepkován jako agent západního imperialismu. Zvláště si pamatuji na jeden nadpis článku v Rudém právu, který zněl „Opovržení k proradným snahám ztroskotanců“! Tehdy odsuzoval signatáře Charty 77, tedy vlastně i jednoho z našich nynějších poslanců, Jaroslava Baštu. Nyní by mohl být použit znovu, tentokrát u vyjádření premiéra k protestujícím zemědělcům. Třicet pět let po revoluci jsme se vrátili k naprosto stejným praktikám. Je to děsivé.

Nepřispělo k tomu i to, že některé zemědělské organizace se k protestu nepřidali?

Já se jim ale nedivím. Každý participant byl ihned označen za proruského agenta, zastrašován a dehonestován. Je logické, že se někteří těchto totalitních praktik zalekli. A že se zalekli právem, se ukázalo záhy.

Pojďme si rozebrat požadavky zemědělců, předané v pondělí ministru Výbornému. Jako hlavní bylo odstoupení od Green Dealu, o kterém ministr prohlásil, že není možné. Co na to říkáte vy, je to možné?

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 95% Nemají 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19360 lidí

Je podle vás reálné, co říká ministr Výborný, že zemědělcům lze pomoci i některými „kompromisy“ a opatřeními v rámci Green Dealu, třeba zmírnění omezení na pesticidy nebo pravidla o ponechávání země ladem?

Zemědělci jsou dlouhodobě odírání z kůže, mnoho z nich již skončilo a ostatní jsou ve vážných problémech, tady pomůže jedině razantní řešení, nikoli žádné kompromisy. Vláda je k tomu hluchá a slepá. Já mám opravdu pocit, že si pan ministr Výborný myslí, že potraviny vznikají v regálech supermarketů.

Co jsou z vašeho pohledu další největší problémy českého zemědělství?

Když budu velmi stručný, tak naprosto katastrofické nastavení čerpání dotací z EU, kdy třeba Polsko čerpá na své zemědělce 4x více a samozřejmě postupné nahrazení místních obchodů nadnárodními řetězci, které vykupují zemědělské výrobky za likvidačně nízké ceny. Naši zemědělci nemohou cenově konkurovat zboží dovezenému z třetích zemí, takže buď prodávají pod cenou a skončí posléze, nebo skončí okamžitě.

Fotogalerie: - Free Assange

Očekáváte, po všem co sledujeme napříč Evropou, že dojde k úpravě opatření Green Dealu na celoevropské úrovni?

Upřímně ne, pokud o tom budou rozhodovat stále stejní lidé. Hovoříme zde o naprostém odtržení od reality, kdy jsou ideje a vize více než fakta. Nicméně – již za pár měsíců se budou konat volby do Evropského parlamentu a tam vidím cestu k možné nápravě. Pokud budou státy na této úrovni zastupovat lidé, kteří před rudozelenými hesly upřednostní vědecky podložená fakta, je to krok správným směrem.

Očekáváte v tomto směru nějakou bruselskou iniciativu od Fialovy vlády?

Teď jsem se zasmál. Vláda naprosto jasně prokázala svůj postoj. Nejen, že se za zájmy svých občanů nijak zasadit nehodlá, ale naši nejvyšší činitelé jsou vrcholně rozčíleni, že si vůbec někdo dovolil na tento fatální problém upozornit. Lidé jsou zoufalí a místo podpory a pomoci se od vlády dočkali pouze urážek a bagatelizování problému. Takže ne, nic, co by mohlo nějak rozzlobit „vrchnost v Bruselu“ naše vláda určitě nepodnikne.

Když už jsme u ochoty Fialovy vlády bránit české národní zájmy v Evropě, co říkáte na způsob, jakým se od začátku roku rozvířila debata o přijetí eura, když nám prezident Pavel vzkázal, že jej prostě máme přijmout a na nic se neptat, a ministr pro evropské záležitosti Dvořák dokonce začal konat k jeho přijetí kroky za zády premiéra i ostatních ministrů?

Při vší úctě, pan prezident není ekonom, jen přečetl někým napsaný text, což svým prohlášením dokázal. Pak je tu ten druhý rozměr, kdy se od občanů (už zase) očekává, že budou držet ústa a krok. Hlavně se na nic neptat, nic neříkat a raději ani nemyslet. Ministr Dvořák za STAN sehrál s lidmi a zmocněncem – nezmocněncem špinavou hru, protože dobře ví, že euro stejně není možné v současné době přijmout, kvůli neplnění Maastrichtských kritérií, takže jen mediální hra.

Společnost Rohlík už oznámila, že s firmou hlavního organizátora demonstrací přerušuje obchodní styky a nebude od něj odebírat, protože je podle nich jeho protest nemorální. Co říci na takové chování, je to ještě chování „tržní“?

Já na to již částečně odpověděl. Organizátoři akce byli již dopředu zastrašováni a dehonestováni, ti, co se nelekli, tedy „museli být příkladně potrestáni“. Právo se pokojně shromáždit a vyjádřit svůj názor je zaneseno v naší legislativě, pokud majitel Rohlíku Tomáš Čupr chce toto právo některým upírat, je to k zamyšlení. A když jsme u té morálky, já považuji za nemorální nelegální zaměstnávání cizinců nebo porušování soukromí zaměstnanců, s čímž má opakovaně problémy zase společnost Rohlík.

Psali jsme: Maříková (SPD): Stručný přehled toho, co si členové současné vlády myslí o své zemi Okamura (SPD): Hostinskou činnost ukončilo téměř 22 tisíc lidí Markéta Pekarová: Všichni jsou proruští a budou spolupracovat. Hrozí nebezpečí Bondarenková (SPD): Traktory v Praze. Venkov se velmi zlobí.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE