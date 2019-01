Někdy humor nestačí a je třeba jít do ulic, říká vicehejtman Knot v narážce na Zemana s Babišem. A přidává rčení o páchnoucí rybě

Minulý týden jsme si připomněli 50 let od upálení Jana Palacha. Jak vy jeho čin s odstupem času hodnotíte?

Víte, já prostě Palachův čin vnímám jako hrdinství… Mladý kluk, celý život měl před sebou, a obětoval se, aby vyburcoval národ z letargie, upozornil na zločinný systém. Kdo jsme, abychom jeho čin hodnotili, zpochybňovali, dovolávali se psychologických posudků o jeho duševním zdraví…? Troufám si říci, že pro svou rodinu, pro své blízké bychom svůj život položili všichni. Když někdo udělá to samé pro svou vlast, jak ho označíte? Za hrdinu, nebo za blázna?

A v souvislosti s první otázkou, co říci na názory, že tak velká „pozornost“, kterou Palachovu činu některá média v těchto dnech věnovala, mohla přimět k pokusu o podobnou smrt člověka, který se zapálil v Praze minulý týden v pátek odpoledne?

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž, chtělo by se říci. Každý velký čin vyvolává touhu po následování, ale v takových případech už bývá těžké odlišit, zda se ten následovník cítil opravdu nesvobodný a utlačovaný režimem, nebo se spíš pokusil spojit snahu o vyřešení svých osobních problémů s touhou po 15 minutách „tragické slávy“.



Někteří lidé, často z umělecké branže, dlouhodobě upozorňují na ohrožení demokracie a svobody. Slova – „Co dělat? Pojďme do ulic“ – režiséra Jana Hřebejka se objevila v kalendáři Revue Forum na rok 2019. S upozorněním na nutnost postavit se strachu ve společnosti se přidal například zpěvák Tomáš Klus. Máte také pocit, že je „ve společnosti“ strach? A pokud, tak z čeho? A je ten pravý čas vyrazit do ulic?

Já mám český národ rád pro jednu specifickou vlastnost. Svou nespokojenost většinou ventiluje humorem – prostě „smějící se bestie“, jak říkal Reinhard Heydrich. Pro mě je indikátorem nespokojenosti množství vtipů, které reflektují společenskou situaci. Vzpomeňte, kolik jich bylo za totality, po revoluci pak prakticky vymizely… No a v současnosti se nám, hlavně díky Babišovi a Zemanovi, zase utěšeně množí. Někdy ale jen humor nestačí a je opravu potřeba dát důrazně najevo, že se nám současná situace nelíbí – i tím, že vyjdeme do ulic.

Filozof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa se zase domnívá, že protestní energie už je ve společnosti dost, a proto je správná doba na nové Občanské fórum. Plán představil pro Seznam Zprávy. Je potřeba taková politická síla? Jsme v situaci, kdy bychom měli mít obdobnou platformu, jako bylo Občanské fórum?

To je určitě dobrý úmysl, ale cesta do pekla je taky dlážděna dobrými úmysly… Potřebu kontrolovat „ty zlé politiky“ už měly Věci veřejné, nebo nejnověji Piráti. A že by došlo k nějaké změně k lepšímu? Toho jsem si zatím nevšiml.

Za pár měsíců tady máme volby do Evropského parlamentu. Jak podle vás dopadnou i vzhledem k tomu, co se děje například ve Francii, která zažila v poslední době obrovské demonstrace? A jak velký vliv na ně podle vás bude mít takzvaná uprchlická krize?

Obávám se, že bude velmi nízká účast a při té se může stát celkem cokoli. A téma migrace jistě svou roli sehraje.



Francie a Německo podepsaly smlouvu o společném partnerství, která výrazně pozmění podobu společné Evropy. Oba státy budou nově vystupovat jako jeden celek v obranné a zahraniční politice a budou koordinovat své postoje v rámci EU a NATO. Jde o krok správným směrem? Je třeba pracovat na dalším sjednocení Evropy? Měli bychom se snažit na tom participovat také?

Určitě. Jsme malá země, plně závislá na hospodářské a politické situaci v Evropě. Pokud nebudeme její součástí, na naše názory a zájmy nebude nikdo zvědavý. To je nutné si uvědomit.



Mimochodem, když jsme mluvili o tom, zda vyjít či nevyjít do ulic. V ČR když už se konají demonstrace, bývá to především protest proti Zemanovi a Babišovi. Například ve Francii protestují lidé proti konkrétním věcem, jako bylo třeba ono zdražení pohonných hmot. Jak si vysvětlit, že u nás lidé takto nereagují třeba na zdražování nájmů, bytů (které bylo v posledních letech extrémní), jídla, energií, prostě věcí, které se jich bytostně týkají? Co to svědčí o našem národu, že se na takovéto věci většinou jen „nadává v hospodě“, kdežto antipatie proti Babišovi a Zemanovi některé lidí do ulic dostane?

V Česku se protestuje proti Zemanovi a Babišovi z logického důvodu. Určitě je lépe jít po příčině než nadávat na důsledek… Nevím, jestli ve Francii existuje rčení o rybě, která smrdí od hlavy. U nás takové přísloví máme a v posledních letech se bohužel ukazuje, jak moc je pravdivé.

Množí se zprávy o tom, že by letos mohla přijít recese. Ať už kvůli problematickým výsledkům německé ekonomiky, nebo pro předluženost té čínské. Jaká je to zpráva pro naši zemi, co by měla vláda udělat, abychom rok oslav třiceti let demokracie přestáli v dobrém ekonomickém zdraví?

Pokud to tak bude, tak se ukáže, že naše hospodářská úspěšnost je jen vedlejším produktem celoevropského hospodaření a že Babišova vláda nemá na tomto úspěchu žádný podíl. Jsem zvědavý, co případná recese udělá s jeho volebními preferencemi a kdy na jeho facebookovém profilu uvidíme zprávu – končíme s levnými výlety vlakem a obědy zdarma – sorry jako.

autor: David Hora