Nelhat, to je nutné. Generál Šedivý o válce. A proč budou mít Ukrajinci problém

Poslední dobou sílí informace o chystané silné ruské ofenzivě, kterou Rusko připravuje. Mluví se o tisících kusech tanků, obrněných vozidel, dělostřeleckých i raketových systému a podobně. Šedivý považuje hrozbu Ruska za reálnou. „Myslím, že je to pravda. Jsme v zajetí některých propagandistických výroků, které slyšíme z Kyjeva. Je to logické a přirozené vzhledem k tomu, že vedení státu nemůže znejišťovat obyvatelstvo a musí věřit, že se vyhraje. Ale z vojenského hlediska by experti měli provádět analýzy, které provádět mají, a to s určitou mírou realismu a objektivity, aby bylo zřejmé, kde je problém. V poslední obě jsme slyšeli od vysokých funkcionářů a bývalých i současných vojáků některé informace, které neodpovídaly realitě,“ upozornil Šedivý. Vyváženost podle něj přichází z americké strany, odkud jsou slyšet upozornění, že Rusy nelze podceňovat, a varování, jaký potenciál ruské ozbrojené síly mají.

Tanků pro Ukrajinu co nejvíce, ale jeden typ

Nelze tak podle Šedivého stále spoléhat na informace, že Rusové jsou zbabělí vojáci a neustále demoralizování, protože se ukazuje, že potenciál Rusů je ještě velmi nebezpečný. „A těchto informací se dnes na veřejnost dostává více než v minulosti. Ano, Rusové ještě neřekli své poslední slovo a my si toho musíme být vědomi, a proto je potřeba, aby opatření, která přijímáme a která mají za cíl vytvořit podmínky, měla potenciál, aby Ukrajina byla schopná se bránit. Je důležité, abychom si to uvědomovali a podle toho k opatřením přistupovali – což je v kontradikci s tím, co udělali Němci, kteří budou posílat 140 tanků Leopard I na Ukrajinu. To je něco, co Ukrajinci dávno už svými zbraněmi a silami přežili, jde o tanky na úrovni tanků T55. Realita, ta je třeba, aby se ve vojenských hodnoceních skutečně odrážela,“ doporučuje Jiří Šedivý.

Sám přitom už dříve pro ParlamentníListy.cz upozornil, že tanky Leopard vyžadují dlouhodobý výcvik nejen na naučení se samotnému ovládání řízení nebo zbraňového systému, ale zároveň pro použití v boji štábními veliteli a podobně. Právě na to potřebují Ukrajinci čas. „Jestli budou dostávat tanky v dubnu a později, tak nejsou schopni se připravit na ofenzivu. I kdyby Němci řekli, že tanky přijdou v březnu, tak to už je zkrátka pozdě, to už dávno mělo proběhnout,“ zdůraznil s tím, že současné debaty navíc vytvářejí nepříznivou situaci. „Ano, Ukrajina se musí připravovat a opravdu potřebují velké množství tanků, ale potřebují také, aby se sjednotily jejich typy. Vy jste se dotkla Leopardů, ale Němci a Poláci přemýšlejí poslat Leopardy II, další tanky chtějí poslat Francouzi, Američané, Dánové, Španělé, Portugalci, ale malé množství... To je takové množství rozdílných typů, že Ukrajina s tím určitě bude mít problémy a nakonec se to postaví proti ní, protože logistika kolem tanků je tak složitá, že brání v efektivním používání,“ popsal generál. Z jeho pohledu je tak nutné získat tanky co nejdříve, v co největším množství a pokud možno jeden typ.

Šedivý: Není důvod, proč by Ukrajina neměla dostat stíhačky

Bývalý náčelník generálního štábu AČR rovněž okomentoval váhání Západu ohledně poskytnutí stíhaček Ukrajině. Obavy má hlavně kvůli tomu, aby případné střely nedopadly na ruské území a nevyvolaly ještě větší konflikt. Proti úvahám poskytnout Ukrajině stíhačky se rázně postavil ruský prezident Vladimir Putin, který prohlásil, že pokud Velká Británie přistoupí na požadavky Ukrajiny, budou následovat vojensko-politické dopady pro Evropu i pro celý svět. Podobná rétorika Rusů se podle slov Šedivého opakuje v různých obměnách a s různou intenzitou. „Samozřejmě proti tomu musíme protestovat a nenechat si vyhrožovat. Musíme si uvědomit, že agresorem je ten, kdo bojuje na cizím území, a to jsou Rusové, nikoliv Ukrajina. Ukrajina má právo se bránit a pokouší se bránit tím, co má k dispozici a může mít k dispozici – a to jsou mimo jiné i nejvýkonnější stíhačky,“ řekl Šedivý.

Zároveň připomněl, že dosavadní ukrajinská letecká technika se buď opotřebovala, nebo byla zničena ve válce. Nevidí rovněž důvod, proč by Ukrajinci nemohli dostat výkonné a moderní stroje. Obavy, že by došlo k eskalaci konfliktu, pokud by některá ze střel dopadla na ruské území, se neobává. „Určitě ne, za prvé může se to stát, ale útoky drony takto proběhly už několikrát, i diverzní akce v Rusku. Pokud dojde k eskalaci, tak eskalaci konfliktu způsobí případné možné prohry nebo ukrajinská vítězství v boji o jejich vlastní území. Jen to samo, že dopadne střela na území Ruska, není tím důvodem,“ míní Šedivý.

Generál Ben Hodges, bývalý velitel amerických sil v Evropě, prohlásil, že o válce na Ukrajině rozhodne „problém Krym“. Domnívá se, že dokud Krym drží Rusové, nebude Ukrajina v bezpečí a nepodaří se jí ani obnovit svoji ekonomiku. A navíc, že navrátit Krym Ukrajině není vojensky příliš reálné.

„Generál Hodges řekl už tolik vyjádření, která se minula cílem a nakonec se nenaplnila… samozřejmě, že Ukrajina bude ohrožována stále už jen tím, že má společné hranice s Ruskem. Samotný Krym, pokud se válku podaří ukončit – a nevíme jak, to je spekulace – hrozbu vůči Ukrajině nezvyšuje,“ sdělil Šedivý. Zvyšuje ji právě existence společných hranic, které budou konfliktním a horkým místem, ale neznamená to, že by Krym byl zdrojem nebezpečí.

Šedivý se vyjádřil i k nedávnému rozhodnutí miliardáře Elona Muska, který nehodlá nadále poskytovat službu svých satelitů Starlink k navádění bezpilotních letounů Ukrajiny. Nechce, aby jeho nástroj – sloužící původně ke komunikaci – aby sloužil i k zabíjení. Strhla se ostrá kritika vůči jeho osobě s tím, že podporuje Rusko. „Jedná se o každého názor a myslím, že je to přehnané. Pravděpodobně to Musk znovu zváží a dá tomu zelenou. Je otázka zabíjení, a zabíjení. Ukrajinci se brání, takže když Musk nepovolí použití satelitů k obranným aktivitám, budou zase útočné aktivity Rusů zabíjet další lidi, kteří jsou nevinní, ale zemřou jen proto, že jsou Ukrajinci. Musk to ještě musí zvážit,“ dodal generál Šedivý.

