Neumann: S Amerikou to ještě není tak zlé. Trump zatočí s migrací

Donald Trump bude opět americkým prezidentem, teď už se nemá co otočit.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2642 lidí

Nemělo by. Když si vzpomínám na situaci před čtyřmi lety, začalo se to v Trumpův neprospěch otáčet dřív, někdy před půlnocí a ráno začaly docházet bedny volebních lístků z podivných poštovních nebo volebních schránek. Tehdy ovšem ten rozdíl nebyl tak velký jako nyní. Dnes si to už nic nedovolí. Ostatně se zdá, že Demokrati to docela brzo vzdali a vyklidili volební štáb a mají dost defétistickou náladu. Pokud by se to náhodou mělo ještě obrátit, určitě by to vzbudilo nějaké strašné nepokoje.

To snad nehrozí. V řadě států, na které se ještě čeká, je sečteno přes 90 procent.

Ano, zpravidla okolo 95 procent je sečteno tam, kde ještě oficiální výsledek nemáme. Stále jsem trošku opatrný, ale všechno nasvědčuje, že je dokonáno.

Co pro Vás jako Američana vítězství Donalda Trumpa znamená nebo bude prakticky znamenat?

Nepochybně dojde k zastavení nelegální migrace. Není to pouze protizákonné, ale je to veliká nálož na na místní sociální, zdravotní a vzdělávací systém. Hrozné je, že se ani přesně neví, kolik lidí sem za poslední čtyři roky přišlo. Nejnižší odhady říkají přes 10 milionů a nejvyšší 25 milionů. I na tak velikou zemi jako jsou Spojené státy je to trochu moc.

Nepochybuji o tom, že se Trump do nelegální migrace pustí jako první. Dostaví zeď, což je bude vidět, půjde ho hezky prezentovat a nemusí to procházet žádným legislativním procesem, nemusí se upravovat zákony o azylu nebo rozdělených rodinách. Je to mechanická záležitost, která mu pomůže druhé prezidentství nastartovat.

Může případný úspěch s řešením migrace ze strany budoucího prezidenta být pozitivním precedentem pro Evropskou unii, kde spíše slyšíme, že nelegální migrace zastavit nejde?

Určitě ano. Evropa to potřebuje. Stačí se podívat do Francie, Německa nebo Švédska. Vždyť jsou ty země na kolenou.

Trump sliboval nejen zastavení nelegální migrace, ale i deportace těch, kteří už protizákonně do USA přišli. Tohle považujete za reálné?

Podle mě ty velké deportace nebudou. Poslední velké deportace zrealizoval prezident Dwight Eisenhower v 50. letech, který deportoval zhruba 1 milion a 300 tisíc lidí. S dnešními technickými prostředky by neměl být problém po technické stránce zvládnout deportovat klidně 3 nebo 5 milionů migrantů, ale určitě ne 25 milionů. Nikdo si nedovede představit kolik by to stálo.

Nejde jen o migraci, Trumpa čeká hodně práce v řadě dalších oblastí. Co byste zdůraznil?

Jde pochopitelně o ekonomiku, což bylo také zásadní téma voleb. Může například zrušit regulace. Pořád ale tvrdím, že žádný americký prezident ani jiný státník kdekoli ve své zemi nemůže udělat rozhodující zákrok v ekonomice. To nejlepší co může udělat je, že se do ekonomiky nebude míchat a trh si s tím nakonec sám rozumně poradí. Třeba to potrvá déle, ale postupně se to vybalancuje.

Pokud jde o zahraničí, může Donald Trump, jak si mnozí slibují, přispět k uklidnění situace ve světě? Nejen na Ukrajině, ale i na Blízkém východě?

Nevím, jestli může tuto situaci zcela uklidnit, ale v případě Středního východu může běh věcí urychlit. Přestane váhání v tom, co Izraeli dovolíme nebo co mu dodáme. Tím se všechno protahuje a lidské ztráty stoupají. Připomínám těsné přátelské vztahy Trumpova zetě Jareda Kushnera s premiérem Netanjahuem, kteří spolu nepochybně předem domlouvali, jak to bude probíhat v případě Trumpova vítězství. V tomhle tedy k řešení dojít může.

V případě Ruska nevěřím, že se mu podaří zastavit válku do 24 hodin, to je nesmysl a přehánění. Může však Putina dovést k jednacímu stolu. Například může hrozit snížením ceny fosilních paliv, což by Rusko finančně bolelo. Hrozba vyprázdněné poklady by zafungovat mohla. Přestože je Putin diktátor, myslím, že je natolik racionální, že k nějakému jednání přistoupí. I kdyby mělo dojít „jenom“ k příměří, i to bude bude Trump vydávat za velký pokrok.

Budeme svědky daleko suverénnějšího vedení USA, než tomu bylo teď a než by bylo v případě vítězství Kamaly Harris. Biden převzal podivnou obamovskou-neoconskou politiku arabských jar. Vyhovovalo jim, že se Rusko s Ukrajinou navzájem vymlátí a oni (demokratická administrativa USA, pozn.red.) si rozebere zbytky. Na to Trump není, tohle vůbec není jeho cíl ani politika.

Překvapilo Vás něco na volbách a výsledcích?

Ano. Obával jsem se, že volby Harrisové vyhrají americké ženské, na které útočila svými spoty, kde je vyzývala, aby ji volily a neříkaly to manželům. Mladé holky zase mohly být poblázněné liberálním přístupem k potratům u Harrisové a referendum o potratech na Floridě neprošlo. Jak je vidět, nálada národa je postavená jinak než si to Harrisová a její štáb myslel. Tohle pro mě bylo největší překvapení. S Americkou to není tak špatné, jak si někteří mysleli a tradiční hodnoty vyhrály. Naopak lobby prosazující různé genderové nebo LGBT kraviny není tak silná, ale pouze hlasitá.