Nová členka Rady ČT Lipovská vyvolává v bruselských kruzích obavy. Jana Bobošíková tuší proč

reklama

Do Rady ČT byla zvolena také ekonomka Hana Lipovská. Vyvolalo to velký rozruch. Než se k tomu dostaneme, ocituji jedno z jejích vyjádření na Facebooku. „Jednou z hlavních výtek proti mé kandidatuře bylo, že jsem příliš velký samorost, že jsem neřiditelná a neovladatelná.“ Jak vy, prosím, hodnotíte volbu? Je Hana Lipovská vhodnou členkou do Rady ČT?

Volba byla demokratická a Hana Lipovská v ní získala velmi silný mandát. Rada ČT uplatňuje ze zákona právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT. Pokud zákon přikazuje všem bez rozdílu platit České televizi koncesionářský poplatek, pak má logicky také každý občan právo být zvolen do orgánu, který Českou televizi kontroluje.

Údajným výtkám o neřiditelnosti a neovladatelnosti Hany Lipovské nerozumím. Nepovažuji za lidsky důstojné chtít lidi ve voleném orgánu ovládat a řídit. Rada ČT není firma, ve které řídí šéf najaté zaměstnance. Rada ČT není ani sekta, ve které ovládá ovečky nedotknutelný guru. Je to osobnostně pestré těleso, zvolené v tajné volbě poslanci Parlamentu ČR. Rada ČT je místo, kde demokraticky zvolení zástupci veřejnosti hledají v diskusi shodu na tom, zda a jak Česká televize, kterou si občané platí, naplňuje zákon o ČT. Skutečný demokrat, který ctí parlamentní demokracii a rovnost občanů před zákonem, nemůže mít s volbou, tak jak proběhla, žádný problém.

Nově zvolená radní ČT na svém facebookovém profilu také uvedla, že dává dohromady neformální skupinu lidí, o kterých je přesvědčena, že „mají rozum i cit, zkušenosti i analytické mozky“. Jmenovala vás. Budete ochotna nějakým způsobem s paní Lipovskou spolupracovat? Existuje už nějaká dohoda?

Anketa Souhlasíte s tím, že europoslanec Kolaja chce volbu radních ČT řešit na úrovni EU? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 13984 lidí

Je něco, co byste určitě Haně Lipovské doporučila? Při vašich zkušenostech, s čím by měla počítat?

Hana Lipovská je inteligentní, pokorný a vzdělaný člověk. Umí naslouchat. Názor si dělá vždy sama, a to na základě věrohodných informací. Myslím, že je připravena téměř na vše.

Někteří výsledek volby nesou velmi těžce. Například od Miroslava Kalouska, předsedy poslaneckého klubu TOP 09, od pultíku ve Sněmovně zaznělo: „Dovolte mi vyslovit soud, že je to začátek konce nezávislé veřejnoprávní televize,“ pronesl. A to nebylo všechno. Na sociální síti se rozepsal i o církvi. „Otče kardinále, Vámi nominovaná osoba se vyjádřila, že nerozumí smyslu veřejnoprávních médií. Ideální kvalifikace pro radní ČT... Díky Vám jsem byl desítky let hrdý na to, že jsem katolík. Kvůli Vám dnes přemýšlím o tom, že z katolické církve vystoupím,“ varoval. Myslíte si, že by případným vystoupením Miroslava Kalouska katolická církev přišla o hodně? Jaká by to pro ni byla ztráta? Mohu požádat o váš komentář ke slovům pana Kalouska?

Slova pana poslance Kalouska hodnotit nechci. Obecně se domnívám, že lidé se stávají katolíky kvůli víře, nikoliv proto, zda se jim líbí či nelíbí ten který čin církevních hodnostářů.

Fotogalerie: - Interpelace na premiéra

Radost ze zvolení Hany Lipovské má jistě kardinál Dominik Duka, který „své“ nominantce gratuloval. Ocenil její statečnost a pokoru, s jakou po několik měsíců dokázala čelit „vyloženě nenávistné a naprosto nepochopitelné kampani některých zájmových skupin. Podobný dík patří i poslancům, že těmto křiklounům nepodlehli“, svěřil se. Do jaké míry byl, podle vás, tlak na Hanu Lipovskou silný?

Nemyslím, že by Hana Lipovská čelila přímo tlaku, ten byl činěn na poslance, aby ji nevolili. A to prostřednictvím nehorázných pomluv a urážek její osoby. Hana Lipovská trpělivě snášela neurvalost, křik, nespravedlivé osočování a nálepky. Vedle Jiřího Hodače, bývalého ředitele ČT z doby televizní krize, je dalším člověkem, který se modlil za své odpůrce možná víc, než za své příznivce.

Na volbě členů Rady ČT se opět ukázalo, kdo jak chápe demokracii a svobodu. Komu se tyto hodnoty hodí, jen když prosazuje své zájmy nebo zájmy své názorové skupiny, a kdo je považuje za společné hodnoty všech občanů. Opět jsme viděli, že se někteří nemohou smířit s tím, že stejné občanské právo – v tomto případě být volen do Rady ČT – mají i zastánci konzervativních myšlenek, které hlasitá progresivistická menšina skutečně zuřivě nenávidí. A namísto, aby diskutovala, dehonestuje a nálepkuje.

Svobodný člověk a bytostný demokrat nemůže nikoho vylučovat z demokratické soutěže. Pokud to dělá, není svobodný a svobodymilovný člověk, ale otrok totalitního myšlení nebo lobbista nějaké zájmové skupiny.

Psali jsme: Vadim Petrov pro PL: Šarapatka Radu ČT poškozuje. A reakce na výhrůžný dopis kvůli Xaverovi a Lipovské To byl výrok: Kalousek v ČT uhodil o Putinovi a Zemanovi. Brusel že je Moskva? pokračoval „Poprava“ Šarapatky? Aktér „spacákové revoluce“ se vyjádřil. A mnohé je jasnější Ivan Vyskočil: Lezli do p*dele Moskvě, teď lezou do p*dele Bruselu a USA! Jsem na černé listině. V ČT mě nechtějí. Po roce 1990 hrají jen kamarádi kamarádů

O nových členech Rady ČT už se mluví i v Bruselu. „Padlo i téma svobody médií v ČR v souvislosti s volbou nových radních České televize, jejichž volba vyvolává obavy i na úrovni EU,“ informovala europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová na sociálních médiích. Co k tomu říci?

Nevím, zda voliči KDU-ČSL vyzvali svou europoslankyni, aby v Bruselu kritizovala demokratickou volbu kandidátky České biskupské konference.

Neexistuje žádný faktický ani procedurální důvod, proč by se měl Evropský parlament zabývat volbou členů Rady ČT. Existují jen důvody mocenské a ideologické. Nepřekvapuje mě, že konzervativní katolička v radě veřejnoprávní televize členské země EU není v progresivistických bruselských kruzích vítána a vzbuzuje tam obavy. Navíc, když rozumí ekonomii a její akademická činnost je ověnčena mezinárodními cenami.

Překvapuje mě ale, že europoslanci, zvolení českými občany, se snaží zpochybňovat v Bruselu rozhodnutí poslanců českého parlamentu. Neuvědomují si, že si tak vyslouží především pohrdání, a to i od těch, kteří jim nyní přikyvují. Zrada a hledání vrchnostenského biče, namísto domácí diskuse a argumentů, je projevem zbabělosti a slabosti.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proti volbě členů Rady ČT se vymezili i někteří senátoři, zástupci spolku Milion chvilek i mezinárodní novinářské organizace, které napsaly poslancům, že jsou znepokojeny, že „složení Rady ČT již nelze považovat za nestranné a vyvážené napříč politickými skupinami“. Co si o jejich dopisu myslíte?

Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 13601 lidí

Pokud jde o mezinárodní novinářské organizace, které mimochodem nehájí práva občanů, ale bojují za zájmy novinářů, zde platí staré známé – sledujte stopu peněz. Mezi sponzory stěžovatelů – Evropského centra pro svobodu tisku a médií, Evropské federace novinářů a Mezinárodního tiskového institutu – najdete Evropskou komisi, Open Society Foundations nebo například Konrad-Adenauer-Stiftung. Tyto organizace platí ty, kteří kritizují demokratickou volbu do Rady ČT.

Za velmi podivná považuji pak slova z dopisu o tom, že „složení Rady ČT již nelze považovat za nestranné a vyvážené napříč politickými skupinami“. Mezinárodní novinářské organizace včetně českého Syndikátu novinářů chtějí, aby Rada ČT byla v rukou výhradně politických skupin! Je to v rozporu se zákonem o ČT, který jasně říká: „Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.“ Na regionální, sociální a kulturní názorové proudy zahraniční kritici, na rozdíl od českého zákona, zcela zapomínají. To považuji za velmi nebezpečné a nedemokratické. U nás přece nejsou volby ze zákona povinné, ne každý občan musí ve volbách vyjádřit svůj politický názor, ale platba koncesionářského poplatku povinná je pro každého občana.

Podivné je také odvolávání na mezinárodní standardy veřejnoprávního vysílání, které dopis akcentuje. Vzpomeňme na „standard“ německé veřejnoprávní ARD, která informovala o silvestrovských sexuálních útocích v Kolíně nad Rýnem s mnohadenním zpožděním, nebo na údajné krytí pedofilie zaměstnance BBC.

Fotogalerie: - V rouškách proti Babišovi a Zemanovi

Co byste vzkázala těm, kteří se domnívají, že vstupujeme do „fáze likvidace svobody veřejnoprávních médií?“

Myslím, že by stačilo pojmenovat onu pomyslnou fázi likvidace svobody veřejnoprávních médií pravým jménem. Mohli by například upřímně říci: „Nechci, aby média zveřejňovala všechny informace a názory, ale jen ty moje. Bojím se, že v argumentační diskusi s odpůrci prohraji. Ztratím výhody, plynoucí z toho, že můj oponent má na obrazovce méně prostoru, a že ho moderátor dehonestuje.“

Aktivista Tomasz Peszynski zašel v kritice nových radních a poslanců, kteří tři nové členy zvolili, dál než ostatní. „Ty svině využily zákaz demonstrací a navolili likvidační Radu ČT. Cesta do Maďarska a Polska je volná. Dnes je velmi špatný den,“ nebral si servítky. Co říci ke srovnávání situace s Maďarskem a Polskem?

Rada ČT byla zvolena demokraticky. Kdyby se rozhodla například odvolat ředitele ČT, má na to plné právo. Pokud bude postupovat v souladu se zákonem, nemůže ČT zlikvidovat. Jen může překontrolovat finanční toky a dodržování zákona. Pokud se v ČT dějí nepravosti, pak je Rada může napravit.

Jak vnímáte obecně celý ten poprask kolem volby tří nových členů Rady ČT? A jak hodnotíte další dva nově zvolené radní?

Opět jsme viděli, kdo je skutečný demokrat, a kdo chce demokracii jen pro sebe. Každý z nově zvolených radních má plné právo být zvolen a zastupovat veřejnost při kontrole ČT. Za sebe jen doufám, že to skutečně budou dělat. Při letmém pohledu na hospodaření a vysílání ČT je vidět, že budou mít práce dost.

Myslíte si, že je reálné, že skutečně dojde v ČT k zásadním změnám? Jaký posun by měl nastat nejdřív? Jaká změna je nejdůležitější?

ČT se zásadním změnám nevyhne, jakkoliv se je bude snažit oddalovat. Důsledné rozkrytí finančních toků, počtu kmenových zaměstnanců, výrobních cen pořadů a zveřejnění mezd ukáže, kdo hospodařil zodpovědně, a kdo ne, kdo pracuje za ceny na trhu obvyklé, kdo je pro veřejnou službu potřebný, a kdo je nadbytečný.



Psali jsme: ,,Nemůžeme se dostat do médií,” řekl Kalousek. A toto následovalo. Došlo na ČT Divoká Rada ČT: Šarapatka vyzval k obraně 168 hodin a Reportérů ČT. Spor s Lipovskou i Xaverem. A chválil pořad, kterému diváci dali 18 % To mě děsí, napsala Bobošíková po kauze ,,hradní prase”. Je toho dost Stále více lidí si uvědomuje, co se odehrává na Kavčích horách. Za Wollnera, Fridrichovou nebo Moravce už by ani chvilkaři moc dlouho nebojovali. Bobošíková nabádá poslance k odvaze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.