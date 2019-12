Novotný je mrzák. Ale to mají všude. Žirinovskij, Juncker... Jaroslav Foldyna o skutečném významu pře o vlasovce

ROZHOVOR Duševní mrzák? Tak vidí Pavla Novotného (ODS) Jaroslav Foldyna (ČSSD). „Bohužel jeho duševní mrzáctví dnes do jisté míry utváří pohled Rusů na celou Českou republiku,“ povzdechl si poslanec. A dodal, že vystoupení Vladimíra Žirinovského, který v ruské televizi pro změnu velmi neuctivě mluvil o Češích, je vlastně druhou stranou téže mince. „Ti dva pánové jsou si podobnější, než by se na první pohled mohlo zdát,“ soudí Foldyna a dodává, že jde o nedůležité kašpary.

Řeporyjský starosta Pavel Novotný vystoupil v ruské státní televizi a vzbudil pořádný rozruch. Zhodnoťme nejprve formu, kdy se různě pitvořil, poškleboval a předváděl, je to přijatelné? Často zaznívá, že dnes máme takovou dobu, že to přijatelné je…

Chování pana Novotného je především jeho vlastní vizitkou a vizitkou jeho strany, tedy ODS. V dřívějších dobách se po jarmarcích vozili v klecích různí mrzáci, tehdy se jim říkalo zrůdy. Lidé se na ně za haléř chodili dívat jako na atrakci, protože je ta zrůdnost přitahovala – této lidské vlastnosti dodnes využívají například tvůrci filmových hororů. A pan Novotný je také takový mrzák. Nikoli však ve smyslu fyzickém, i když fešák to rozhodně není, ale ve smyslu duševním. Bohužel jeho duševní mrzáctví dnes do jisté míry utváří pohled Rusů na celou Českou republiku. Na druhou stranu bych to ale nepřeceňoval. Rusové jistě dobře vědí, že jde o pomateného exota a že podobného tatrmana má skoro každá země. Vzpomeňme jenom na kousky, které dokázal předvést pan Juncker… Anketa Vítate vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 90% Ne 5% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6332 lidí

Sám Novotný je na své vystoupení v ruské televizi hrdý. Je pro to, ať už po formální, či obsahové stránce, důvod? Řekl třeba Novotný něco důležitého, co by mělo v Rusku zaznít?

Nemyslím si, že by pan Novotný někdy mohl říci cokoli důležitého.

Co třeba Katyň?

Myslím si, že historici většinu otázek ohledně Katyně z velké části již zodpověděli a pan Novotný v této věci asi nemůže být žádným přínosem.

V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Novotný uvedl, že postavit pomník vlasovcům nebyl jeho nápad, že jde o starší záležitost, proti které v obci nevyvstal žádný odpor. Novotný nechápe, proč Rusové celou věc tolik prožívají. Vy jeho pocity sdílíte?

V Rusku prakticky neexistuje rodina, která by někoho za 2. světové války neztratila, takže je logické, že toto období je pro většinu Rusů pořád velmi citlivé. Vlasovci jsou v Rusku vnímáni jako ti, kteří zradili vlastní zemi. Je pravdou, že jejich chování mnozí vysvětlují jako snahu využít jednoho tyrana ke svržení tyrana jiného a takové vysvětlení možná můžeme i přijmout. Ovšem pouze jako vysvětlení, nikoli jako omluvu.

Podle mě je tato část historie natolik komplikovaná a bolestivá, že bychom se k ní neměli vracet jinak, než na bázi seriózního vědeckého bádání. Jde o běsy minulosti, které by už nikdy nikdo neměl vypouštět ven, protože nás pravděpodobně čekají běsy budoucnosti. Ty sice budou jiného charakteru, avšak o nic méně děsivé. Měli bychom se tedy soustředit na ně. To, že tyto staré rány někdo opět otvírá a sype do nich sůl, pokládám za snahu o odvedení pozornosti od skutečných a aktuálních problémů. Je to laciné a zároveň nebezpečné. I proto konání pana Novotného nechci příliš komentovat, a pokud v Řeporyjích chtějí, tak ať si tam klidně postaví památník jeho čerstvě použitého toaletního papíru. Je to jejich věc.

Fotogalerie: - Daj-li medaili

„Těm vlasovcům se musí vzdát hold. Musíme je uctít. Vždyť osvobodili Prahu, zachránili jí před devastací. Zaslouží za ty tři dny umírání důstojný pomníček,“ uvedl dále Novotný. Souhlasíte?



Jak už jsem řekl: tyto věci by měly zůstat v rovině seriózního vědeckého bádání. Nechci to nějak obšírněji komentovat. Já osobně se neodvažuji vlasovce soudit, protože jsem v jejich situaci nebyl a je jisté, že německý zajatecký tábor jistě nebyla nějaká ozdravovna… Nechci po nich plivat, ale ani jim nechci stavět pomník. Naše civilizace má v sobě silně zakódovaný institut odpuštění a zrovna toto je případ, kdy bychom jej měli využít a dál celou věc nepitvat. Nechme staré rány, aby se zacelily a staly se z nich jizvy, o kterých sice budeme vědět, ale už nás nebudou bolet. Musíme tady vedle sebe umět žít.

Podle Novotného námi Rusové pohrdají, což mají dokládat nedávná slova Vladimira Žirinovského o tom, že sem Rusové hned po válce měli poslat armádu a my, Češi, jsme jim měli tak maximálně vařit. Je to pravda?

Bylo by dobré, kdyby Rusové neposuzovali Čechy podle pana Novotného a kdyby Češi neposuzovali Rusy podle pana Žirinovského. Ti dva pánové jsou si podobnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Oba mluví k podobnému publiku, oba mluví hlasitě, avšak ve skutečnosti jsou to jen nedůležití kašpaři. Anketa Jak posoudit vystoupení Pavla Novotného v ruské TV? Nandal jim to, výborně! 4% Trochu to přehnal, ale měl pravdu 1% Nebylo to příliš šťastné 3% Stydím se za něj a omlouvám se Rusku 92% hlasovalo: 27724 lidí

V rozhovoru pro MF Dnes se k pomníku vyjádřil i prezident Miloš Zeman, který doposud o vlasovcích mluvil velmi smířlivě. Nyní ovšem připomněl, že se zrádci popravují. Lze tedy pochopit, že stavbě pomníku není příliš nakloněn. Souhlasíte s ním?

Svůj názor na pomník jsem již řekl. Myslím, že je tato diskuse vyvolávána uměla a se zlým úmyslem. Nechci se na tom podílet.

Může Novotného výstup nějak zneužít ruská propaganda?

Samozřejmě, že může, a Rusové by byli hloupí, kdyby to neudělali. Člověk by si až mohl myslet, jestli to vše nebylo předem domluvené. Rusové samozřejmě vnímají sílící útoky, které na ně některé kruhy blízké Bruselu podnikají, a je logické, že musí nějak reagovat. Výstup pana Novotného je nahrávkou na smeč. Já osobně si myslím, že důvodů ke spolupráci mezi Evropou a Ruskem je neporovnatelně víc, než důvodů k nepřátelství. Vždyť svého času se přece dokázal dohodnout i Churchill se Stalinem, a teď je také před námi i Ruskem jedna stejná hrozba. Zatím však Evropě vládnou Chamberlainové a Quslingové. Čas Churchillů ale určitě přijde. Alespoň doufám.

Fotogalerie: - Ne, radši hlívu

Máme, pokud jde o ruské emoce, výstavbu památníku od Pavla Novotného vnímat jako pokus o schválnost vůči Rusku, nebo jako sebevědomý krok, protože vlasovci pomohli osvobodit Prahu?

Nechci nikomu říkat, co má jak vnímat. Já osobně aktivity pana Novotného vnímám jako chorobnou závislost na pozornosti médií, kombinovanou s nějakou další duševní poruchou a možná i s finančními potížemi.

Nejde jen o Pavla Novotného, Rusko se dostalo do českého diskurzu v souvislosti s výroční zprávou BIS, kde se uvádí dokonce už i to, že tzv. proruští aktivisté jsou přímo řízení ruskými orgány. Dříve byli považováni jen za užitečné idioty. Je nutné tuto větu brát s vážností jako opravdové nebezpečí? Nehrozí, že kdokoliv, kdo vyznává jiná geopolitická stanoviska a má jiné pohledy na vztahy mezi Západem a Ruskem, bude automaticky označen za proruského aktivistu či ruského agenta?

V padesátých letech se všude odhalovali američtí špióni, vedl se boj s americkým broukem, za všechny problémy mohla zlotřilá americká propaganda... Dnes je to úplně totéž, jen si místo „americký“ dosaďte „ruský“. Dnes nám neustále někdo, kdo je většinou dobře placený z unijních peněz, tvrdí, že Evropu destabilizují ruští agenti. Pokud bychom tomu měli věřit, tak největšími ruskými agenty musí být především Merkelová, Juncker, Schulz a další příslušníci nové evropské byrokraticko-oligarchické aristokracie, kteří udělali pro destabilizaci Evropy víc, než v co by Putin, pokud by o destabilizaci Evropy skutečně stál, mohl kdy jenom doufat.

Psali jsme: FOTO Odvázaná pařba za sněmovní ceny. Pavel Novotný, Feri a Piráti. A dnes dorazí Kalousek... Vlasovci, Rudá armáda a osvobozování Prahy. Verze historika, která ne všechny potěší Profesor Budil: Pavel Novotný, vrchol morálního rozkladu. Budoucí šéf ODS? Co ruští diváci viděli... Ať visí! Sere mě, ubožák. Fiala mě nevyhodí. Pavel Novotný ještě přitvrdil ve věci vlasovců. A zaútočil na Hřiba

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.