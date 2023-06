Nový den na Kavčích horách? Bývalý radní nevěří. Dvořák měl také ambice... Hned řediteli ukázali, kdo je pánem

reklama

Dlouholetý ředitel ČT Petr Dvořák ve vedení televize končí. Je pro vás rozhodnutí Rady ČT překvapením? Co podle vás rozhodlo?

Asi bych to nazval únavou z Dvořáka. Prostě dvakrát a dost. Určitě také platí, že napotřetí se Dvořákovi nepodařilo sestavit dostatečně silnou „koalici“ politických, byznysových a lobbistických podporovatelů jako před dvanácti, respektive šesti lety. Vím, o čem mluvím. Před dvanácti lety jsem byl jedním z těch, kdo Dvořákovi do funkce dopomohl. Že se posléze vůči mně zachoval jako prase, je věc jiná. Možná nejsem jediný, komu předchozí pomoc oplatil tímto způsobem. Teď zaslouženě sklidil. Nepodceňoval bych také „brněnskou“ lobby.

Můžete zhodnotit ČT za poslední roky, především tedy zpravodajství, které někteří označují za „jednostranné“, ale celkově i další televizní tvorbu, filmy, seriály...?

Rozlišujme dvě věci. V České televizi nepochybně pracuje řada skvělých profesionálů, takže je v řádu věcí, že když chtějí, když na to mají prostor a když mají v rukou dobrý materiál, dobré scénáře, umí i Česká televize vyprodukovat hodnotné pořady, seriály, filmy, zábavu, osvětu. Jiná věc je, že Česká televize je také mocenským nástrojem, a tedy služkou propagandy. V tomto smyslu funguje naše veřejnoprávní televize naopak zcela v rozporu s pravidly, která definuje zákon a kterými by se měla povinně řídit, tedy že má být pluralitní, objektivní, vyvážená, všestranná. A je to čím dál horší. Platí to jak o zpravodajství a publicistice, tak třeba o dětském kanálů ČT D. Česká televize vymývá mozky nejen dospělé populaci, nýbrž i našim nebohým dětem.

ČT tedy nově povede Jan Souček. Znáte jeho práci? Dokážete odhadnout, kam pod jeho vedením bude Česká televize směřovat?

Nepochybuji, že přichází s odhodláním vést Českou televizi trochu jinak, ale tuhle ambici měl Dvořák také. Jiná věc ale je, zdali mu to vnitřní prostředí České televize a mechanismy jejího fungování dovolí. Ostatně hned první den po jeho zvolení se ozvaly hlasy, které Součkovi jasně připomněly, kdo je na Kavkách pánem.

Během volby nového ředitele zazněla i připomínka toho, co se mělo údajně odehrávat kolem tehdejšího šéfredaktora Marka Wollnera. Souček mimo jiné v Aréně N řekl, že odchod dnes už bývalého šéfredaktora Reportérů Marka Wollnera nepokládá na základě dostupných informací za dostatečnou reakci na obvinění ze sexuálního obtěžování a šikany. (Wollner obvinění rozhodně od začátku odmítl.) Podle Blesku pak nově zvolený ředitel například také uvedl, že pokud je pravda to, co zaznívalo v médiích, že tak dlouho a proti tolika lidem docházelo k útokům sexuálního charakteru nebo k bossingu, tak že považuje za krajně nepravděpodobné, že by o tom nevěděl širší okruh lidí. Tím pádem podle něj už nejde o osobní selhání a nastala chyba v systému. Řekl také, že tým Reportérů potřebuje restart. Chce prý s nimi mluvit o dalším směřování a obsazení. Jak vy toto celé vnímáte?

Na to se těším. Koupím si lístek do první řady. (úsměv)

Marek Wollner na slova Jana Součka reagoval na Facebooku, kde napsal: Mně se doprčic do té války nechtělo, sklapl jsem kufry a odešel, ale jestli se po mně chce vozit ten nově zvolený ředitel ČT, Dalíkův kámoš, tak mi nezbude, než tu výzvu přijmout. Prostě jsem chtěl zůstat decentní, nevytahovat drby, obrátit list, věnovat se rodině a zkusit žít jinak, protože jsem bojoval už dlouho. S pomluvami, navíc zákeřně anonymními, se dá bojovat těžko, když nechcete být jako oni. A jestli se chce ještě víc zavděčit politikům tím, že bude šlapat po mých bývalých kolezích, budu holt muset odhodit zábrany, a ukázat všechny souvislosti, ať to stojí, co stojí.“ Napsal. Co na to říct?

Wollner se považuje za decentního? Dobrý vtip! Uzlíček nervů typu Wollnera se nikdy neměl stát jedním z manažerů veřejnoprávní televize. A měl být z Kavčích hor bez milosti vymeten už dávno, a to hned poté, co na záchodech fyzicky napadl bývalého generálního ředitel Jiřího Balvína. V normálně fungující instituci by se tak nepochybně stalo. Namísto toho tam šafářoval dalších dvacet let. Vzpomínám, jak z výšin své pozice napadl mě a Petra Žantovského. A když byl pozván, aby si před kamerami svá slova v konfrontaci s námi obhájil, nedostavil se. Prostě namistrovaný zbabělec. Co je tahle figurka zač, ostatně nejlépe dokládá, že z České televize zamířil do režimní žurnalistické žumpy jménem Fórum 24.

Ozval se i moderátor Jakub Železný, který uvedl: „Gratuluji p. Součkovi ke zvolení do čela České televize. Škoda, že s ním nedělám 1. rozhovor, toť můj oblíbený žánr. V souladu s čl. 23.5 Kodexu ČT bych se asi svobodně ptal na p. Dalíka, pořad CaféX, ale určitě na to, co myslí ,refreshem' pořadu Reportéři. Těším se na spolupráci. J.“ Když se tak na reakci Wollnera a Železného podíváte, co očekávat? Může dojít třeba i k nové spacákové revoluci?

Už jsem to zmínil v jedné z předchozích odpovědí. To je přesně ten vzkaz, který novému řediteli připomíná, kdo je v televizi pánem. V normálně fungující instituci existuje jistá hierarchie. V České televizi ne. Brzy to zjistil i Dvořák. A než by se s tím pustil do boje, čímž by riskoval svoje postavení, raději se rozhodl, že to nechá být, že společenské postavení generálního ředitele velké televize je mu milejší než fakt, že podstatné části instituce, v jejímž čele stojí, ve skutečnosti vládne někdo jiný. Teď je na řadě Souček.

Mimochodem, jak vzpomínáte na televizní krizi v roce 2000 až 2001? Jak ji s odstupem doby hodnotit?

Na svém hodnocení nemusím ani po letech měnit jediné slovo, jedinou větu. Byl to pokus o státní převrat maskovaný bojem za nezávislost České televize a svobodu slova. Ve druhém plánu šlo o zachování stávajících penězovodů a mocenských siločar. Česká televize se z tohoto otřesu už nikdy nevzpamatovala a vše negativní, co z toho vzešlo, si dál nese ve svých genech. Potkal jsem od té doby již hodně lidí, kteří se nejen mně omluvili za to, jak byli tenkrát blbí a že se nechali opít rohlíkem, a naopak ani jednoho člověka, který by snad svůj tehdejší kritický pohled na zfanatizované vzbouřence přehodnotil.

Připomeňme i odvolání RRTV v roce 2003, jíž vy jste byl také členem a místopředsedou. Co se tehdy stalo a jak dopadly soudy, které definitivně rozhodly vlastně teprve koncem loňského roku?

I to byl jeden z důsledků, byť nepřímý, spacákového vzbouření. Záminkou k našemu odvolání ale bylo něco jiného. Tehdejší vládnoucí garnitura, Špidlova vláda, zájmově provázaná se vzbouřenci, nám chtěla přišít vinu za prohranou mezinárodní arbitráž ve věci TV Nova, kterou sama zavinila, respektive kterou přičinlivě záměrně prohrála. Ve zkratce: Šlo o dohodu, Lauderovi peníze, Špidlovi a spol. politický užitek. Že naše soudní anabáze a morální očištění včetně vysokého finančního odškodnění v řádu desítek milionů korun trvala dvacet let, jen dokládá, v jakých poměrech žijeme.

Když nás v roce 2003 popravovali, byla toho Česká televize plná, dokonce tu popravu dávali v mnohahodinovém přímém televizním přenosu. Když se po dvaceti letech nekonečných soudních tahanic definitivně ukázalo, že všechno bylo jinak, už o tom Česká televize ani nehlesla. Možná také proto, že hned ve druhé větě by musela přiznat: My jsme ti gauneři, kteří téhle lumpárně ze všech sil napomáhali. Tenhle přístup, který je v příkrém rozporu nejen s etickým kodexem, ale i se zákonem, je pro naši veřejnoprávní televizi přímo definiční.

