O co jde. Šándor po Putinově mobilizaci ukázal cíle

„Je to další eskalace válečného tažení, další krok k tomu, aby konflikt eskaloval za hranice Ukrajiny. Rusové dnes mluví o otevřeném konfliktu se Západem. Není úplně podstatné, co je pravdou, ale to, co si Rusové myslí. V tuto chvíli je toto přesvědčení na ruské straně evidentní. A také musí korunovat svoji aktivitu nějakými skutečnými vojenskými úspěchy. Za ty oni budou schopni prohlásit osvobození Donbasu. Především si však myslím, že posílení vojsk je především k vojenské konsolidaci dobytých území na jihu a východě Ukrajiny,“ vysvětlil PL.cz bezpečnostní expert generál Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky, ruskou částečnou mobilizaci.

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Stalo se tak v mimořádném projevu. Putin přiznal, že „speciální operace“ na Ukrajině má problémy, ale trvá na tom, že byla správná a že přinesla úspěchy v čištění východu Ukrajiny od „neonacistů“. Rusko podle něj podpoří ve čtyřech oblastech, které nazval „Novorusko“, konání referend o sebeurčení. „Mluvíme o částečné mobilizaci. To znamená, že branné povinnosti budou podléhat pouze ti občané, kteří jsou momentálně v záloze, tedy především ti, kteří v ozbrojených silách sloužili, mají určitou vojenskou specializaci a relevantní zkušenost,“ vysvětlil. Podle vyjádření ruského ministra obrany Sergeje Šojgua se bude týkat 300 tisíc záložáků. Mobilizace přichází poté, co ruská vojska utrpěla těžkou porážku v Charkovské oblasti, kterou musela skoro celou vyklidit a stáhnout se za řeku Oskil.

Rusko má podle svého ministra obrany obrovský mobilizační zdroj v těch, kteří sloužili a mají bojové zkušenosti – je jich téměř 25 milionů. Částečná mobilizace je podle něj nutná především pro kontrolu tisíc kilometrů dlouhé kontaktní linie a pro kontrolu osvobozených území. Poprvé od března také mluvil o ruských ztrátách během invaze na Ukrajinu. Je jich prý 5937. Ukrajinský generální štáb zase uvádí, že od 24. února bylo zabito 55 110 ruských vojáků.

Dá se vyhlášení částečné mobilizace číst tak, že k jejímu vyhlášení donutily ukrajinské vojenské úspěchy v Charkovské oblasti? „Určitě to má vliv, že se Ukrajinci nejen v Charkovské oblasti brání velmi efektivně a Rusové mají řadu ztrát na živé síle, a aby mohli dostát svých cílů alespoň v oblasti Donbasu, potřebují další jednotky. Takže částečná mobilizace k tomu bude směřovat,“ konstatoval generál Andor Šándor. „Mobilizace má také za cíl, aby podpořila případná referenda oblastí, které se odtrhnou od Ukrajiny, aby je vyfutroval vojensky. Byť je nikdo neuzná, ale když tyto oblasti vyhlásí nezávislost na Ukrajině, aby měly vojenskou sílu, kterou by se bránily případným útokům ukrajinské armády,“ vysvětlil.

Vojska, která Rusové zmobilizují, budou ve velké míře rozmístěná v celé linii Donbaské oblasti

„Je to další eskalace válečného tažení, další krok k tomu, aby konflikt eskaloval za hranice Ukrajiny. Rusové dnes mluví o otevřeném konfliktu se Západem. Není úplně podstatné, co je pravdou, ale to, co si Rusové myslí. V tuto chvíli je toto přesvědčení na ruské straně evidentní,“ domníval se generál. „A také musí korunovat svoji aktivitu nějakými skutečnými vojenskými úspěchy. Za ty oni budou schopni prohlásit osvobození Donbasu. Takže vojska, která zmobilizují, budou ve velké míře nepochybně rozmístěná v celé linii Donbaské oblasti. Pak se dá předpokládat, že budou i někde posílena na společné hranici se zeměmi Severoatlantické aliance. Každopádně je to jasná eskalace konfliktu na Ukrajině,“ zdůraznil.

Jakékoliv mobilizaci se Vladimir Putin dlouho vyhýbal, přitom se o ní spekulovalo už například k 9. květnu. Jaká má úskalí? Jaký bude mít vojenský efekt? Jaká bude motivace zmobilizovaných? „Motivace bude odpovídat tomu, co se do nich oficiální propagandou nalévá,“ upozornil Šándor. „Uvidíme, jak bude probíhat jejich sladění, secvičení, sestavení do vojsk. Nepochybně Rusko nemá příliš mnoho času, aby to secvičení, sladění trvalo měsíce. Bude to muset být v řádu týdnů,“ uvedl bezpečnostní expert.

„Otázka také je, jakou techniku dostanou, s čím budou bojovat. Zda budou skutečně bojovat na odpovídající technice, která zajistí vojenský úspěch. Další věcí je otázka mrtvých a raněných, což může mít přímý dopad na ruskou morálku. Nejenom vojáků, ale i obyvatelstva, jejichž podpora pro tento konflikt je důležitá. Byť mluvíme o autoritářském režimu, tak přece jenom i takovýto režim musí počítat s reakcí veřejnosti. Úskalí je tedy řada,“ vysvětlil.

Důležité je, co Rus získá a bude schopen prohlásit za úspěch a vítězství, aby to doma prodal

„Důležité je, co Rus získá a bude schopen prohlásit za úspěch a vítězství. A také, aby to doma prodal. Do jaké míry se tato opatření shodují se sliby, které Putin dal indickému premiérovi či čínskému prezidentovi, tedy že tento konflikt brzy ukončí, to uvidíme. Evidentně je tu asi snaha ukázat, že touto vojenskou silou bude schopen konsolidovat dobyté zisky na jihu a východě Ukrajiny, předpokládám, že Charkovskou oblast pustí, a bude souhlasit s nějakým příměřím. Samozřejmě ta vojenská síla má Ukrajině manifestovat, že jakýkoliv další odpor je zbytečný, neboť naše síla je jednoznačná. Uvidíme, jak tento kalkul bude úspěšný,“ okomentoval generál.

Jedním z faktorů částečné mobilizace může být možná i fakt, že se Rusko zaseklo na Ukrajině déle, než čekalo, a ztrácí kredit jakéhosi bezpečnostního garanta ve Střední Asii, v zemích bývalého Sovětského svazu. A kde si Rusko zachovávalo značný vliv. Takže nyní si Ázerbájdžán rozhodl otestoval ruský závazek bránit Arménii a začal ostřelovat řadu arménských měst. Následné boje se přitom odehrávaly také mimo Náhorní Karabach, který je již desítky let předmětem sporu obou zemí. Jiskřit to začalo také na hranicích mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem kvůli nevyřešeným pohraničním sporům.

„Toto je sice pravda, ale je vidět, že aktivita Ruska v těchto oblastech je podstatně nižší, neboť mají plné ruce práce s Ukrajinou. Především si však myslím, že posílení vojsk je především k vojenské konsolidaci dobytých území na jihu a východě Ukrajiny. A je to také ukázka mezinárodnímu společenství – my se nevzdáme, my tu sílu a moc máme, nedopustíme, aby naše územní zisky včetně toho, co jsme drželi před 24. únorem, aby se nějakým způsobem zásadně změnilo, natož abychom přišli o Krym,“ uzavřel generál Andor Šándor.



