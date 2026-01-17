ODS má kongres. Miroslav Ševčík ale tuší temnou budoucnost

Poslanec Filip Turek na Ukrajině řekl, že za válku může mimo jiné zahraniční politika supervelmocí a úvahy o rozšiřování NATO. Tyto jeho výroky kritizovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, podle níž jde o ruskou propagandu. Souhlasíte s ní?
S paní Markétou Gregorovou v žádném případě nesouhlasím, nejde o žádnou ruskou propagandu. Jedná se o popis situace, tak jak historicky probíhala. Paní Gregorová se téměř ve všem mýlí, když nemá argumenty a znalosti, a to je téměř vždy, tak se už nedivím, že použije toto nálepkování.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Nejedná se tedy o žádnou propagandu. Jedná se o standardní historický pohled na jednu z příčin, proč po roce 2014 došlo i ke genocidě rusky mluvícího obyvatelstva na východě Ukrajiny. To je také jeden z důvodů válečného konfliktu. Není to žádný ruský narativ. Je to realita potvrzená mimo jiné bývalým ministrem zahraničí USA Henrym Kissingerem, poradcem šéfa OSN Jeffrey Sachsem a dalšími politiky a osobnostmi Západu.
Mnohá média a váleční štváči úplně zapomínají na převrat na Majdanu, na situaci, kterou popisovala organizace Human Right Watch 21. 10. 2014 publikovaná v médiu Novinky.cz: „Ukrajinští vojáci ostřelují Doněck kazetovou municí". Také zpráva serveru Novinky a ČTK z 11. 5. 2014: „Ukrajinští vojáci v Krasnodaru ukončili násilně referendum a stříleli do davu.“ Nebo zprávy z Aktuálně.cz z roku 2014: „Nášivky nacistů ovládly Kyjev. Noví banderovci vycenili zuby“, a „Ukrajinská armáda je jako dobyvatel. Pálí do škol“. A co zpráva z 13. 8. 2014 v EuroZprávách: „Kyjev přitvrzuje, parlament zrušil jazykový zákon, hrozí protesty menšin.“
Doporučuji i ostatním nálepkovačům, aby se seznámili s Minskými dohodami, které zastřešovaly mimo jiné německá kancléřka Merkelová a francouzský prezident Hollande, a pak teprve aby „ťápali své narativy o propagandě“.
Jsem pacifista, jsem proti válce, nejsem v žádném případě fanda či podporovatel Ruska, ale příčiny války musíme hledat v historickém a mezinárodním kontextu a hlavně v genocidě ze strany novodobých banderovců. S vražděním civilistů a s genocidou byla na Ukrajině pod vedením fašistických skupin zkušenost už ze 40. let minulého století. Jsem pro co nejrychlejší zastavení války a vzájemného zabíjení Slovanů mezi sebou.
Pan Turek svým výrokem potvrdil znalost souvislostí, a paní Gregorová se před lidmi, kteří používají znalosti a mozek, opět znemožnila.
Filip Turek se stal vládním zmocněncem pro Green Deal. „Toto není ústavní řešení, toto je technické řešení. Nepovažujeme to zatím za uzavřenou věc,“ uvedl k Turkově nové roli předseda Motoristů Petr Macinka. Očekáváte, že Babiš Turka do ministerského křesla dříve či později prosadí?
Podle platné legislativy pan prezident postupuje protiústavně. Bylo to potvrzeno koneckonců i Poslaneckou sněmovnou, kde 108 poslanců vyjádřilo nevoli nad tím, jakým způsobem se chová pan prezident a jak zneužívá svého postavení k prosazování svých vlastních zájmů a zájmů vojenských štváčů z okruhu jeho loutkovodiče a lobbisty zbrojařských firem Petra Koláře a jeho syna europoslance za dozimetrickou TOPku.
Pan prezident po vyhlášení výsledku voleb ústy svého vodiče promlouval, že se budeme ještě divit, jak bude vláda sestavována. Možno nahlédnout na rozhovor, který vyšel na Novinkách už 7.10. 2025 v 10:19 hod. a vedla ho Karolina Brodníčková s názvem „Skládání vlády se může vyvinout překvapivým způsobem“. Ano, divíme se, že prezident Petr Pavel nedodržuje Ústavu České republiky a pošlapává tak demokratické principy rozdělení moci mezi výkonnou a zákonodárnou. No, co chcete po cvičeném komunistickém rozvědčíkovi.
Turek podá na prezidenta Petra Pavla žalobu na ochranu osobnosti. Oprávněně?
Já si osobně myslím, že to nemusí dopadnout tak, že pan Turek podá na Petra Pavla žalobu na ochranu osobnosti. Ano, měl by se domáhat spravedlnosti, ale to není tak jednoduché. Náš právní systém je dost složitý a Filip Turek by musel zažalovat asi Českou republiku, a ne přímo Petra Pavla. Jiná otázka je, jestli v tom, jak hodnotil pan Petr Pavel Turka, jestli tam není osobní útok proti panu Filipu Turkovi. To by ale měli rozhodnout právníci, jestli je zažalovatelný pan Petr Pavel jako osoba, člověk, jednotlivec, nebo jestli je možné zažalovat prezidenta za to, co koná, jak vystupuje v rozporu s právním řádem České republiky.
Na předsedu ODS bude proti Martinu Kupkovi kandidovat 35letý Radim Ivan, spoluzakladatel iniciativy Česko plus. Vedení ODS kritizuje za kroky jako windfall tax a růst záloh OSVČ. ODS podle něj „zestrejcovatěla“, chce návrat ke klausovské pravici. Může to ještě ODS zachránit?
ODS už zdaleka, ale zdaleka není tou pravicovou politickou stranou z 90. let ani z počátku tohoto tisíciletí. ODS se posunula prakticky do skoro zapomnění. Dneska, když se podíváme, tak se zdá, že trojkoalice má třetí nejsilnější, respektive druhý nejsilnější klub, ale když to spočítáme, tak ODS má méně poslanců, než mají dozimetričtí STANkaři a má stejně poslanců jako Piráti. ODS už nepatří mezi nejsilnější politické strany v Poslanecké sněmovně.
Znám spoustu lidí v ODS, kteří jsou slušní a kteří ještě pamatují i časy, kdy to byla politická strana prosazující tržně konformní přístup k řízení hospodářské politiky, kdy byla proti zvyšování daní, byla proti diktátu Eurosojuzu, proti zavedení eura, kdy ODS nezadlužovala tuto zemi tak extrémně vysokými schodky, a tak rychle.
Ke klausovské pravici se s největší pravděpodobností nebude schopna navrátit. I když vím, že jsou v ODS i mladí nadějní politici a lidé, kteří přemýšlejí obdobným způsobem, jak se přemýšlelo dřív v rámci tehdy ještě konzervativní ODS. Na záchranu však ODS už nevěřím. Koneckonců to ukazují i odchody těch, kteří patřili k těm spíše pravicovým politikům. To je jihočeský dr. Kuba a někteří další. Radim Ivan nemá bohužel nejmenší šanci na to, aby na sněmu uspěl, ale přál bych mu to, a je třeba ho pochválit za odvahu a za to, co se snaží prosazovat.
Vývoz elektřiny z Česka do zahraničí vzrostl meziročně zhruba o 15 %. „V hodinovém srovnání ČR celkem 6735 hodin exportovala elektrickou energii a 2025 hodin ji importovala,“ uvedl portál oEnergetice.cz. Vyváželi jsme hlavně do Rakouska, dováželi jsme z Německa a z Polska. Ale až odstavíme uhelné zdroje, staneme se čistým dovozcem. Dukovany nebudou stačit, potřebujeme rozšířit i Temelín, říká ministr průmyslu Karel Havlíček. Podpoříte rozvoj jádra v Česku?
Bohužel, situace se má tak, že zatím platná legislativa, která byla přijata v rámci Green Dealu, nám neumožňuje vyrábět v budoucnu bez omezení elektřinu z uhlí. Chtěl bych prosadit, abychom tyto nesmysly, které nám naoktrojovala Evropská unie, respektive Eurosojuz, zrušili. Budu se snažit prosadit zrušení ETS2.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Národohospodářská fakulta VŠE vypracovala studie, které jasně ukazují, že bychom měli zahájit výstavbu čtyř jaderných bloků, to znamená dvou v Dukovanech a dvou v Temelíně. V Temelíně jsou dokonce pro stavbu dalších dvou bloků připravené určité inženýrské základy. Je vidět, že jádro je velmi důležitým zdrojem elektrické energie. Dokonce už i pomatení Němci v podobě Merze prohlásili, že byla chyba, že se od jádra odstoupilo. Já jsem toto tvrdil již před desítkou let, že Němcům se rozsvítí, až se jim začne zhasínat, a ukazuje se, že sice pozdě, ale přece jenom na to přicházejí.
USA řeší zastřelení řidičky vozidla agentem agentury ICE (Úřad pro imigraci a cla). Trumpova administrativa tvrdí, že řidička se pokusila agenta záměrně přejet. Viceprezident JD Vance označil zastřelenou ženu za oběť levicové ideologie a řekl, že agenti mají absolutní imunitu. Je dobře, že administrativa se postavila za svého člověka, nebo to je projev zvůle?
Já jsem vždy jen pro mírové řešení konfliktů ve světě, ale i pro nenásilné řešení případných přestupků, kterých se mohou někteří lidé dopustit ve své zemi. Ano, nesnáším, když někdo sahá na život někomu jinému, třeba při páchání trestné činnosti nebo omezování osobní svobody atd. Ale ten případ, tak jak byl zatím publikován ve sdělovacích prostředcích v USA, ukazuje, že došlo asi k určitému selhání zasahujících, a je vždy důležité to řádně prošetřit. Protože, jestliže chtěla řidička zasahujícího policistu, respektive agenta, opravdu přejet, tak pak bylo namístě, aby se bránil. Otázkou je opravdu perfektní došetření celé situace, jak to bylo. Existují videozáznamy a s největší pravděpodobností tam byla i celá řada dalších svědků.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.