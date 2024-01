Občanství pro potomky emigrantů až do čtvrtého pokolení a pak korespondenčně volit?! V SPD skřípou zuby

„Jen člověk s opravdu hroší kůží může nejdříve plošně zvýšit daně a sedrat z kůže všechny pracující, podnikatele a živnostníky, a poté těm stejným lidem slibovat, že jim bude lépe,“ vrací se k vánočnímu projevu premiéra Fialy poslanec za SPD Jan Hrnčíř. Toho pak nešetřil ani v souvislosti s postojem ohledně ministra Jurečky a tragédie na Filosofické fakultě. Řekl také, co by podle něj v tuto chvíli znamenalo pro ČR přijetí eura a rázně se opřel i do korespondenčních voleb. Dostal se i k událostem v Německu a to nejen k současným demonstracím.

Pane inženýre, na svém facebookovém profilu jste se vyjádřil k takzvanému konsolidačnímu balíčku. Můžete prosím i pro naše čtenáře říci, jaké dopady bude mít například na člověka s průměrnou mzdou, ale třeba i na „průměrně“ vydělávajícího živnostníka? A jak to brát s tím, co řekl ve vánočním proslovu premiér, že tento rok bude lépe?

U pana premiéra je zjevně přání otcem myšlenky, neb jen člověk s opravdu hroší kůží může nejdříve plošně zvýšit daně a sedrat z kůže všechny pracující, podnikatele a živnostníky, a poté těm stejným lidem slibovat, že jim bude lépe. To je prostě nehoráznost. Podle předběžných propočtů člověk s průměrnou mzdou přijde jen za letošek o téměř 18 tisíc korun. Pokud se bavíme o rodině, kdy je jeden z rodičů na rodičovské dovolené a druhý má průměrnou mzdu, ztráta se bude pohybovat okolo 22 tisíc korun. To jsou prostě obrovské peníze a tváří v tvář těmto faktům slibovat občanům světlé zítřky je prostý cynismus.

Prezident ve svém novoročním projevu pro mnohé možná překvapivě otevřel téma zavedení eura. Co by to pro ČR znamenalo? A o jakém kurzu se případně bavit?

Vláda podpořila zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Je to podle Vás dobrý krok?

Pochopitelně není. Musím znovu zopakovat, že principy, na kterých stojí korespondenční volba, jsou v přímém rozporu s volebními principy zakotvenými v Ústavě ČR, konkrétně s principem tajnosti a přímosti. Vláda si toho musí být vědoma a stejně se tento nepopiratelný fakt rozhodla ignorovat, což jen dokládá šíři jejího zoufalství.

Dalším důkazem, že si vláda počíná dost podivně, je její návrh novely zákona o nabývání českého státního občanství, kdy by nově české státní občanství mohli nabývat i potomci českých emigrantů až do čtvrtého pokolení, což je neuvěřitelné. A samozřejmě by takto nově vzniklí občané mohli i korespondenčně volit. Problematičnost a neprůhlednost korespondenčních voleb přitom prokázala řada kauz ze zahraničí, volbou prezidenta v Rakousku počínaje až po zrušení této volby pro neprůkaznost ve Francii konče.

Vraťme se ještě k tragédii, která se těsně před Vánocemi stala na Filosofické fakultě UK v Praze. Podobné šílenosti jsme dosud vídali jen ve zprávách z jiných zemí. Co se tak změnilo, jak si vysvětlit, že se něco takového stalo i u nás?

Nemyslím si, že by se něco až tak změnilo. I dříve se u nás, ač se nám to nelíbí, vraždilo. Český vrah Václav Mrázek zavraždil mezi lety 1951- 1956 sedm žen. Sériový vrah tří lidí Viktor Kalivoda přiznal, že jej inspirovala masová vražedkyně Olga Hepnarová, která v roce 1973 ve vypůjčeném nákladním autě najela do skupinky lidí, čekajících na tramvajové zastávce, osm jich usmrtila a dalších dvanáct zranila. Sice ji nenapodobil, co se týče způsobu vraždy, ale povzbudila jej co do záměru zabíjet.

Vrah, který střílel na Filosofické fakultě, se bohužel také zcela zjevně inspiroval, tentokrát v zahraničí. V době globalizace, v době, kdy máme zprávy a informace z celého světa doslova v přímém přenosu, je zase a jen pouze na nás, jak tyto informace a zprávy použijeme. Tady se sešlo několik nejhorších faktorů, touha vraždit, podpořená získáním vražedných zbraní a bohužel i inspirace, jak to udělat, aby se „člověk proslavil“.

Policie tento týden v rámci tiskové konference vysvětlovala postup při této tragédii. Byly otázky podle vás v rámci možností dostatečně zodpovězeny? Z některých míst hned po tragédii zaznívaly určité pochybnosti….

Ta tragédie je tak obrovská, tak u nás, jak tu již zaznělo, nečekaná, že jsou jisté pochybnosti logické. Vždyť zbytečně zahynulo čtrnáct lidí, proboha! 14 a dalších 25 bylo zraněno, část z toho těžce. Je logické, že se lidé ptají, zda bylo skutečně uděláno všechno, co šlo. Zda tomu nešlo nějak předejít, zabránit, nebo aspoň zmenšit počet obětí. Podle mne ale policie svůj postup dostatečně vysvětlila a já bych chtěl zdůraznit, že i zasahující policisté jsou lidé, že i oni měli strach, a přece riskovali svůj život, aby ochránili ostatní. Vždy budu litovat zbytečných obětí a raněných této tragédie, ale vždy budu i upřímně děkovat naší policii. Jak se říká, po bitvě každý generál, a tomu bych se chtěl rozhodně vyvarovat.

A co říci na to, co se odehrálo kolem ministra Jurečky a večírku v den této tragédie? Byla by na místě jeho rezignace, nebo ne? A jak by se k tomu měl postavit premiér?

Jen prostý fakt, že se panu ministrovi chtělo juchat, když nedaleko od něj umírali lidé, dostatečně hovoří o jeho morálním kreditu. Přehlídka trapných výmluv, která následovala, pocit marnosti jen umocnila. Chtít po takovém člověku, aby se v něm probudila čest a svědomí, je poněkud nemožné, řekl bych. Už to, že si z večírku odskočil na mimořádné zasedání vlády, kde schválil státní smutek za oběti, a pak se vrátil zpět slavit až do rána. To chce opravdu silný žaludek…

Co mne naopak vůbec nepřekvapilo, je postoj pana premiéra. Ten je již tak zoufalý, že svou vládu nerozpustí kvůli nikomu a ničemu. Jen si vzpomeňme: nepříjemné náznaky spojující ministra Rakušana s kauzou Dozimetr? Šifrovaný telefon? Podle pana premiéra to není důvod k odstoupení. Ministr zdravotnictví Válek není již druhý rok schopen zajistit základní léky do lékáren? To také nic neznamená! Aféry na ministerstvu spravedlnosti? V pořádku! Ministryně obrany Černochová dalším ze svých selhání způsobila mezinárodní blamáž a zmařila tím jednání se Saúdy? Nevadí! Ministr školství Bek způsobil zatím největší stávku odborů od roku 1993? Vše OK! Ministr zemědělství Výborný si neumí poradit s řetězci, které odírají české občany? To také nevadí. Nevadí mu nic. Bude se snažit tuto neschopnou vládu udržet za každou cenu, neboť je mu jasné, že jeden pád by mohl způsobit dominový efekt. Občané už toho mají dost. A já také.

Podívejme se i do zahraničí. V Německu tento týden probíhají obrovské protesty, především zemědělcům. Ti na protest například proti chystanému snížení dotací na zemědělskou naftu, ale i proti konci dalších úlev zablokovali silnice, dálnice… Máme něco podobného očekávat i u nás?

Mimochodem, řada lidí v Německu skutečně dává najevo, že se jim stávající situace v zemi příliš nelíbí. Už jen tím, jak roste podpora AfD. Co na to říci? Kam Německo směřuje?

Zpátky ke zdravému rozumu, řekl bych. Bylo jasné, že jakmile rudozelené experimenty jako je Green Deal začnou ohrožovat prosperitu a ekonomiku obyčejných lidí, začnou se občané bouřit. Něco jako radostné vzdání se aut, bytů, masa a peněz ve prospěch zářivé zelené budoucnosti je jen utopie, strašící v hlavách pár rudozelených fanatiků. Lidé si nenechají vzít svobodu, samostatnost a svůj životní styl kvůli šílené ideologii, kterou jim navíc podsouvají ti, kteří žádnými škrty ani omezeními rozhodně trpět nebudou. Řadě Němců již také dochází trpělivost s migrační politikou vlády a zejména s její bezzubostí, co se přístupu k utečencům týče. Řada útoků i na školách jen za posledních několik týdnů ukazuje, jak špatná tam situace ve skutečnosti je. Lidé oprávněně očekávají, že se jich jejich vláda zastane a pokud se tak neděje, nemůžeme se divit, že ve volbách upřednostní někoho, kdo tak učiní. Němci se leckde stávají menšinou ve vlastní zemi a bolestně si to uvědomují.

V této souvislosti se zeptám i na blížící se volby do Evropského parlamentu. Očekáváte velké změny?

Doufám v ně. Nelze si nevšimnout stoupajících preferencí u vlasteneckých stran napříč EU, pokud tento trend volby do Evropského parlamentu potvrdí, bude to první krok správným směrem.

