Obrana, obrana, obrana. Vláda podle Šafránkové z SPD ukázala, jak jí záleží na lidech

Zatímco rozpočet resortu obrany roste astronomicky, během tohoto volebního období to bude nárůst přes 100 procent, tak rozpočty ministerstev, která mají sociální přesah, rostou velice pomalu nebo rovnou stagnují. Expertka SPD na sociální věci Lucie Šafránková hovoří o asociální vládě. Čím více proniká do útrob balíčku reforem ministra Stanjury, tím více je prý zděšena.

Vládní „balíček za pět dvanáct“, jak je marketingově nazýván soubor zákonných novel k seškrtání rozpočtového schodku, prošel v Poslanecké sněmovně výbory a nyní je ve třetím čtení. Jaký z něj máte dojem?

Po nastudování jeho druhé verze, tzv. vládního souborného pozměňovacího návrhu, z něj mám dojem ještě horší než předtím. Mimo jiné proto, že druhá verze balíčku ještě mnohem výrazněji snižuje na příští dva roky příjmy obcí a krajů, než tomu bylo ve verzi první, což zásadním způsobem zhorší dostupnost veřejných služeb poskytovanými kraji, městy a obcemi.

Půjde namátkou o omezení sociálních služeb, místní veřejné dopravy, o zhoršení rozsahu, kvality a dostupnosti zdravotní péče na regionální a místní úrovni i o poškození regionálního středního a základního školství a předškolní péče.

Koalice naznačuje, že na návrzích není ochotna nic měnit, jen nechá opozici „vykecat“ a pak si to stoosmičkou schválí. Jak v tomto směru probíhala jednání ve výborech v prvním a druhém čtení?

Na sněmovní výbor pro sociální politiku nepřišel ani ministr práce a sociálních věcí, ani jeho politická náměstkyně – a místo nich jsme tam měli pouze úředníky, se kterými nebylo možné vést žádnou politickou diskusi. Což opět ukazuje aroganci této pětikoaliční vlády.

Vy sama jste načítala několik pozměňovacích návrhů; které vnímáte jako nejdůležitější?

Všechny považuji za velice důležité, protože každý z nich se týká specifické problematiky a jiných skupin občanů a subjektů, na které vládní zvýšení daní a odvodů dopadá.

Ale speciálně zmíním mé návrhy z oblasti rodinné politiky a problematiky: Zaprvé jde o návrh nerušit daňovou slevu na náklady související se zajištěním pobytu dítěte v předškolním zařízení, tedy tzv. školkovné. A zadruhé o návrhy na zachování daňové slevy na manželku či manžela v domácnosti v současné podobě, resp. variantně možnost, aby poplatník mohl tuto slevu čerpat alespoň tehdy, je-li jeho manžel či manželka zdravotně postiženým držitelem průkazu ZTP/P, anebo pečuje-li manžel či manželka poplatníka o zdravotně postižené dítě.

Fialova vláda chce školkovné zrušit a slevu na manželku či manžela brutálně omezit. Tím připraví pracující rodiny s malými dětmi až o 43 tisíc korun čistých příjmů ročně.

Jaký podle vás bude dopad tohoto balíčku na občany?

Velmi neblahý až drtivý. Zvýšení přímých daní a odvodů poškodí nejvíce právě výše zmíněné rodiny s nejmenšími dětmi, dále pak živnostníky a nízkopříjmové zaměstnance, jelikož u nich bude dopad balíčku v relativním poměru k jejich příjmům nejvýraznější a nejhorší.

Ale tento Fialův a Stanjurův balík – skrze zvýšení nepřímých daní, tedy DPH a spotřební daně, které zdraží mnoho druhů zboží a služeb, a prostřednictvím zvýšení daně z nemovitosti, což poškodí majitele domů a bytů i jejich nájemníky – dopadne v podstatě na všechny občany. Neušetří nikoho.

Takže výsledkem bude další pokles čistých příjmů pracujících občanů, a tedy i maloobchodních tržeb a domácí spotřeby. Čili ve finále nejde o žádnou konsolidaci veřejných financí, protože je velkou otázkou, zdali tato vládní opatření přinesou státnímu rozpočtu vůbec nějaké nové příjmy navíc – a veřejné výdaje balíček neřeší vůbec.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

Vláda slibuje, že důchodcům i dalším skupinám, příjmově závislým na státním rozpočtu, příští rok přidá. Bude to podle vás stačit?

Naprosto ne. Už je jasné, že důchodci dostanou v lednu přidáno pouze 360 korun. To nejsou u průměrného důchodu ani dvě procenta růstu. Přičemž aktuální meziroční inflace je momentálně 8,5 procenta. Takže důchody reálně docela výrazně poklesnou, a to už podruhé za sebou, protože jejich poslední červnová mimořádná valorizace kryla zhruba jen polovinu růstu předchozí inflace.

V případě státních zaměstnanců vláda hovoří o zmrazení jejich platů, takže ty neporostou prakticky vůbec, kromě nenárokových individuálních možných odměn v pohyblivé složce platu.

A vůbec nejhorší je přístup vlády ke zdravotně postiženým občanům, kterým odmítá zvýšit tzv. příspěvek na péči, který v 1. a 2. stupni zůstává na stejné, a velice nízké, úrovní již 8 let! Já jsem podala příslušný návrh zákona okamžitě po volbách do Sněmovny v roce 2021, ale vládní poslanci už dva roky vytrvale blokují jejich projednání a vlastní návrh nejsou schopni nebo ochotni připravit.

Takže vládní pomoc občanům závislým na příjmech od státu je tragická a nedostatečná.

Ožehavým tématem je zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice jej chce zvýšit o 50 tisíc korun a pouze pro děti narozené po 1. 1. 2024, a ministr Jurečka vzkazuje, že na více zkrátka není. Co navrhujete vy?

Já k tomuto vládnímu materiálu předkládám 9 pozměňovacích návrhů. V prvé řadě navrhuji zvýšit rodičovský příspěvek o 100 tisíc korun, aby to pokrylo alespoň růst inflace od jeho posledního zvyšování v roce 2020, který činí cca 32 procent. A variantně navrhuji zvýšení alespoň o 60 až 90 tisíc korun, tedy více, než navrhuje vláda.

Dále navrhuji, aby nárok na zvýšení rodičovského příspěvku měli rodiče všech dětí, kterým budou ke dni nabytí návrhu zákona 4 roky a méně. Omezovat návrh na zvýšení rodičovského příspěvku datem narození dítěte, a tisíce oprávněných rodin z něj vylučovat, je protiústavní diskriminace.

Rovněž navrhuji, aby rodiče mohli rodičovský příspěvek i nadále pobírat do 4 let dítěte, což koresponduje s dobou, po kterou mohou být uvolněni ze zaměstnání. Zkracovat tuto dobu na 3 roky, jak chce vláda, by způsobilo mnoha rodinám ohromné problémy, protože by při nedostatku kapacit předškolních zařízení lidé neměli jak zajistit péči o své malé děti.

Dále navrhuji zakotvit do zákona valorizační mechanismus, kterým by se rodičovský příspěvek automaticky každoročně zvyšoval o meziroční míru růstu inflace. A připravuji ještě návrh, aby se při péči o děti do 4 let mohli s rodiči vystřídat i prarodiče dítěte, pokud rodiče nastoupí do zaměstnání.

Vláda také právě projednává rozpočet na příští rok. V něm se kromě MPSV škrtá všem ministerstvům s výjimkou ministerstva obrany, které naopak dostane o 39 miliard navíc. Co na to říci?

Plně to odráží priority této asociální Fialovy vlády – zatímco rozpočet resortu obrany roste astronomicky, během tohoto volebního období to bude nárůst přes 100 procent – tak rozpočty ministerstev, která mají sociální přesah, tedy ministerstva práce a sociálních věcí či školství rostou velice pomalu či stagnují. A rozpočet ministerstva pro místní rozvoj, které se má starat mj. o bytovou politiku a bytovou výstavbu, klesá meziročně o třetinu, a to nominálně!

Toto jsou jasné doklady toho, jaké jsou preference a zájmy této současné vlády ČR.

