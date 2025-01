Obrátilo se to proti Fialovi. Komentátor Vyoral k případu „falšované“ fotky

Za pár dní bude Donald Trump opět prezident. A už spousta velkých firem otáčí a přestává tlačit progresivismus. Myslíte, že to nakonec dospěje i k nám, nebo toto „uzdravení světa“ špičky Evropské unie zarazí?

Zatím bych ještě vyčkal s nadějnými vyhlídkami. Ačkoliv jsme svědky jistých náznaků, že se progresivistická agenda v něčem stahuje – nebo alespoň se přestává rozšiřovat, tak bych zůstal obezřetný. Otázkou také je, za jakou cenu to všechno bude. Neb jakkoliv je samozřejmě Donald Trump z hlediska selského rozumu a prvního dojmu výrazně lepší varianta pro bezpečnost a vývoj světa než Biden nebo Kamala, tak minimálně stojí za povšimnutí fakt, že nyní majitelé klíčů Trumpa nechali ve volbách zvítězit. A to navzdory tomu, jak jsme viděli v předchozích zcela evidentně cinknutých amerických prezidentských volbách, kdy měli oba kandidáti rekordní počet voličských hlasů (?!), že ti nahoře a v zákulisí evidentně mají páky na zinscenování vítězství toho, koho zrovna do herecké role prezidenta potřebují. Tedy buď nyní Trump řídicím strukturám ve funkci nevadí a nepřekáží, nebo ho dokonce jako svého koně z nějakého důvodu chtějí. Ani jedna z variant není pro nás běžné smrtelníky úplně růžová, ale třeba to nebude tak zlé. Jak jsem již několikrát opakoval: you have to be selected to be elected – musíš být vybrán, abys mohl být zvolen. Jistým vodítkem k poznání celkového obrazu pak rovněž je, do přízně koho se u jisté zdi s čepečkem na hlavě – ať už reálně či obrazně – lísají prakticky všichni vrcholní politici včetně Donalda Trumpa.

A ještě k Trumpovi, na jeho inauguraci nepřijede ani premiér Fiala, ani prezident Pavel, zato na ni dorazí šéf Motoristů Petr Macinka. Jak velká je to pro předchozí dva ostuda?

Když už jsme u těch cestovatelů, herec Ivan Trojan řečnil proti Ficovi v Bratislavě. Nevím, vzpomínáte si na příklad nějakého zahraničního herce, který nám tady řeční proti Fialovi? Nejsme o to ochuzeni? Nemělo by něco takového začít?

Proti Fialovi ne, ale dobře si pamatuji třeba řečnění soudružky Vášáryové u nás. Ale to je opět stejný případ prorežimního uměleckého svazáctví té jedné správné a uvědomělé strany, kterou reprezentuje i pan Trojan. Jest zajímavé, že ve svých letech nemá pan Trojan víc soudnosti a nedospěl stále k tomu, že pro většinu lidí je politická agitka z řad předních uměleckých a pseudouměleckých tváří otravná jak komár v noci. Nicméně je pravdou, že uvědomělý postoj a pravověrný hlas dopomůže k pozitivnímu přístupu ze stran médií a k pracovním nabídkám placeným z našich kapes.

Premiér Fiala se chlubil, že si volal s rakouským kancléřem. Jenže si volal „foťákem“, tj. na fotce bylo jasně vidět, že nikam nevolá. Máme se smát, nebo plakat nad neschopností premiérova týmu?

Komu není shůry dáno, tomu ani premiérský post a desítky propagandistů nepomohou. Fiala je parodií na politika, politologa i na homo sapiens sapiens. Že nepořídíte použitelnou fotografii přímo při činu, je normální. Ale falšovat nějakou lepší je směšné a opět se to obrátilo proti Fialovi, který jen přilévá do ohně své falešnosti a nekonečných lží. Když půjdeme do důsledku, pak v příspěvku o telefonátu s rakouským kancléřem přece mohla být jakákoliv premiérova fotografie, nemusela být nutně „z akce“. Stejně jako soudobí soudruzi falšují fotografie, třeba ze zatemněného vlaku s neprůstřelnými vestami a přilbami na hlavách, tak pak evidentně falšují úplně všechno. Věřit jim prakticky jediné slovo znamená zpronevěru vůči vlastnímu rozumu.

Ještě ke Slovensku, gymnaziální student s ukrajinskou stužkou tam při předávání cen odmítl potřást rukou prezidentovi. Robert Fico k tomu napsal, že „někdo tu potřebuje tři facky“. Jestli je potřeba studenty fackovat, to nevím. Ale pokud dotyčný student má Pellegriniho tak nerad, proč cenu neodmítl, třeba jako nedávno vzpomínaný Josef Kemr?

To je otázka na zmíněného studenta. Mladým na rozdíl od léty ošlehaných však v tomto ohledu můžeme ještě leccos odpustit, echt když jsou jejich hlavy vymývány na denní bázi ve škole, na internetu a vlastně všude, kam se podíváme. O fackách bych v tomto případě mluvil jen obrazně, ale především jde více o společenskou výpověď, než o výpověď o samotném studentovi. Bohužel levné hrdinství – ovšem jen na tu jednu správnou stranu – jest mediálním a politickým mainstreamem podporováno a po zásluze odměněno.

Odbor strategické komunikace připravil pro poslance „komunikační kartu“ s „doporučeními pro komunikaci“, s „hlavním narativem“ pro výročí sebeupálení Jana Palacha. Jak vy byste reagoval, kdyby vás někdo nabádal, co máte říct na nějakém výročí, jaké body máte komunikovat atd.?

Já bych poslal jisté propagandisty a cenzory zvoucí se za strategické komunikátory s jejich narativy do patřičných míst, která vzhledem ke svému rektálnímu alpinismu vůči jistým kruhům tak dobře znají. A potřebuje-li některý z poslanců takovou komunikační kartu, pak má zřejmě v hlavě místo šedých buněk mozkových hnědé buňky anální.