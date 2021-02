Obviňovat občany je drzost! Co týden je nějaká změna nebo papaláš udělá přešlap, připomíná hasič a komunálník Vítek

reklama

Anketa Koho z těchto kandidátů byste volili za prezidenta republiky? Andrej Babiš 83% Miroslav Kalousek 1% Václav Klaus 12% Miroslava Němcová 0% Petr Pavel 0% Pavel Rychetský 4% hlasovalo: 3301 lidí

Jste na Praze 8 místostarostou pro oblast bezpečnosti, krizového řízení a rozvoje. Jak se pandemie a opatření, která jsou proti ní přijímána, dotýká právě vašeho portfolia?

Prakticky od samotného počátku, kdy jsem jako radní převzal koordinaci epidemiologických opatření v rámci samosprávy. Od výdeje dezinfekce občanům, dezinfikování úřadu, školek, škol, distribuce ochranných prostředků a provázání s odborem sociálních věcí.

Praha 8 pomáhala i okolním městským částem. Praze 7 jsme ve spolupráci s naší jednotkou dobrovolných hasičů dezinfikovali radnici Prahy 7. A sedmičce dala Praha 8 darem stovky litrů dezinfekce, když požádala. Ta pomoc se týkala i našich tzv. sesterských městských částí jako Březiněves nebo Dolní Chabry.

Jako bývalý hasič jsem od samého začátku nespoléhal na pokyny a pomoc zvenčí. Mohu říci, že náš tým odboru krizového řízení Prahy 8 patří mezi skvěle připravené, ale nikdy se nesmí přestat připomínat, že na začátku nás při nedostatku roušek drželi nad vodou naši občané, kteří při žádosti o pomoc ušili skoro šest tisíc roušek.

Máte z pohledu komunálního politika pocit, že mají pravdu ministři Blatný a Hamáček, když z toho, že se situace nelepší, viní občany, kteří nedodržují opatření?

Bude to rok a zkusilo se všechno, co šlo a co koho zrovna napadlo. Zákazy, příkazy, rozvolnění. Zažili jsme slavnostní stůl na Karlově mostě, kdy od opozičních politiků lítala selfíčka vítězů až po vyjádření premiéra, že jsme „best in covid“.

Občanům se má děkovat za to, že v době prázdných skladů hmotných rezerv a absolutní nepřipravenosti státu na mimořádné situace šili roušky, vyráběli dezinfekci – obviňovat občany je drzost! To, že toho mají už občané dost, to není vina občanů.

Ale není týdne, kdy nevidíme nějaký papalášský přešlap nebo náhlé změny pravidel...

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak pociťuje komunální politika vládní rozhodování? Občané ministrům vytýkají, že jejich rozhodnutí jdou ode zdi ke zdi. Dotýká se tento zmatek nějak i komunální politiky?

Především se to dotýká školství z pohledu komunální politiky – vybavit děti počítači, držet kvalitu výuky. Ostatní zvládneme selským rozumem. Upřímně řečeno, neplánujeme kulturní akce do května.

A jako jedna nebo snad jediná městská část jsme neotevřeli veřejná kluziště, což nám pomohlo uspořit velkou částku peněz. A věřte, že kritika občanů, že když na Letné bude kluziště a u nás nebude, že jsme poserové.

Ukázal se opak a možná i moje zkušenost z patnácti let u hasičů, tedy nepodléhat tlaku a populismu, držet se reality.

Psali jsme: „Generál po bitvě“ Fiala, „Jájínek“ Šmucler je mi proti srsti. A nová úvaha o vlasovcích... Místostarosta Vítek promluvil Úplně jiný pohled na tragédii ve Francii. Hovoří Patriot a bývalý hasič Jiří Vítek Zase vás podvedli. Ten, který rozpoutal kauzu lithium, se ozývá. I na téma SPD Gabale, Drahoši, nedělejte z lidí hlupáky. Jiří Vítek, který roky sleduje „kauzu lithium“, odmítá teorie o hybridním útoku agentů Kremlu na volby

Měl by, podle vás, být nadále prodlužován nouzový stav?

Otevřít školy třeba s kloktacímy testy, které již jsou na trhu, otevřít drobné služby. Očkovat učitele, personál sociálních a zdravotnických zařízení a investovat do ochrany seniorů a ohrožených osob.

Nejstarší lidé jsou dle mého ti, kteří dodržují nařízení nejlépe, ale když musí hlídat vnoučata, která nesmějíí do škol... Nebo když personál domovů pro seniory bohužel kovid do těch zařízení nevědomky přináší... Je to začarovaný kruh.

Asi bych brzdil v rozvolňování s diváky do kulturních a sportovních sálů a stadionů. Ale je už čas přehodnotit tento téměř represivní model, který nezabírá.

V minulosti jste působil ve sborech Integrovaného záchranného systému. Jak jsou na tom dnes hasiči, záchranáři, policisté? Už je to téměř rok, co žijí ve speciálních opatřeních, která se dotýkají jejich práce…

Nemám přesné informace, ale výrazně se tam zvýšilo testování. A průšvihy z počátku pandemie, kdy se v Praze zavíraly stanice z důvodu nákazy mezi hasiči, to si myslím už nehrozí.

Patrioti České republiky Patrioti ČR



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nemáte obavy, že opatření přijatá vládou proti covidu mohou být zneužita?

Zneužita určitě již byla, jako ty drahé nákupy, vytváření seznamů údajných „dezinformátorů“, kam byl zařazen i doktor Beran apod.

Mám možná kacířskou myšlenku a opačnou obavu – že to nebude zneužito vládou, ale například opozicí. I když ty manévry na hospodské jsou neskutečnou ostudou velících důstojníků a vlastně i ministra vnitra, ale my nejsme Německo, tady si nikdo tábory pro potížisty otevírat snad nebude.

Ale včera jsem četl, že ministr vnitra chce dělat registr „odpíračů“... Tak fajn, vzpomeňme jen, kolik let trvalo, než vznikl registr přestupků... Nesmyslné prohlášení, a do toho chtějí kupovat vodní děla... Takhle prošlapávat cestu možná ještě většímu politickému průšvihu, to je umění.

Sdílíte názory, že některá opatření jsou nesmyslná, například zavření lyžařských areálů, když navíc vláda současně vyzývá, aby lidé chodili do přírody?

Chodit do přírody je zcela něco jiného, než koncentrace lidí z různých míst republiky na jednom místě. Se zavřením vleků upřímně nemám tak velký problém z pohledu epidemiologické prevence, ale například neviditelná ministryně pro místní rozvoj mohla mít již v září plán, jak refundovat ztráty, a ne to šít horkou jehlou, až když napadne sníh a mají se otevírat vleky a sklady horských restaurací jsou plné zboží.

Co jako místostarosta vůbec říkáte na protesty, které proti vládním opatřením zaznívají, a na demonstrace, které se konají? Je podle vás vhodné prezentovat názory právě tímto způsobem?

Když jdete ke dnu, uděláte všechno, abyste se zachránil. Někdy je to zbytečně hrocené, ale mám mnoho přátel, kteří ztrácejí vše, co se jim podařilo v byznysu vybudovat. Do toho jdou politici do hospody na oslavičku a hospodský čte na internetu jak premiérovi chodí dopisy od podnikatelů, kteří si chválí podporu od státu, že je větší, než byl jejich výdělek. A z tohoto bahna vyplave, že státním zaměstnancům se budou zvedat platy.

Víte, nechci být jako předsedové slepence SPOLU, co každý den kopou do vlády a nepřinášejí řešení, ale tolik přešlapů za poslední půlrok ukazuje, že lidi mají právo nebo spíše povinnost se ozvat. Je to mimo váš dotaz, ale děsí mě rok zanedbaná prevence u mnoha občanů, která bude za rok za dva možná pro zdravotnictví stejným problémem jako covid.

Měla by vláda více pomáhat podnikatelům v nouzi?

Především by měla otevřít školy!

Pomáhat by měla být připravena, až to skončí a banky se vrhnou na byty, na baráky těchto podnikatelů. Ted už je tolik lidí pod vodou, že jestli dostanou pět set nebo sedm set na den, to už jim tolik nepomůže.

Vláda by už teď měla řešit i predátorské firmy, které se těší, jak si levně koupí krachující podniky. Vláda musí mít plán i po konci pandemie – ale obávám se, že ho nemá.

Psali jsme: „Kdy uvidím protestovat nahého Hilšera?“ Jaroslav Foldyna zmiňuje krvavou událost, která se odehrála v USA Velké problémy! Až dojdou v době pocovidové dotace a dary... Komunista Luzar otevřeně, co čeká lidi ve městech a na venkově Sněmovna vystrčila hodně dlouhý a silný prostředníček. Senátor a venkovský starosta Canov hovoří o zničení obcí Byl v TOP 09, ale odešel: Pravda a láska může být jako převlečená lež a nenávist. Není divu, že u někoho vyvolává averzi, říká nyní vicehejtman Knot

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.