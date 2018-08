Od Babiše zní vzkazy Klusovi i Žít Brno. A mrazivá slova k migraci: Musíme lidem říct, co je čeká a co musíme. Jinak přijde konec

Zpěvák Klus či herec Macháček vyjadřují svůj protest proti politice Andreje Babiše tím způsobem, že budou bojkotovat „jeho“ média a festivaly, respektive filmy, které budou sponzorovány Agrofertem. Co si o tomto počínání myslíte? Vy jste k tomu napsal na facebooku takový vtipný ironický text ve stylu co si teď s rodinou počnete...?

Je tu svoboda slova, každý si může dělat co chce. Nicméně je to podle mě snaha na sebe nějakým způsobem upozornit. Každý má přeci možnost být volen. Pokud nejsou pánové s něčím spokojeni a chtějí věci změnit, měli by se dát na politiku, vyhrát ve volbách a pak věci změnit tak, jak potřebují. Už jsem jako občan České republiky unavený z toho neustálého zpochybňování výsledků demokratických voleb. Pořád se straší, že je ohrožena demokracie. Není ohrožena. Je ohrožena inteligence a vzdělanost národa. Pokud se nenaučíme respektovat základní pravidla hry demokratické společnosti, tak se blížíme spíše k anarchii.

Fotogalerie: - Krymská paráda

Anketa Je Donald J. Trump dobrý prezident USA? (Hlasování od 2.8.2018) Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 263 lidí

Jak velký dopad bude mít tento protest umělců? Spustí se tím nějaká lavina, která výrazně ovlivní veřejnost, nebo to možná ovlivní jen nejbezprostřednější sociální bublinu těchto umělců, která už tímto směrem stejně ovlivněná je?

Proti panu Klusovi nic nemám. Každý z nás by se měl věnovat tomu, čemu rozumí a k čemu má nějaké předpoklady a dar od přírody. Nedávno jsem poslouchal pořad v televizi, kde se k podobnému tématu vyjadřoval dalajlama. Říkal, že abyste mohl pomáhat, musíte mít k tomu nějakou kompetenci. Když před vámi upadne někdo, kdo má infarkt a vy nad ním budete stát a říkat, jak je vám to líto, že umírá, to mu moc nepomůže. Musíte být lékař, abyste mu mohl pomoci. Stejné je to v politice, v biologii i u soustruhu. Řada lidí má pocit, že může mluvit do všeho, že všemu rozumí, že všechno je kritizovatelné. Co mě nejvíc dráždí je to, že málokdo nějakým způsobem hovoří o tom, že jako občané máme také nějaké povinnosti vůči státu, vůči státním symbolům, vůči naší historii.

Nedávno jste se dostal do názorové rozepře s představiteli Žít Brno, kteří dostali nápad přijmout do Brna několik desítek migrantů z Itálie. Jak jejich výzvu hodnotíte? Myslí ji vůbec vážně? Nejde jen o pokus zviditelnit se před volbami za každou cenu, či jde o nějakou provokaci?

Je to kombinace všeho. Jestli žijete v nějaké sociální bublině, tak se navzájem tito lidé přesvědčují jak to dělají a myslí dobře. Nakonec zblbnou natolik, že se považují za nějaké Mesiáše. Žijou tím a začnou to skutečně myslet vážně. Když zločinec něco provede, tak za deset let je nevinen a vytěsní z hlavy veškeré věci o tom, že se něčeho dopustil. To samé je tady. Takticky si však vybrali špatnou dobu, je okurková sezona, lidi jsou na dovolených. Jejich názory sice zazněly, ale řadu lidí to skutečně nezajímá. Začínám si teď všímat, že mnoho lidí začíná být politicky apatickými, vůbec se o politiku nezajímají. Mrzí mě to. Snažil jsem se přesvědčit, že politika se dá dělat slušným způsobem. Lidi jsou znovu otrávení.

Tyto výkřiky od hnutí Žít Brno někoho asi podráždí, někdo s nimi sympatizuje, ale nemá to vůbec žádný dopad na to, jak to bude vypadat v České republice či v Evropské unii. Pokud se Evropani nevzpamatují a v roce 2019 nepůjdou k volbám a nezvolí do evropského parlamentu úplně novou gardu lidí, tak se nic nezmění. A ani Žít Brno, ani jejich sympatizanti, ani jejich odpůrci nic nezmůžou proti procesům, které jsou v běhu.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Určité změny vlivem voleb vidět jsou – u rakouské či italské vlády s jiným přístupem k migraci než jejich předchůdci. I kvůli tomu se mění migrační trasy, v kurzu je teď Španělsko, kde nová vláda naopak projevila vůči migrantům větší vstřícnost než ta minulá. Začínají tam však mít velké problémy, v Ceutě i na jihu Andalusie. Stále přitom připlouvají lodě, stále je nikdo nedokáže zastavit u pobřeží Libye a donutit je, aby se vrátily zpátky, odkud vypluly. Proč tomu tak je? Proč Evropa stále jen naříká a situaci neřeší?

Protože má v čele politiky, kteří umějí jen naříkat a organizovat luxusní a drahé summity a psát různá prohlášení o bezpečnostní politice, ale skutek utek. Nicméně moc se o tom ještě nemluví, ale proč to neříci. Teď se možná v nejbližších letech ubráníme těm nápadům sociálních inženýrů z Bruselu, ale vzhledem ke změně podnebí v Africe bude velký problém. Budou tam desítky milionů lidí, kteří nebudou mít vodu, potraviny. Ti se jednoho dne vydají na pochod. Až si to nikdo nedovede představit. Mělo by se kromě toho, že je třeba zastavit nelegální migraci, říci voličům i to, že pokud nechtějí tento konec civilizace či jeho změnu v něco šíleného, kdy budeme po sobě střílet, že nás čeká omezení životní úrovně. Možná budeme muset darovat část výdobytků moderní civilizace do těchto zemí.

Není to jen Afrika, ale i Bangladéš, Indie, ostrovní státy, které, pokud bude pokračovat oteplování, půjdou pod vodu. Budou tu desítky milionů lidí, kterým půjde o život. S takovou masou s takovouto motivací se nedomluví nikdo – a oni se povalí. Takže, buď těmto zemím pomůžeme – aby měli zdroje vody a byli si schopni vyrobit potravu, mohli chodit do škol, aby neměli tolik dětí – nebo nás jako civilizaci čekají velmi krušné chvíle.

Současná migrace je jen náznak toho, co by mohlo přijít. A co přijde, pokud to moderní civilizace nebude řešit. A o tom se vůbec nemluví, protože politici chtějí být volení, a tak nebudou voličům říkat nepříjemné věci. Ale někdo s tím začít musí, protože to je jen oddalování problémů.

Vy jste už jako poslanec mluvil o tom, že je potřeba návratit brannou výchovu do škol. V jaké fázi je to teď?

Má se to jmenovat – aby to nedráždilo – civilní příprava obyvatel na krizové situace. Byl jsem poradcem ministryně Šlechtové, ta skončila. Bylo mi sděleno, že se mnou bude ukončena smlouva na to poradenství. Nic takového jsem však zatím neobdržel, takže si myslím, že jsem stále poradcem ministra obrany. Otázka je, jak se k tomu postaví nový ministr Metnar. Jsem připraven udělat maximum pro to, abych mohl pokračovat v té práci. Věnoval jsem tomu minimálně čtyři roky v Poslanecké sněmovně a i profesně, jsem bývalý vojenský chemik. Jsme přesvědčen, že je tento předmět naprosto nezbytný.

Myslím si, že je dnes potřeba zavést i předmět, který se týká problematiky kybernetické bezpečnosti a informační společnosti. Jenže zase na druhou stranu když vidím jak to funguje na ministerstvu školství, tak mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Nicméně opět opakuji, jsem připraven dále sloužit lidem v této věci. Myslím si, že co se týká obrany a bezpečnosti, mám stále co říci, mám i nějaké náměty do odborné diskuse.

autor: Oldřich Szaban