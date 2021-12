Od komunistů k Fialovi zahřmělo: Uvidíme, jak dlouho vydrží finanční rezervy lidí, než vyjdou do ulic

Rok 2021 jsme začínali s totálně zavřenou zemí. Jak jej z tohoto pohledu hodnotíte? Překvapil vás příjemně, či naopak?

Omlouvám se, ale být příjemně překvapen v době absolutního rozdělení společnosti? Deziluze občanů z elit je obrovská, ať již z dlouho nenáviděných politiků, ale i z doposud uznávaných autorit jako lékařů, vědců a učenců. Což považuji za nejhorší, co se stalo. Lidé nemohou být znalí všeho a proto potřebují vědět, že jsou lidé, kteří vědí a umějí správně řešit problémy. Dnes se ukázalo, že žijeme nejenom emoční a morální úpadek, ale hlavně úpadek vzdělání a inteligence. Toho takzvaného selského rozumu opřeného o poznatky vědy a výzkumu, aby člověk lupou pohledal. Zato všude vidíte vzývání různých božstev a esoterických bytostí.

A když vám ministr práce a sociálních věcí lidovec Jurečka veřejně napíše, že člověk nepochází z opice a popírá tím Darwinovy evoluční teorie, je zle. Následně požadoval více náboženských škol, aby mohl toto vymývání mozků dětí provádět masově. To znamená v doposud sekulárním státě jako je Česká republika skok o staletí zpět směrem k Bobligovi a jeho církevním reformám. Asi se zhlédl v teoriích islámu a jejich úspěšném tažení světem a plánuje něco podobného u nás, jen v pozadí s hořící křížem.

Byla slibována tečka za covidem, která se ovšem tečkou nestala. Místo toho se napadají očkovaní a neočkovaní, současně je prý nutná třetí a možná i čtvrtá dávka očkování. Proč tečka nenastala?

Po dlouhé době se objevilo něco, co mnoha lidem uvědomilo pomíjivost života a blízkost smrti. Něco podobného jsme naposledy poznali, když se objevil vir HIV. Docela rychle jsme se otřepali a dnes nás to nechává chladnými, i když lidé umírají; jedině smrt umělecké celebrity nás přiměje si vzpomenout, jak se virus šíří. Jsme prostě za ty roky relativního klidu pěkné zhýčkáni a nic okolo se nás přece netýká. Je proto nutné, aby si lidé opět museli vzít své životy a osudy do svých rukou! Tak, jak to museli udělat naši předkové v dobách zlých, v dobách, kdy smrt, zmar a neštěstí byly všude kolem. To lidé ukázali svou sílu a odolnost.

Ne se spoléhat na druhé, ale rozhodnout se, a hlavně, a to je nejdůležitější, opět se naučit nést důsledky svých rozhodnutí. To bude ta správná a konečná tečka. Lidé vždy budou schopni se rozhodnout a v konkrétním případě se třeba nechat očkovat co měsíc, nebo naopak nebudou očkováni vůbec. Je to jejich vůle, ale taky zodpovědnost. Stát zde může jen určit směr a vytvořit podmínky, a pokud je lék, tak dát jej zdarma k všeobecné dispozici. Pokud státu nebo léku lidé nevěří, stejně není jiné cesty. A volání po nějaké tečce je stejně potom směšné.

Kdo je vinen onou agresivitou, která na jedné straně drtí lékaře a zdravotní sestry, na straně druhé vede k hlasům o vylučování z lékařské komory? Co mělo být jinak?

A lékařská komora? Ta už je přece dávno jen strojkem na peníze. Mnozí doktoři už ani nechtějí léčit a více si cení svého volného času. Jinak by nebyly ty problémy se zubaři nebo s lékařskou pohotovostní službou. Lidé zdraví, ale už i ti nemocní, ztrácejí důvěru. Povolání lékař už není ten vrchol etiky, moudrosti a obětavost s cílem pomoci lidem v nemoci.

Cesta k řešení je, ale nedá se koupit, ta se musí odpracovat! Bohužel, po více než 30 letech honby za penězi se jasně ukázalo, o co tomuto systému jde především. A věřte mi, blaho občanů to není. Peníze, více peněz, a ještě více peněz je jejich cíl. To už věděl Karel Marx před 150 lety.

Fotogalerie: - Tečka pro nejlepší lidi

Ve sněmovních volbách byl favoritem Andrej Babiš a hnutí ANO. Nicméně je nucen odejít do opozice. Proč prohrál?

Dobrá otázka pro představitele KSČM, která se do Poslanecké sněmovny nedostala nejen vlastními chybami, ale také kvůli přesunu voličů k Andreji Babišovi. Jeho přístup k politice bez ohledu na koaličního partnera a na tolerující stranu, pod heslem vítěz bere vše, ten zapříčinil propadnutí obrovského množství hlasů, a tak jeho vlastní lakota jej nakonec stála vládnutí. Je v opozici, jenže už moc není, kdo by mu byl ochoten pomoci, a tak jako ten Harpagon může jen doufat nebo mířit výše. Ale jít nahoru znamená, že opět bude potřebovat záda, po kterých by mohl stoupat; ale těch ochotných, ohnutých už moc vidět není.

V roce 2022 se čeká další zdražení energií a poukazuje se na „zelené“ snahy Evropské unie. Jak se na ně díváte a jak by měla zareagovat Česká republika?

Jsou dva způsoby, jak zvládnout nynější energetickou krizi. První cesta je – vykoupit se. Tou cestou jde Německo, které vládne a bohatne na EU. Jejich občané mají jednu z nejvyšších životních úrovní světa a vydělávají na celé Evropě bez ohledu na ostatní. O tom by mohli vyprávět Řekové, kdo vlastně vydělal na jejich krizi. Druhou cestou je – začít uvažovat o cestě, kterou prosazuje KSČM. Získat zpět svrchovanost, rozhodovat si o strategických zájmech České republiky. Získat 100 % vlastnictví dominantního výrobce a silně regulovat distribuční trh. To se týká i dominantního dodavatele plynu. A nakonec i dodavatelé vody by měli být povětšinou státní.

Dokud tomu tak nebude, bude rozhodovat vždy zájem na zisku někoho jiného, než zájmy občanů našeho státu. KSČM má státní vlastnictví definováno ve svém programu u strategických oborů, a co je více strategické, než energie a teplo? Komunistické řešení také je – zkrotit banky a finanční trhy. Ty takzvané svobodné trhy si udělaly z emisních povolenek dojnou krávu a uměle navyšují cenu. Už dávno povolenky neslouží k modernizaci energetiky a průmyslu, ale slouží ke zvyšování hodnoty majetku finančních šmejdů. Proto je třeba stávající systém tohoto povolenkového kšeftu zrušit!

Českým občanům podle ekonomů nepřinese rok 2022 nic dobrého. Kde má být vláda vstřícná k sociálním potřebám obyvatel, kde naopak škrtat a šetřit? A bude vláda schopná být sociálně empatická, když levice vymizela zcela z Poslanecké sněmovny?

Český občan pocítí pravicové recepty na vlastní kůži a po letech si bude moci vzpomenout, co to vlastně znamená vláda stran hlásících se k pravici. Pětikoaliční kartel prahnoucí po moci a po korytech již odhalil svou tvář při rozdělování židlí ve Sněmovně a vytvořením nových ministerských pozic.

Takže brzo uvidíme, jak dlouho vydrží finanční rezervy občanů, než vyjdou do ulic. Předčasné volby nejsou nic neobvyklého, ale občané si musí uvědomit, komu následně dají svůj hlas. KSČM nabízí řešení, které nenávidí ti, kteří pohodlně žijí ze špatně placené práce druhých. Naše řešení je schopno zabezpečit důstojný život všem poctivě pracujícím. Právo na bydlení a právo na práci je náš prvořadý cíl a základ pro důstojný život.

Fotogalerie: - Zeman jmenoval novou vládu

Zatímco Evropa se plácá v covidu, Čína se dál rozvíjí. Mezi Západem a Čínou doutná spor v Jihočínském moři. Čína též investuje v Africe či v arabském světě. Probíhá spor o Tchaj-wan. Jak by se naši představitelé měli zachovat?

Mezinárodní politika mě vždy zajímala a také sleduji s obavami to, co se děje ve světě. Nyní ale považuji za nejdůležitější zájmy občanů České republiky, a těm se moc dobře nežije. To by měl být úkol všech v politice, postarat se o naše lidi, a ne pomáhat prosazovat geopolitické zájmy jiných.

Už jsme kvůli zbabělé mezinárodní politice premiéra Babiše ztratili možnost mít brzo Dukovany. Ztratili jsme tak neopakovatelnou možnost zachovat schopnost realizovat vlastními silami výstavbu většiny nového bloku jaderné elektrárny. Takže by konečně měl někdo začít řešit naše domácí problémy, a ne stále pomáhat tahat horké kaštany z pozadí USA.

Stále se hovoří o konfliktu s Ruskem. Jak zpětně vnímat kauzu Vrbětice, která naše vztahy s východní velmocí prakticky resetovala? Jak postupovat vůči Rusku dále? Jak má Fialova vláda řešit historické křivdy se současnými potřebami nebo se situací na Ukrajině?

Válka byla, je a vždy bude největší zločin páchaný na lidech. Ti, co ji vyvolávají nebo vzývají jako řešení, by si měli uvědomit, co činí a co riskují. Ti, co si myslí, že díky obrovské vojenské převaze mohou vše vyhrát a odkládají jednání o míru, jsou stejně zodpovědní jako ti, kteří nakonec zmáčknou spoušť.

Kdo provokuje s vyhlídkou na zisk a spekuluje na příchylnost mocných, ten bude nakonec sám zničen. To už mnohokrát historie ukázala – ale jak vidno, stále se najdou lidé, kteří jsou nepoučitelní. Po druhé světové válce se svět rozhodl, že řešení těchto problémů bude v rukou OSN, a tak by si všichni měli sednout ke společnému jednání a hledat řešení vedoucí k míru.

Již při minulé otázce jsem vlastně popsal, kdo za to může. Jsme to my sami, náš styl života a jeho hodnoty. Honba za mamonem, peníze a kupování si společenského postavení. To vše bez zásluh, bez odvedené práce. To nás naučilo přezírat pravé hodnoty. Hodnoty, jako je nutnost stále se vzdělávat a dbát na vlastní rozvoj. Hodnota vnímání odpovědnosti vůči druhým, nebo jen obyčejná lidská slušnost.