Od revoluce tolik lidí nechudlo. A vláda? Ondřej Veselý na ni hodný nebyl

„Tak masivní počet lidí, které vede politika vlády do chudoby, tady od roku 1990 nebyl,“ říká advokát a bývalý poslanec za ČSSD Ondřej Veselý. V rozhovoru vzpomněl na řev dnešní koalice, když minulá vláda předkládala rozpočty s nižšími schodky. Vyjádřil se i k cenám za energie a řekl, co jediné podle něj lidem zbývá. „Občas vystrčit hlavu z bubliny a podívat se, jak žijí jiní,“ vzkázal pak Kalouskovi. Dostal se také k prezidentským volbám i k tomu, co se v minulých dnech odehrálo v Německu.

Máme za sebou rok vlády premiéra Fialy, jakými slovy byste ji hodnotil? Co se zatím povedlo, a co ne?

Sněmovna minulý týden schválila rozpočet se schodkem 295 miliard korun. Co na to říkáte? A souhlasíte s částkou, která má být i do budoucna vydána na obranu?

Vzpomínám si, jaký byl řev stran současné koalice, když minulá vláda předkládala rozpočty s nižšími schodky. Výdaje na obranu mi nevadí. Ostatně, v současné mezinárodní situaci bude nutné výrazně zvýšit obranyschopnost naší země, pokud si máme být schopni uchovat samostatnost. Co mi vadí, jsou malé výdaje do lidí postižených krizí a mířících do chudoby. Jak už jsem říkal, jde o obrovský počet Čechů. Jenže to by vláda musela hledat také příjmy rozpočtu, což nedělá.

Od září se koná celá řada demonstrací, v poslední době na nich lidí ale nebývá už tolik, co na té první. Čím to podle vás je? A mají vůbec demonstrace nějaký zásadní smysl?

Jde hlavně o to, kdo demonstrace pořádá. Pokud jde o pochybné existence, tak se divím, že tam ještě vůbec někdo chodí. Nicméně chápu obrovskou frustraci lidí, kteří bezprecedentně chudnou, ale vláda na ně zvysoka kašle.

V těchto dnech řada lidí opět dostává nové platební předpisy na energie. I na sociálních sítích zaznívají obavy, že to někteří nezvládnou. Máte zkušenosti i ze svého okolí, jak toto lidé vnímají? A co byste jim jako sociální demokrat poradil, jak současnou situaci zvládat, co dělat?

Reakce samozřejmě mám a realita je, že spousta lidí to nemá jak zvládnout. Pokud máte platit za plyn přes 10 tisíc, za elektřinu skoro také tolik, pak musíte mít příjmy domácnosti minimálně 15 tisíc na jednoho člena, aby člověk mohl normálně žít, tím nemyslím jezdit na dovolenou k moři. Jenže kolik domácností takové příjmy má?

Už přes rok sociální demokracie žádá, aby se vláda chopila role většinového akcionáře největšího výrobce elektřiny a aby udělala sérii opatření k zastavení nárůstu její ceny, respektive k výraznému poklesu ceny. Nicméně vláda evidentně preferuje velké akcionáře před vlastními občany. Občanům bohužel nezbývá nic jiného, než žádat předčasné volby a v nich volit demokratickou levici…

Podle premiéra Fialy není ve vládě velká vůle ke snižování DPH na potraviny. Jak to vidíte vy? Je, nebo není toto dobrá cesta?

Pokud by vláda chtěla zastavit chudobu, pak je úprava daní jediná cesta. Jenže chudí pro vládu evidentně zajímaví nejsou. Takže zarputile odmítá zvyšovat daně, které se týkají bohatých a korporací, a stejně zarputile snižovat daně, které se týkají běžných občanů.

Odezvu vyvolala slova Miroslava Kalouska, který před časem na sociální síť napsal: „V r. 2012 jsem řekl: V porovnání s drtivou částí planety si žijeme jako prasata v žitě a máme tu drzost naříkat. Od ministra to bylo neempatické, ještě jednou se omlouvám. Jako řadový občan říkám dnes: Žijeme si jako prasata v žitě a máme tu drzost naříkat. Omlouvat se nebudu.“ Co byste mu vzkázal?

Chápu ho, on si tak opravdu žije. Jen by to chtělo občas vystrčit hlavu z bubliny a podívat se, jak žijí jiní.

Blíží se prezidentské volby, jak moc se do nich promítne nespokojenost občanů? A koho vy vnímáte jako favorita?

Andreje Babiše. Nicméně to není moje volba.

Podívejme se i do zahraničí. Tento týden se v médiích objevily informace, že určitá skupina lidí údajně plánovala v Německu převrat. Co na to říkáte?

Je to stejně jako u nás projev frustrace části společnosti. V tomto případě ovšem části podporující nacismus, včetně toho ruského.

A celkově, domníváte se, že nespokojenost lidí v Německu roste? Velkou vlnu nevole vyvolal např. nedávný případ, kdy žadatel o azyl z Eritreje pobodal dvě dívky ve věku 13 a 14 let a jedna napadení nepřežila...

Že si Německo svojí azylovou politikou totálně nakálelo do hnízda, a to zdaleka nejen v oblasti vnitřní bezpečnosti, to už snad vědí i tam. Otázka je, která demokratická strana v Německu tento fakt otevřeně přizná, a přijde s řešením v podobě razantního omezení otevřené azylové politiky.

Vrátíme-li se k onomu „pokusu o převrat“, domníváte se, že je něco podobného možné i v Česku?

Při stoupající frustraci a rostoucí chudobě nelze samozřejmě vyloučit nic. Zvláště za situace, kdy tato fakta vláda okázale ignoruje. Nicméně doufám, že se to nestane. Protože převrat negativně dopadne vždy na ty, kteří jsou nejchudší a nejpotřebnější.

Bohatí na něm většinou slušně vydělají. Nicméně předčasné volby nejsou převrat, ale demokratický proces.

