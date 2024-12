Odměny v neziskovkách, dávky. Bývalá šéfka sociálky zvedla pokličku. Hrozivá čísla

Jak se za vlády Petra Fialy řešily problémy se sociálně nepřizpůsobivými?

Vláda Petra Fialy, ostatně jako ty ostatní, se řešení problematiky sociálně nepřizpůsobivých vyhýbala. A nijak ji neřešila. Sice se do těchto lokalit jako například na sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem přijela podívat celá delegace, ale aby se problematikou řešení v rámci celého Česka zabývala, tak to ani omylem. Je třeba si to říct otevřeně a přímo. Všichni se totiž řešení vyhýbají a nemají odvahu. Brání jim v tom příliš složité téma a hlavně téměř okamžitý odpor neziskových organizací, které se na takzvané „pomoci a řešení sociálně ohrožených respektive nepřizpůsobivých“ vcelku dobře živí.

Dovolím si na tomto místě uvést pár faktů z článku na Novinkách.cz z konce roku 2024: „Národní kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že 2,8 miliardy korun z operačního programu Zaměstnanost v letech 2016 až 2023, měly jen krátkodobé a omezené dopady a nevedly ke zvýšení pracovního uplatnění lidí ze sociálně vyloučených lokalit.“ Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se závěry NKÚ nesouhlasilo. No, aby také souhlasilo, když kritizoval vynaložené a podotýkám, ne malé, finanční prostředky.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9189 lidí

Když jsem jako vedoucí sociálního odboru žádala takzvanou „ekonomickou návratnost vložených investic“, což bylo obdobné, tedy kolik osob s pomocí neziskových organizací nastoupilo na pracovní trh, dostávalo se mi jen velmi vyhýbavé odpovědi. MPSV pak tvrdilo, že ač podpora nepřinášela očekávaný efekt, byla přínosná, protože nevedla k prohloubení sociálního vyloučení.

Vážení čtenáři, to je odpověď, že? Úsměvné také je, že 68 % finančních prostředků a dalších 20 % šlo na administrativu spojenou s režií projektů. Pracovníci neziskových organizací jsou tedy velmi štědře odměňováni, zatímco sociální pracovníci obcí s mnoha povinnostmi mají řádově o 5 až 6 tisíc nižší platy.

Kdo se ptá a pečuje o mladé rodiny s dětmi, které pracují? Nikdo! Jen jim tato vláda zhoršuje podmínky pro život a péči o děti, které budou jednou platit daně. Ale jakmile by někdo měl odvahu a začal by řešit tyto vesměs vícečetné rodiny, okamžitě by bylo zle. Desítky aktivistů a neziskových organizací by přišly s mnoha argumenty, proč stát nesmí začít na rodičích dětí z vyloučených lokalit vymáhat povinnosti. Nevím, proč se stále hovoří o nepřizpůsobivých. Naopak, tito lidé se celému systému dávek velmi dobře přizpůsobili.

Máte ohledně tématu nějaké nové poznatky ze "svého" Ústeckého kraje?

Opatření, která se jednotlivé obce v rámci Ústeckého kraje snaží zavádět, jsou jen velmi omezená a nepřináší požadovaný výsledek. Po celou dobu tvrdím, že tato problematika musí být řešena vládou, musí přinášet výsledky, pomáhat obcím a ne řešení ponechat na takzvané „lidové tvořivosti“ zástupců obcí.

Jak dopadly možnosti vaší spolupráce, co se sociálních otázek týče, se stranami SPD a PRO?

Aktivně spolupracuji s inženýrkou Ivanou Turkovou ze strany Právo Respekt Odbornost. Je nejen zastupitelkou Litvínova, ale stala se i zastupitelkou Ústeckého kraje. A druhou takzvanou „skokankou“ v rámci Česka! Z původně šedesáteho místa na kandidátce (SPD, PRO a Trikolora) byla „vykroužkována“ na druhé místo! Obrovský úspěch.

Jak jsem paní Turkovou poznala, je odborník na finanční otázky a za měsíce, které s ní pracuji, má mou naprostou důvěru, stejně jako ona důvěřuje mojí spolupráci s ní. Ostatně, než jsem se znelíbila vedení Magistrátu v Ústí nad Labem, vedla jsem odbor sociálních věcí 31 let a vystudovala školu s ekonomickým zaměřením, takže spojení mých ekonomických znalostí s léty zkušeností v sociální oblasti je neoddiskutovatelné.

Co se rok s rokem sejde, skončí kojenecké ústavy, které jste vždy obhajovala. Nicméně není jasné, co bude s některými dětmi. Jaké by bylo podle vás nejoptimálnější řešení?

Ano, vždy jsem byla zastánkyně existence kojeneckých ústavů, které nám v jiných zemích záviděli a my si je zrušíme. Nemám nic proti pěstounské péči, ale vždy budou děti, o které ze strany pěstounů nebude zájem a tak kojenecké ústavy měly zůstat.

MPSV k prvnímu lednu zruší ústavní péči pro děti do 3 respektive 4 let a do dodnes není k dispozici metodika s tím, jak se situace bude řešit, až nastane. Chce se mi říci „vážené MPSV, to nejsou papíry, ale malé děti“. Víte, pane redaktore, problém je v tom, že v oblasti pěstounské péče o tyto malé děti je situace v rámci celého Česka zcela jiná. Morava má pěstounů dostatek, zatímco v Čechách pěstouni chybí. Jak si to tedy MPSV představuje od začátku ledna u dětí, které bude třeba zabezpečit?

Sociální pracovníci budou hledat blízké vhodné osoby v rámci rodiny i širší rodiny a případně i mezi sousedy, které mají k dítěti blízko. Když nikoho takového nenajdou, nastává krok druhý…

Krajský úřad zajistí pěstouny na přechodnou dobu. Když takové mít nebude, nastává třetí krok…

Předání malého dítěte pěstounům na přechodnou dobu na 48 hodin, výjimečně i déle cca do 5 dní takzvané bezodkladné péče. A co potom? A krok čtyři je….

Krajský úřad zahajuje hledání pěstounů v rámci Česka. Je to dobré řešení? Vůbec. Už vidím rodiče, kteří mají hluboko do kapsy, a budou chtít navštěvovat své dítě napříč celou republikou při dnešních cenách za dopravu. Takže dítě nakonec své rodiče ztratí a snaha sociálních pracovníků o návrat dětí zpět rodičům se konat nebude. Celý Ústecký kraj má jen zhruba 50 pěstounů na přechodnou dobu.

Zanedlouho tu máme volby. Které strany a osobnosti jsou podle vás, co se týče sociální oblasti, nejerudovanšjčí a po slovech u nich následují i činy?

Znám se osobně s paní Šafránkovou ze Svobody a přímé demokracie (SPD), ale nakonec jsem svou spolupráci spojila s velmi schopnou, názorově i věkově, a bydlištěm v Ústeckém kraji blízkou paní Turkovou z PRO.

Takže v sociální oblasti a schopnosti prosadit změny důvěřuji paní Turkové. Je pro sociální oblast zapálena a navíc má i mnoho sil a vůli prosadit změny v rámci celého Česka. Dále pak do jisté míry důvěřuji panu Havlíčkovi z ANO, panu Rajchlovi z PRO a nakonec i paní Šafránkové z SPD.

Jak byste oznámkovala ministra Mariana Jurečku?

Jakou známku bych dala panu Jurečkovi? Určitě 5 bez možnosti opravné zkoušky s vyloučením ze školy. To, co nazývá důchodovou reformou, žádná není. Reforma znamená zlepšení nějakého systému. Žádné zlepšení ale nevidím. Vidím jen zákon, který zhoršuje podmínky pro budoucí důchodce. Navíc si nedovedu představit takového strojvedoucího, manuálně pracujícího člověka, policistu, záchranáře, justiční stráž a podobně, jak ještě v 67 letech pracují. Poslanci, kteří se živí celý život jen vysedáváním v teple kanceláří, si klidně mohou dovolit „pracovat“ do 67 a vlastně i déle.

Jak jsem uvedla výše, takže v této zemi se neustále zvětšuje počet lidí, kteří několik let nepracují, někteří i 30 let, a pak tady budou lidé, které by stát doslova udřel k smrti v namáhavých profesích do 67 let, místo aby hledal úspory, a že by se jich dalo najít!

Exministryně financí Alena Schillerová nedávno napsala: "Vrátíme vám, co vláda vzala". Jde o důchody. Není to moc velkohubé prohlášení při vědomí, že není kde brát?

Chci věřit tomu, že jak paní Turková, tak Schillerová i pan Havlíček vědí, kde vzít finance na opravdovou důchodovou reformu. Dejme jim šanci, protože pokud svůj slib nesplní, lidé jim už nebudou nikdy věřit.