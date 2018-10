Odpověď Hilšerovi a dalším: Jak to bylo ve skutečnosti s cestou předsedy Vondráčka do Ruska. Hovoří poslankyně, která vše organizovala

ROZHOVOR Média, politici a nejmasivněji některé politické neziskovky se v týdnu pohoršovaly nad cestou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka do Ruska. Jak to vše bylo ve skutečnosti? ParlamentníListy.cz šly „ke zdroji“, tedy za tím, kdo cestu organizoval, poslankyní a předsedkyní sněmovního zdravotnického výboru profesorkou Věrou Adámkovou. Ta v interview podrobně popisuje, jak cesta probíhala a v čem jsme na rozdíl od Západu dlouho zaostávali.

Řada médií ignoruje, že cesta poslanců do Ruska byla v prvé řadě cestou sněmovního zdravotnického výboru, který předseda Radek Vondráček pouze doprovázel, jak tomu bývá u většiny cest výborů Poslanecké sněmovny, kdy téměř vždy na oficiální cestu výboru jede jeden z členů vedení parlamentní komory. Můžete objasnit, jaký cíl cesta, kterou jste organizovala, měla?

Prvním parlamentním výborem, který plánoval cestu do Ruské federace, byl Výbor pro vzdělávání, vedený panem Mgr. Klausem. Výbor pro zdravotnictví dostával v průběhu jara podněty od našich občanů, kteří popisovali své problémy s absencí správných informací pro případ zdravotních obtíží při cestě, ať turistické či pracovní, právě do Ruské federace. Dále se na nás obrátilo několik zdravotnických zařízení s konkrétními otázkami, které potřebují pro nutnou výměnu zdravotnických informací svých nemocných (občané RF ošetření u nás nebo naopak naši občané v RF). Vzhledem k tomu, že je skutečně zvykem, že do vzdálených destinací provází pracovní cesty výborů někdo z vedení Sněmovny, po dohodě vedení se ujal této akce pan předseda Vondráček.

Naším cílem bylo zmapovat skutečný stav, současnou situaci, a samozřejmě, zlepšit nedostatky. Vzhledem k tomu, že je třeba, aby péče o naše občany byla funkční v celé RF, je třeba jednat s odpovídajícími partnery. V případě, že by nedoprovázel výbor pana předsedu, nemohl by rychle získat informace na potřebné úrovni.

Nutno dodat, že otázku výměny zdravotnických informací o svých nemocných ve vztahu k RF má většina zemí EU už delší dobu vyřešenou, takže jsme fakticky doháněli to, co nebylo doposud zajištěno a co již zajištěno být mělo.

Navštivila jste i nějakou nemocnici, u které vidíte možnost spolupráce v oblasti zdravotnictví? Našla jste nějaké cesty na vylepšení situace našich občanů, pokud se jim v Rusku něco stane?

Samozřejmě, že náš program bylo jednání nejen s orgány, které mají na starosti zdravotnictví, ale také se zdravotnickými zařízeními, která patří ke špičkovým pracovištím v mezinárodním měřítku, protože ta by mohla v případě potřeby poskytovat péči našim občanům v závažných zdravotních situacích. Navštívili jsme Institut chirurgie Višněvského, který patří ke špičkám svého oboru. Vedení institutu nás seznámilo s jednotlivými odděleními, provádějí chirurgii za použití vyspělých technologií, například robotickou chirurgii pomocí robotů typu da Vinci. V tomto institutu provádějí například výkony hrudní chirurgie, urologie, arytmologie a další. Překvapením pro nás bylo, že tento institut má také Centrum pro popáleniny a vybavení i výsledky, které jsme viděli, snesou naprosto mezinárodní srovnání.

Z konkrétních podnětů našich občanů byl zrovna příklad těžce popáleného českého občana pracujícího v RF, kterému naše nastavené systémy dokázaly pouze zaplatit letenku rodičům za ním, po zapojení německých systémů (bylo s ním poté jednáno v systému péče o německé občany), přistával speciál za den na Ruzyni. Toto byl například konkrétní případ, který nás také podnítil k realizaci služební cesty. Podobné případy s nedokonalými, zastaralými informacemi mají i další kolegové lékaři z Výboru pro zdravotnictví. Není možné, aby se našemu občanu nedostalo té samé péče jako německému či jinému jenom proto, že politici nechtějí jednat. Postarat se o naše občany kdekoli je povinností každého politika, protože zdraví je to nejcennější, nemoce a úrazy neznají ani hranice ani politický názor jednotlivců a politik zde musí být pro všechny občany a musí se snažit zajistit jim, podle svého oboru, to nejlepší.

Dále jsme navštívili prestižní Kardiocentrum A. N. Bakuleva, které patří v mezinárodním měřítku ke špičkovým pracovištím. Jejich vybavení je na špičkové úrovni a zajišťovaly je převážně americké firmy. S USA udržují obě pracoviště intenzivní spolupráci, například s vynikající Mayo Clinic v Rochesteru, kde kontinuálně spolupracují odborné týmy, mají společné výsledky, které jsou prezentovány v mezinárodních odborných časopisech.

Profesorka Věra Adámková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny

Vaše cesta byla sice poměrně krátká, podařilo se vám konkrétně znovunavázat kontakty, které se od roku 1989 v podstatě jen přetrhávaly? V IKEMu vedete oddělení preventivní kardiologie. Řešila jste nějakou spolupráci v tomto ohledu?

Jak Zdravotnický výbor ruské Dumy, tak Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace, kde jsme také jednali, nám potvrdily, že více než 10 let nenavštívil RF politik na tak vysoké úrovni, aby mohl jednat s vysokými představiteli Dumy nebo Rady sovětů (což může předseda naší Poslanecké sněmovny, ale nikoli předseda kteréhokoli sněmovního výboru), takže jsme skutečně pozadu s řešením otázek péče o občany svého státu proti například německým, francouzským, švédským a dalším parlamentním delegacím, které jezdí naprosto pravidelně diskutovat o podobných problémech. Domluvili jsme se na nutnosti zlepšení procesních věcí péče o naše občany ve spolupráci s naším velvyslanectvím v Moskvě, jehož představitelé byli také všem rozhovorům přítomni. Domluvili jsme se na vypracování postupu k řešení zdravotnických problémů i na nutnosti vypracovat funkční informační systém.

Do Ruska jel tak vysoký ústavní činitel naší země po dlouhé době a sklidil kritiku od politiků i médií, aniž by tam cokoliv podepsal nebo dojednal. Nový senátor Marek Hilšer dokonce tvrdí, že pan Vondráček jednal v Rusku poníženě. Na rozdíl od Hilšera jste u jednání byla. Jak na vás vystupování předsedy sněmovny působilo?

Pan předseda Vondráček byl záštitou pro jednání obou výborů Sněmovny, vzhledem k jeho pracovní vytíženosti (koncem týdne se účastní jednání ve Francii) byl program intenzivní. Rozhovory vedl velmi zkušeně, naprosto suverénně, několikrát zdůraznil, že jsme členy Evropské unie i NATO a že plníme své povinnosti ke svým spojencům. Takže hovořit o poníženém jednání je dáno asi nezkušeností a neznalostí situace těmi, co toto říkají. Jeho vystupování bylo známkou zkušeného politika, který je zvyklý vyslechnout všechny zúčastněné jeho profese právníka byla přínosem, a také si svým jednáním získal respekt.

Je něco, co vás v Rusku opravdu překvapilo? Je opravdu v takovém stavu, jak o něm většinou píší média? Jaký jste měla pocit z politiků a z lékařů, se kterými jste jednala?

Všichni, s kterými jsme jednali, byli velmi profesionální, bylo by možné hovořit anglicky. Lékaři, se kterými jsme jednali, ať už jsou toho času v politice nebo kteří vedou zmíněné instituce, byli vysoce erudovaní odborníci, kteří se účastní mezinárodních projektů (většinou s vědeckými a výzkumnými centry v USA) a jsou známi i našim předním lékařům, podle svých odborností. Naším cílem bylo zajištění péče o naše občany v případě závažných zdravotních problémů a tomu jsme se také věnovali, nikoli obecným problémům ruského zdravotnictví, o těch jsme nejednali.

Poslední věc. Informovala jste o cestě a jejím plánu premiéra Babiše? Co k tomu případně řekl?

Pracovní cesta byla naprosto rutinní záležitostí, byla plánována několik měsíců, schválena Organizačním výborem Sněmovny a její program zpracovávalo naše velvyslanectví v Ruské federaci. Podrobný program žádného výboru asi pan premiér neznal, ani to nepatří k jeho povinnostem a zatím nebyl čas s ním po skončení cesty hovořit, ale v příštím týdnu mu výsledek našeho jednání sdělíme. Jak bude hodnotit svou pracovní cestu Výbor pro vzdělávání nevím, zatím jsme se s kolegy neviděli a jejich program, který měli, neznám. Otázky možné výměny zkušeností i ve vzdělávání lékařů byly také diskutovány, ale bez projednání s kolegy ze zmíněného výboru nebudu dělat žádné závěry.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. BPP



