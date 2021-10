Odsouzeni k pestrobarevné vládě kompromisů. Levice má šanci na návrat, tuší Kubáček příští roky

„Když se dva perou, třetí se směje. A tím je Petr Fiala,“ okomentoval pro PL.cz volební výsledek politolog Jan Kubáček. Pro ANO je to podle něj Pyrrhovo nevítězství, není to debakl, obhájili pozice, ale ostrou kampaní namobilizovali soupeře. Piráti zažili starostenské tsunami, dostali políček. „Odvrátili se od nich Pražané. Čtu to jako vysvědčení za primátorování pana Hřiba,“ myslí si. Komunisté propadli, protože podporovali miliardáře, sociální demokraté byli pro mnohé kováříčci, kdežto kovářem byl Andrej Babiš.

Volby vyhrála těsně koalice Spolu. Proč uspěla?

Vydělala na tom pověstném, že když dva se perou, třetí se směje. Na sporu mezi Andrejem Babišem a Ivanem Bartošem. Oba šli tak ostře do konfliktu, že Petr Fiala, který vystupoval klidněji, už jako premiérsky prezentoval určitá témata, nešel příliš do těch invektiv, na tom vydělal. To, co jsme mnozí kritizovali, že je teflonový, odtažitý, akademický, bez emocí, v té kulometné palbě Andreje Babiše a spíše nevrlé reakce Ivana Bartoše, to bylo vlastně výhodou.

Mám dojem, že Petru Fialovi pomohlo z pohledu váhavých voličů, kteří nechtěli podpořit Andreje Babiše a chtěli volit proti němu, byl tím nejkompetentnějším vyzyvatelem. Velká část právě těchto váhavých se odklonila od koalice Pirátů a Starostů a volila koalici Spolu.

Neudělal Andrej Babiš chybu, že v průběhu kampaně nezaznamenal, že hlavním soupeřem už nejsou Piráti, ale Spolu? Nebo to byla taktika pro získání ODS pro případnou povolební spolupráci?

Byla to taktika, protože ta úvaha byla o tom, aby mu neutíkaly hlasy. A ty mu nejvíce utíkaly ke Starostům. On potřeboval zaslepit tento odliv hlasů, proto zpirátizoval Starosty. Proto tím hlavním terčem byli Piráti, protože tím si negoval velkého soupeře. Zároveň bral voličské hlasy SPD a oslabil je. Vpodstatě jedinou možnost by měl, že by se vymezil vůči Petru Fialovi jako osobě.

Nemohl se vymezovat vůči ODS, protože s ní doufal, že bude následně spoluvládnout. S určitým odstupem, že Spolu nezaboduje tolik a že frakce, která by byla připravená případně vládnout s hnutím ANO ten prostor bude mít. Třeba po sjezdu ODS na začátku příštího roku. Proto absentovala negace vůči koalici Spolu, potažmo vůči Petru Fialovi. Pro něj byla tato rošáda složitá. Bojovat proti dvěma soupeřům jde stěží, a proto vsadil na pro něho v ten moment nebezpečnějšího soupeře - Piráty a Starosty - aby neztrácel své voliče.

Jak se dívat na volební výsledek hnutí ANO? Je to porážka? Nebo nevítězství?

Je to Pyrrhovo nevítězství. Oni neutrpěli debakl. Velmi mi to připomíná atmosféru při krajských volbách před rokem, kdy hnutí ANO neztratilo tolik. Obhájilo pozice, ale dokázalo tvrdou kampaní nabudit soupeře, který přišel v mnohem větším počtu. Zkrátka ve výsledku svojí kampaní namobilizovali konkurenci. Mám dojem, že teď to nastalo úplně stejně. Namobilizovali soupeře, který přišel v hojnějším počtu. Těch pět procent je výrazný růst. Ukazuje se, že to byli ti, co byli naštvaní na Andreje Babiše. A tím, že to Piráti nezvládli, tak se orientovali ve velkých městech na koalici Spolu.

Dá se říci, že tentokrát menší obce, spádová města volila jako vzdor Andreji Babišovi Starosty, velká města už hlas nedala Pirátům, ale koalici Spolu. I to drtivé vítězství koalice Spolu nad Piráty je velké varování před komunálními volbami v příštím roce, protože to je vysvědčení primátora Hřiba a jeho vlády.

Třetí ve volbách skončila koalice Pirátů a Starostů, i když nyní spíše Starostů a pár Pirátů. U Starostů bude asi spokojenost, ale pro Piráti je to obrovské zklamání...

Jednoznačně, je to políček. Oni prožili starostenské tsunami, protože aby se do sněmovny nedostala řada známých pirátských tváří z regionů, s tím určitě nepočítali. Starostové stojí před velmi složitým úkolem ukonejšit Piráty, dát jim prostor. Ať v podobě vedení poslaneckého klubu, v podobě nominantů na ministry ve vládě, protože je možné, že to budou i nominanti, kteří nebudou poslanci. Prostě potřebují Piráty udržet v klidovém aranžmá, aby nebyli slabým článkem budoucí vládní koalice, a aby nebyli konfliktním partnerem ve společném klubu se Starosty. Piráti jsou totiž odsouzení ke společnému klubu se Starosty, protože nedokáží dát dohromady vlastní klub.

Piráti tento neúspěch budou možná vysvětlovat tak, že proti nim vedl Andrej Babiš dezinformační kampaň. Ale je to opravdu jenom tím?

Nepodrželi je jejich vlastní voliči. Neopakovali výsledek před čtyřmi lety, nepřišli voliči, kteří je tehdy volili. Hlavně přes palubu je hodili Pražané, jejich donedávna volební výspa. Pro Piráty je tam velký reputační problém. Je to dvojí trest, dvojí slabé místo Pirátů. Jednak debata o zdanění bytů. Je vidět, že jejich voliči středově uvažující jim neodpustili a čtu to i jako vysvědčení za primátorování pana Hřiba.

Pak už tu máme jen jedno uskupení, které se dostalo do sněmovny. SPD sice má své jisté, ale čekali určitě více...

Jednoznačně čekali více. SPD byla s Přísahou první subjekt, který oblepil zemi, rozjel kampaň na jaře a setrvale ji vedl. Tomio Okamura se do toho velmi silně opřel, byla to velmi drahá kampaň. Účet za ni bude obrovský. A ztratili. Mají méně než měli před čtyřmi roky. Tomio Okamura si sice může vydechnout, že porazil všechny své vyzyvatele - Volný blok, Trikoloru, v některých tématech i Přísahu. Dokázal odolat a přežít i Andreje Babiše, což jeho souputníkům se v minulosti nepodařilo. Ale dostává se do izolace. S velkou pravděpodobností bude v podobné pozici jako byli komunisté v minulosti. To znamená bude středně silnou politickou silou, která ale nebude využívána jako konstruktivní opozice. Bude slabším sparingpartnerem hnutí ANO.

Mají čtyři roky na to, aby vyprofilovali nové tváře, a aby přicházeli s novými tématy. Můžou do budoucna růst. Můžou stáhnout část protestu u komunistů, který vypadla ze sněmovny. Můžou přilákat část hlasů z Přísahy, která se do sněmovny nedostala. Nakonec možná i část hlasů sociální demokracie. SPD ale čekala, že bude velmi žádanou nevěstou. Výsledek je, že zůstává středně silnou politickou silou, která zůstává v koutě poslanecké sněmovny.

Debakl jsou volby pro levicové strany. Přitom nás asi čekají sociálně velmi těžké časy. Jak čtete jejich neúspěch?

Je vidět, že jim klíčové hlasy sebralo hnutí ANO a trochu SPD a Přísaha. Komunisté doplatili na to, nepřišli s novou tváří do voleb. Příliš nemotivovali své voliče. Nešli zabojovat, ale jenom se zúčastnit. Bylo to z nich hodně znát. Vojtěch Filip byl unavený rétor a i jednotliví komunisté po krajích nebyli příliš bojovní rétoři. Byl to trest za to, že podporovali u moci miliardáře. Podporovali vládu, která komunistům zas tolik ústupků neudělala, aby to komunisté mohli prodat za vítězství. Byla to daň za podporu vlády a určitou unavenost a okoukanost materiálu. Sociální demokraté sice ke konci v debatách začali být výrazní, přesto jim voliči neuvěřili a trestali je za podporu Andreje Babiše a za to, že v očích mnoha byli kováříčky a kovářem byl Andrej Babiš.

Mnozí jejich potenciální voliči dali hlas Andreji Babišovi...

Je to tak. Přesto, že se Jan Hamáček v těch debatách postupně nacházel, své si odehrála i ministryně Maláčová. Očividně to voliče nepřesvědčilo, nezvedli se a nešli je podpořit. Jejich voliči zůstali spíše doma. Sociální demokraté i komunisté doplatili na zvýšenou volební účast.

Očekává se vznik vlády dvou koalic, nebo se to může ještě nějak zvrtnout?

Tyto dvě koalice jsou odsouzené k tomu, aby vládu sestavily, protože jinak by jim to jejich voliči neodpustili. To by pro mnohé politiky byla konečná. Jsou odsouzení k tomu sestavit velmi křehkou pestrobarevnou vládu, která bude postavená na maximalizaci kompromisů. Bude mít rozptyl od konzervativních lidovců až po progresivní Piráty. Na druhou stranu tím, že Pirátů tam bude pár, tak vlastně občanští demokraté a Starostové budou ti, co budou dělat největší kompromisy mezi sebou a budou dominovat vládě. Tato vláda to ale bude mít velmi složité, protože ji čekají velmi nepopulární rozhodnutí. Ekonomicky nepříjemná, sociální škrty. Bude to vláda úsporná, která si vykoledovala velmi obtížnou ekonomickou situaci.

Takže levicové strany, které teď neuspěly, pokud přežijí, mohou zase zdvihnout hlavu?

Mají šanci na návrat. Varianta, že se do toho hodně opřou, budou protestně naladění zdvihat témata, budou říkat tohle bychom nedopustili - to bude jejich strategie návratu. Český, evropský i světový vývoj ukazuje, že se zase budeme muset omezovat, utahovat opasky, a že to bohužel zase odnese střední vrstva a nižší střední vrstva. Přesně tam budou tyto politické subjekty cílit.



