Odstřihnout neziskovky. Poplatky za ČT ať v této podobě skončí. Poslankyně Motoristů jasně

Poslanecký mandát je pro vás, jak jsem pochopil, milým překvapením. Jak s ním nyní naložíte? Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Piráti se chlubí, že do sněmovny vykroužkovali spoustu mladých liberálek. Jak proti této síle dokázat, že ženy v politice mohou být i konzervativního zaměření?
Uvidíme, co se z tohoto trendu vyklube. Je jich hodně, jsou mladé a budou nejspíš plné ultralevicových frází. Konzervativní ženy do politiky většinou přicházejí skrze již odvedenou náročnější práci, za kterou jsou vidět konkrétní výsledky. Pravděpodobně by se nehrnuly do sněmovny takto mladé. Nechci ale cokoliv odsuzovat dopředu. Například s aktuálně nejmladší poslankyní Julií Smejkalovou (STAN) sedím již roky ve stejné komisi na radnici Prahy 3 a není nic, co bych jí v její práci vytkla, právě naopak. Je tam pracovitá, aktivní, přichází se zajímavými nápady, dokonce musím říct, že hlasujeme většinou spolu, nikoliv proti sobě.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Obecně ale projekty typu #kroužkujženu považuji za nebezpečný předvoj kvót. Kroužkovat ženy jen proto, že jsou ženy, je směšné. Politika má být o programech, hodnotách, zkušenostech, ne o identitě, jako pohlaví, rasa nebo orientace…
Co je vážné téma, jsou snahy zacpávat ústa „nepohodlným“ názorovým skupinám. Je to vaše téma. Pokud Motoristé budou vládní strana, na čem v tomto směru budete trvat, že se musí změnit? Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Otakar Foltýn už slíbil, že odejde. Kdybyste měla být Elonem Muskem, které složky ve státní správě byste vymetla a jaké projekty ukončila?
Odstřihla bych politické neziskovky od peněz státu, včetně zahraničí, a to ihned! Zavedla bych něco obdobného zákonu FARA (který nařizuje jednotlivcům a organizacím, které by chtěly uplatňovat politický vliv ve prospěch zahraničních mocností, aby se registrovaly u Ministerstva spravedlnosti a uveřejnily tam zdroje svého financování). Zefektivnila a zeštíhlila bych veškeré složky státní správy, jak to aktuálně dělá nástupce Muska Russell Vought.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Další vaše téma je kultura. Konzervativní volič má leckdy pocit, že některé „alternativní“ divadelní či jiné projekty jsou až moc alternativní. Budete k tomu přihlížet?
Jsem jedním z těch konzervativních voličů, který to vyčítal ministru kultury Baxovi, a to dokonce v televizních debatách. Vždycky si vzpomenu na případ, kdy zatímco premiér Fiala mluvil o potřebě porodnosti a rodinné politiky, v tutéž dobu naše Ministerstvo kultury podpořilo finančně křest knihy s názvem „Zrušte rodinu“, kde se autorka – extrémní levicová aktivistka – zamýšlí nad tím, jak skvělé by bylo „sharovat“ děti a rodinu vykresluje pouze jako prostor plný traumat a bolesti. Na moje výtky mi pan ministr opáčil, že jemu grantová komise podporu doporučila. Ale nemá být ministr právě tím garantem, že se takové šílenosti nebudou podporovat? Ať si existují, ale nechci je platit z mých daní. S kolegou Otou Klempířem jsme se shodli, že je potřeba podpořit projekty založené na naší historii, tradicích, na tom, na čem stojí naše západní civilizace a za co můžeme být našim předkům vděčni. Vždyť i mezinárodně vidíme, že prosazovat pouze alternativní a woke kulturu naopak od kultury lidi odvádí. Je třeba znovu začít aspirovat ke kráse, vznešenosti, vzdělanosti…
Jdete k volbám?
Budete mít zájem být součástí mediálního výboru sněmovny? A vůbec, natvrdo se ptám: Budete jako Motoristé prosazovat zestátnění ČT a ČRo, tedy zrušení koncesionářských poplatků?
Anketa
Pokud Motoristé budou ve vládě, čemu se vyvarovat, aby nedělali třeba takové chyby, jako dělaly některé vládní strany na Slovensku?
Jednotlivé vládní kroky se musejí dělat pragmaticky. Nikoliv s pocitem msty vůči předchozí vládě. Ráda jsem za příklad uváděla Poláky. Střídaly se tam vlády progresivnější a konzervativnější, a přesto, že se vzájemně nejspíš ideologicky nesnesly, dokázaly lépe navázat na to, co ty před nimi udělaly dobře. Je třeba zbavit se hořkosti, kterou v sobě neseme, povznést se nad všechny půtky a přemýšlet v dlouhodobém měřítku. Pronárodně a suverénně. Udávat trend, v němž ti po nás budou moci pokračovat, a budou to dělat rádi, protože uvidí výsledky…
Jdete k volbám?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jaroslav Polanský