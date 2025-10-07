Odstřihnout neziskovky. Poplatky za ČT ať v této podobě skončí. Poslankyně Motoristů jasně

07.10.2025 8:45 | Rozhovor

„Odstřihla bych politické neziskovky od peněz státu, včetně zahraničí, a to ihned!“ To sdělila ParlamentnímListům.cz poslankyně Motoristů sobě Gabriela Sedláčková. Nastínila i své představy o veřejnoprávních médiích a změnách v kultuře.

Odstřihnout neziskovky. Poplatky za ČT ať v této podobě skončí. Poslankyně Motoristů jasně
Foto: archiv
Popisek: poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková

Poslanecký mandát je pro vás, jak jsem pochopil, milým překvapením. Jak s ním nyní naložíte?

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 3474 lidí
Je to tak. Kdybych měla mandát očekávat pouze na základě atmosféry na kampani přímo v ulicích, tak bych ho očekávala. Voliči na mě reagovali neuvěřitelně pozitivně, byla jich spousta… Ale vyvažovaly to průzkumy, které mi v Olomouckém kraji přisuzovaly mezi 2–3,9 %. Také jsem vedla relativně malý kraj, ze kterého nepřepadá příliš mandátů, takže jsem do poslední chvíle počítala s oběma variantami. Voliči mi dali důvěru, i přes průzkumy, i přes to, že jsme novou stranou. To vnímám jako obrovský závazek. Na politickou dráhu jsem se nedala, abych byla „političkou pro jedno období“. Chci věci měnit, a to je na dlouhé lokte, spousta práce, vyjednávání, hledání kompromisů, konsenzů. Budu dělat všechno proto, abych voliče nezklamala a zvolili mě znovu. 

Piráti se chlubí, že do sněmovny vykroužkovali spoustu mladých liberálek. Jak proti této síle dokázat, že ženy v politice mohou být i konzervativního zaměření? 

Uvidíme, co se z tohoto trendu vyklube. Je jich hodně, jsou mladé a budou nejspíš plné ultralevicových frází. Konzervativní ženy do politiky většinou přicházejí skrze již odvedenou náročnější práci, za kterou jsou vidět konkrétní výsledky. Pravděpodobně by se nehrnuly do sněmovny takto mladé. Nechci ale cokoliv odsuzovat dopředu. Například s aktuálně nejmladší poslankyní Julií Smejkalovou (STAN) sedím již roky ve stejné komisi na radnici Prahy 3 a není nic, co bych jí v její práci vytkla, právě naopak. Je tam pracovitá, aktivní, přichází se zajímavými nápady, dokonce musím říct, že hlasujeme většinou spolu, nikoliv proti sobě.

poslankyně Motoristů Gabriela Seláčková

Obecně ale projekty typu #kroužkujženu považuji za nebezpečný předvoj kvót. Kroužkovat ženy jen proto, že jsou ženy, je směšné. Politika má být o programech, hodnotách, zkušenostech, ne o identitě, jako pohlaví, rasa nebo orientace…

Co je vážné téma, jsou snahy zacpávat ústa „nepohodlným“ názorovým skupinám. Je to vaše téma. Pokud Motoristé budou vládní strana, na čem v tomto směru budete trvat, že se musí změnit?

Anketa

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?

0%
2%
0%
8%
90%
hlasovalo: 15014 lidí
Chceme odmítnout implementaci DSA. Jde o nebezpečný nástroj, který dává velkým platformám pravomoc mazat obsah na základě politického zadání z Bruselu. To je přímá cesta k umlčování nepohodlných názorů. Chceme, aby pravidla fungování sociálních sítí byla nastavena na národní úrovni – tak, aby respektovala českou ústavu a Listinu základních práv a svobod. Obdobně nepodporujeme plnou implementaci unijního nařízení European Media Freedom Act (EMFA) do českého práva. Pod líbivým názvem „ochrana médií“ se skrývá další krok k centralizaci moci v Bruselu a k zavedení jednotné ideologické linie. Regulace médií musí zůstat plně v kompetenci národních států. A podpoříme zrušení přílepku v rámci zákona LEX Ukrajina, kam byl zaveden nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“. Znění je vágní, umožňuje libovolný výklad a dává státu nebezpečný nástroj proti vlastním občanům. 

Otakar Foltýn už slíbil, že odejde. Kdybyste měla být Elonem Muskem, které složky ve státní správě byste vymetla a jaké projekty ukončila?

Odstřihla bych politické neziskovky od peněz státu, včetně zahraničí, a to ihned! Zavedla bych něco obdobného zákonu FARA (který nařizuje jednotlivcům a organizacím, které by chtěly uplatňovat politický vliv ve prospěch zahraničních mocností, aby se registrovaly u Ministerstva spravedlnosti a uveřejnily tam zdroje svého financování). Zefektivnila a zeštíhlila bych veškeré složky státní správy, jak to aktuálně dělá nástupce Muska Russell Vought. 

poslankyně Motoristů Gabriela Seláčková

Další vaše téma je kultura. Konzervativní volič má leckdy pocit, že některé „alternativní“ divadelní či jiné projekty jsou až moc alternativní. Budete k tomu přihlížet?

Jsem jedním z těch konzervativních voličů, který to vyčítal ministru kultury Baxovi, a to dokonce v televizních debatách. Vždycky si vzpomenu na případ, kdy zatímco premiér Fiala mluvil o potřebě porodnosti a rodinné politiky, v tutéž dobu naše Ministerstvo kultury podpořilo finančně křest knihy s názvem „Zrušte rodinu“, kde se autorka – extrémní levicová aktivistka – zamýšlí nad tím, jak skvělé by bylo „sharovat“ děti a rodinu vykresluje pouze jako prostor plný traumat a bolesti. Na moje výtky mi pan ministr opáčil, že jemu grantová komise podporu doporučila. Ale nemá být ministr právě tím garantem, že se takové šílenosti nebudou podporovat? Ať si existují, ale nechci je platit z mých daní. S kolegou Otou Klempířem jsme se shodli, že je potřeba podpořit projekty založené na naší historii, tradicích, na tom, na čem stojí naše západní civilizace a za co můžeme být našim předkům vděčni. Vždyť i mezinárodně vidíme, že prosazovat pouze alternativní a woke kulturu naopak od kultury lidi odvádí. Je třeba znovu začít aspirovat ke kráse, vznešenosti, vzdělanosti… 

poslankyně Motoristů Gabriela Seláčková

Budete mít zájem být součástí mediálního výboru sněmovny? A vůbec, natvrdo se ptám: Budete jako Motoristé prosazovat zestátnění ČT a ČRo, tedy zrušení koncesionářských poplatků?

Anketa

Jdete k volbám?

96%
2%
2%
hlasovalo: 13006 lidí
Mediální výbor mě samozřejmě zajímá, už jen proto, že ve Společnosti pro obranu svobody projevu jsem řešila platformy a média poslední čtyři roky, ale říkat, že v něm usednu, je zatím předčasné. Je pro mě důležité, abychom tam měli zastoupení jako strana. Díky tomu, že nejsme naštěstí „catch all party“ a máme na většině věcech stranickou shodu, se smířím s tím, když tam bude sedět některý z kolegů. Koncesionářské poplatky v aktuální podobě se samozřejmě musejí zrušit. Byla bych ochotna je platit, pokud by mi naše veřejnoprávní média zajistila dvě věci: dlouhodobou vizi a vyvážené a profesionální zpravodajství. Ani jedno se v současné chvíli neděje. Od poplatků musíme ihned osvobodit lůžková zdravotnická zařízení a pobytová zařízení sociálních služeb včetně jejich klientů. Koncesionářské poplatky z telefonů a tabletů jsou samozřejmě nepřijatelné.

Pokud Motoristé budou ve vládě, čemu se vyvarovat, aby nedělali třeba takové chyby, jako dělaly některé vládní strany na Slovensku?

Jednotlivé vládní kroky se musejí dělat pragmaticky. Nikoliv s pocitem msty vůči předchozí vládě. Ráda jsem za příklad uváděla Poláky. Střídaly se tam vlády progresivnější a konzervativnější, a přesto, že se vzájemně nejspíš ideologicky nesnesly, dokázaly lépe navázat na to, co ty před nimi udělaly dobře. Je třeba zbavit se hořkosti, kterou v sobě neseme, povznést se nad všechny půtky a přemýšlet v dlouhodobém měřítku. Pronárodně a suverénně. Udávat trend, v němž ti po nás budou moci pokračovat, a budou to dělat rádi, protože uvidí výsledky…

poslankyně Motoristů Gabriela Seláčková

Psali jsme:

„Ještě nic nevydělali.“ Střet mladé novinářky a Jakla před kamerami
Rajchl (PRO): Bez výjimečného týmu nikdo nic velkého nedokáže
Rakušan (STAN): Extremisté narazí na silné Starosty
Politikem může být každý. Pestré profese zvolených Pirátů a STAN

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

média , piráti , Slovensko , státní správa , Svoboda , USA , vláda , volby , neziskové organizace , dezinformace , svoboda slova , Neziskovky , Sedláčková , Foltýn , Musk , politické neziskovky , Motoristi

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci podobně jako poslankyně Motoristů sobě Gabriela Sedláčková?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jaroslav Polanský

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Proč jste změnu nenavrhla už nyní?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Sebelova-STAN-Asistovanou-reprodukci-pro-single-zeny-a-lesbicke-pary-780602 A co mě zajímá ještě víc, máte v plánu i zvýšit věk, kdy ji bude moci provést? Děkuji. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Riziko rozvodu se dá vyčíst i ze svatebních fotografiíRiziko rozvodu se dá vyčíst i ze svatebních fotografií Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Odstřihnout neziskovky. Poplatky za ČT ať v této podobě skončí. Poslankyně Motoristů jasně

8:45 Odstřihnout neziskovky. Poplatky za ČT ať v této podobě skončí. Poslankyně Motoristů jasně

„Odstřihla bych politické neziskovky od peněz státu, včetně zahraničí, a to ihned!“ To sdělila Parla…