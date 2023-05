Okamura: Odporné. Romští aktivisté žijí z našich peněz. Zneužívání dávek jim vyhovuje

V týdnu jste pořádali demonstraci v Liberci, na kterou dorazilo docela dost lidí, ale poznamenal ji incident, kdy na vás skupina Romů křičela, že jste rasista. Vzhledem k vaší známé minulosti jsem měl pocit, že to vnímáte hodně osobně. Jak jste se cítil?

Skupina Romů narušila vulgárními a nesmyslnými výkřiky naší demonstraci, jelikož nesouhlasí s tím, že SPD jako jediná strana v Parlamentu prosazuje ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Já se samozřejmě nenechám zastrašit a budu nadále tento zákon prosazovat, jelikož pro mě je slušný český občan na prvním místě. Připomenu, že právě Romové z Libereckého kraje mi z tohoto důvodu předloni vyhrožovali smrtí a nabádali veřejně ve videu ostatní k tomu, aby mě pobodali a odstranili. Musím znovu poděkovat policii, která ihned konala a pachatele zajistila.

A s tím rasismem to je samozřejmě nesmysl. Je to skutečně odporné ze strany romských aktivistů, často placených z veřejných peněz přes jejich různé neziskové organizace, že toto slovo zneužívají jen pro to, že jim vyhovuje současný systém zneužívání dávek. Rasismus odmítám. Bylo šokující, že někteří z těchto Romů na naší akci v reakci na českou státní hymnu ukazovali zdvižený prostředníček. Ať přestanou zneužívat slovo rasismus a hrát si na ublížené chudáky. Já sám jsem na vlastní kůži po celý svůj život poznal, co je rasismus, protože pro některé bílé jsem jako poloviční Japonec moc žlutý a šikmooký a pro Japonce jsem moc bílý a evropský. Ale nestěžuji si, přestože jsem vyrůstal v dětském domově, a od 15 let pracuji, nejprve jako popelář a pak prodavač popcornu a coly v kině. Mám dvě ruce a dvě nohy stejně jako každý a nikomu to přeci nebraní, aby začal pracovat a jen nestál s nataženou rukou.

Spojujete tady Romy a zneužívání dávek. Takže pro vás Rom rovná se nepřizpůsobivý?

To jsem nikdy neřekl. I v hnutí SPD máme mezi členy Romy, zdravotní sestru, vysokoškolsky vzdělaného vychovatele v dětském domově, jednatelku zdravotnického zařízení. Znám je osobně a jsou skvělí. Nepřizpůsobivý je ten, kdo je práceschopný, ale dlouhodobě nepracuje, a udělal si svůj životní program ze sosání sociálních dávek. Nemá to nic společného s nějakým etnikem či barvou pleti. Na druhou stranu nelze zastírat, že mezi lidmi, kteří jsou práceschopní, Romové prostě tvoří značnou část tzv. nepřizpůsobivých. To prostě nelze popřít. A některé vládou placené neziskovky a někteří romští takzvaní předáci si na tom udělali byznys. A právě ti podle mého názoru nejvíce křičí o rasismu, protože jim vyhovuje stávající stav, na kterém vydělávají peníze ze státních penězovodů. Nechtějí proto podle mého názoru problém vyřešit, ale vyhovuje jim, aby problém přetrvával, aby mohli vysávat pro svoje neziskovky miliony. Nazývat věci pravými jmény není rasismus. Vážím si každého Roma stejně jako každého jiného občana, který pracuje. A je mi jedno jestli je "bílý, černý nebo žlutý".

Nenecháme se umlčet a budeme proti vládě demonstrovat dál, další demonstrace budou 7.června v 15:30 v Mladé Boleslavi v parku Výstaviště a 21.června v 15:30 v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí. Samozřejmě se zúčastním i já osobně. Těším se na setkání s občany, protože atmosféra v Liberci byla skvělá. V pondělí 5. června taky proběhne debata se mnou, s naším europoslancem Ivanem Davidem a naší poslankyní Luckou Šafránkovou v Brně v 18:00 hod. (adresa: Tržnice, 3. patro, Zelný trh 14-16, Brno).

Když jsme u těch negativně vnímaných projevů, tak velmi rozčílený ohlas mezi občany vyvolal projev Petra Pavla na tryzně v Terezíně, kde řekl: „Tato unikátní pevnost, po celé Evropě známá jako jeden z vrcholů vojenského inženýrství, se nakonec stala symbolem toho nejhoršího, čeho je člověk schopen. Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout, a poučit se z nich.“ Jeho mluvčí pak vysvětlovala, že tím „naši předkové“ myslel nás jako lidstvo. Ale stejně - není to zrovna na takovém místě nevhodné?

Prezident Petr Pavel podle mě hrubě urazil český národ. Nevím, zda předkové pana Pavla sloužili u gestapa nebo u SS či kolaborovali, ale naši předkové, předkové českého národa, trpěli pod nacistickou německou okupací. “Děkuji Berndtu Posseltovi za zlepšení německo-českých vztahů,” řekl také nedávno Pavel. Ve světle jeho prohlášení je také možné, že sám sebe považuje za sudetského Němce. Pak by jeho slova dávala smysl. Ale ať nemluví za český národ, jehož předkové během druhé světové války trpěli pod tyranií Němců a sudetských Němců! Nevím, proč bychom měli přejímat odpovědnost za zvěrstva Němců! Je navíc odporné, že se na českých zbraních dodaných Fialovou vládou na Ukrajinu znovu objevily znaky hitlerovského wehrmachtu a že ukrajinský režim se hlásí k banderovcům, kteří kolaborovali s nacisty a páchali genocidu.

Fialova vláda bude pravděpodobně příští týden jednat o tom, jak se postaví k Istanbulské úmluvě. Jak se k ní staví SPD?

Hnutí SPD je proti. Připomínám, že Evropský parlament vyzval nedávno Českou republiku, aby ji ratifikovala. Evropská unie projevuje vůči České republice neuvěřitelnou aroganci a diktát a vnucuje je nám šílenou smlouvu. Odmítáme, aby se EU vměšovala do našich vnitřních záležitostí a jsme proti ratifikaci škodlivé neomarxistické Istanbulské úmluvy, což je genderová totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist“ žen proti mužům, diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen. Úmluva tvrdí, že VŠICHNI muži ze své definice diskriminují a utlačují ženy! Tato úmluva naprosto rozvrátí náš právní řád a svobodnou společnost. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti ratifikaci Istanbulské smlouvy na národní úrovni i na úrovni EU. Vláda avizovala, že ohledně ratifikace úmluvy celou EU se zdrží hlasování. Obávám se, že většina poslanců pětikoalice a někteří poslanci hnutí ANO se ale při projednání v Poslanecké sněmovně hlasování nezdrží a budou hlasovat pro...

Všimněte si, jak zastánci ratifikace Istanbulské úmluvy používají manipulativní argument vytržený z celkového mnohem širšího kontextu úmluvy, že se prý jedná o ochranu žen proti týrání. Týraní žen jistě odsuzujeme všichni. Ale tito manipulátoři by také měli po pravdě hned dodat, že týraní žen již řeší přísně stávající český právní řád a můžeme ho kdykoli v případě potřeby zpřísnit. Nepotřebujeme na to diktát z ciziny. Ani aby to tady u nás hlídaly neziskové organizace financované ze zahraničí bůhví z jakých zdrojů.

O těchto organizacích a jejich financování se mluví i v souvislosti s tzv. „vládním úsporným balíčkem", který šetří na mnoha místech, ale zde podle všeho příliš ne. Dvě třetiny občanů ve výzkumu agentury STEM/MARK uvedli, že s opatřeními nesouhlasí. Ovlivní to nějak váš postoj, až tento balíček dorazí do sněmovny?

Postoje hnutí SPD jsou v tomto ohledu shodné s většinovým odmítavým názorem českých občanů. Jedná se v podstatě o nejrozsáhlejší zvýšení daní v dějinách samostatné České republiky, které povede ke zdražení absolutní většiny typů zboží a služeb, což posílí růst inflace. Fialova vláda svým „úsporným balíčkem" způsobí jen další zdražování a ožebračí občany.

Můžete být prosím konkrétní, v čem občany ožebračí? Vláda naopak říká, že tím naší ekonomiku do budoucna zachraňuje...

Důsledkem vládních opatření bude citelný propad čistých příjmů domácností, které nejvíce postihnou pracující rodiny s předškolními dětmi, jež v důsledku zrušení školkovného a omezení možnosti využití slevy na manželku přijdou o více než 40 000 korun ročně. Zvyšují se mj. daně na vodu, teplo, léky, dopravu, kadeřnické služby a pivo. Plánují se také zvýšené odvody daní z příjmu právnických osob, zavedení nemocenského pojištění zaměstnanců a vyšší odvody pro živnostníky a zvýšení daně z nemovitostí dokonce o 100 %.

Máme stále jedny z nejdražších potravin v Evropě a naši občané jezdí za levnějšími nákupy do Polska a Německa. Odmítáme dotační byznys, kde se navíc ukazuje, že plánované vládní škrty nebude z velké části možné vůbec realizovat, protože jsou vázány na platné zákony nebo na již uzavřené smlouvy a schválené projekty.

Můžete připomenout, jak by tedy šetřila SPD?

Hnutí SPD odmítá zvyšování daní a preferuje jít cestou plošných škrtů provozních výdajů na jednotlivých ministerstvech, zrušení všech zbytných veřejných plateb do zahraničí či předražených zahraničních zbrojních nákupů. Na straně příjmů je třeba zdanit zahraniční spekulativní kapitál a nezdaněné dividendy vyváděné z České republiky do ciziny.

Vláda ale chystá i velké projekty za miliardy. Od příštího roku mají začít úřady veřejné správy měnit rodná čísla občanů za nové identifikátory, které již nebudou obsahovat údaje o datu narození nebo pohlaví občana. To mimo jiné zahrnuje i výměnu všech občanských a řidičských průkazů. Dává podle vás tato změna smysl?

Ne. Odmítáme rušení rodných čísel a jejich nahrazení identifikátorem za 56 miliard. Je to tunel Fialovy vlády na peníze občanů. Zavedení tohoto systému bude enormní finanční a administrativní zátěží pro veřejný i soukromý sektor a jeho náklady experti odhadují minimálně na 56 miliard korun. Jedná se o naprosto neodůvodněný a drahý projekt, který zkomplikuje životy občanů a tisíců institucí a firem a bude znamenat další nesmyslné náklady pro stát v době, kdy musí být prioritou šetření na straně veřejných výdajů.

Efekt tohoto opatření, které na vládní úrovni prosazuje zejména Pirát Ivan Bartoš, na zlepšení životů lidí a fungování veřejné správy bude nulový až záporný.

A to je váš dojem, nebo vycházíte z nějakých dat?

Například Česká asociace pojišťoven spatřuje velké riziko v tom, že rušení rodných čísel může znamenat složitější komunikaci nejen pro klienty pojišťoven, ale i mezi státem a soukromým sektorem. Může dojít i k ohrožení ochrany soukromí občanů. Jedná se tak hlavně o snahu nalézt pracovní náplň pro Fialovou vládou zbytečně nově zřízenou a drahou Digitální a informační agenturu. Současný systém identifikace občanů pomocí rodných čísel je zažitý a plně funkční a není jediný důvod jej měnit.

Opakovaně jste kritizovali připravovanou emisní normu Euro 7. Teď sm zemí Evropské unie zaslalo do Bruselu společný dokument, ve kterém tuto normu silně kritizují . Dokument označuje připravovaná pravidla za nerealistická. Ve skupině signatářů jsou mimo jiné Česko, Slovensko, Francie či Itálie. Oceňujete, že se Fialova vláda přidala k této akci?

Jsme rádi, že na základě tlaku opozice se Fialova vláda zatím staví proti normě Euro 7, i když Green Deal jako takový podporuje. To je poněkud schizofrenní postoj Fialovy vlády a uvidíme, jak to nakonec dopadne, protože Petr Fiala nejprve před volbami lhal, že je proti zákazu aut se spalovacím motorem, ale nakonec tento zákaz česká vláda a české předsednictví EU podpořili. Připomenu, že slovenský parlament nedávno uložil slovenské vládě povinnost, aby v orgánech EU její ministři hlasovali proti veškerým návrhům směřujícím ke znevýhodnění nebo k zákazu výroby a prodeje aut se spalovacími motory.

Jsem rád, že alianci proti Euro 7 inicioval italský vicepremiér a ministr dopravy Matteo Salvini, předseda politické strany Liga, což je partnerský subjekt hnutí SPD v rámci mezinárodní frakce vlasteneckých stran EU Identita a demokracie.

Vy máte proti této normě ještě nějaké námitky nad rámec toho, co se píše v onom dopise?

Norma Euro 7 by přinesla praktický konec výroby cenově dostupných malých a středních automobilů, navíc i zcela postrádá jakékoli ekologické opodstatnění. Zákaz výroby aut se spalovacími motory i norma Euro 7 jsou opatření, které přímo vycházejí z projektu EU Green Deal, který je dlouhodobě likvidační vůči evropskému průmyslu, dopravě či energetice a vede pouze k dalšímu zadlužování států a k propadu životní úrovně širokých vrstev občanů.

Green Deal odsouhlasil tehdejší premiér Andrej Babiš a podporuje ho i vláda Petra Fialy. Hnutí SPD požaduje po Fialově vládě, aby postupovala v této věci obdobným způsobem jako Matteo Salvini anebo slovenský parlament. Uvidíme, zda se premiér Fiala pochlapí, nebo si nadělá do trenek.

Když jsme u těch unijních peněz, tak Maďarsko v minulém týdnu zablokovalo vyplacení další části vojenské pomoci EU určené pro Ukrajinu ve výši půl miliardy eur, což je asi 11,8 miliardy korun. Tento postoj Maďarska okamžitě kritizoval český prezident Petr Pavel. Vy jste Viktoru Orbánovi poměrně blízký, jak se díváte na tento jeho krok?

Ano. Hnutí SPD považuje maďarský postoj v této záležitosti za zodpovědný a realistický a jeho kritiku ze strany českého prezidenta za krok, který poškozuje česko-maďarské vztahy a strategickou spolupráci v rámci zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Dodávky zbraní a vojenské pomoci na Ukrajinu ze zahraničí přispívají pouze k eskalaci tamního konfliktu a k úmrtí tisíců nevinných lidí. Tato pomoc je navíc poskytovaná na dluh, který budou muset splácet další generace občanů členských států EU včetně České republiky. Hnutí SPD podporuje mírové a diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině.