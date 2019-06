Okamura: Takzvaní liberální demokraté rozdělují společnost a budí nenávist. SPD nešíří strach, jen odpovědně staví hráz před povodní

ROZHOVOR „Právě sluníčkáři rozdělili společnost a vzbudili nenávist vůči komukoliv s jiným názorem. Kdo jejich jedinou správnou pravdu nesdílí, je nejlépe je zlikvidovat a všemožnými způsoby onálepkovat jako fašisty, nacisty, xenofoby či rasisty,“ říká šéf hnutí SPD Tomio Okamura po opakovaném napadení Ladislava Jakla. Sám po volbách do Evropského parlamentu doufá, že spojení kritických sil vůči Bruselu dokáže nastartovat změny. A znovu popřel, že by jeho hnutí šířilo strach. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zároveň zalitoval, že třetí mandát pro SPD unikl jen o kousek.

Ladislav Jakl byl kvůli příslušnosti k SPD napaden v metru a pak i ve zlínském hotelu. Mluvil jste o této události také v Poslanecké sněmovně. Kam se podle vás posunuje česká společnost? Proč se tyto útoky kvůli politické příslušnosti dějí?

Je to v podstatě přirozený vývoj toho, jak se chovají takzvaní bojovníci za pravdu a lásku, takzvaní liberální demokraté, neboli – slušně řečeno – sluníčkáři, kteří si s plnou vážností hrají na vlastnictví jediné správné pravdy. A všechny, kdo jejich jedinou správnou pravdu nesdílejí, je nejlépe zlikvidovat, a to i občansky, nejlépe je všemožnými způsoby onálepkovat a dehonestovat jako fašisty, nacisty, xenofoby či rasisty. A právě tímto sluníčkáři rozdělili společnost a budí nenávist vůči komukoliv s jiným názorem.

Může podobných útoků přibývat?

Určitě se domnívám, že jich může přibývat. Já sám jsem terčem útoků těchto v uvozovkách demokratů již několik let, včetně výhrůžek fyzickou likvidací. U mě už se byla informovat policie s tím, že celou záležitost monitorují. Podobným způsobem se to odehrávalo ve třicátých letech minulého století při nástupu fašismu v Německu. Přesně ten stejný model.

Na kom podle vás leží vina? Vy říkáte sluníčkářů, ale strašení je částečně přičítáno i SPD, prezidentu Miloši Zemanovi... Kdo tedy?

Už to ani nehodlám vyvracet, protože každému rozumnému člověku je to jasné. SPD nikdy nešířila strach, šíření strachu není poukazování na reálná fakta, která zde jsou v souvislosti s migrací a s islámem v Evropě. Poukazovat na již reálně proběhlé kriminální činy a navrhovat konkrétní řešení, to není strašení. Je to přesně naopak. V případě SPD je to plně zodpovědná politika, protože každý odpovědný člověk staví hráz předtím, než přijde povodeň. Podle mého názoru za to mohou jednoznačně ti, kdo nerespektují demokratický výsledek voleb. Všichni občané jsou si před Ústavou rovni, a to i povinnostmi.

Občané v demokratických volbách rozhodli o složení politické reprezentace v Poslanecké sněmovně, ale jsou zde neustále politické strany, konkrétně z takzvaného demagogického bloku jako Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN – a ČSSD toho také bývala před vstupem do vlády součástí – které neustále zpochybňují výsledek voleb a označují nás, kdo jsme byli zvoleni statisíci hlasy občanů, že tady nemáme v podstatě co dělat. Spolu s tím jsou to nejenom politici, ale v každém případě také novináři z takzvaného mainstreamu, kteří neustále hážou smyšlenou špínu. V souvislosti s Okamurou se nikdy nic neprokázalo, neustále mě osočují a nálepkují jen pro to, že jsme uspěli ve volbách do Sněmovny. Nelíbí se jim, že prosazujeme přímou demokracii a vlastenectví. A třetí skupinou jsou aktivisté.

Protože SPD je hnutí, které chce spojovat lidi, nikoliv rozdělovat, vyzýváme stejně jako celá léta, aby lidé respektovali výsledek voleb, aby sluníčkáři přestali rozdělovat společnost a raději všichni přiměli občany přijít a rozhodnout ve volbách a výsledky vzájemně respektovat.

SPD získala dva mandáty v Evropském parlamentu. Často se ozývají hlasy, které se domnívaly, že SPD má na zisk více mandátů. Je výsledek pro vás úspěchem? Nebo třeba úspěchem s rezervou?

Volební preference SPD se dlouhodobě pohybují kolem deseti procent, takže náš plán byl, v souladu s volebními průzkumy, získat dva europoslanecké mandáty, což přesně vycházelo a tento plán jsme splnili. Na druhou stranu, je potřeba říci, což mě mrzí, že nám velmi těsně utekl třetí mandát. A ten třetí mandát bychom získali, kdyby vlastenecké strany, takzvané malé vlastenecké straničky, hodily za hlavu své osobní ego, že za každou cenu musí kandidovat a kdyby přijaly moji výzvu k volbě nejsilnější a jediné strany, která měla reálnou šanci proniknout do Evropského parlamentu. Kdyby tuto výzvu ty malé subjekty poslechly v těchto klíčových volbách, mohli jsme mít jeden mandát navíc na úkor TOP 09 či KDU-ČSL. Velmi mne to mrzí, protože nám utekl o pár hlasů. Na každém mandátu skutečně záleží.

Každý má samozřejmě právo kandidovat, ale proč o tom mluvím a co mě hlavně mrzí – tyto vlastenecké malé subjekty vedly tu nejhorší antikampaň proti SPD. Ani jsem opravdu nezaznamenal tak agresivní podpásové útoky proti SPD, jaké jsem zaznamenal od takzvané Alternativy pro Českou republiku, kde kandidoval odpadlík od SPD poslanec Volný. Musím říci, že se plně ukázalo, kdo to skutečně myslí s posílením vlastenecké fronty proti eurofilním stranám vážně. Kdo to myslí vážně, a kdo naopak opačně.

Co říkáte úspěchu Hynka Blaška, kterého voliči vykroužkovali z osmého místa vzhůru, a který čelí kritice Jakuba Jandy z Evropských hodnot, že ho prý zvolila „proputinovská scéna“ a že Rusko tím získalo v Evropské unii „svého koně“?

K nějakému gay pornoherci Jakubu Jandovi placenému bůhvíodkud, pakliže je jeho politická neziskovka placena norskými fondy a není jasné, kdo za těmi norskými fondy stojí – tak mi ani nestojí za to, abych ho vůbec sledoval nebo se k němu vyjadřoval.

Jsem za jakéhokoliv zvoleného kandidáta naší kandidátky rád. Proto jsem pochopitelně rád a velmi rád za to, že byl kromě našeho lídra Ivana Davida zvolen i generál Hynek Blaško. Zvolili ho občané České republiky, voliči SPD a já si toho opravdu vážím. Ty lži a výmysly zhrzené konkurence, která nemůže skousnout SPD, nemá smysl jakkoliv komentovat.

Čím si tedy tu důvěru voličů Hynek Blaško vysloužil, když byl vykroužkován až z osmého místa?

Ukazuje to, že kandidátka SPD byla celkově postavena velmi kvalitně. Na všech místech kandidátky byly osobnosti, které měly podporu našich voličů. Ukázalo se, že Hynek Blaško je osobností, u níž si voliči přáli, aby je zastupoval v Evropském parlamentu. Jde o skvělý výsledek, k němuž jsem generálovi opakovaně gratuloval.

A co výsledky voleb v Evropě celkově? Někde posílily protiunijní či kritické strany k Evropské unii, Velká Británie – Nigel Farage, Francie – Marine Le Penová, Itálie – Matteo Salvini, Maďarsko – Viktor Orbán... a tak dále. Znamená to pro Evropskou unii změny?

Naši poslanci při společné návštěvě Bruselu podepsali členství v naší frakci, což potvrdili i svými podpisy. Jinak já jsem osobně ve středu jednal s Nigelem Faragem na jeho žádost mezi čtyřma očima, kdy jsme si vyměnili názory na směřování Evropy. A vidíme to velmi podobně.

My, kdo jsme uspěli a jsme z vlastenecké fronty, chceme ukončit současný systém Evropské unie, čile spolu komunikujeme, a další jednání frakce ukáže, jakým způsobem dokážeme s posílenými mandáty prosazovat naši politiku.

Pro probruselské a prounijní síly byl impuls, že i ty frakce, které dosud nespolupracovaly, spolu začaly jednat a snaží se spojit síly právě proti nám, takzvaným vlasteneckým frakcím, které jsou euroskeptické a chtějí ukončit současnou nefunkční Evropskou unii. To je trend, který jsem zaznamenal.

A pozitivní trend, kdy jsou také vlastenecké strany ochotny spolu komunikovat, protože vzájemná komunikace nás může posílit a roztříštěnost by byla pravým opakem. Osobně jsem jednal i se zástupci AfD a jako podmínku pro spolupráci jsem nastavil, že nebudeme řešit Benešovy dekrety. Takže jednáme a uvidíme, jaký bude vývoj ohledně frakcí v Evropském parlamentu.

Probruselské strany ztrácejí podporu, ale je jejich zájmem udržet vládu elit, snaží se rozkročit dosavadní vládnoucí frakce tak, aby přibraly další. V podstatě je brzy na hodnocení, ale doufám, že úspěch vlasteneckých stran ovlivní politiku v Evropské unii tak, aby mohlo dojít ke změnám.

A vidím to samé i v české Poslanecké sněmovně, kdy úspěch SPD zapříčinil, že řadu našich témat si od nás vzaly za své ostatní strany, jsou ochotny na nich spolupracovat. Ať už je to referendum nebo téma migrace, které před nedávnem oni odmítali a po našem úspěchu o něm také hovoří. Typickým příkladem je Andrej Babiš, který byl vždy pro migraci, ale naoko se začal tvářit, že migrace není v pořádku – protože vidí úspěch SPD, byť jeho činy jsou jiné a migraci reálně podporuje.

autor: Zuzana Koulová