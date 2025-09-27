Okamura zve k volbám: Hrozí katastrofa Fiala. Babiš jednou tak, podruhé naopak, my hájíme národní zájmy

Za chvilku tu máme volby do Poslanecké sněmovny. Troufnete si tipnout výsledek?
To si asi netroufnu. Ale strašně se bojím jedné věci.
V souvislosti s volbami?
Že to dopadne podobně jako v posledních sněmovních volbách a že těsně propadnou hlasy dvou malých opozičních stran, protože Stačilo! a Motoristé mají v nejnovějším průzkumu agentury STEM v TV CNN Prima pouze okolo pěti procent a zcela reálně tak hrozí propadnutí jejich hlasů a opakování scénáře z minulých voleb! Bohužel tak hrozí, že bude dál vládnout Fiala s Rakušanem a Piráty, což by byla katastrofa.
Co tedy lidem radíte?
Volit SPD, protože u SPD je jistota, že hlasy určitě nepropadnou, jelikož máme v preferencích téměř 14 %. Nebo bude znovu vládnout Fiala, Rakušan a Piráti!
Dobře, tak to ale lidé mohou hodit hnutí ANO Andreje Babiše a mají jistotu.
Ale u SPD mají lidé jistotu, že ve vládě dohlédneme na to, aby Andrej Babiš neustoupil například v oblasti Green Dealu, Ukrajiny, imigrace, eura a podobně. V minulosti měl v těchto otázkách ambivalentní a nejasné postoje. Jednou tak, podruhé onak. Když budeme mít silný mandát, prosadíme více věcí z vlasteneckého programu.
To vypadá, jako byste s ním vládnout nechtěli.
Při pohledu na předvolební průzkumy jiná alternativa než vládnout s ANO není, pakliže chceme vyměnit Fialovu vládu. A SPD chce vyměnit Fialovu vládu a chceme, aby lidé měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. SPD nikdy své postoje neměnilo a jasně stojíme na obhajobě národních zájmů proti diktátu Bruselu, Green Dealu, migraci a proti protěžování Ukrajiny.
Ano, vy jste třeba tento týden kritizoval, že dvojice Ukrajinců, jejichž lednová agresivní jízda po dálnici z Plzně na Rozvadov vyvrcholila tím, že spolujezdec prostřelil zřejmě prakem boční okno u řidiče předjížděného kamionu, vyvázla jenom s podmíněnými tresty.
Ano. Vždyť ti Ukrajinci mohli někoho zabít a způsobit hromadnou dopravní nehodu! SPD říká jasně - vyhostíme všechny cizince, kteří u nás spáchají trestný čin, bez možnosti návratu! Požadujeme též zavedení přímé osobní, hmotné a trestní odpovědnost politiků, aby věděli, že svá chybná rozhodnutí ponesou odpovědnost!
Připomínám, že pokud bude SPD ve vládě, udělali bychom též zásadní revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v ČR, aby tady zůstali pouze ti, kteří prokazatelně pracují na pracovním místě, kde nelze přijmout českého občana. Všem ostatním bychom ukončili povolení k pobytu.
Nechceme tady žádné Ukrajince, kteří dostávají sociální dávky, nepracují, páchají trestnou činnost nebo zabírají místa našich občanům.
SPD také podalo tento týden podnět na zrušení hnutí STAN a TOP 09. Čeho tím chcete, pane předsedo, dosáhnout?
Hlavním důvodem je, že na svou činnost inkasovaly obě tyto strany značné finanční prostředky z korupce, organizovaného zločinu a rozkrádání veřejných peněz. Vyplývá to z informací z právě probíhajícího soudu v kauze Dozimetr.
Je důvodné podezření na porušování zákonů, které upravují hospodaření politických stran a hnutí a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Hnutí SPD proto dalo podnět i soudu a státnímu zastupitelství, aby prověřilo původ těchto finančních příspěvků, které obžalovaní poskytli STAN a TOP 09.
Pakliže peněžní prostředky pocházejí z trestné činnosti obžalovaných, navrhli jsme soudu a státnímu zastupitelství, aby peněžní prostředky zajistily. SPD rovněž podalo trestní oznámení, aby orgány činné v trestním řízení prověřily, zda se STAN a TOP 09 nemohly dopustit spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.
STAN a TOP 09 totiž s peněžními prostředky dále nakládaly, přestože si musely být vědomi, že peníze mohou pocházet z trestné činnosti.
Mimochodem, víte, že vzniklo nové české přísloví? Říkalo se - kradou jako straky. Dnes lidé začali místo toho říkat - kradou jako STAN.
Fialova vláda tvrdí, že se jí podařilo teď před volbami dohodnout zastropování nových emisních povolenek ETS 2, které vy dlouhodobě kritizujete, jak jsem zaznamenal, tak ve vašem ekonomickém týmu na tom pracuje i Jan Klaus, syn druhého českého prezidenta. Jak se tedy díváte na toto tvrzení ministrů, skutečně se jim podařilo dosáhnout v této důležité otázce něčeho zásadního?
Lžou kudy chodí. Evropská komise o zastropování nerozhodla a ani pro to není většinová vůle mezi státy EU. Fialova vláda opakovaně hlasováním podpořila zavedení emisních povolenek a zásadně tak poškodila české občany a firmy. A teď před volbami, když jim teče do bot, tak začali hrát divadlo, že chtějí zastropovat něco, co sami podpořili.
Ekonomové spočítali, že nové emisní povolenky mohou stát občany a domácnosti až devadesát tisíc korun ročně navíc. Fialova vláda s Rakušanem a Piráty totálně zešíleli. Kde na to mají lidé a firmy vzít peníze? Navíc chce Fialova vláda a vedení Evropské unie ještě zpřísnit Green Deal a tím likvidují ekonomiku.
Ještě zpřísnit? Tak to voliče pěkně vystraší. Můžete to upřesnit, v čem má být Green Deal ještě přísnější?
Evropská komise letos v červenci představila plán, který má přitvrdit Green Deal. Brusel chce do roku 2040 redukovat emise o 90 procent v porovnání s rokem 1990. Cena emisní povolenky, kterou takový plán předpokládá, by vylétla do astronomických výšin.
Nad drakoničností záměru Evropské komise se pozastavují i experti tak renomovaných pracovišť, jako je Oxfordský institut pro energetická studia nebo pražské CERGE, tedy společné pracoviště Univerzity Karlovy a Ekonomického institutu České akademie věd.
Letos v březnu Oxfordský institut pro energetická studie publikoval studii Decarbonisation in Europe: Modelling Economic Feasibility and the Glidepath for Gas. Její autor, Kong Chyong, v ní dospívá k ústřednímu závěru, který vyráží dech.
Pokud by se měl záměr Evropské komise naplnit, pokud by se tedy měl naplnit zamýšlený program „Fit for 90“, bude roku 2040 činit náklad dodatečného snížení emisí hned 17 246 eur za vypuštěnou tunu oxidu uhličitého či ekvivalent. To je v přepočtu dle dnešního kursu více než 422 000 korun!
Třinecké železárny, jediná ocelárna v Česku, už teď varuje, že bude muset z důvodu emisních povolenek a Green Dealu odejít do zahraničí, což by mimojiné znamenalo obrovské propouštění zaměstnanců. To SPD nechce připustit a budeme bránit naše občany a naše firmy proti zdražování a unijním nesmyslům. Proti tomuto šílenství Bruselu, které podporuje Fialova vláda, se musíme tvrdě postavit na odpor.
Třetina domácností je na tom nyní hůře než v roce 2021, podle dat PAQ Research. Je to podle vás vina vlády? A co se s tím dá dělat?
Může za to Fialova vláda, tedy koalice SPOLU, STAN a Piráti, kteří jsou plně odpovědní za pádivou inflaci a rekordní propad reálných mezd v České republice. Taky připomenu, že v Česku krachuje letos rekordní množství firem, přičemž důvodem jsou především drahé energie, které jsou u nás kvůli neschopné vládě až násobně dražší než v okolních státech.
Základním krokem proti jakékoli chudobě a pro nastartování ekonomiky je podle SPD zajistit levné energie, protože energie zdražují všechny výrobky včetně potravin. Dále je potřeba zastavit zadlužování, protože to přispívá k růstu inflace. A snížením cen energií, nezvyšováním daní a omezením byrokratických regulací je potřeba nastartovat ekonomický růst, který přinese i větší prosperitu a růst mezd.
Ještě jedna statistika v čase, tentokrát od Eurostatu: Po roce 2022 se v Česku historicky mimořádně zhoršila dostupnost bydlení pro mladé lidi. Přitom mezi lety 2013 až 2022 se převážně zlepšovala. Zvýšení dostupnosti bydlení a podpora pracujících rodin s dětmi je jednou z vašich priorit, jak na to tedy chcete jít?
Nese za to odpovědnost Fialova a Piráti, kteří zkazili digitalizaci stavebního řízení a stavební řízení ještě zpomalili. Důsledkem jsou miliardové škody. A nyní mají tu drzost ještě tvrdit, že lidem zajistí dostupné bydlení. Loni v Česku žilo hned 11,3 procenta mladých lidí ve věku od 15 do 29 v domácnostech, pro něž výdaje spjaté s bydlením představují nadměrný náklad.
To znamená v domácnostech, které za bydlení dají 40 procent a více ze svého disponibilního příjmu (čili z peněz, které mají skutečně k dispozici, po uhrazení daní či odvodů).
Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. Proto prosazujeme zjednodušení stavebního řízení, převod státních pozemků zdarma na města a obce za účelem podpory družstevního bydlení.
A naše komplexní řešení podpory mladých rodin je, že navrhujeme snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: Buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu.
Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost.
Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, který by pracujícím rodinám přinesl až 100 000 korun ročně čistého navíc. Navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do 3 let.
Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách. Dále prosazujeme zvýšení kapacit mateřských škol a zlepšení podmínek pro částečné pracovní úvazky pro rodiče s malým dítětem.
Tomio Okamura
V Česku je nyní přibližně 600 tisíc lidí v exekuci, z toho zhruba 450 tisíc lidí má mnohočetné exekuce, tedy dvě a víc. To je přibližně 5 procent všech obyvatel ve věku přes 15 let. Vy se o tento problém zajímáte dlouhodobě, už od dob, kdy byl ministrem spravedlnosti Jiří Pospíšil, dnes opět kandidát TOP 09, a z pár stovek z pokuty za jízdu načerno se stávaly statisícové dluhy. Jaké je vaše řešení problému s exekucemi dnes?
SPD se tím zabývá dlouhodobě a dlouhodobě jsme podávali ve sněmovně naše návrhy.
Zavedeme zestátnění exekutorů, trestání lichvy i pomoc lidem v dluhových pastech. Prosazujeme zastropování roční procentní sazby nákladů (RPSN) u půjček, zrušení placení úroků z úroků a úroků z prodlení a navrhujeme přednostní placení jistiny dluhu.
Navrhneme bezplatnou právní pomoc lidem, kteří se dostanou do dluhové pasti a do problémů s exekucemi prostřednictvím odborníků na úřadech (odborech) sociální péče. Chceme větší informovanost veřejnosti o rizicích spojených s půjčkami a o nutnosti zodpovědného přístupu k závazkům.
autor: Jakub Vosáhlo