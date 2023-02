Olympiáda bez Rusů? „Válku tím nevyhrají ani neprohrají!“ Hokejová legenda Jiří Holík rázně vystoupil

reklama

Vraťme se úvodem společně ještě k prezidentským volbám. Překvapily vás něčím?

Překvapily mě tou zbytečně vyhrocenou předvolební šarádou, ale to bylo patrné nejenom ze strany Andreje Babiše. Na tom měli svůj podíl oba aktéři a samozřejmě ti, kteří pro ně připravovali celou tu jejich strategii.

Po každých volbách se spekuluje, proč ten či onen kandidát uspěl a naopak. V čem vidíte hlavní příčiny konečného neúspěchu Andreje Babiše?

Je to jednoznačně v té politice Antibabiš. Cokoliv je správné kromě toho, co si myslí nebo co dělá Andrej Babiš. Samozřejmě, že i on už udělal řadu chyb, ale na druhé straně je to stále ještě vítěz posledních parlamentních voleb – když nepočítám jednotlivé poslepované koalice, ale jeden politický subjekt, kterým je hnutí ANO. A pro mnoho lidí je stále vítězem, protože se stačí podívat na průběžné průzkumy, kde ANO vede daleko před ostatními.

Věnujme se dále válce na Ukrajině. Tam se prý rozhodne během příštích dvou měsíců. Usuzuje tak alespoň bývalý velitel polských pozemních sil a nynější generál v záloze Waldemar Skrzypczak. V rozhovoru pro televizi Polsat News uvedl, že v nejbližší době očekává ruskou ofenzívu hned z několika směrů a po jejím ukončení – ať už ty boje dopadnou jakkoliv – přijdou na řadu mírové rozhovory. Váš pohled?

Já tomu nevěřím, mně tam chybí právě to jednání s nějakým reálným očekáváním, protože hlasy, že všechno skončí odchodem ruských vojsk z okupovaných území včetně Krymu, tomu fakt nevěřím. Rusové naopak teď posilují ofenzivu, takže si to celé s ukončením konfliktu nějak nemůžu dát dohromady. Já jenom doufám, že se nakonec nepodaří zavléci do této války NATO, teď jsem ku příkladu četl, že ruské rakety letěly na Ukrajinu přes Rumunsko, což by se taky dalo vykládat různými směry, pokud by to vyšlo skutečně najevo. Ale to přece není přímý útok na Severoatlantickou alianci.

Vladimír Putin se prý podle agentury Bloomberg připravuje na dlouholetou válku. A stále má přitom většinovou podporu obyvatel, i když desítky tisíc ruských vojáků už na Ukrajině padly. Čím odůvodnit tu slepou víru Rusů ve vítězství a především odhodlání stále se o něj pokoušet, byť za cenu nejvyšší?

Za situací na Ukrajině stojí ruské myšlení, vydatně podporované současnou propagandou. Rusové prostě jsou takoví, je to jejich přirozená nátura, mají zkrátka pocit, že si vlastně berou zpět pouze to, co jim historicky patří a na co mají nárok a jakýkoliv odpor jim proto připadá nesmyslný a nepřirozený. Růst Ruska je prostě a jednoduše podle nich naprosto zákonitý – a jakýkoliv odpor proti tomu je v podstatě bojem proti bohu a přírodě.

Mimo jiné v důsledku války na Ukrajině je Evropa sužována energetickou krizí, jejíž konsekvence zatím ale nejsou natolik fatální, jak se původně očekávalo. Souhlasíte se mnou?

Co říkáte na současnou snahu Mezinárodního olympijského výboru o návrat sportovců Ruska a Běloruska na olympiádu už v příštím roce?

To je strašně těžká otázka, protože já si uvědomuji, že oddělit sport a politiku v podstatě v dnešní době dost dobře nejde, i když bychom si to všichni přáli. Nemám jasný názor, není to jednoduchá odpověď.

Ukrajina hrozí bojkotem her, považujete to za adekvátní reakci?

Z její strany určitě, stejně tak ale chápu, že ruští a běloruští sportovci chtějí sportovat, chtějí hrát a soutěžit a drtivá většina z nich ani nemá šanci pořádně ovlivnit smýšlení Rusů nebo samotného Putina. Tím, že nebudou hrát, válku ani nevyhrají, ani neprohrají.

Byla by účast Rusů a Bělorusů čímsi jako zneuctěním památky padlých na Ukrajině a posvěcení války?

Co říkáte na snahy bývalého skvělého českého brankáře Dominika Haška, který velmi ostře kritizuje vedení NHL a nově i MOV za vstřícný vztah k Rusům a Bělorusům?

Já ty snahy považuji od počátku za přehnané, i když je z části také chápu. Pokud jde o NHL, je jasné, že, a to Dominik sám moc dobře ví - to je jeden velký kolotoč peněz, oni neřeší žádnou velkou morálku, jim jde o zisk. A MOV může být stejný nebo mít i v jádru dobré úmysly ke svým snahám. To je nesnadné posoudit.

Bude to za pár dnů přesně 25 let od vítězství českých hokejistů na Zimních olympijských hrách v Naganu. Jak na ně vzpomínáte?

Jako na největší úspěch v dějinách českého a vlastně i československého hokeje. A taky mě vždycky trochu zamrzí, že jsme olympijské zlato nedokázali jen těsně získat už o 19 let dříve v Innsbrucku 1976, kde jsme měli skutečně vyzrálý a skvělý tým, jehož jsem měl tu čest být také součástí.

