Orbán pro PL: Přístup na trh EU nás mnoho stojí, je to vyčísleno. Úspěch V4 Brusel nedokáže strávit

Pane premiére, co bylo hlavním tématem vaší návštěvy v České republice a proč jste navštívil právě Ústecký kraj? Chtěl jste tím vyjádřit podporu českému premiérovi a jeho hnutí ANO před nadcházejícími parlamentními volbami v České republice?

Odehrává se zde jedna z mých nejoblíbenějších knih. Ústecký kraj, přesněji město Ústí nad Labem, je dějištěm románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. Z celého románu vyzařuje cosi typicky středoevropského, co mi pomohlo pochopit, proč jsme my Středoevropané takoví, jací jsme. Je to lidská stránka věci. A samozřejmě jsem přišel také pracovat.

S panem premiérem Babišem se dobře spolupracuje. Ani já nejsem zrovna baletní tanečník, ale z nás dvou je asi ráznější, když přijde na debatu. Co na srdci, to na jazyku. To je úctyhodná vlastnost. Ani jeden z nás se nezalekne obrany zájmů našich zemí. To, že se nám podařilo zastavit migrační vlnu a že řada členských států EU nyní říká k migraci to, co my říkáme od samého počátku, je z nemalé části zásluha pana premiéra Babiše. Je to společný úspěch Čechů, Maďarů a občanů všech zemí V4. Doufám, že i tentokrát se mu dostane důvěry.

Co vás spojuje se současným českým premiérem, jak hodnotíte spolupráci s ním a jak současné česko-maďarské vztahy?

Česko-maďarské vztahy nebyly nikdy tak dobré. My, Středoevropané, máme společný osud. Svědčí o tom i příklady z historie. Pokud dokážeme spolupracovat, můžeme dosáhnout svých cílů společně, ale pokud nějaká cizí mocnost tuto jednotu obejde, jednotlivě jsme odsouzeni k neúspěchu. Tak tomu bylo v habsburské říši a tak je tomu i nyní v případě Bruselu. Kvalita česko-maďarských vztahů je proto pro obě země existenční otázkou. Pan premiér Babiš je naším partnerem v tomto náhledu.

Není náhodou, že centrála EU vás a premiéra Babiše často jmenovitě kritizuje, jaké je pozadí této kritiky, jak si to vysvětlujete? O co konkrétně jde?

Visegrádské země dosáhly v posledním desetiletí velmi významných úspěchů a naše politika je alternativou k modelu navrhovanému Bruselem. Mnoho lidí to nedokáže strávit. Nejde jim do hlavy zejména to, proč neustálé útoky nedokázaly rozbít spojenectví visegrádských zemí. V posledním desetiletí jsme dospěli k tomu, že v Evropě nelze rozhodovat proti naší vůli. Úspěšně jsme se postavili plánům Bruselu na kvóty pro přesídlování migrantů: byli jsme první, kdo se Bruselu postavil, a pan premiér Babiš byl první, kdo se za nás postavil. Také díky našemu spojenectví nemohl být v Bruselu při vyjednávání o sedmiletém rozpočtu EU přijat rozpočet zaměřený proti střední Evropě.

Jste pro uspořádání referenda v Maďarsku o vystoupení z EU, nebo si stále myslíte, že je třeba věci změnit v EU, a to i za cenu společného postupu a úsilí Visegrádské čtyřky?

Členství v EU pro nás není jen ekonomickou otázkou, ale také otázkou identity. Dokud nám bude Evropská unie přinášet mír a prosperitu, vytrváme. EU je také trhem pro naše výrobky. Tato příležitost však zdaleka není zadarmo. Naši polští přátelé nedávno diskutovali o parlamentní zprávě, podle níž Polsko v letech 2004 až 2020 získalo 593 miliard zlotých dotací z EU, ale západní společnosti, které tam působí, vyvedly ze země 981 miliard zlotých zisku. Řeči z Bruselu vedené z koňského sedla jsou nepřijatelné.

Jak vidíte současnou situaci v Evropě a EU, jakou roli (podle vás) mohou hrát Rusko a Čína v globálním měřítku?

Pokud jde o Rusko a Čínu, EU sedí na koni obráceně. Nemá armádu, ačkoli Rusko rozumí vojenské síle a respektuje její jazyk. Obchod však tím brzdíme, ačkoli by bylo v našem obchodním zájmu úzce spolupracovat. Chceme ukázat sílu tam, kde jsme slabí. A naopak tam, kde by byl prostor pro partnerství, zavíráme brány. Bruselské elity si nasadily ideologické klapky na oči a jednají proti zájmům Evropy. Jen proto, že Spojené státy považují Čínu za svého největšího protivníka, si Evropa nemůže dovolit nevyužít obrovské hospodářské příležitosti, které se jí nabízejí. Evropa potřebuje strategickou suverenitu. K tomu by potřebovala samostatnou vojenskou sílu a obchodní politiku, která by sledovala její vlastní zájmy.

Jak hodnotíte situaci v Afghánistánu a jaké budou podle vás důsledky pro světový (politický) vývoj?

11. září 2001 byly napadeny Spojené státy, náš spojenec v NATO. V těchto situacích vstupuje v platnost článek 5 Severoatlantické smlouvy, který vyzývá zúčastněné státy k poskytnutí vzájemné pomoci. Tuto povinnost jsme splnili, protože to vyžaduje čest a rovněž máme zájem na dobrém fungování NATO. Později se mise NATO v Afghánistánu změnila a stále více se zaměřovala na vývoz demokracie. Už tehdy se našli tací, kteří tušili, že takový závazek je odsouzen k neúspěchu.

Naši američtí spojenci to nakonec pochopili. Američané měli právo říci, kdy má mise skončit, a my jsme se tomu přizpůsobili. Není však správné, aby chaos, který po sobě zanechali, dopadl na nás. Počet migrantů z Afghánistánu na jižní hranici Maďarska narůstá už nyní. Skutečně velká vlna přijde až později. Musíme se tomu postavit a Maďarsko je připraveno. Je smutné, že stejně jako v roce 2015 nám Brusel vráží nůž do zad. Zatímco my bráníme evropské hranice, oni nám nepomáhají, a dokonce nám zadržují finanční prostředky, které nám náleží.

Co považujete za nejdůležitější kroky pro Evropskou unii, co by se podle vás mělo v EU změnit?

Evropská unie se stala zajatcem bruselské elity. Jejich řešením všeho je další centralizace. Je třeba přiznat, že to nefunguje. Například eurozóna nefunguje dobře, protože její členové i jednotlivě nahromadili téměř nezvládnutelný objem státního dluhu, zatímco jejich hospodářský růst nedosahuje ani průměru EU. Problematickou oblastí je také migrace, na kterou mají členské státy radikálně rozdílné názory.

Z toho plyne poučení, že nemusíme dělat všechno společně a že se musíme vrátit k základům Evropské unie. Neexistuje žádná strategická vize, takže by se z nedostatku lepšího nápadu centralizovaly. Měli by nás nechat pracovat. Například v Evropském parlamentu nedělají celý den nic jiného, jen urážejí a snaží se poučovat členské státy jménem nikým nevolených nevládních organizací. Měli bychom s tím přestat a vrátit zastupování poslancům parlamentů členských států.

Chcete se vyjádřit k některým maďarským zákonům, které jsou v EU kontroverzní?

Brusel útočí na náš zákon na ochranu dětí. Maďarsko je zemí přátelskou k rodině a ochrana dětí je její součástí. Ochrana dětí na jedné straně znamená opatření proti fyzickému týrání, ale také to, že za výchovu dětí do jejich 18 let jsou zodpovědní výhradně rodiče. To jsou zásady, ze kterých nebudeme nikomu ustupovat. Politici, kteří útočí na zákon o ochraně dětí, reprezentují George Sorose a myšlenku otevřené společnosti.

Netají se tím, že instituci rodiny považují za přežitek, a proto chtějí, aby se děti povinně začaly seznamovat s problematikou LGBTQ již od útlého věku. My jsme proti tomu, a proto útočí na Maďarsko, proto se nás snaží vydírat prostředky z Fondu obnovy. Jsme jediní v Evropě, kde lidé budou rozhodovat o tom, zda chtějí, nebo nechtějí sexuální senzibilizaci našich dětí. Uspořádáme referendum stejně jako v případě povinných migračních kvót. V Evropě se politici bojí ptát lidí a s pomocí médií a sítí nevládních organizací rozhodují o podpoře masové imigrace a šíření genderové ideologie, aniž se jich ptají na názor. To se u nás nemůže stát.

Pane premiére, co byste si přál zlepšit v česko-maďarských vztazích a jaké klíčové kroky považujete v současné době v Maďarsku za prioritní?

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit ze střední Evropy dobře fungující hospodářský prostor. K tomu je také třeba zlepšit infrastrukturní spojení mezi Českou republikou a Maďarskem. Musíme také klást větší důraz na naši spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, která by mohla být důležitou průlomovou oblastí. A nejdůležitější je neotáčet se zpět. Ať je visegrádská spolupráce a program uspořádání střední Evropy regionálním minimem, které jde napříč politickými stranami.

Vaše projevy a návrhy se často objevují jako první na portálu ParlamentníchListů.cz v ČR, máte mezi čtenáři portálu spoustu příznivců/zastánců, chcete jim něco vzkázat?

Máme před sebou složité období, vstoupili jsme do éry epidemií a migrací. Potřebujeme silné vůdce a soudržnost lidí. Vyplatí se nechat střelný prach v suchu.

