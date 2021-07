Ostudná je diktátorská EU, ne maďarský zákon. Volit Piráty znamená podvolení Bruselu, vzkazuje poslankyně z Krušnohoří

reklama

Rozhodnutí vlády Viktora Orbána, že v maďarských školách bude platit zákaz vzdělávání o sexuálních menšinách, spustilo širokou debatu napříč EU. Nizozemský premiér Mark Rutte v reakci na to dokonce uvedl, že pokud Maďarsko zákon nezruší, mělo by opustit EU. Je takové vyjádření v pořádku?

Maďarsko je suverénní stát a může si ve své zemi tvořit zákony, jaké chce. Evropská unie se chová jako diktátor a neuznává svrchovanost jednotlivých států. O tom, jak budou vychovávány děti, rozhodují rodiče, a ne nějaké neziskovky, aby jim do hlavy cpaly sexuální výchovu menšin. Takový zákon by měly přijmout všechny státy, aby daly jasně najevo, kde jsou hranice, které by se už neměly překračovat.

Dopis 17 lídrů EU na podporu sexuálních menšin není nic jiného než další krok k rozvrácení svrchovanosti států, jako je Maďarsko, a ukázka podrobení se principům EU. My ani nikdo jiný nemáme právo mluvit Maďarům do jejich zákonů, kteří svým zákonem chrání děti a rodiče. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová označila maďarský zákon za ostudný, mně přijde ostudné, jak EU neustále rozvrací suverenitu jednotlivých členských států.

Viktor Orbán vyrukoval také se sedmerem programových bodů „o budoucnosti EU“, které nechal otisknout ve velkých denících napříč celou EU. To vzbudilo diskusi mezi unijními politickými špičkami. Orbán například navrhuje posílit roli národních parlamentů, chce, aby se členem EU stalo Srbsko, a apeluje na to, aby v EU politická rozhodnutí přijímali volení zástupci, a nikoli mezinárodní nevládní organizace. Jsou takové návrhy v pořádku?

Myšlenka Viktora Orbána na reformu Evropské unie je dobrá, ale osobně jsem k tomu skeptická, za mě je EU zbyrokratizovaný moloch a jedinou cestou ke svobodě je vystoupení. Evropská unie dávno není spolkem, do kterého jsme vstupovali. Odklonila se od svých hodnot a stal se z ní diktátor, který ničí suverenitu členských států, tak aby vznikl jeden evropský superstát. Členské státy jsou Bruselem neustále atakovány, aby přijaly nesmyslná a mnohdy sebedestruktivní nařízení. Nuceným přijímáním běženců na svá území státy v mnoha případech ohrožují svou bezpečnost. Žádný stát nesmí diktovat jinému. Čím více politických subjektů se přidá, tím větší šance je na realizaci změn v EU.

Piráti v EU chtějí posilovat Evropský parlament a zrušit právo veta při hlasování o daních a zahraniční politice. Shodli se na tom jejich stranický předák Ivan Bartoš a europoslanec Marcel Kolaja. V Radě by tak chtěli odblokovat situace, kdy se proti nějakému návrhu postaví třeba jen několik zemí, nebo dokonce jediná. Je toto prohlášení a uvažování od českého politika v pořádku?

Piráti nás svými hrůzostrašnými nápady, které jdou proti suverenitě vlastního státu, přestávají překvapovat. Lidé by si to měli uvědomit v nadcházejících říjnových volbách. Volba probruselských stran, jako jsou Piráti, povede ještě k většímu podvolení Bruselu, ztrátě naší identity a bude mnohem těžší se z tohoto molochu vymanit a budeme muset přijímat nařízení, která jdou proti suverenitě a bezpečnosti vlastního státu.

Karla Maříková SPD



Podle europoslance Jana Zahradila se Piráti dívají na členské státy EU jako na pouhé vazalské státy „budoucí euroříše“. Trefil se?

Musím souhlasit, Piráti svým postojem vůbec nehájí suverenitu ČR, nebo si myslíte, že třeba zavedení eura je v zájmu ČR a že by nám to prospělo? Mít vlastní měnu patří přece k svrchovanosti státu. Nebo pojďme dál, pokud Čech řekne o sobě, že má evropskou národnost místo českou, tak to už samo o sobě o něčem svědčí, že takovému člověku neříká nic národní identita.

Svědčí to o tom, že Piráti chtějí jeden evropský superstát, který bude mít jednoho jediného vůdce.

Prezident Miloš Zeman uvedl o translidech, že jsou mu odporní. Někdo mu vyčítal, že to bylo zbytečně tvrdé a zraňující. Máte pocit, že prezidentova slova byla přestřelená a nevhodná?

Pan prezident má právo na svůj názor a má právo ho říci, jak ho cítí, neboť svoboda slova a projevu je zaručena Listinou základních práv a svobod, která je zakotvena v naší ústavě.

Je podle vás v Česku některá ze sexuálních orientací znevýhodňována, či dokonce utlačována?

Určitě ne, Česká republika je tolerantní, a tak je zbytečné kvůli tomu vytvářet nafouknutou bublinu, která tady není. Mediální masáž, kterou můžeme vidět, bude mít úplně opačný efekt a to, že lidé začnou právě sexuální menšiny nenávidět. Do této doby nikdo neřešil orientaci druhého člověka, ale neustálou propagací těchto skupin vznikne ve společnosti nesnášenlivost, a to ani sami jedinci, kteří do těchto skupin patří, nemohou chtít. Ovšem jde o to, zda to není něčí záměr, probouzet v lidech nenávist.

Jak se díváte na to, co se začalo odehrávat po smrti teplického Roma Stanislava Tomáše? Ukázalo se opět, že Češi jsou beznadějní rasisté, jak se psalo?

S rasismem to nemá nic společného, šlo o policejní zásah proti agresivnímu jedinci pod vlivem drog. Opět zde byla snaha o vytvoření problému, který neexistuje, a zneužití situace. Kdyby ti, kdo zásah kritizují, byli oběťmi násilného trestného činu takového recidivisty nebo by to bylo třeba jejich dítě či by demoloval jejich majetek, tak by změnili rychle názor.

Přestaňme tady uměle vytvářet problémy z USA, které zde neexistují, jinak se jednoho dne dočkáme, že policisté se budou kvůli obvinění z rasismu bát zasáhnout a přijdou o život nevinní lidé.

Psali jsme: Tři lidé na akci Romů. Tři. Ale veselo začalo po skončení „Nejsme menšina, jsme hrdý národ!“ Romové vzpomenuli na „českého Floyda“. Chystají se do politiky VIDEO Babiše do kriminálu. Romové v Kosovu za ,,českého Floyda" I v Moskvě už znají Teplice. Rusko zkritizovalo ČR za zacházení s Romy

V čem leží podstata problémů mezi některými Romy a Čechy?

Podstata problému je, že velká část tohoto etnika zneužívá sociální systém, a bohužel tím pak ničí pověst i těm slušným. Na vině je ale systém, který jim to umožňuje.

Zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský krátce po řádění tornáda na Moravě zveřejnil prezidentské volební výsledky z obcí, kde tornádo řádilo. Ve všech vyhrál s přehledem Miloš Zeman. Tweet byl ovšem některými vykládán tak, že Lutonský jaksi dává pohromu na Moravě do rovnítka s tím, jaké mají tamní lidé politické názory… Hrad vyzval generálního ředitele ČT Petra Dvořáka k omluvě. Je to namístě?

Myslím, že vůbec nebylo vhodné v této souvislosti spojovat něčí neštěstí s politikou. Ředitel Dvořák nejen že by se měl omluvit, ale měl by už odstoupit nebo být odejit.

Jednalo se podle vás o výjimečný úlet, nebo v ČT panuje jakýsi systémový problém, kdy redaktoři ČT nezvládají zůstat nestranní?

Neobjektivita ČT je dlouhodobý problém. Ryba smrdí od hlavy, tak se tento problém musí řešit od samého vrcholu.

Již několik měsíců Poslanecká sněmovna odkládá volbu radních ČT. Je možné, že věc dojde tak daleko, že radní nebudou zvoleni až do konce mandátu Sněmovny a volba se bude muset opakovat od začátku.

O to přece některým rádoby demokratickým subjektům jde, proto se snaží volbu neustále blokovat. Záleží, jak se k tomu postaví hnutí ANO, kdyby byla vůle, tak je i cesta.

