Pamětník roku 1968: Zelenskyj si myslí, že nad Kremlem zavlaje ukrajinská vlajka. Tak válka neskončí! Musí se vzdát části území...

POLOČAS ROKU HRŮZY „Když jsme v listopadu 1989 zrušili cenzuru, domnívali jsme se, že už je to napořád. A vida, noví cenzoři, kteří nesnášejí jiné názory, než jsou ty jejich, se zase našli. A opět se ohánějí obecným dobrem,“ vrací se k nedávnému dočasnému „vypnutí“ některých webů spisovatel a novinář Jan Bauer. Mluví o tom, že Evropě chybějí silní politici, kteří by buď invazi na Ukrajinu dokázali zabránit, nebo by válku okamžitě ukončili. Obává se, že zdražování de facto všeho české domácnosti nezvládnou. „A bojím se, že je to většině poslanců a ministrů jedno,“ podotýká. Prozradil také, kdo je zatím jeho favoritem na nového prezidenta.

reklama

Jak hodnotit zhruba půlrok vládnutí současné vlády? Přišla ta tolik avizovaná a slibovaná „změna“?

Změna skutečně přišla, ale změna k horšímu. A určitě za to nemůže ani Babiš, ani Putin.

Dalším heslem, zejména koalice SPOLU, bylo „patříme na Západ, ne na Východ“. Toto heslo mělo velmi srozumitelný obsah v roce 1989, co ale znamená dnes?

Nemám rád tohle zeměpisné rozdělování, protože je silně zavádějící. Pokud příslušnost k Západu znamená příslušnost k EU a k NATO, pak je to srozumitelné. Ale jsem pro příslušnost plnoprávného člena, a ne slouhy.

Se začátkem války a s příchodem ukrajinských uprchlíků utkvělo na Fialově vládě podezření, že preferuje „havlovské ideje“ mezinárodní politiky a zájmy zahraničních partnerů před pragmatickými zájmy. Odpůrci vlády předhazují Fialovi například Viktora Orbána coby vzor. Kde je pravda?

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 31798 lidí

Ruská invaze na Ukrajinu je něco, co jsme si ještě před rokem jen těžko dokázali představit. I mnozí odborníci odhadovali i krátce před touto událostí, že se nic takového nestane. Kde podle vás tkví jablko celého sváru a kde příčiny, které vyústily až k tomuto konfliktu?

Na vině zdaleka není jen Putin. Všechno přece začalo, když ukrajinská vláda nadřadila ukrajinský jazyk nad ruštinu, jazyk ne právě zanedbatelné menšiny. A pak začala vážně koketovat s údajným členstvím Ukrajiny v Severoatlantickém paktu. S tím Rusové, kteří myšlením stále ještě žijí v časech studené války a vyžívají se v pocitu vnějšího ohrožení, rozhodně nemohli souhlasit. Ať už bude Ukrajina v budoucnosti jakákoliv, vždycky bude muset počítat s tím, že jejím sousedem je ruské impérium, a podle toho se chovat.

Co udělat pro to, aby válka na Ukrajině co nejdříve skončila? A lze po Ukrajincích, kteří trpí, žádat územní či jiné ústupky?

Bohužel někteří představitelé Ukrajiny včetně světem obdivovaného pana Zelenského si představují, že válka skončí, až ukrajinská modrožlutá vlajka zavlaje nad moskevským Kremlem. Jenže z této představy je nutné je rychle vyvést. Pokračování války přináší obrovské utrpení na obou stranách, nehledě na zničená města a vesnice. Proto by mělo být heslem dne – jednat, jednat, jednat a dosáhnout míru co nejrychleji. A že se bude muset Ukrajina zříci části svého území, především toho, kde žije převaha ruského obyvatelstva, by mělo být zřejmé.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu se objevují analogie s rokem 1968. Dá se to srovnávat? Ostatně vy jste rok 1968 zažil na vlastní kůži i jako novinář…

Současná válka na Ukrajině a invaze do Československa v srpnu 1968 jsou něčím zcela rozdílným. My jsme tehdy snili o lepší demokratické zemi a věděli, že socialismus s lidskou tváří, jak se tehdy říkalo, postupně přeroste v politickou pluralitu a svobodné podnikání. Kdežto Ukrajina je jednou z nejzkorumpovanějších zemí v Evropě pod vládou několika nejbohatších oligarchů. Když Ukrajinci prchají před válkou ze své země, chtějí po nich jejich vlastní celníci výpalné v eurech, jinak je nepustí přes hranice. Když po 21. srpnu utíkali Češi a Slováci na Západ, celníci jim zvedli hraniční závory a povzbuzovali, aby jeli co nejrychleji. To je příklad rozdílnosti naší a ukrajinské mentality zkažené domácí postsovětskou realitou.

Domníváte se, že to u nás při okupaci 1968 mohlo skončit podobně jako na Ukrajině, pokud by se lidé bránili? Byly k tomu tendence?

Představa, že jsme se v srpnu 1968 mohli bránit, je zcela mimo realitu. Nezapomínejme, že naše armáda byla součástí Varšavského paktu, stejně jako armády pěti zemí, co nás napadly. Jakýkoliv pokus o ozbrojený odpor by byl sebevraždou. Brežněv by se nerozpakoval zopakovat si Maďarsko v roce 1956.

Psali jsme: Kolovratník (ANO): Novela zákona o ČT a ČRo - snaha o zlepšení nebo skryté zájmy koalice? „Pohrdání voliči. TOP 09 číslo 2.” Slova o STAN zevnitř Křečkovi došla trpělivost: Znovu se ozval. Již mezinárodně Frýdlant: Kapacita ve školkách nestačí, město otevře nové oddělení

Vraťme se zpátky do současnosti: leží na Miloši Zemanovi, Angele Merkelové či Emmanueli Macronovi vina za přílišnou vstřícnost k Rusku? Lze například Miloši Zemanovi vyčítat, že ani po kauze Vrbětice svůj postoj k Rusku nezměnil? Vůči Putinovi otočil až po vypuknutí invaze…

Pravda je, že současná Evropa postrádá silné politiky, jakými byli v minulosti třeba Churchill, Adenauer nebo de Gaulle. Troufnu si tvrdit, že takoví by dokázali zabránit Putinovi v invazi na Ukrajinu, případně válku zastavit. Ale zdá se, že Evropa z hlediska úrovně svých představitelů poněkud degeneruje. Doufám, že je to jen přechodný jev.

Mimochodem, jak jako dlouholetý novinář hodnotíte akci vypnutí některých tzv. dezinformačních webů (weby už zase „jedou“)? Šlo o ojedinělý výkřik, nebo jsou zde síly v bezpečnostních službách či neziskových organizacích, které na podobná omezení budou tlačit?

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 23999 lidí

Česká republika má jednu z největších inflací v EU. Rostou ceny energií, potravin, de facto všeho. Zvládnou toto podle vás české domácnosti?

Nezvládnou. A bojím se, že je to většině poslanců a ministrů dost jedno. Rád se budu mýlit.

Očekáváte, že na podzim vyjdou lidé do ulic? Hrozí nepokoje, demonstrace, které mohou vyústit třeba až v pád vlády?

Myslím si, že k něčemu takovému nedojde. Jednak chybí politická síla, která by se do čela nepokojů postavila, a pak lidé jsou spíše otupělí a pohodlní.

A jak jako vystudovaný zemědělský inženýr vnímáte naši současnou potravinovou soběstačnost? Měla by se zvýšit, nebo mají pravdu ti, kteří věří společnému evropskému trhu?

Potravinová soběstačnost, s výjimkou subtropického a tropického ovoce, tady před rokem 1990 byla. Je tedy načase podpořit zemědělce v jejím obnovení. Ale bojím se, že nám zase někdo z Bruselu vytkne, že pěstujeme moc brambor a chováme moc prasat. A naše vláda se postaví do pozoru a bude s tím nadšeně souhlasit.

Blíží se prezidentské volby. Máte nějakého svého „favorita“?

Líbí se mi paní Nerudová. Ale nejsem si jist, jestli to není jen kvůli tomu, že je to pěkná ženská. Slováci si také zvolili prezidentkou jednu krasavici, a jak se zdá, příliš to s ní nevyhráli. Spoléhám však na to, že paní Nerudová je ekonomka a asi dobrá, když to dotáhla až na rektorku brněnské Mendelovy univerzity.

Psali jsme: ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021 Státní fond kinematografie: Rada Fondu podpořila rekordních 11 minoritních koprodukcí Václav Klaus po požáru: Selhání vlády a zelená ideologie. Evidentně vyhozené peníze USA prý pošlou nového velvyslance. „Pan Twitter“ a velký bojovník proti Trumpovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama