Peníze na zabíjení jako „mírový nástroj“? Hnát nás do války je zločin, vzkazuje Okamura

Tento týden se Poslanecká sněmovna zabývala bezpečnostními hrozbami pro Českou republiku, proběhlo k tomu celé minořádné jednání Sněmovny. Chtěla ho koalice, takže byl hladce schválen program schůze i usnesení. Co na jeho schválenou podobu říkáte?

Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku jsou zcela jistě velmi důležité téma, ale Fialova vládní pětikoalice spíše zneužila jeden pitomý mail pro vyřizování osobních účtů a pro to, aby mohla demonstrovat, že stojí za americkým impériem na věčné časy a nikdy jinak. Ve skutečnosti aktuálně největší bezpečnostní hrozbou pro nás je zatahování České republiky do války na Ukrajině ze strany vládní pětikoalice.

Lidé z koalice by řekli, že nás nikam nezatahují. Můžete tedy upřesnit, z čeho při těchto ostrých slovech vycházíte?

Představitelé všech stran ve Sněmovně mimo SPD chtějí debatu o vyslání českých vojáků na Ukrajinu. SPD odmítá jakékoliv úvahy o tom, že by Česká republika vyslala pod jakoukoliv záminkou naše vojáky. Válka na Ukrajině neskončí porážkou Ruska ani Američanů, obě země postupují tak, aby tam nevykrvácely. Skončí a už končí ekonomickou a politickou porážkou Evropské unie, Ukrajiny a milionů vinných i nevinných Ukrajinců a Rusů, kterým válka vzala životy, domovy, rodiny a zemi. Hnát nás do takové války je zločin. Hnutí SPD chce mír a mírová jednání, ne válku! V tomto směru jsme předložili i náš vlastní návrh usnesení, který nebyl schválen.

A ještě dodám, že Evropská unie vyhodí další peníze českých občanů za zbraně pro Ukrajinu. Zástupci vlád států EU odsouhlasily navýšení prostředků v rámci tzv. Evropského mírového nástroje o pět miliard eur. Peníze jsou určeny na vojenskou pomoc Ukrajině, konkrétně vznikne speciální fond Ukraine Assistance fund. Vidíme, že EU to funguje jako v Orwellovi. „Mír je válka, svoboda je otroctví“. Peníze na zabíjení nazývat „mírovým nástrojem“ můžou fakt jen cyničtí politici poplatní Bruselu. SPD je jediným parlamentním subjektem, který je proti vyslání českých vojáků i proti posílání dalších zbraní, munice a peněz na Ukrajinu a pro Ukrajince.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když už jsme u tématu bezpečnostních hrozeb, je podle vás válka jednou hrozbou, kterou dnes sledujeme?

Určitě ne jediná. Mezi další bezpečnostní rizika patří energetická chudoba a ztráta energetické soběstačnosti, likvidace českého zemědělství, růst exekucí a chudoby, likvidace českého strojírenství a těžkého průmyslu, migrace nepřátelských kultur, neřízená a nekontrolovaná ekonomická migrace z Ukrajiny, ale také nekontrolovaný dovoz produktů z Ukrajiny, které mohou být jak kontaminované zakázanými jedy, tak geneticky upravenými produkty. Dokonce už i americká vládní agentura USDA varovala před ilegální produkcí nelegálními geny modifikovaných ukrajinských potravin, které se dovážejí do Evropské unie.

Hrozbou je i pohyb imigrantů, kteří navíc nejsou očkování proti chorobám jako tuberkolóza či černý kašel. I proto dochází k nárustu těchto nemocí v České republice. Mezi cizinci se nejvíce šíří mezi Ukrajinci.

Když jste zmínil zdravotní rizika, tak ministr zdravotnictví Válek z TOP 09 plánuje rozsáhlé rušení menších nemocnic. Jak myslíte, že by tento plán dopadl na české pacienty?

Tímto krokem Fialova vládní pětikoalice ohrozí zdraví a životy občanů, způsobí devastaci českého zdravotnictví a zhorší dostupnost zdravotní péče. Varují před tím i renomované profesní organizace jako například Asociace českých a moravských nemocnic. Plán ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že v řadě bývalých okresů by už existovaly pouze polikliniky, nikoli nemocnice s lůžkovými odděleními či s akutní péčí. To je něco zcela nepřijatelného. Výsledkem by byla devastace českého zdravotnictví, které si čeští občané platí jako veřejnou službu formou povinného pojištění.

Už nyní přitom statisíce občanů, včetně dětí, nemají svého stálého praktického lékaře či zubaře a napříč republikou je absolutní nedostatek lékařských všeobecných či zubních pohotovostí, které v některých regionech úplně chybí. Za Fialovy vlády se tento stav ještě markantně zhoršil. Další razantní omezení sítě zdravotnických zařízení a kapacit by už vedlo k přímému ohrožení zdravotního stavu a mnohdy i životů vysokého počtu občanů. K tomu je třeba připočíst i dva roky trvající nedostatek některých základních léků na domácím trhu.

Psali jsme: „Zeťák všechno zalepil“. Redaktor ČT Hynek namočen v kauze IKEM, experti nechápou Smrad kolem IKEM: Fialův poradce, nástup GIBS a nátlak na novináře Kmentu Poslanec a lékař o zdravotnictví pod ODS a TOP 09: Predátoři dobře vědí, jak přinutit lidi platit Tunelování zdravotnictví za dveřmi, varuje poslanec a lékař Síla. Co nevyšlo Julínkovi, to teď navlékli přes cizince

Má se projednávat i novela dotýkající se koncesionářských poplatků, které se mají jednak zvýšit a jednak rozšířit okruh plátců. Myslíte si, že si veřejnoprávní média zaslouží větší příspěvek?

Firmy mají platit až 21 tisíc korun, lidé 160 Kč za televizi a 55 Kč měsíčně za rádio. Hnutí SPD s tím nesouhlasí. Podle návrhu ministerstva kultury se nejen zdraží, ale nově budou televizní a rozhlasový poplatek platit i ti, kteří disponují jakýmkoliv zařízením, které umožňuje příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem. Počet poplatníků se má zvýšit zhruba o 230 tisíc. Hnutí SPD navrhuje zrušení koncesionářských poplatků a transformaci České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

Koncesionářské poplatky jsou specifické tím, že mají pevnou částku a nezohledňuje se v nich, kolik člově vydělává. Dnes to ale vypadá, že lidé, kterým za poslední roky životní úroveň spíše klesala díky stagnaci ekonomiky a inflaci, si ani v dohledné budoucnosti moc nepolepší. Průmyslová výroba ČR v lednu v meziročním srovnání stagnovala a meziměsíčně dokonce poklesla. Stavební produkce v ČR meziročně oslabila o 5,9 %. V čem vidíte hlavní problém, že se českému průmyslu tak nedaří?

Vidíme, že Fialova vláda a škodlivá politika EU likvidují český průmysl. Pokračoval také výrazný propad v těžbě a dobývání nerostů, kde produkce klesla meziročně o 22 %! To je způsobeno zejména energetickou politikou EU a jejím systémem emisních povolenek, který uměle zdražuje výrobu energie z uhlí a vede k útlumu jeho těžby.

V lednu se také meziročně snížil počet zaměstnanců v průmyslu, a to o 2 %. A hutě v Česku loni vyrobily celkem 3,4 milionu tun surové oceli, což je dosud nejnižší množství ve statistikách Ocelářské unie. Ve srovnání s rokem 2022 produkce klesla o pětinu. Nižší byla i spotřeba oceli, která se dostala na nejnižší úroveň od vrcholu finanční krize v roce 2009. Cílem Fialovy vlády a Evropské unie patrně je, aby se úplně zničil český průmysl a české zemědělství a aby se u nás nic nepěstovalo a nevyrábělo a abychom byli závislí na libovůli globalistů a nadnárodních korporací.

A podle dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vzrostly ceny za bydlení v Česku od roku 2015 o 111 %. ČR je v tom třetí nejhorší v EU. Ze zemí Evropské unie jsou horší jen Litva a Maďarsko. Fialova vláda (především tedy Piráti, kteří mají v gesci ministerstvo pro místní rozvoj) neudělala pro zlepšení bydlení pro české občany prakticky nic. Naopak jim zvýšila daň z nemovitosti či na paliva, což ještě bydlení prodraží.

To jsme ale trochu odbočili od výkonnosti průmyslu...

Celkově jde o varující statistické údaje, které ukazují, že náš hospodářský pokles je dlouhodobý a má mnohé negativní dopady. Propad českého průmyslu (i zemědělství) je zapříčiněn kombinací dlouhodobě škodlivé politiky EU (zejména jde o program Green Deal) a diletantismem Fialovy vlády, která systematicky podrývá kupní sílu českých domácností a namísto pomoci českým firmám a živnostníkům (např. s vysokými cenami energií) jim naopak zvyšuje daně a další povinné odvody. Hospodářský růst je základním předpokladem snižování rozpočtového deficitu a zadlužení státu, udržení stability důchodového systému i důstojné životní úrovně občanů. Vláda, která působí proti domácímu průmyslu, a navíc nemá důvěru občanů, by měla skončit.

Ale když už jste začal o těch nákladech na bydlení, tak Evropský parlament schválil zákaz kotlů na uhlí, plyn či lehké topné oleje. Takže čím tedy mají lidé topit, pokud nebudou mít k dispozici statisíce korun na úplné přestavění topných systémů?

Může to přinést totální kolaps vytápění. Celé je to ještě nebezpečnější proto, že kvůli zvýšeným cenám za regulované platby elektřiny se velmi začíná prodražovat provoz tepelných čerpadel. A kvůli emisním povolenkám se prodražuje i dálkové vytápění na uhlí a omezuje se těžba uhlí.

V Evropském parlamentu pro tuto směrnici zásadně poškozující ČR a její občany hlasovali europoslanci zvolení za TOP 09 (Niedermayer), STAN (Polčák), za Piráty (Gregorová, Kolaja, Peksa) a europoslankyně Maxová (zvolena za ANO, nyní členka ČSSD). Europoslanec za SPD Ivan David hlasoval samozřejmě proti. Jedná se o další produkt škodlivé zelené ideologie a politiky EU.

Na příkladu této směrnice EU je jasně vidět, jak důležité budou letošní volby do Evropského parlamentu. Půjde o zásadní souboj mezi progresivistickými zastánci obdobných šílených opatření likvidujících hospodářství a životní úroveň lidí v členských státech EU a jejich odpůrci, vlasteneckými politiky hájícími národní zájmy svých zemí.

A myslíte si, že tyto strany, jak vy říkáte patriotické, mají šanci uspět?

Ano. V tomto směru mám například obrovskou radost z toho, že Národní sdružení (RN) mojí kamarádky a spojenkyně SPD Marine Le Penové má potenciál zcela rozdrtit ostatní politické strany ve Francii a v parlamentních volbách by nejen obdrželo většinu hlasů, ale mohlo by získat i většinu absolutní. Vyplynulo to z dlouho utajované průzkumu institutu Ipsos, který si koncem minulého roku nechali udělat opoziční Republikáni, kteří si při politických sporech zjišťovali, jak by dopadly předčasné volby do Národního shromáždění.

A dle jiného průzkumu Jordan Bardella, francouzský politik a předseda Národního sdružení je velkým favoritem letošních evropských voleb. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos pro noviny Le Monde má osmadvacetiletý francouzský politik 30 % hlasů a je tak na žebříčku daleko před ostatními kandidáty.

Takže společně s Marine, Ligou Mattea Salviniho, Svobodnými Gerta Wilderse, rakouskou FPÖ, německou AfD a dalšími má SPD velkou šanci vytvořit silný vlastenecký blok pod hlavičkou naší evropské frakce Identita a demokracie (ID) v europarlamentu, který bude mít šanci blokovat Green Deal, islamizaci, imigraci a diktát Bruselu.

Prezident Petr Pavel se v 15. března v Drážďanech setkal se saským premiérem Michaelem Kretschmerem. Někteří sakrasticky poznamenávali, že „posledním prezidentem, který jel 15. března vlakem do Německa byl Emil Hácha“, ale oba politici hodnotili skutečnost, že toto setkání proběhlo v den smutného 85. výročí zahájení okupace českých zemí Německem, naopak kladně. Je to podle vás vhodné gesto k usmíření?

Myslím, že ne. Domnívám se, že vzhledem k historickým okolnostem by žádný vrcholný český ústavní činitel, natož prezident republiky, neměl jezdit 15. března na oficiální návštěvu do Německa, které je následnickým subjektem státu, který naši zemi od 15. března 1939 do 9. května 1945 okupoval a jehož orgány a státní příslušníci zavraždili zhruba 370 000 občanů bývalého Československa a který plánoval úplnou likvidaci českého národa.

Nejde jen o symbolický akt, ale zejména o projev pokory, piety a úcty k obětem německé okupace a k pozůstalým po nich. V tento den má být prezident ČR doma se svými spoluobčany a připomínat si toto tragické a varovné výročí. Prezident Pavel namísto toho hovořil v Německu o podpoře Ukrajiny. Hnutí SPD vyjadřuje úctu všem obětem německé okupace českých zemí a všem statečným bojovníkům proti ní.

V této souvislosti jsme v tomto i v minulém volebním období navrhli, aby byl 15. březen zařazen mezi významné dny ČR jako „Den památky obětí německé okupace českých zemí“, ale Babišova i Fialova vláda vyjádřily k tomuto návrhu negativní stanovisko a odmítaly a odmítají jej zařadit na program jednání Poslanecké sněmovny.