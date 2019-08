Petr Gazdík pro PL: Zeman si hraje, ale státník to není. Babiš? Slabý. A ČSSD...

Novým ministrem kultury se stane Lubomír Zaorálek, kterého prezident Miloš Zeman nemá problém jmenovat. Co z celého závěru komplikací kolem změny ministra kultury vyvozovat? Co si máme vzít z krize kolem nejmenování Michala Šmardy ministrem kultury?

Pro mě je závěrem, že jsme byli svědky nerespektování Ústavy, přetahování o vliv a moc – ale o podstatu problému, tedy vybrat kvalitního ministra, vůbec nešlo. Prezident si hraje, premiér je slabý a nebrání kompetence premiérského úřadu a ČSSD tomu dělá stafáž. Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 14438 lidí

Kolem celé situace se objevuje spousta dohadů a teorií. Novinář Erik Best řekl, že ČSSD nominací Šmardy chtěla vyvolat spor, neb věděla, že nebude přijata. Následný rozkol ve vládě pak měl Babiše přinutit jít do svazku s Okamurou a mít mezinárodní ostudu. Pokud by Šmardu Zeman jmenoval, nový ministr by pak Babiše „ostřeloval“ přímo zevnitř vlády. Sociální demokraté ale tento plán vzdali v momentě, kdy vyšlo najevo, že někteří jejich poslanci – například Jaroslav Foldyna – by podpořili i „rekonstruovanou“ vládu. Jiné dohady tvrdí, že tím chtěl prezident vyvolat rozkol mezi ČSSD a hnutím ANO, aby se koalice rozpadla. Co vy na to?

Kolem podobných eskapád se vyrojí vždycky spiklenecké teorie a v uvozovkách zaručené informace. Často se zapomíná na to, že na počátku by musel být plán geniálního stratéga. Při vší úctě ke všem zúčastněným: v této hře takového nevidím. Myslím, že sami aktéři byli často překvapeni zvratem situace. Zkrátka geniální plán bych za tím opravdu nehledal.

Je premiér Andrej Babiš v rukou prezidenta Miloše Zemana? Bude mít do budoucna český prezident větší vliv na sestavování vlády třeba právě tak, jak to udělal Zeman?

To bude zase záležet na tom, jaká bude – do budoucna – konstelace na politické scéně. Budeme-li mít skutečného prezidenta-státníka, což teď nemáme, žádný výrazný posun při respektování Ústavy nenastane. Stejně tak pokud budeme mít silného, sebevědomého premiéra. Pokud ne, tak budoucí prezident může poukázat i na tuto situaci a vyvozovat z toho precedens.

A co po celé anabázi soudíte o současné koalici hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů?

Hnutí ANO chce udržet vládu za každou cenu z různých důvodů. A jsem přesvědčen, že nechce vládu s SPD včetně těch kolem byznysu Andreje Babiše. A ČSSD je v pozici: díky za každé nové ráno.

Premiér Andrej Babiš se chlubí výsledky výzkumu o spokojenosti Čechů se životem. Podle výsledků šetření Českého statistického úřadu občané svou životní situaci ohodnotili známkou 74 procent, nejspokojenější skupinou pak byli studenti se známkou 82 procent. Čí je to zásluha? A nakolik patří zásluhy premiérovi?

Ekonomiku, a tím pádem životní úroveň každá vláda, pokud nežijeme v diktatuře, ovlivňuje jen nepřímo. Vládám posledních let nahrával ekonomický růst, který nebyl jejich zásluhou. Teď ekonomika zpomaluje a už v této chvíli vláda panikaří a škrtá – podívejte se na dohady o rozpočtu. Uvidíme, zda její rozhazování napravo nalevo bude pokračovat i nadále.

Milion chvilek pro demokracii začal s protesty kvůli ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Jak napsal server iHNED.cz, státní zástupce Pavel Zeman ministryni rovněž kritizoval, že odmítla prakticky veškeré připomínky žalobců k ministerské novele zákona o státním zastupitelství, navíc v něm provedla zásadní změny, které by prý mohly vést až k výměně nejvyšších státních zástupců. Co si o nezávislosti a krocích Marie Benešové myslíte vy? Jsou demonstrace namístě?

Demonstrace jsou namístě a to, jak se je snaží zlehčovat různí lidé, včetně prezidentova mluvčího, svědčí o tom, že z nich jsou nervózní. Nejde zdaleka jen o Marii Benešovou, tam je dobré, budeme-li její postupy pečlivě sledovat. Ale jde o to, aby se tato země neposunula od liberální parlamentní demokracie k nějaké formě autoritářského nebo oligarchického systému.

Jak je na tom za třicet let od pádu komunismu naše spravedlnost a fungování právního státu? Co se nám podařilo a co jsme „prošvihli“?

Čekání na spravedlnost trvá příliš dlouho. Pokud není zákon co nejvíce spravedlivě, ale také přiměřeně rychle vymáhán, má demokracie velké šmouhy. Můžeme mít sebelepší zákony, ale když je nedokážeme vynutit, demokracie selhává.

V minulém rozhovoru jste mi řekl: „Václav Klaus mladší přehání rád a zcela programově. Postavil si na tom svou image.“ Václav Klaus mladší mezitím založil hnutí Trikolóra. Co si o tomto kroku myslíte? A bude konkurencí pro pravicové strany? A co pro STAN?

Myslím, že by se více měla obávat třeba ODS než STAN. ODS byla vždy v trochu schizofrenní pozici: sama více proti Evropské unii než její voliči. Ale přesto může Václav Klaus mladší část jejich elektorátu oslovit.

Obce a kraje v pololetí hospodařily s přebytky, ale vláda nikoli. O čem to vypovídá?

Že není tak dobrým správcem státu, jak se nám snaží premiér Babiš namluvit. Tohle neokecá, to jsou prostě čísla. A všichni si pamatujeme na sliby o vyrovnaných rozpočtech už za pár let.

Ekonomika klesá, v Německu se připravují na krizi. Je připravena Česká republika? V čem ano a v čem nikoliv? A jak v této souvislosti vnímáte diskuze kolem rozpočtu?

Nemyslím, že je připravená. V době hojnosti si vláda kupovala hlasy a rozhazovala. Nakonec to dopadne jako vždy: živnostníci, kterým vcelku úspěšně hází klacky pod nohy, si budou muset pomoct sami. Problém je, že vláda málo investovala, do infrastruktury a tak dále. V době recese to stěží udělá. A to jsou i dohady o rozpočtu na příští rok – opět vidíme hádky o peníze spíše jen na provoz nebo na plány, jak nesmyslně rozdávat i dál.

Když jste na jaře končil ve funkci předsedy Starostů a nezávislých, bylo před volbou předsedy nového. O Vítu Rakušanovi jste řekl, že by byl dobrou volbou a nakonec byl také zvolen. Jak hodnotíte jeho práci nyní?

Vítek má za sebou půl roku a z mého pohledu se do toho opřel s vervou a daří se mu. Ví, že se o mě kdykoliv může opřít.



